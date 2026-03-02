Expoziție aniversară: 30 de ani de creații din fibre vegetale ale Nataliei Cangea, lucrări expuse la Chișinău
Mai multe creații realizate din fibre vegetale au fost expuse la Muzeul Național de Etnografie, cu prilejul împlinirii a trei decenii de activitate a remarcabilei meșterițe populare Natalia Cangea. Evenimentul a reunit piese lucrate manual din materiale ecologice, care evidențiază măiestria, rafinamentul și atașamentul artistei față de tradițiile autentice. Prin migală și creativitate, autoarea transformă fibrele naturale în adevărate opere de artă, contribuind la promovarea și valorificarea patrimoniului cultural.
Israelul extinde ofensiva asupra Iranului și lovește Hezbollah în Liban. Primele victime americane, confirmate # Moldova1
Israelul a lansat noi lovituri aeriene asupra Teheranului și și-a extins campania militară prin atacuri împotriva pozițiilor Hezbollah din Liban, în timp ce președintele SUA, Donald Trump, a indicat că ofensiva americano-israeliană ar putea continua „săptămâni întregi”. Potrivit Reuters, conflictul, declanșat după atacurile SUA și Israelului asupra Iranului de sâmbătă, 28 februarie, riscă să se transforme într-o confruntare regională de amploare, cu impact major asupra piețelor petroliere și traficului aerian global.
Ziua Memoriei și Recunoștinței | 34 de ani de la începutul conflictului armat de pe Nistru # Moldova1
Pe 2 martie 2026, se împlinesc 34 de ani de la declanșarea în 1992 a acțiunilor de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova. Aproximativ 30 de mii de militari, polițiști și voluntari au luat parte la conflictul armat, peste 300 de persoane și-au pierdut viața în timpul luptelor, iar alte zeci sunt date dispărute până astăzi. Pe parcursul acestor ani au avut loc negocieri în diverse formate, dar conflictul transnistrean nu a fost soluționat.
Corespondență Dan Alexe | Belgia și Franța încep să intercepteze și să confiște petroliere-fantomă rusești # Moldova1
Pentru prima oară, Belgia, cu sprijinul Franței, a oprit și rechiziționat o navă suspectată că ar aparține flotei fantomă rusești. Petrolierul Ethera, oprit duminică de militarii belgieni, arbora pavilion guineean și se află pe lista navelor sancționate de Uniunea Europeană, ca parte a flotei fantomă folosite de Rusia pentru a eluda sancțiunile internaționale.
Municipiul Bălți, Capitala Tineretului 2026. Timp de un an va beneficia de sprijin pentru dezvoltare # Moldova1
Municipiul Bălți a fost desemnat Capitala Tineretului 2026. Timp de un an, Bălțiul va beneficia de sprijin în dezvoltarea politicilor de tineret, inclusiv de sprijin metodologic și logistic în implementarea unor activități diverse activități. În centrul lor, vor fi activiști, voluntari și alți locuitori care își doresc dezvoltarea comunității. Bugetul este de patru milioane de lei.
Marș al păcii la Comrat, solidaritate cu poporul ucrainean: „Suntem împotriva războiului” # Moldova1
Ucraina a intrat în al cincilea an de război, iar mesaje de solidaritate au fost transmise din întreaga lume. În orașul Comrat din UTA Găgăuzia a fost organizat un marș al păcii. Participanții au vrut să transmită un mesaj de solidaritate cu poporul ucrainean.
Când vine vorba de frumusețe, doamnele nu se uită la bani. Zeci de femei au venit la Expo Beauty în căutarea produselor care promit rezultate spectaculoase. Evenimentul a reunit reprezentanții a 300 de branduri din industria frumuseții. De la produse de make-up și soluții pentru îngrijirea părului, până la echipamente moderne și tehnologii de ultimă generație, standurile au fost luate cu asalt de cumpărători în căutarea celor mai noi tendințe.
„Maria Mirabela - Povestea continuă” a deschis ediția jubiliară a Festivalului „Mărțișor” # Moldova1
„Maria Mirabela - Povestea continuă”, primul musical autohton din Republica Moldova a deschis cu succes cea de-a 60-a ediție a Festivalului „Mărțișor”. Actori, dansatori și interpreți au adus la viață personajele îndrăgite din filmul care a fermecat mai multe generații. Spectacolul a fost totodată un omagiu adus lui Eugen Doga, compozitorul coloanei sonore a peliculei, și poetului Grigore Vieru, autorul versurilor care răsună și astăzi în inimile spectatorilor.
Tensiunile din Orientul Mijlociu au perturbat traficul aerian. Moldoveni blocați: „Se aud explozii, vibrează geamurile, e foarte zgomotos” # Moldova1
Tensiunile majore din Orientul Mijlociu au perturbat serios traficul aerian. Există moldoveni blocați în Israel, în Emiratele Arabe Unite sau alte țări din regiune, în care spațiul aerian a fost închis. În prezent, din Israel se poate ajunge cu autocarul în Egipt, de unde poate fi luată o cursă avia. Jurnaliștii Moldova 1 au discutat cu persoane care au mers în vacanță în Dubai și nu se mai pot întoarce în țară. Între timp, Celula de Criză a Ministerului Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău monitorizează situația. Autoritățile au reiterat apelul la calm, vigilență și responsabilitate.
Primăvara începe cu omagiu pentru Eugen Doga: „A fost și este eternitate, cântecele lui încă trăiesc” # Moldova1
Ziua de 1 martie nu este doar prima zi de primăvară, ci și ziua în care s-a născut regretatul maestru Eugen Doga. Astăzi, numeroși admiratori ai creației sale i-au adus un omagiu. La Aeroportul Internațional Chișinău, pasagerii au avut parte de un moment emoționant: perechi de dansatori au valsat pe acordurile inconfundabile ale marelui compozitor, iar elevii Școlii de Arte „Eugen Doga” au depus flori la mormântul maestrului.
Treizeci de zile de arest pentru conducerea Primăriei Durlești, bănuită de escrocherii cu terenuri publice # Moldova1
Treizeci de zile de arest pentru primărița de Durlești, Eleonora Șaran, viceprimarul Mihai Enachi și încă două persoane într-o cauză penală privind deposedarea administrației publice locale de mai multe terenuri. Alți patru învinuiți au fost plasați în arest la domiciliu.
Președintele american Donald Trump a declarat că este dispus să poarte discuții cu liderii iranieni, după ce aceștia i-au solicitat negocieri, fără a preciza însă când ar putea avea loc acestea. Declarațiile vin în plină ofensivă militară americană, pe care liderul de la Casa Albă o descrie drept „foarte pozitivă” și „înaintea programului”, în contextul unor pierderi confirmate de armata Statelor Unite.
Ion Basoc a fost desemnat cel mai bun sportiv paralimpic din Republica Moldova în anul 2025 # Moldova1
Comitetul Paralimpic din Republica Moldova și-a desemnat laureații anului 2025. Gala Paralimpică a avut loc la un hotel din capitală, iar Ion Basoc a fost desemnat cel mai bun sportiv paralimpic din țara noastră. Anul trecut, Basoc a cucerit medalii de argint la Campionatele Mondiale și cele Europene de para judo, în categoria de greutate de +95 de kilograme.
Transport modern pentru locuitorii din Ungheni. Primar: „Pentru prima dată, au sistem de taxare electronică” # Moldova1
Peste 30.000 de locuitori din municipiul Ungheni și din localitățile învecinate se pot deplasa cu autobuze și microbuze moderne, care permit plata electronică și monitorizarea în timp real a rutelor. Rețeaua include 14 microbuze cu 30 de locuri și patru autobuze cu 60 de locuri, cu patru rute, intervale de circulație între cinci și șapte minute și program zilnic între orele 06:00 și 23:30.
Vameșii și polițiștii de frontieră au împărțit mărțișoare. Gestul i-a emoționat până la lacrimi pe mulți dintre moldovenii care urmau să decoleze de pe Aeroportul Internațional Chișinău către țări îndepărtate, unde s-au stabilit. Mulți dintre ei spun că vor dărui, la rândul lor, mărțișoare prietenilor pe care și i-au făcut în străinătate.
Italianul Marco Bezzecchi a câștigat etapa inaugurală a noii ediții a campionatului mondial de motociclism viteză, în clasa-regină MotoGP, desfășurată în Thailanda. Deținătorul titlului, spaniolul Marc Marquez, a avut ghinion.
Medici: „Este mai ușor de prevenit și stopat consumul de droguri, decât de tratat dependența” # Moldova1
Medicii psihiatri - narcologi trag un semnal de alarmă și vorbesc despre o problemă majoră în societatea noastră în care copiii și adolescenții nu sunt feriți de substanțele interzise, drogurile. Care sunt cauzele ce determină tinerii să ajungă să consume substanțe nocive, dar și comportamentele la care trebuie să fim atenți, a atras atenția medicul de la Dispensarul Republican de Narcologie, Ana Constantinova.
Celule adormite iraniene din Europa pot comite acte de represalii în urma uciderii lui Khamenei, avertismentul unui oficial german # Moldova1
Celule adormite iraniene din Europa pot comite acte de represalii în urma atacurilor americane și israeliene în care a fost ucis liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a avertizat, pe 1 martie, președintele Comisiei parlamentare germane însărcinată cu controlul serviciilor secrete, Marc Henrichmann.
Schioarea italiană Sofia Goggia este în formă și după Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo. Sportiva de 33 de ani a câștigat etapa de Super-G de la Soldeu, din Andorra, din cadrul Cupei Mondiale de schi alpin.
Nicușor Dan, primul mesaj de la izbucnirea războiului în Orientul Mijlociu: „Siguranța cetățenilor români este prioritară” # Moldova1
Președintele român Nicușor Dan afirmă că România este „în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă”. El face un apel către românii blocați în țări din Orientul Mijlociu să rămână calmi și să asculte instrucțiunile primite atât din partea autorităților locale, cât și din partea autorităților române.
Tenismena spaniolă cu origini moldovenești Cristina Bucșă a produs o surpriză uriașă la turneul WTA din orașul mexican Merida. Jucătoarea născută la Chișinău a învins-o pe italianca Jasmine Paolini, tenismenă clasată pe locul 7 în ierarhia mondială, cu scorul de 7-5, 6-4, și s-a calificat în finală.
De la studii în Italia la o fermă performantă în Vadul-Rașcov: Tânărul care investește în produse bio și în viitorul satului său # Moldova1
Timp de nouă ani a locuit și a studiat în Italia, iar acum trei ani s-a întors în Republica Moldova pentru a crește afacerea familiei sale. Denis Pruteanu are 26 de ani, locuiește în Chișinău și zilnic face naveta din Chișinău în Vadul-Rașcov, raionul Șoldănești, unde familia sa deține o fermă.
CIA l-a urmărit pe Khamenei timp de mai multe luni, dezvăluie The New York Times. Planul inițial prevedea un atac noaptea # Moldova1
Agenția Centrală americană de Informații (CIA) a aflat că Ali Khamenei urma să participe la o reuniune la nivel înalt, sâmbătă dimineața, pe 28 februarie, ceea ce i-a determinat pe americani și israelieni să-și ajusteze planul inițial și să-l țintească exact la acel moment, dezvăluie duminică din culisele Operațiunii „Epic Fury” cotidianul american The New York Times (NYT), relatează AFP.
Situația de securitate în Statul Israel rămâne în continuare complexă, anunță ambasadorul Republicii Moldova în Israel, Alex Roitman. Atacurile lansate de Iran asupra Israelului ar putea continua în zilele sau chiar săptămânile următoare, a avertizat ambasadorul.
Bundesliga germană de fotbal: Bayern Munchen a învins-o în deplasare pe Borussia Dortmund # Moldova1
Bayern Munchen a câștigat al 139-lea episod din „Der Klassiker", clasicul fotbalului german. În derby-ul etapei a 24-a a Bundesligii, echipa antrenorului belgian Vincent Kompany a învins-o cu 3:2 în deplasare pe Borussia Dortmund. Deși gazdele au intrat în avantaj la pauză după golul marcat de Nico Schlotterbeck în minutul 26, oaspeții au răsturnat scorul până în minutul 70.
Două rachete au fost lansate de Iran spre Cipru, a declarat duminică, 1 martie, pentru BBC, ministrul britanic al Apărării, John Healey, adăugând că este posibil ca această țară să nu fi fost „neapărat” ținta vizată.
Superliga românească de fotbal: CFR Cluj s-a calificat în play-off, pentru ultimul loc bătălia se va da între FC Argeș Pitești, FCSB și UTA Arad # Moldova1
CFR Cluj a devenit a cincea echipă calificată în play-off-ul Superligii românești de fotbal și a doua echipă din urbea clujeană ajunsă în această fază a competiției, după rivala cincitadină Universitatea. În etapa a 29-a, penultima a sezonului regular, discipolii antrenorului Daniel Pancu au învins cu 2:1 în deplasare pe Farul Constanța și au obținut a 10-a victorie consecutivă în campionat.
Tăierile la pomi continuă până la dezmugurit, iar tratamentele fitosanitare, esențiale pentru prevenirea bolilor, spun specialiștii # Moldova1
Începutul primăverii reprezintă una dintre cele mai importante perioade din an pentru îngrijirea pomilor fructiferi. Chiar dacă diminețile sunt încă reci, cu sol umed și ceață persistentă, natura se află într-un moment de tranziție. Este momentul ideal pentru curățarea pomilor, afirmă specialiștii, care vin cu mai multe recomandări.
Primăvara începe cu un simbol al vieții și renașterii: Legenda Mărțișorului, prezentată de conducerea țării # Moldova1
Pe 1 Martie, în prima zi a primăverii, Republica Moldova sărbătorește Mărțișorul, simbolul renașterii. Legenda tânărului voinic care a eliberat Soarele din temnița unui zmeu, sângerând pe zăpadă, cunoscută și ca „Legenda Mărțișorului”, a fost făcută publică pe 1 martie, prin intermediul unei animații video, pe paginile de pe rețelele de socializare ale președintei Maia Sandu, spicherului Igor Grosu și premierului Alexandru Munteanu.
Președintele rus, Vladimir Putin, a descris uciderea liderului suprem iranian Ali Khamenei ca fiind „o asasinare cinică care a încălcat toate normele moralității umane și ale dreptului internațional” și a exprimat condoleanțele pentru asasinarea lui Khamenei, relatează agenția de știri rusă TASS, potrivit BBC.
Permisele de conducere moldovenești pot fi preschimbate în Franța fără examene, din 1 martie # Moldova1
Cetățenii R. Moldova domiciliați în Franța, vor putea, de la 1 martie, să își preschimbe permisul de conducere moldovenesc cu unul francez, fără susținerea examenelor teoretice sau practice.
MAE confirmă: Printre victimele atacurilor din Orientul Mijlociu nu sunt cetățeni moldoveni # Moldova1
Printre cetățenii Republicii Moldova aflați în Israel, Qatar, Emiratele Arabe Unite și Turcia nu au fost înregistrate victime sau persoane rănite, anunță Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău. Între timp, se recomandă respectarea strictă a instrucțiunilor autorităților locale și menținerea vigilenței.
Suprafața împădurită urmează să fie extinsă cu 3.000 de hectare. Ministrul Mediului: „Planificăm plantarea a 11 milioane de puieți” # Moldova1
Suprafața împădurită urmează să se extindă cu 3.000 de hectare pe care este planificată plantarea a 11 milioane de puieți. Anunțul a fost făcut în dimineața zilei de 1 martie, de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, care a oferit detalii despre campania de împădurire din această primăvară din perioada 14 martie - 14 aprilie. Campania va fi lansată la Sculeni, Ungheni, pe un teren de 3.5 hectare și, pentru prima dată, cetățeni din Republica Moldova și din România vor planta puieți.
Mărturiile unei moldovence din Dubai: „Am primit mesaje să căutăm adăpost, să ne îndepărtăm de ferestre, a fost panică” # Moldova1
O moldoveancă aflată în Dubai a povestit că în timpul nopții au primit alerte la telefon, prin care oamenii erau îndemnați să caute adăpost și să se îndepărteze de ferestre, ceea ce a stârnit momente de panică în hotelul situat în apropierea aeroportului.
În Republica Moldova sunt trei monede dedicate simbolurilor primăverii, emise de Banca Națională a Moldovei (BNM). Este vorba de două monede comemorative „Sărbătorile, cultura, tradițiile Moldovei” și moneda „Cartea Roșie a Republicii Moldova”.
ANALIZĂ | Ce consecințe ar fi în întreaga lume după închiderea strâmtorii Ormuz de către Iran # Moldova1
După ce Israel și SUA au atacat Iranul în cadrul unei operațiuni surpriză, oficialii de la Teheran au hotărât să blocheze trecerea navelor prin Strâmtoarea Hormuz. Trecerea navigabilă care separă Iranul de Peninsula Arabică este cel mai important canal petrolier din lume și una dintre cele mai aglomerate rute maritime, cu 200-300 de nave care tranzitează zilnic zona.
Aproximativ 2.500 de pacienți din Republica Moldova sunt diagnosticați cu boli rare, iar peste jumătate dintre aceștia sunt copii. Doar 10% dintre persoanele diagnosticate reușesc să beneficieze de tratamentul necesar.
Explozii auzite la Dubai, Doha, Manama și proteste la Teheran: „Iranul ar putea lovi mai puternic ca niciodată” # Moldova1
Două serii de explozii au fost auzite duminică-dimineață, 1 martie, la Dubai, a două zi după începutul atacurilor Iranului în Golf, drept ripostă la loviturile americane și israeliene care l-au ucis pe ghidul suprem iranian, relatează AFP.
Cinci localități din Ungheni analizează fuziunea: primarii văd șanse de dezvoltare, unii localnici sunt rezervați # Moldova1
Administrațiile locale din cinci localități din raionul Ungheni analizează posibilitatea amalgamării. Este vorba despre satele Cetireni, Rădeni, Unțești, comuna Florițoaia Veche și Alexeevca.
O samă de cuvinte | Despre haholi, arta traducerii în română și cum moldovenii îl înțeleg bine pe Gogol # Moldova1
Accesul la fundalul cultural al unui text determină de multe ori negocierea traducerii („negociere” în sensul lui Umberto Eco, pentru care „traducerea ca negociere” însemna dozarea în textul țintă a elementelor cheie ale originalului, nu neapărat în aceeași ordine sau în același loc, dar cu scopul de a atinge în final același efect).
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis. Trump: Bombardamentele vor continua # Moldova1
Ali Khamenei, liderul regimului islamic de la Teheran, „unul dintre cei mai răi oameni din istorie”, este mort, a anunțat sâmbătă seara președintele Donald Trump într-o postare pe Truth Social. La câteva ore după acest anunț, duminică dimineață, presa de stat iraniană a confirmat decesul liderului suprem.
O masă caldă pentru peste o mie de bătrâni și copii: campania „Dăruim pentru ei” mobilizează sute de voluntari # Moldova1
Peste o mie de bătrâni și copii aflați în dificultate, din 11 centre multifuncționale din Republica Moldova, vor primi prânzuri calde prin intermediul campaniei „Dăruim pentru ei”, organizată de Asociația Obștească Concordia.
Keir Starmer: „Iranul nu trebuie să dețină niciodată arma nucleară”. Londra își activează forțele în Orientul Mijlociu # Moldova1
Premierul britanic, Keir Starmer, a declarat că Regatul Unit nu a avut niciun rol în atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra unor ținte din Iran, însă a subliniat că regimul de la Teheran reprezintă o amenințare majoră pentru securitatea regională și internațională.
