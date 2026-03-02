„321 de eroi - o memorie care trăiește” : R. Moldova marchează Ziua Memoriei și Recunoștinței

12:30

Pe 27 februarie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința în cazul fostului primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, găsit vinovat pentru accidentarea mortală a unui copil de 14 ani și pentru părăsirea locului faptei în februarie 2024. Acesta a fost condamnat la șapte ani de închisoare într-un penitenciar de tip deschis, iar complicele său, Ion Andronache, a fost condamnat la doi ani de închisoare, dintre care șase luni cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, iar restul cu suspendare. TVR Moldova a consultat decizia instanței și amintește principalele fapte ale inculpaților - Nicanor Ciochină și Ion Andronache.