Accident rutier în Chișinău și unul feroviar la Bălți: două persoane au murit

10:50

Procesul de reintegrare a regiunii transnistrene va presupune cheltuieli semnificative, pe care malul drept al Nistrului nu le poate acoperi de unul singur, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu. Liderul PAS a explicat, la Realitatea TV, că aceste costuri ar urma să fie acoperite printr-un fond de convergență – creat pentru a apropia cele două […] The post Fondul de convergență, finanțat din bani UE și taxe din Transnistria? Grosu: Nu e corect ca toate cheltuielile să fie suportată doar de malul drept appeared first on NewsMaker.