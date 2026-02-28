„Regimul iranian a ucis mii de oameni”. Reacția UE la operațiunea militară americano-israeliană împotriva Iranului

11:40

Primăria Căușeni datorează peste două milioane de lei celor 16 angajați de la Întreprinderea Municipală „Salubrizare și Amenajare Căușeni”, care nu și-au primit salariile de mai bine de un an. Ecaterina Baltag, reprezentanta întreprinderii, spune că unii angajați riscă să își piardă locuințele, pentru că au luat credite bancare și depind de salarii pentru a […] The post Mai mulți angajați ai Primăriei Căușeni nu și-au primit salariile de mai bine de un an: datoriile depășesc două milioane de lei appeared first on NewsMaker.