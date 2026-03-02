Certificatele de concediu medical se vor emite exclusiv în format digital din 1 martie
Realitatea.md, 2 martie 2026 11:20
Certificatele de concediu medical sunt emise din 1 martie exclusiv în format digital. Astfel, pacienții nu vor mai trebui să prezinte documente pe hârtie angajatorilor, iar informațiile privind inițierea, prelungirea sau închiderea concediului medical vor fi transmise automat atât pacientului, cât și angajatorului, transmite IPN. Sistemul informațional „Portalul certificatelor de concediu medical" a fost lansat
• • •
Acum 5 minute
11:30
Maia Sandu, mesaj pentru combatanții de pe Nistru: În spatele fiecărui veteran stă o poveste de curaj # Realitatea.md
Rusia a declanșat războiul din 1992, iar Republica Moldova și-a apărat demnitatea și libertatea, transmite Maia Sandu în ziua comemorării victimelor agresiunii militare de pe Nistru. Președinta a menționat că în spatele fiecărui veteran stă o poveste de curaj. În opinia șefei statului, timp de decenii destinul moldovenilor era decis în afara țării. Președinta a
Acum 15 minute
11:20
Certificatele de concediu medical sunt emise din 1 martie exclusiv în format digital. Astfel, pacienții nu vor mai trebui să prezinte documente pe hârtie angajatorilor, iar informațiile privind inițierea, prelungirea sau închiderea concediului medical vor fi transmise automat atât pacientului, cât și angajatorului, transmite IPN. Sistemul informațional „Portalul certificatelor de concediu medical" a fost lansat
Acum 30 minute
11:10
VOX POPULI Ce știu moldovenii despre războiul de pe Nistru din 1992: „Nu toți au învățat lecția” # Realitatea.md
REALITATEA a întrebat oamenii întâlniți ocazional pe străzile capitalei ce cunosc despre războiul de pe Nistru din 1992, cum văd soluționarea problemei transnistrene și dacă societatea a învățat lecțiile acelui conflict. Mulți dintre respondenți au descris conflictul drept o tragedie națională. „Foarte mare tragedie și îmi pare rău că așa nu s-a mai terminat conflictul
11:10
Încă un primar ar putea fi revocat pe 17 mai. Este vorba despre oficialul din comuna Sadîc, raionul Catemir, iar decizia a fost aprobată de Comisia Electorală Centrală. Pe 22 decembrie 2025 a fost constituit grupul de inițiativă, format din 22 de persoane, pentru colectarea semnăturilor în vederea inițierii referendumului local de revocare a primarului.
11:10
La un pas de tragedie! Două minore, salvate de la înec după ce s-au prăbușit sub gheața unui lac # Realitatea.md
Două minore de 11 și 12 ani, au fost salvate duminică seara, 1 martie, de la înec, după ce s-au prăbușit sub gheața unui bazin acvatic. Incidentul a avut loc la lacul din parcul „Valea Trandafirilor" din municipiul Chișinău. Potrivit IGSU, un grup format din patru tinere se afla la plimbare în parc, iar la un
Acum o oră
11:00
Începând cu 2 martie, companiile din Republica Moldova pot utiliza sistemul MIA Plăți Instant pentru efectuarea transferurilor instantanee între persoane juridice (Business to Business – B2B), prin canalele de internet și mobile banking oferite de prestatorii de servicii de plată. Anunțul a fost făcut de Banca Națională a Moldovei (BNM). Potrivit BNM, noua opțiune marchează
10:50
Ex-deputatul Fiodor Gagauz, despre revenirea în politică: „Este o perioadă în care ar fi greșit să mă retrag complet” # Realitatea.md
Fostul deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în perioada 2014-2025, Fiodor Gagauz, lasă să se înțeleagă că nu a plecat definitiv din politică, iar în scurt timp va lua o decizie cu privire la activitatea sa. Despre aceasta Gagauz a vorbit într-un interviu oferit portalului Tribuna. „Am fost ales de trei ori în Parlamentul Republicii Moldova
10:50
Krasnoselski acuză iar Chișinăul de declanșarea războiului din 1992: „Poporul pe care Moldova îl numea al său…” # Realitatea.md
Administrația separatistă de la Tiraspol acuză din nou administrația constituțională pentru declanșarea războiului din 1992. Vadim Krasnoselski afirmă că agresiunea a fost contra „poporului nistrean, pe care Moldova îl numea al său". Liderul autoproclamat a mai acuzat Chișinăul că nu a oferit o apreciere evenimentelor din 1992. Totodată, oficialul afirmă că nimeni nu a fost
10:50
Schemele de înstrăinare a terenurilor la Durlești: Primarul și viceprimarul, în arest preventiv pentru 30 de zile # Realitatea.md
Primarul orașului Durlești, Eleonora Șaran, și viceprimarul Mihai Enachi au fost plasați în arest preventiv în penitenciar pentru 30 de zile. Informația a fost confirmată pentru Realitatea.md, de către ofițera de presă a Centrului Național Anticorupție (CNA), Angela Cibotaru-Starinschi. „În dosarul cu Durlești, patru persoane sunt arestate pentru 30 de zile în penitenciar, iar patru
10:40
Prețurile biletelor pentru transportul rutier de pasageri pe rutele raionale și interraionale cresc începând cu 1 martie 2026, în baza noii metodologii de calcul a tarifelor aprobate de Guvern în octombrie 2025, scrie Bani.md. Potrivit estimărilor, majorarea nu ar trebui să depășească 20%, atât timp cât costurile de exploatare rămân la niveluri similare. Până la
10:40
Ion Ceban, despre perchezițiile de la Primăria Durlești: „Suntem împotriva acestor atacuri gândite de PAS” # Realitatea.md
Primarul capitalei, Ion Ceban, a reacționat la perchezițiile desfășurate la Primăria Durlești, vineri dimineața, într-un dosar ce vizează presupusa delapidare și înstrăinare ilegală a unor terenuri publice. „Justiția să-și facă treaba, însă ceea ce urmează în Primăria Durlești reprezintă un atac raider asupra conducerii primăriei din partea PAS și tentativa de a pune, cu orice
Acum 2 ore
10:20
VIDEO Conducerea țării a depus flori în memoria victimelor de pe Nistru. Are loc un marș al memoriei # Realitatea.md
Conducerea țării a depus flori în memoria victimelor războiului de pe Nistru. Președinta Maia Sandu, premierul Alexandru Munteanu și speakerul Igor Grosu au început ziua de 2 martie cu onor la monumentul domnitorului „Ștefan cel Mare și Sfânt". Vicepremierul pentru Reintegrare Valeriu Chiveri participă la evenimente de comemorare la Dubăsari. Urmează un marș al memoriei
10:10
Drumarii din Capitală intervin pentru a plomba gropile. Primarul: „Avem o situație ieșită din comun” # Realitatea.md
Primarul general al capitalei, Ion Ceban, anunță că peste 30 de echipe de drumari, cu sute de muncitori, lucrează continuu pentru renovarea carosabilului afectat de condițiile meteo din această iarnă. Potrivit edilului, intervențiile au loc zilnic, inclusiv în weekend și pe timp de noapte. „Se lucrează continuu, fără zile de odihnă și chiar pe timp
10:10
Circulația rutieră va fi sistată temporar luni, în intervalul orelor 10:00–11:00, pe două artere importante din Chișinău, anunță poliția. Restricțiile sunt impuse în contextul desfășurării acțiunilor dedicate Zilei comemorării victimelor războiului din 1992 de pe Nistru. Este vorba despre bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între străzile Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni și Ismail,
10:10
VIDEO Rețea de exploatare sexuală cu tinere, destructurată la Chișinău. Șase suspecți, plasați în arest # Realitatea.md
O rețea de exploatare sexuală a șapte fete în Chișinău, dintre care trei sunt adolescente, a fost destructurată de oamenii legii. Șase persoane, cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani, membre ai grupului infracțional, au fost reținute și plasate în arest preventiv pentru 30 de zile. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze
10:00
Prețul petrolului a crescut brusc luni, la deschiderea piețelor asiatice, după atacul comun lansat de Statele Unite ale Americii și Israel asupra Iran, dar și după ce președintele Donald Trump a anunțat că loviturile vor continua „până la atingerea tuturor obiectivelor". Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu a alimentat temerile investitorilor privind extinderea tensiunilor în întreaga
09:50
Angajații Primăriei Chișinău au comemorat victimele războiului din 1992. Ceban: Exprimăm recunoștință celor în viață # Realitatea.md
Reprezentanții Primăriei Chișinău au comemorat victimele războiului de pe Nistru. Funcționarii din cadrul municipalității au depus, în dimineața de 2 martie, flori la monumentul domnitorului „Ștefan cel Mare și Sfânt". Ion Ceban a spus jurnaliștilor că, în opinia sa, societatea din Moldova are nevoie de pace. Edilul a exprimat recunoștință combatanților rămași în viață și
Acum 4 ore
09:30
Detalii noi despre omorul din sectorul Rîșcani. Poliția: Victima era o persoană fără adăpost # Realitatea.md
Poliția Națională vine cu informații oficiale despre omorul din sectorul Rîșcani al Capitalei. Tragedia s-a produs noaptea trecută. La fața locului, oamenii legii au depistat corpul neînsuflețit al unui bărbat de 61 de ani. Totodată, a fost identificat și reținut un suspect. „S-a stabilit că atât victima, cât și suspectul, un bărbat de 39 de
09:10
Conducerea Primăriei Chișinău depune flori în memoria eroilor din 1992. Ceremonia este transmisă în direct de RLive.md # Realitatea.md
Conducerea Primăriei Chișinău depune flori la Monumentul Domnitorului „Ștefan cel Mare și Sfânt", în semn de comemorare a eroilor căzuți în conflictul armat din 1992, pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova. Ceremonia este transmisă în direct de RLive și pe Realitatea TV. Acțiunea se desfășoară în contextul Zilei Memoriei și Recunoștinței, marcată anual
09:10
Restricții de trafic pe șoseaua Muncești. Drumari continuă lucrările de reparație a carosabilului # Realitatea.md
Autoritățile municipale anunță că, în perioada 2–6 martie, traficul rutier pe șos. Muncești va fi sistat pe tronsonul cuprins între str. Grădina Botanică și str. Băcioii Noi. Reprezentanții municipalității îndeamnă șoferii să evite zonele unde se desfășoară lucrări, să respecte semnalizarea rutieră temporară și să manifeste răbdare și înțelegere pentru disconfortul creat. Serviciile municipale și
08:50
O delegație parlamentară din Marea Britanie și Irlanda de Nord, în vizită la Chișinău. Cu cine se vor întâlni # Realitatea.md
O delegație a Parlamentului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord se află într-o o vizită oficială în Republica Moldova până pe 3 martie, anunță Parlamentul. Delegația este condusă de președinte al Grupului britanic al Uniunii Interparlamentare, Fabian Hamilton. Din componența delegației mai fac parte membri ai Camerei Comunelor și ai Camerei Lorzilor.
08:50
VIDEO „Războiul nu e ceea ce credeam”. Mărturie la 34 de ani de la conflictul de pe Nistru # Realitatea.md
La 34 de ani de la războiul de pe Nistru, amintirile rămân dureroase pentru cei care au fost martori direcți ai evenimentelor din 1992. Veteranul Ion Duminică povestește că, în vara acelui an, tinerii militari au fost trimiși tot mai aproape de zona luptelor, pe fondul intensificării confruntărilor. „Noi am fost luați în iunie. Războiul
08:30
Crimă în sectorul Rîșcani al Capitalei. Un bărbat de 61 de ani, găsit mort în subsolul unui bloc # Realitatea.md
Un bărbat de 61 de ani a fost descoperit fără suflare în subsolul unui bloc de pe bulevardul Moscova, din sectorul Rîșcani al Capitalei. Potrivit datelor preliminare, cazul s-a produs noaptea trecută, în jurul orei 21:30, iar victima ar fi fost rănită cu un cuțit, scrie pulsmedia.md Anchetatorii au stabilit că între victimă și un
07:50
Republica Moldova reacționează la tensiunile din Orientul Mijlociu. Popșoi: condamnăm ferm atacurile Iranului # Realitatea.md
Viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a reacționat la evoluțiile de securitate din Orientul Mijlociu, condamnând atacurile Iranului asupra mai multor state din regiune. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, oficialul a transmis: „Republica Moldova condamnă ferm atacurile Iranului asupra suveranității și integrității teritoriale ale statelor din Orientul Mijlociu: Emiratele Arabe Unite, Qatar, Bahrain, Kuweit,
Acum 6 ore
07:30
Trump despre atacurile din Iran: Oricât de puternic ar fi va dura patru săptămâni sau mai puțin # Realitatea.md
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că operațiunea militară împotriva Iranului „progresează foarte bine" și chiar „mai rapid decât se aștepta", potrivit unor interviuri acordate publicațiilor internaționale. „A fost întotdeauna un proces de patru săptămâni. A fost întotdeauna un proces de aproximativ patru săptămâni, așa că, oricât de puternică ar fi – este o țară
07:30
Marea Britanie permite americanilor acces la baze pentru operațiuni legate de Iran. Keir Starmer: rolul nostru rămâne defensiv # Realitatea.md
Premierul britanic, Keir Starmer, a anunțat, într-un mesaj video publicat pe Twitter, că Regatul Unit va permite Statelor Unite să utilizeze bazele militare britanice pentru acțiuni defensive în contextul conflictului cu Iranul, relatează BBC. „Partenerii noștri din Golf ne-au cerut să facem mai mult pentru a-i apăra. Avem avioane britanice în aer ca parte a
06:50
Primăvara își intră în drepturi: maxime de până la +15 grade la început de săptămână # Realitatea.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi, martie, cer variabil în toată țara, fără precipitații esențiale. Vântul va sufla din sud-vest, slab până la moderat, contribuind la
06:40
34 de ani de la izbucnirea Războiului de pe Nistru. Programul dedicate Zilei Memoriei și Recunoștinței # Realitatea.md
Astăzi se împlinesc 34 de ani de la izbucnirea Războiului de pe Nistru. Astfel, în întreaga țară vor fi organizate acțiuni de comemorare a celor care și-au pierdut viața pentru apărarea independenței și integrității Republicii Moldova. Ceremoniile consacrate eroilor căzuți în Războiul de pe Nistru din 1992 vor debuta la ora 10:00, cu depuneri de […] Articolul 34 de ani de la izbucnirea Războiului de pe Nistru. Programul dedicate Zilei Memoriei și Recunoștinței apare prima dată în Realitatea.md.
06:20
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit cursul oficial de schimb valutar pentru astăzi, 2 martie. Un euro are valoarea de 20 de lei și 22 bani. Dolarul american costă 17 lei și 13 bani. Leul românesc valorează 3 lei și 96 de bani. Rubla rusească este cotată la 22 de bani, iar hrivna ucraineană […] Articolul Curs valutar 2 martie 2026: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
21:00
Moartea lui Khamenei este o oportunitate pentru poporul iranian, afirmă șefa diplomației Uniunii Europene # Realitatea.md
Moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, înseamnă că există „acum o cale deschisă către un Iran diferit, unul pe care poporul său ar putea avea mai multă libertate să-l modeleze”, a declarat șefa diplomației UE, Kaja Kallas, transmit știrileprotv.ro. Kallas a precizat că este în contact cu parteneri locali, publicând o imagine în […] Articolul Moartea lui Khamenei este o oportunitate pentru poporul iranian, afirmă șefa diplomației Uniunii Europene apare prima dată în Realitatea.md.
20:20
Criza iraniană ar putea provoca cea mai gravă perturbare a pieței de gaze de după 2022 # Realitatea.md
O extindere a conflictului din Orientul Mijlociu ar putea provoca cea mai gravă perturbare a pieței de gaze de la invazia rusească în Ucraina, care a dat peste cap comerțul global în urmă cu patru ani, transmite Agerpres. Vecinii Iranului, precum Qatarul, se numără printre cei mai importanți furnizori mondiali de gaze, iar regiunea este, […] Articolul Criza iraniană ar putea provoca cea mai gravă perturbare a pieței de gaze de după 2022 apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
Peste 30.000 de oameni din municipiul Ungheni și din localitățile din jur au la dispoziție un transport public modern, organizat clar și ușor de folosit. 14 microbuze și 4 autobuze noi circulă pe patru rute, la intervale de 5–7 minute, din prima parte a dimineții până seara târziu. Inovația majoră constă în tichetarea electronică, Ungheni […] Articolul Transport public modern și accesibil pentru circa 30.000 de oameni în Ungheni apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Atac asupra școlii „Shajare Tayebe” din Minab, Iran: bilanțul victimelor crește la 148 de decese # Realitatea.md
Numărul elevelor decedate la școala primară pentru fete „Shajare Tayebe” din orașul Minab, provincia Hormozgan, sudul Iranului, în urma atacului lansat de Israel și SUA a crescut la 148, iar alte 95 de persoane au fost rănite, a anunțat agenția Tasnim, citând procurorul orașului, scrie gazeta.ru. Reprezentantul permanent al Iranului la ONU, Amir Said Iravani, […] Articolul Atac asupra școlii „Shajare Tayebe” din Minab, Iran: bilanțul victimelor crește la 148 de decese apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Campania națională de împădurire „Primăvara 2026” a fost lansată oficial, duminică, 1 martie curent, la Sculeni, raionul Ungheni, de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, și directorul Agenției „Moldsilva”, Nicolae Munteanu. Evenimentul marchează începutul unei noi etape de extindere și reabilitare a fondului forestier național. Pentru prima dată, campania din această primăvară trece hotarul țării. Pe 14 […] Articolul Campanie comună de plantare a arborilor, inițiată de Moldova și România apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Blocați în Dubai după închiderea spațiului aerian: Mesajul transmis de Dorin Galben și Violeta Scrișu # Realitatea.md
Vacanța s-a transformat într-un moment dificil pentru Dorin Galben și Violeta Scrișu, care au rămas blocați în Dubai, după închiderea spațiului aerian în urma atacurilor lansate de Iran asupra unor state din Orientul Mijlociu. Tensiunile din regiune au escaladat sâmbătă, 28 februarie 2026, iar mai multe destinații majore, printre care Abu Dhabi și Dubai, au […] Articolul Blocați în Dubai după închiderea spațiului aerian: Mesajul transmis de Dorin Galben și Violeta Scrișu apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Moment tensionat în Chișinău: Un tânăr a fost salvat de pe acoperișul unui bloc cu 9 etaje # Realitatea.md
Un bărbat de 26 de ani a fost salvat după ce a urcat pe acoperișul unui bloc cu 9 etaje, având riscul de cădere de la înălțime. Incidentul a avut loc în Chișinău, pe strada Petru Rareș. Liliana Pușcașu, ofițerul de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență a declarat pentru Realitatea că la […] Articolul Moment tensionat în Chișinău: Un tânăr a fost salvat de pe acoperișul unui bloc cu 9 etaje apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Iran amenință că va lansa „cea mai devastatoare operațiune ofensivă” împotriva SUA. Răspunsul lui Trump # Realitatea.md
La Teheran, Gărzile Revoluționare islamice au promis o răzbunare devastatoare pentru moartea liderului suprem, ayatolahul Khamenei, ucis în biroul său în cursul bombardamentelor comune, americane și israeliene, scriu știrileprotv.ro. Israelul a atacat și duminică, chiar la Teheran, în timp ce Iranul și-a reluat loviturile cu rachete în țările arabe din zona Golfului. Până la alegerea […] Articolul Iran amenință că va lansa „cea mai devastatoare operațiune ofensivă” împotriva SUA. Răspunsul lui Trump apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
MAE: Niciun cetățean moldovean nu a fost afectat de incidentele din Orientul Mijlociu # Realitatea.md
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova (MAE) anunță că, în contextul incidentelor de securitate din regiunea Orientului Mijlociu, niciun cetățean al Republicii Moldova nu a fost rănit sau afectat. Potrivit MAE, Celula de Criză funcționează în regim permanent și monitorizează evoluțiile din zonă, în coordonare cu misiunile diplomatice ale Republicii Moldova. Statul Israel Potrivit Ambasadei […] Articolul MAE: Niciun cetățean moldovean nu a fost afectat de incidentele din Orientul Mijlociu apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Un bărbat în vârstă de 49 de ani a fost descoperit mort, noaptea trecută, într-un apartament din sectorul Botanica al Chișinăului. Potrivit poliției, cadavrul prezenta urme de multiple lovituri provocate cu un obiect ascuțit. „Preliminar s-a stabilit că victimei i-au fost aplicate mai multe lovituri cu un obiect ascuțit, în urma unui conflict izbucnit spontan, […] Articolul Cadavru cu urme de violență descoperit într-un apartament din sectorul Botanica apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, omagiu pentru Eugen Doga: „Muzica divină a maestrului va rămâne cu noi. Mereu” # Realitatea.md
Primarul capitalie, Ion Ceban, a adus astăzi un omagiu memoriei lui Eugen Doga, publicând un mesaj de recunoștință pe Telegram. „E greu să vorbim despre maestrul Eugen Doga la trecut. Muzica lui face parte din viața noastră, din copilărie, din marile sărbători, din momentele în care am simțit mândrie. A reușit să pună în note […] Articolul Primarul Chișinăului, Ion Ceban, omagiu pentru Eugen Doga: „Muzica divină a maestrului va rămâne cu noi. Mereu” apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Aeroportul Internațional „Eugen Doga – Chișinău” a marcat astăzi începutul primăverii printr-un moment special dedicat comemorării maestrului Eugen Doga, al cărui nume îl poartă. În semn de omagiu, muzica sa inconfundabilă a răsunat în ritmuri de vals în întreaga zonă a terminalului, aducând emoție și amintiri pasagerilor. „În această zi simbolică, ne-am dorit să aducem […] Articolul Primăvara începe pe muzica lui Eugen Doga la Aeroportul Internațional Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
Ieri
11:10
Eugen Doga, unul dintre cei mai apreciați compozitori ai spațiului românesc, ar fi împlinit astăzi 89 de ani. Autor al unor creații devenite reper în muzică, el rămâne o personalitate emblematică a culturii, iar opera sa continuă să emoționeze și să inspire generații întregi. Artist de renume internațional, Doga a semnat lucrări importante de muzică […] Articolul Amintire și recunoștință: Eugen Doga ar fi împlinit astăzi 89 de ani apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Oana Țoiu: MAE suplimentează resursele după creșterea solicitărilor privind conflictul din Orientul Mijlociu # Realitatea.md
Ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, a anunțat că MAE pregătește resurse suplimentare după valul de apeluri în contextul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu, iar prioritatea rămâne siguranța cetățenilor români, scrie antena3.ro. „Prioritățile MAE sunt asigurarea siguranței cetățenilor români aflați în Orientul Mijlociu și dialogul diplomatic și politic pentru a contribui la dezescaladare”, […] Articolul Oana Țoiu: MAE suplimentează resursele după creșterea solicitărilor privind conflictul din Orientul Mijlociu apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Continuă reparațiile drumurilor în toate sectoarele orașului Chișinău. Lista străzilor vizate # Realitatea.md
Echipele Primăriei desfășoară, în continuare, lucrări de întreținere și reabilitare pe mai multe străzi din capitală, inclusiv și astăzi, duminică, 1 martie curent. În sectorul Ciocana se va lucra pe străzile Vadul lui Vodă, bd. Mircea cel Bătrân, str. A. Russo, str. Uzinelor, str. L. Bîcului și pe drumul L-455. În sectorul Buiucani, muncitorii vor […] Articolul Continuă reparațiile drumurilor în toate sectoarele orașului Chișinău. Lista străzilor vizate apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
1 Martie aduce nu doar începutul primăverii, ci și tradiția Mărțișorului – un simbol al renașterii, al speranței și al legăturii dintre oameni. Povestea acestui obicei se pierde în timp, cu rădăcini adânci în istoria și folclorul nostru, iar astăzi continuă să fie păstrată nu doar în muzee, c și în viața de zi cu […] Articolul Primăvara începe cu Mărțișorul – simbolul renașterii și al norocului apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Atacuri iraniene în Golf: Aeroportul din Dubai și hotelul de lux Burj Al Arab, avariate # Realitatea.md
Aeroportul internațional din Dubai și emblematicul hotel Burj Al Arab au fost avariate în urma atacurilor de represalii lansate de Iran peste noapte asupra mai multor state din Golf și din Orientul Mijlociu. Biroul media al emiratului a anunțat duminică dimineață că patru persoane au fost rănite la Dubai International Airport. Potrivit autorităților, un terminal […] Articolul Atacuri iraniene în Golf: Aeroportul din Dubai și hotelul de lux Burj Al Arab, avariate apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Liderul suprem al Iranului, ayatolahul Ali Khamenei, a murit în timpul operațiunii militare desfășurate de Statele Unite și Israel. Informațiile au fost confirmate de autoritățile iraniene. Potrivit agenției Fars, Khamenei a fost ucis dimineață, în timp ce se afla la locul său de muncă. În Iran a fost decretat doliu național pentru 40 de zile […] Articolul Iranul a confirmat moartea liderului suprem ayatolahul Ali Khamenei apare prima dată în Realitatea.md.
28 februarie 2026
20:50
Diplomația iraniană confirmă că liderul suprem Ali Khamenei este „teafăr și nevătămat” # Realitatea.md
Diplomația iraniană a anunțat sâmbătă seară că liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, și președintele Masoud Pezeshkian sunt în viață și nu au fost răniți, informează Sky News. Precizarea vine după ore de informații contradictorii privind soarta celor mai importanți oficiali ai regimului de la Teheran, în urma atacurilor lansate de Statele Unite și […] Articolul Diplomația iraniană confirmă că liderul suprem Ali Khamenei este „teafăr și nevătămat” apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
Bălți a devenit astăzi oficial Capitala Tineretului 2026. Programul are un buget de 4 milioane de lei # Realitatea.md
Sute de tineri din municipiul Bălți și din regiunea de nord a țării, alături de reprezentanți ai autorităților publice, instituțiilor de învățământ, organizațiilor de tineret și partenerilor de dezvoltare, au participat la deschiderea Programului „Bălți – Capitala Tineretului 2026”. Pe parcursul anului 2026, inițiativa va beneficia de un buget de 4 milioane de lei și […] Articolul Bălți a devenit astăzi oficial Capitala Tineretului 2026. Programul are un buget de 4 milioane de lei apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
Elevii din țară au scris 20 de mii de scrisori pentru copiii din Ucraina. Aproape 800 de școli s-au alăturat campaniei # Realitatea.md
Elevi din aproape 800 de școli din Republica Moldova s-au alăturat campaniei „O scrisoare ține loc de îmbrățișare” și au transmis mesaje de solidaritate copiilor din Ucraina. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, elevii au scris aproximativ 20.000 de scrisori, prin care și-au exprimat sprijinul pentru colegii lor afectați de război. „Dragi copii din Ucraina! Știu […] Articolul Elevii din țară au scris 20 de mii de scrisori pentru copiii din Ucraina. Aproape 800 de școli s-au alăturat campaniei apare prima dată în Realitatea.md.
