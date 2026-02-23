Noi explozii în Ucraina: șapte polițiști răniți la Mîkolaiv, deflagrație și într-o secție din Dnipro. Zelenski nu exclude un atac terorist
Șapte polițiști ucraineni au fost răniți, dintre care doi grav, în urma unei explozii produse luni seara la Mîkolaiv, în sudul Ucrainei. Incidentul are loc la doar două zile după atentatul de la Liov, soldat cu moartea unei polițiste și rănirea altor 25 de persoane.Potrivit șefului Poliției Naționale, Ivan Vîghivski, deflagrația s-a produs la ora 18:10, într-o stație de alimentare dezafectată, unde agenții își parcaseră autospecialele. Doi dintre polițiștii răniți sunt în stare gravă, iar medicii încearcă să le salveze viața. Autoritățile au anunțat că ar fi explodat un dispozitiv improvizat.Vîghivski a calificat incidentul drept un „atac țintit” menit să ucidă polițiști și să destabilizeze țara, aflată în război cu Rusia. „Alaltăieri, la Liov, a avut loc un atac împotriva polițiștilor. Nu este o coincidență”, a subliniat acesta.Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că sunt investigate toate circumstanțele cazului de la Mîkolaiv, inclusiv posibilitatea unui atac terorist.În paralel, o altă explozie s-a produs luni seara, în jurul orei 20:30, într-o clădire administrativă a poliției din Dnipro. Potrivit Poliției Naționale, nu au fost înregistrate victime, însă suflul exploziei a avariat ferestrele, mobilierul, tehnica de calcul și un automobil parcat în apropiere. Amintim că în noaptea de 22 februarie, în centrul orașului Liov, două explozii au avut loc la sosirea echipajelor de poliție chemate la un presupus furt. În urma deflagrațiilor, polițista de 23 de ani Viktoria Șpilka a murit, iar alte 25 de persoane au fost rănite. Autoritățile ucrainene au calificat incidentul drept „atac terorist”, iar mai mulți suspecți au fost reținuți. Ministrul de Interne, Igor Klîmenko, a declarat că „totul sugerează” implicarea Rusiei, acuzând Moscova că ar organiza capcane mortale pentru forțele de ordine ucrainene.
Alte ştiri de Liber TV
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.