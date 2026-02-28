Judecătoarea Lilia Lupașco va contesta la Curtea de Apel actul ANI privind averea nejustificată de peste 700 000 lei

16:40

Unele persoane au primit mesaje, însoțite de un document pretins a fi emis de Serviciul Fiscal de Stat, prin care sunt anunțate că banii din conturile lor sunt reținuți temporar și că este necesară o confirmare fiscală. Aceasta ar presupune un rulaj suplimentar de 30.000 de lei. Serviciul Fiscal de Stat a atenționat că documentul […]