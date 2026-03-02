Preţurile referință la gaze au crescut cu 40% în Europa după ce QatarEnergy a oprit producţia

19:10

Un bărbat de 26 de ani a urcat azi dimineaţă pe acoperişul unui bloc cu nouă etaje de pe strada Petru Rareş din Chişinău. Un trecător l-a văzut si a telefonat imediat la Serviciul 112. Mai multe echipaje de pompieri şi salvatori au încercat să-l coboare de la inaltime. Atenţie, urmează imagini care vă pot afecta emoţional. Atenţie, urmează imagini care vă pot afecta emoţional.