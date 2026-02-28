„Regimul iranian a ucis mii de oameni”. Reacția UE la operațiunea militară americano-israeliană împotriva Iranului
NewsMaker, 28 februarie 2026 17:00
Pe fondul operațiunii Statelor Unite ale Americii și Israelului împotriva Iranului, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, au făcut apel la părți să manifeste reținere și să protejeze civilii. Aceștia au subliniat necesitatea prevenirii oricăror acțiuni care ar putea escalada situația din regiune. Ursula von der Leyen și […] The post „Regimul iranian a ucis mii de oameni”. Reacția UE la operațiunea militară americano-israeliană împotriva Iranului appeared first on NewsMaker.
• • •
Alte ştiri de NewsMaker
Acum 30 minute
17:00
„Regimul iranian a ucis mii de oameni”. Reacția UE la operațiunea militară americano-israeliană împotriva Iranului # NewsMaker
Pe fondul operațiunii Statelor Unite ale Americii și Israelului împotriva Iranului, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, au făcut apel la părți să manifeste reținere și să protejeze civilii. Aceștia au subliniat necesitatea prevenirii oricăror acțiuni care ar putea escalada situația din regiune. Ursula von der Leyen și […] The post „Regimul iranian a ucis mii de oameni”. Reacția UE la operațiunea militară americano-israeliană împotriva Iranului appeared first on NewsMaker.
Acum 2 ore
16:00
Doi străini au încercat să scoată ilegal din țară 5 lingouri de aur, prin aeroportul din Chișinău. Ce riscă # NewsMaker
Doi cetățeni străini au încercat să scoată ilegal din Republica Moldova cinci lingouri de aur, prin Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. Bunurile, care nu au fost declarate autorității vamale, au fost depistate în bagajele călătorilor. Informațiile au fost raportate de Serviciul Vamal într-un comunicat publicat pe 28 februarie. Potrivit sursei citate, în timpul controlului […] The post Doi străini au încercat să scoată ilegal din țară 5 lingouri de aur, prin aeroportul din Chișinău. Ce riscă appeared first on NewsMaker.
Acum 4 ore
15:00
Celulă de criză la Chișinău pentru monitorizarea situației din Orientul Mijlociu. Recomandări pentru moldoveni # NewsMaker
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova a îndemnat cetățenii moldoveni aflați în Orientul Mijlociu să respecte măsurile de securitate, în contextul operațiunii americano-israeliene împotriva Iranului. Instituția le recomandă moldovenilor din Iran să identifice rute disponibile de ieșire, în funcție de localizare. Potrivit ministerului, frontiera Azerbaidjan-Iran rămâne închisă, în timp ce cea turco-iraniană este deschisă, […] The post Celulă de criză la Chișinău pentru monitorizarea situației din Orientul Mijlociu. Recomandări pentru moldoveni appeared first on NewsMaker.
14:20
VIDEO Transnistria: Ignatiev critică retragerea cetățeniilor / Bugetul ajustat pentru salarii # NewsMaker
Cu ce probleme se confruntă locuitorii regiunii transnistrene, care nu este controlată de autoritățile oficiale? Ce inițiative sunt promovate la Tiraspol și cum poate Chișinăul influența evenimentele care au loc acolo? NewsMaker prezintă principalele știri din regiune: The post VIDEO Transnistria: Ignatiev critică retragerea cetățeniilor / Bugetul ajustat pentru salarii appeared first on NewsMaker.
13:50
Judecătoarea Lilia Lupașco va contesta la Curtea de Apel actul ANI privind averea nejustificată de peste 700 000 lei # NewsMaker
Judecătoarea Lilia Lupașco va contesta la Curtea de Apel actul emis de Autoritatea Națională de Integritate, prin care i s-a imputat o avere nejustificată de peste 700 000 de lei. Magistrata susține că decizia este unilaterală și anunță că își va apăra drepturile, transmite IPN. Lupașco a făcut declarația vineri, 27 februarie, la finalul ședinței de […] The post Judecătoarea Lilia Lupașco va contesta la Curtea de Apel actul ANI privind averea nejustificată de peste 700 000 lei appeared first on NewsMaker.
Acum 6 ore
13:10
VIDEO Frigidere cosmetice, exozomi și aparate anticelulitice la expoziția de frumusețe de la Moldexpo # NewsMaker
Festivalul frumuseții este în plină desfășurare la Chișinău. Timp de patru zile, Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” este punctul de întâlnire pentru pasionații de estetică și profesioniștii din industrie. Ediția aniversară „Happy Beauty Days” a reunit peste 3.000 de branduri, lansări și reduceri pentru vizitatori. The post VIDEO Frigidere cosmetice, exozomi și aparate anticelulitice la expoziția de frumusețe de la Moldexpo appeared first on NewsMaker.
12:40
Laptele de vrac importat în Republica Moldova din Ucraina va fi supus verificărilor pentru a determina dacă conține reziduurilor de medicamente din grupa A2c (nitroimidazoli). Un ordin în acest sens a fost emis de directorul general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Radu Musteața. „Se dispune în sarcina Subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor monitorizarea […] The post ANSA a dispus verificarea obligatorie a laptelui de vrac importat din Ucraina appeared first on NewsMaker.
12:40
Tekwill Academy Kids organizează pe 1 martie 2026 evenimentul „Educație cu Suflet”, o întâlnire dedicată mamelor care își doresc să fie alături de copiii lor într-un mod echilibrat, conștient și plin de încredere. Evenimentul va avea loc la Galeria Plai (str. Pușkin 39), în intervalul 11:00–13:30, iar participarea este gratuită, în baza înregistrării prealabile. „Educație […] The post Educație cu Suflet by Tekwill Academy Kids – un eveniment dedicat mamelor, pe 1 martie appeared first on NewsMaker.
Acum 8 ore
11:20
SUA și Israel au atacat Iranul. Ambasada Moldovei la Tel Aviv recomandă cetățenilor să stea aproape de adăposturile antirachetă # NewsMaker
Statele Unite ale Americii și Israelul, cel mai apropiat aliat al Washington-ului în Orientul Mijlociu, au lansat astăzi, 28 februarie, un atac împotriva Iranului, cu scopul de a elimina programele nucleare și balistice dezvoltate de Teheran. Pe teritoriul Israelului a fost introdusă stare de urgență în această dimineață, fiind închis spațiul aerian național. Între timp, […] The post SUA și Israel au atacat Iranul. Ambasada Moldovei la Tel Aviv recomandă cetățenilor să stea aproape de adăposturile antirachetă appeared first on NewsMaker.
10:20
FMI: „Economia Moldovei își revine după multiple șocuri”. Creșterea estimată pentru 2026 # NewsMaker
Economia Republicii Moldova se redresează, iar în 2026 ar urma să înregistreze o creștere estimată la 2,3%. Deși persistă provocări care ar putea limita avansul economic, procesul de aderare la Uniunea Europeană și implementarea Planului de creștere al UE ar putea ajuta la depășirea acestora. Concluziile aparțin experților Fondului Monetar Internațional (FMI), în urma consultărilor […] The post FMI: „Economia Moldovei își revine după multiple șocuri”. Creșterea estimată pentru 2026 appeared first on NewsMaker.
09:30
NM Espresso: Se încearcă destabilizarea Moldovei prin TikTok? Ucraina nu a introdus embargou asupra vinului moldovenesc, primarul din Durlești a fost reținut pentru fraudă cu terenuri # NewsMaker
TikTok: apel la protest Poliția a anunțat despre răspândirea pe TikTok a unor apeluri de a ieși pe 25 martie la un protest antiguvernamental în Piața Marii Adunări Naționale, cu cererea de «demisie» a PAS. Forțele de ordine au asigurat că, în cazul oricăror «tentative de acțiuni ilegale, provocări, instigare la violență și destabilizare», poliția «va interveni rapid și ferm», iar ulterior «vor urma sancțiuni». Transnistria Șeful așa-numitului departament de politică externă al nerecunoscutei rmn, Vitali Ignatiev, a calificat drept «motivat politic» și «distructiv» decizia Chișinăului […] The post NM Espresso: Se încearcă destabilizarea Moldovei prin TikTok? Ucraina nu a introdus embargou asupra vinului moldovenesc, primarul din Durlești a fost reținut pentru fraudă cu terenuri appeared first on NewsMaker.
Acum 24 ore
19:50
(VIDEO) Sandu pune presiune pe Tiraspol?/ Pe TikTok se cheamă la protest/ Un nou sens giratoriu în Chișinău # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— MAIA: vinurile din Moldova nu sunt sub embargou în Ucraina— Primăria Chișinău anunță noi proiecte pentru fluidizarea traficului— Ex-primarul din Boldurești, condamnat la 7 ani de închisoare pentru moartea unui tânăr— O elevă ar fi fost abuzată de un profesor în nordul […] The post (VIDEO) Sandu pune presiune pe Tiraspol?/ Pe TikTok se cheamă la protest/ Un nou sens giratoriu în Chișinău appeared first on NewsMaker.
19:40
La Cahul va fi construit un Palat al Justiției – o nouă formă de organizare a infrastructurii judiciare în regiune, care va reuni Judecătoria Cahul și Curtea de Apel Sud într-un singur loc. Proiectul face parte dintr-o inițiativă mai amplă, care prevede edificarea unor noi sedii pentru instanțele din mai multe zone ale țării: Orhei, […] The post La Cahul va fi construit un Palat al Justiției. Studiul de fezabilitate – finalizat appeared first on NewsMaker.
19:00
Moldovenii, îndemnați să se abțină de la călătorii în Israel, pe fondul deteriorării situației de securitate în regiune # NewsMaker
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău recomandă cetățenilor moldoveni să evite călătoriile în Israel, iar celor care se află deja pe teritoriul acestui stat să manifeste „prudență maximă” și să urmărească instrucțiunile autorităților locale. Avertismentul a fost emis astăzi, 27 februarie, în contextul temerilor privind un posibil atac al SUA asupra Iranului. MAE a transmis […] The post Moldovenii, îndemnați să se abțină de la călătorii în Israel, pe fondul deteriorării situației de securitate în regiune appeared first on NewsMaker.
18:30
Ignatiev, după ce mai multe persoane din Transnistria au rămas fără cetățenia R. Moldova: „Acțiuni distructive” # NewsMaker
Pretinsul șef al „diplomației” din regiunea transnistreană, Vitalii Ignatiev, consideră că deciziile Chișinăului de a retrage cetățenia Republicii Moldova în cazul mai multor locuitori de pe malul stâng al Nistrului ar avea o „motivație politică” și ar reprezenta o „măsură de presiune”. Negociatorul politic de la Tiraspol califică aceste acțiuni drept „distructive”. „Consider orice acțiuni […] The post Ignatiev, după ce mai multe persoane din Transnistria au rămas fără cetățenia R. Moldova: „Acțiuni distructive” appeared first on NewsMaker.
18:10
Mama lui Mihăiță, în lacrimi, după ce Ciochină a fost condamnat la închisoare: „Am luptat și am făcut dreptate” VIDEO # NewsMaker
Raisa Ciurel, mama lui Mihăiță Beșliu, adolescentul lovit mortal cu mașina, spune că a văzut în sfârșit „lumină” în cazul fiului său, în contextul condamnării vinovatului – fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină. Cu lacrimi în ochi, femeia s-a declarat mulțumită că a fost făcută „dreptate”. Afirmațiile au fost făcute astăzi, 27 februarie, după pronunțarea […] The post Mama lui Mihăiță, în lacrimi, după ce Ciochină a fost condamnat la închisoare: „Am luptat și am făcut dreptate” VIDEO appeared first on NewsMaker.
17:30
Profesorii pot lucra de la distanță în vacanța de primăvară, pentru prima dată. Ministerul Educației anunță condițiile # NewsMaker
Profesorii din școlile din Moldova vor putea, în premieră, să lucreze de la distanță în vacanța de primăvară a elevilor, care va avea loc între 5 și 8 martie. Cadrele didactice își vor desfășura activitatea de acasă, fără a fi obligate să vină la școală. Directorii pot solicita prezența fizică doar pentru sarcini care nu […] The post Profesorii pot lucra de la distanță în vacanța de primăvară, pentru prima dată. Ministerul Educației anunță condițiile appeared first on NewsMaker.
Ieri
16:50
SUA vor ataca Iranul? Ambasadorul american în Israel își avertizează subalternii să părăsească țara „astăzi” # NewsMaker
Ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, a trimis pe 27 februarie un e-mail angajaților ambasadei în care le spune că, dacă vor să părăsească țara, ar trebui să o facă „astăzi”. Informația a fost relatată de The New York Times, care a intrat în posesia mesajului și l-a verificat cu trei persoane familiarizate cu situația. […] The post SUA vor ataca Iranul? Ambasadorul american în Israel își avertizează subalternii să părăsească țara „astăzi” appeared first on NewsMaker.
15:40
Trei judecători din completele anticorupție refuză evaluarea externă. Doi au plecat din sistem # NewsMaker
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a încheiat termenul de depunere a documentelor pentru evaluarea externă a magistraților care au lucrat în completele de corupție din 2017 până acum. Din cei 16 judecători notificați, 13 au depus în termen declarațiile de avere pentru ultimii cinci ani și Chestionarul de etică. Doi judecători – Nicolae Corcea și […] The post Trei judecători din completele anticorupție refuză evaluarea externă. Doi au plecat din sistem appeared first on NewsMaker.
15:20
Scenarii de destabilizare în Moldova, puse la cale pe TikTok? Poliția: „Orice tentativă ilegală va fi sancționată” # NewsMaker
Pe TikTok circulă, în ultimele zile, un val de apeluri la un protest anti-guvernare anunțat pentru 25 martie, în Piața Marii Adunări Naționale. Mai multe videoclipuri îi îndeamnă pe cetățeni să iasă în stradă și să ceară inclusiv demisia PAS.Inspectoratul General al Poliției anunță că verifică informațiile și monitorizează situația. Instituția precizează că, până în […] The post Scenarii de destabilizare în Moldova, puse la cale pe TikTok? Poliția: „Orice tentativă ilegală va fi sancționată” appeared first on NewsMaker.
15:10
Tragedia de la Boldurești: Fostul primar Nicanor Ciochină a fost condamnat la 7 ani de închisoare # NewsMaker
Nicanor Ciochină, ex-primar de Boldurești, care a accidentat mortal cu mașina un adolescent, a fost condamnat la 7 ani de închisoare. Sentința a fost pronunțată astăzi, 27 februarie, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Știre în curs de actualizare… *** Amintim că accidentul rutier a avut loc pe 19 februarie 2024, în localitatea Boldurești, raionul Nisporeni. […] The post Tragedia de la Boldurești: Fostul primar Nicanor Ciochină a fost condamnat la 7 ani de închisoare appeared first on NewsMaker.
15:10
(VIDEO) PAS și Ceban se vor ruga împreună?/ Primarul din Durlești a fost reținut/ Carburanții se scumpesc # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Ion Ceban propune instituirea zilei rugăciunii în toată țara— Weekend-ul vine cu noi scumpiri la pompă— Bolea: contractele cu firma vizată în dosarul „Satul European” nu au fost reziliate— Ar fi poluat râul Bâc și a ajuns pe banca acuzaților— Bolea: peste […] The post (VIDEO) PAS și Ceban se vor ruga împreună?/ Primarul din Durlești a fost reținut/ Carburanții se scumpesc appeared first on NewsMaker.
15:00
Fostul Jolly Alon devine Mimi Hotel – unul dintre cele mai moderne hoteluri din Chișinău # NewsMaker
Fostul Hotel Jolly Alon, situat pe strada Maria Cebotari din Chișinău, își schimbă oficial denumirea în Mimi Hotel. Clădirea a trecut prin renovări esențiale și și-a extins capacitatea de cazare de la 85 la 108 camere, orientate în special, spre segmentul de business și delegații oficiale. Pe lângă intimitatea și confortul zonelor de dormit și […] The post Fostul Jolly Alon devine Mimi Hotel – unul dintre cele mai moderne hoteluri din Chișinău appeared first on NewsMaker.
15:00
Cartușe, ascunse în dulciuri, găsite la vama cu România: urmau să ajungă în Italia, cu un autocar de rută # NewsMaker
50 de cartușe au fost găsite de polițiștii de frontieră români la vama Albița, într-un autocar care plecase din Republica Moldova spre Italia. Muniția era ascunsă într-o pungă cu dulciuri. Controlul a avut loc pe 26 februarie, în jurul orei 05:00, iar la volan se afla un bărbat în vârstă de 31 de ani, cetățean […] The post Cartușe, ascunse în dulciuri, găsite la vama cu România: urmau să ajungă în Italia, cu un autocar de rută appeared first on NewsMaker.
14:50
Ex-adjunctul SIS, Alexandru Bălan, ajunge pe banca acuzaților, în România: ar fi transmis informații secrete KGB-ului din Belarus # NewsMaker
Fostul director-adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Bălan, a fost trimis în judecată în România, miercuri, 25 februarie. Bălan, care deține cetățenie moldovenească și românească, este acuzat de „tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat”. Anunțul a fost făcut de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate […] The post Ex-adjunctul SIS, Alexandru Bălan, ajunge pe banca acuzaților, în România: ar fi transmis informații secrete KGB-ului din Belarus appeared first on NewsMaker.
13:50
Chișinăul dezminte informațiile publicate de presa ucraineană: nu există niciun embargo pe vinuri # NewsMaker
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță că, în prezent, vinurile moldovenești nu sunt supuse niciunei restricții de import pe piața din Ucraina, după ce în presă au apărut informații că Kievul ar putea impune un embargo. Instituția a mai precizat că nu a primit nicio notificare oficială în acest sens. „La această dată, nu există […] The post Chișinăul dezminte informațiile publicate de presa ucraineană: nu există niciun embargo pe vinuri appeared first on NewsMaker.
13:30
CtEDO: Rusia a încălcat drepturile a șase protestatari din Tiraspol. Ce despăgubiri trebuie să plătească # NewsMaker
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a găsit Federația Rusă responsabilă pentru încălcarea drepturilor a șase persoane sancționate în urma unui protest pașnic organizat în 2018 la Tiraspol. Trei participanți au fost privați de libertate, iar ceilalți au fost amendați. Decizia Curții, pronunțată pe 19 februarie, este definitivă. Reclamanții – Maria Jucoveț, Alexandr Samonii, Alexander […] The post CtEDO: Rusia a încălcat drepturile a șase protestatari din Tiraspol. Ce despăgubiri trebuie să plătească appeared first on NewsMaker.
13:00
Platformă pentru pasagerii care merg spre Aeroport și sens giratoriu: Ceban anunță noi acorduri, inclusiv cu Calea Ferată # NewsMaker
Primăria municipiului Chișinău anunță noi proiecte pentru fluidizarea traficului din capitală. Un sens giratoriu și o platformă pe terenul municipal, pentru îmbarcarea și debarcarea pasagerilor care merg spre sau de la aeroport, ar putea fi construite în municipiul Chișinău. Informația a fost făcută publică de primarul general al capitalei, Ion Ceban, pe 27 ianuarie. Edilul […] The post Platformă pentru pasagerii care merg spre Aeroport și sens giratoriu: Ceban anunță noi acorduri, inclusiv cu Calea Ferată appeared first on NewsMaker.
12:50
Presă: Nicolae Andronati, unul dintre semnatarii Declarației de Independență, ar fi fost omorât în stânga Nistrului # NewsMaker
Nicolae Andronati, fost vice-premier și semnatar al Declarației de Independență, ar fi fost găsit fără suflare în casa sa din satul Caragaș, raionul Slobozia, din regiunea transnistreană, scrie PulsMedia cu referire la surse. Biroul politici de reintegrare nu a confirmat, dar nici nu a infirmat informațiile pentru NM, însă a precizat că „pe acest caz […] The post Presă: Nicolae Andronati, unul dintre semnatarii Declarației de Independență, ar fi fost omorât în stânga Nistrului appeared first on NewsMaker.
12:30
Dosarul de corupție în proiectele „Satul European”: Bolea explică de ce statul nu a reziliat contractul cu firma vizată în schemă # NewsMaker
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat că statul nu a reziliat contractele încheiate cu compania vizată în dosarul privind presupuse delapidări în proiecte de infrastructură. Oficialul a menționat că acest lucru nu este posibil până la încheierea anchetei și în lipsa unei hotărâri judecătorești definitive. Precizările au fost făcute în cadrul ediției […] The post Dosarul de corupție în proiectele „Satul European”: Bolea explică de ce statul nu a reziliat contractul cu firma vizată în schemă appeared first on NewsMaker.
11:40
Mai mulți angajați ai Primăriei Căușeni nu și-au primit salariile de mai bine de un an: datoriile depășesc două milioane de lei # NewsMaker
Primăria Căușeni datorează peste două milioane de lei celor 16 angajați de la Întreprinderea Municipală „Salubrizare și Amenajare Căușeni”, care nu și-au primit salariile de mai bine de un an. Ecaterina Baltag, reprezentanta întreprinderii, spune că unii angajați riscă să își piardă locuințele, pentru că au luat credite bancare și depind de salarii pentru a […] The post Mai mulți angajați ai Primăriei Căușeni nu și-au primit salariile de mai bine de un an: datoriile depășesc două milioane de lei appeared first on NewsMaker.
11:10
O elevă ar fi fost abuzată sexual de profesorul său, la școală. Ministerul Educației cere suspendarea acestuia din funcție # NewsMaker
O elevă ar fi fost abuzată sexual de un profesor, într-o instituție de învățământ din nordul Republicii Moldova. Ministerul Educației anunță că s-a autosesizat. Instituția cere suspendarea imediată a cadrului didactic vizat din exercitarea atribuțiilor de serviciu pe întreaga durată a anchetei și interzicerea accesului acestuia în instituțiile de învățământ în care activează, până la […] The post O elevă ar fi fost abuzată sexual de profesorul său, la școală. Ministerul Educației cere suspendarea acestuia din funcție appeared first on NewsMaker.
10:30
Scheme cu terenuri la Primăria Durlești? Percheziții la primar, viceprimar și alți funcționari publici # NewsMaker
Percheziții au loc în dimineața zilei de 27 februarie la Primăria orașului Durlești, într-un dosar care vizează presupuse scheme de delapidare și înstrăinare ilegală a terenurilor publice. Informația a fost confirmată pentru NewsMaker de către Centrul Național Anticorupție. Potrivit sursei, printre persoanele vizate se numără primarul Eleonora Șaran și viceprimarul localității, Mihail Enachi. „Centrul Național […] The post Scheme cu terenuri la Primăria Durlești? Percheziții la primar, viceprimar și alți funcționari publici appeared first on NewsMaker.
10:30
Ceban propune instituirea Zilei Rugăciunii în Chișinău și în toată țara. Inițiativa, susținută de deputați ai „Alternativa” # NewsMaker
Primarul Ion Ceban propune instituirea Zilei Rugăciunii în municipiul Chișinău și la nivel național, după modelul aplicat în Statele Unite. Subiectul a fost discutat în cadrul unei întâlniri cu reprezentanți ai unor organizații religioase americane aflați în vizită în Republica Moldova. În timpul vizitei la Chișinău, aceștia au avut întrevederi și cu deputați din Parlament. […] The post Ceban propune instituirea Zilei Rugăciunii în Chișinău și în toată țara. Inițiativa, susținută de deputați ai „Alternativa” appeared first on NewsMaker.
10:10
VIDEO Transnistria: Pentru reintegrare vor plăti toți/ Facilitățile fiscale, anulate/ Banii se termină? # NewsMaker
Cu ce probleme se confruntă locuitorii regiunii transnistrene, care nu este controlată de autoritățile oficiale? Ce inițiative sunt promovate la Tiraspol și cum poate Chișinăul influența evenimentele care au loc acolo? NewsMaker prezintă principalele știri din regiune: — Fondul de convergență ar putea fi creat în martie 2026 Fondul de convergență ar putea fi creat […] The post VIDEO Transnistria: Pentru reintegrare vor plăti toți/ Facilitățile fiscale, anulate/ Banii se termină? appeared first on NewsMaker.
10:00
Explozii în Afganistan: Pakistanul anunță că a atacat mai mule ținte ale talibanilor și vorbește de un „război deschis” # NewsMaker
Pakistanul a bombardat în cursul nopții de vineri, 27 februarie, mai multe obiective ale guvernului taliban în orașele Kabul, Kandahar și Paktia, au declarat oficiali din ambele țări. Ministrul apărării pakistanez, Khawaja Muhammad Asif, a spus că situația s-a transformat într-un „război deschis” între Pakistan și Afganistan, notează Reuters. Atacurile au vizat birouri și posturi […] The post Explozii în Afganistan: Pakistanul anunță că a atacat mai mule ținte ale talibanilor și vorbește de un „război deschis” appeared first on NewsMaker.
09:20
Consiliul local Negureni, raionul Telenești, a votat în unanimitate, la 26 februarie 2026, inițierea procesului de amalgamare voluntară cu șapte localități învecinate. Decizia a fost adoptată cu 11 voturi „pentru”, a comunicat primarul comunei, Ion Popa.Potrivit edilului, amalgamarea nu presupune pierderea identității satelor, ci reprezintă o unire a forțelor pentru dezvoltarea unei comunități mai puternice, […] The post Comuna Negureni și șapte localități vecine inițiază procesul de amalgamare voluntară appeared first on NewsMaker.
08:40
În 2025, Dacia marchează o premieră chiar și la nivelul industriei auto globale: lansează primul sistem din lume care combină propulsia hibridă, tracțiunea integrală, transmisia automată și alimentarea benzină–GPL. Această tehnologie debutează pe Dacia Duster și Dacia Bigster, marcând o premieră absolută la nivel mondial. Nu este vorba despre o soluție de compromis, ci despre […] The post O premieră care schimbă regulile jocului în segmentul SUV accesibil appeared first on NewsMaker.
08:30
NM Espresso: Cine va plăti pentru reintegrarea Transnistriei, unde în Chișinău vor fi amenajate parcări și ce a povestit despre Plahotniuc martorul secret # NewsMaker
Transnistria: «1+1», reintegrare, drepturi Ieri, după o pauză de aproape un an, a avut loc întâlnirea reprezentanților politici ai Chișinăului și Tiraspolului — vicepremierul pentru reintegrare Valeriu Chiveri și șeful așa-numitului «minister de externe» al Transnistriei, Vitali Ignatiev. Întâlnirea s-a desfășurat la sediul misiunii OSCE din Tiraspol. În cadrul discuțiilor, Chișinăul a propus, printre altele, trecerea tuturor școlilor din regiunea transnistreană la predarea în limba română, iar Tiraspolul a cerut abrogarea Legii «privind […] The post NM Espresso: Cine va plăti pentru reintegrarea Transnistriei, unde în Chișinău vor fi amenajate parcări și ce a povestit despre Plahotniuc martorul secret appeared first on NewsMaker.
08:20
Două persoane au murit în seara de 26 februarie, în urma unui accident rutier produs în Chișinău și a unui accident feroviar în apropierea municipiului Bălți. Informația a fost comunicată joi seara de Inspectoratul General al Poliției. Potrivit informațiilor oferite de Poliția Republicii Moldova, primul accident a avut loc pe strada Băcioii Noi din Chișinău. […] The post Accident rutier în Chișinău și unul feroviar la Bălți: două persoane au murit appeared first on NewsMaker.
26 februarie 2026
21:50
Datorită hardware-ului performant, combinat cu un sistem de camere de ultimă generație și experiențe AI intuitive, sarcinile zilnice nu au fost niciodată mai ușoare și mai rapide Samsung Electronics a prezentat seria Galaxy S26, alimentată de cele mai proactive și adaptabile experiențe Galaxy AI de până acum și concepută pentru a simplifica sarcinile pe care oamenii […] The post Samsung lansează seria Galaxy S26: cel mai intuitiv telefon Galaxy AI de până acum appeared first on NewsMaker.
20:50
Danemarca alocă încă 25 de milioane de euro pentru Ucraina și Moldova, la patru ani de război: cum vor fi cheltuiți banii # NewsMaker
Danemarca va acorda un nou pachet de asistență umanitară în valoare de 25 de milioane de euro pentru Ucraina și pentru refugiații ucraineni din Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de Ambasada Danemarcei în Moldova, la patru ani de la declanșarea invaziei ruse pe scară largă în Ucraina. „Într-un moment în care finanțarea umanitară la […] The post Danemarca alocă încă 25 de milioane de euro pentru Ucraina și Moldova, la patru ani de război: cum vor fi cheltuiți banii appeared first on NewsMaker.
20:20
Un cutremur cu magnitudinea de 4,4 grade pe scara Richter s-a produs în seara zilei de 26 februarie, în zona seismică Vrancea, România. Seismul a fost resimțit și în Republica Moldova, cu o intensitate de până la 3 grade. Informația a fost confirmată pentru NewsMaker de directorul Institutului de Geologie și Seismologie, Igor Nicoară. Potrivit […] The post Cutremur de peste 4 grade Richter în România: s-a resimțit și în Republica Moldova appeared first on NewsMaker.
19:50
Martorul secret a depus mărturie împotriva lui Plahotniuc. Ce am aflat despre offshore-uri, rolul lui Andronachi, „banii murdari” și legăturile cu Șor? # NewsMaker
Declarațiile agentului sub acoperire din cercul apropiat al fostului lider PDM, Vladimir Plahotniuc, au fost prezentate în cadrul ședinței de judecată din 26 februarie din dosarul „Frauda bancară”, în care este inculpat ex-politicianul. Mărturiile au fost citite de procurorul de caz, Alexandru Cernei. NM relatează ce am aflat din aceste depoziții și ce se știe […] The post Martorul secret a depus mărturie împotriva lui Plahotniuc. Ce am aflat despre offshore-uri, rolul lui Andronachi, „banii murdari” și legăturile cu Șor? appeared first on NewsMaker.
19:30
(VIDEO) Vinul din Moldova, blocat de Kiev?/Româna absentă în Transnistria/Tainele lui Plahotniuc, divulgate # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Dezvăluirile martorului cu identitate protejată în dosarul lui Plahotniuc— PAS propune eliminarea facilităților fiscale pentru firmele din Transnistria— Dispută în Parlament pe tema banilor europeni. PSRM a cerut audieri— Numirea experților Internaționali în comisia de vetting a eșuat— Comportamentul deputaților, sub lupa […] The post (VIDEO) Vinul din Moldova, blocat de Kiev?/Româna absentă în Transnistria/Tainele lui Plahotniuc, divulgate appeared first on NewsMaker.
19:10
Chișinăul vrea ca toate școlile moldovenești din Transnistria să treacă la predare în română. Rezultatele întrevederii în formatul „1+1” # NewsMaker
Reuniunea în formatul de negocieri „1+1” privind reglementarea transnistreană, desfășurată astăzi, 26 februarie, la Tiraspol, s-a încheiat. Vicepremierul pentru Reintegrare a anunțat că părțile au discutat mai multe subiecte de ordin socio-economic, inclusiv trecerea tuturor școlilor moldovenești din regiunea transnistreană la predare în limba română. Oficialul a precizat că reprezentanții Tiraspolului nu au oferit un […] The post Chișinăul vrea ca toate școlile moldovenești din Transnistria să treacă la predare în română. Rezultatele întrevederii în formatul „1+1” appeared first on NewsMaker.
18:50
Ucraina pregătește un răspuns „în oglindă”? Vinurile din Moldova ar putea ajunge sub restricții # NewsMaker
Guvernul Ucrainei ar putea introduce restricții la importul vinului, strugurilor proaspeți, alcoolului etilic și distilatelor din Republica Moldova, ca reacție la decizia Chișinăului de a suspenda, la sfârșitul lunii ianuarie 2026, importurile de carne de pasăre din țara vecină. Potrivit RBK-Ucraina, care citează un proiect de hotărâre al Cabinetului de miniștri de la Kiev, produsele […] The post Ucraina pregătește un răspuns „în oglindă”? Vinurile din Moldova ar putea ajunge sub restricții appeared first on NewsMaker.
18:20
Peste 300 de canale Telegram, implicate în comercializarea drogurilor în Moldova. Ministra de Interne: „Cu regret, nu răspund la solicitări” # NewsMaker
Platforma Telegram nu a răspuns solicitărilor autorităților din Republica Moldova de a bloca canalele implicate în traficul de droguri și nici nu a furnizat informații privind administrarea și gestionarea acestora. Precizarea a fost făcută de ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, în cadrul audierilor parlamentare din 26 februarie pe tema combaterii drogurilor. Potrivit ei, poliția a […] The post Peste 300 de canale Telegram, implicate în comercializarea drogurilor în Moldova. Ministra de Interne: „Cu regret, nu răspund la solicitări” appeared first on NewsMaker.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:20
Concertul actorului turc Burak Özçivit de la Chișinău, care urma să aibă loc peste două săptămâni, a fost anulat. Artistul a mai vizitat Republica Moldova în 2023, când a participat la inaugurarea bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, care este afiliată oligarhului fugar Ilan Șor. Concertul lui Burak Özçivit era programat pentru 12 martie, la Palatul Național […] The post Concertul actorului turc Burak Özçivit de la Chișinău – anulat. Ce s-a întâmplat appeared first on NewsMaker.
17:20
Alertă cu bombă la Aeroportul Chișinău: pasagerii și personalul au fost evacuați, zborurile pot fi amânate # NewsMaker
În după-amiaza zilei de 26, pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, a fost anunțată o alertă de minare. Informația a fost comunicată de Poliția de Frontieră care a transmis că toți pasagerii și personalul din Aeroport au fost evacuați. La fața locului sunt prezente subdiviziunile specializate ale MAI. Procedura de înregistrare este suspendată și […] The post Alertă cu bombă la Aeroportul Chișinău: pasagerii și personalul au fost evacuați, zborurile pot fi amânate appeared first on NewsMaker.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.