Biletele pentru cursele auto naționale și locale s-au scumpit. Prețurile au crescut cu până la 20%

Autoritățile din Dubai au suspendat operațiunile de zbor la Aeroportul Internațional Dubai (DXB) și la Aeroportul Internațional Al Maktoum (DWC) până la noi ordine, pe fondul închiderilor de spațiu aerian și al escaladării tensiunilor în Orientul Mijlociu. Anunțul a fost făcut sâmbătă de operatorul Dubai Airports. Pasagerilor li s-a recomandat să nu se deplaseze la […] Articolul Toate zborurile de pe aeroporturile din Dubai, suspendate pe fondul escaladării tensiunilor din regiune apare prima dată în ZIUA.md.