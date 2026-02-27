Cristiano Ronaldo devine coproprietar la Almeria după achiziția a 25% din acțiuni
SafeNews, 27 februarie 2026 08:00
Cristiano Ronaldo își extinde influența dincolo de teren. Atacantul portughez a devenit coproprietar al clubului spaniol Almeria, după ce a achiziționat un pachet de 25% din acțiuni. Tranzacția a fost realizată prin compania sa, CR7 Sports Investments. Pachetul majoritar al clubului este controlat din 2025 de un grup de investiții din Arabia Saudită, condus de […]
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 30 minute
08:00
Acum o oră
07:50
DOSARELE EPSTEIN | Șeful Forumului Economic Mondial demisionează după apariția numelui său # SafeNews
Un nou scandal legat de dosarele Jeffrey Epstein provoacă o demisie la vârful uneia dintre cele mai influente organizații economice din lume. Președintele Forumului Economic Mondial, Borge Brende, și-a anunțat retragerea din funcție, pe fondul unei anchete interne privind contactele sale cu controversatul finanțator american. Într-un comunicat oficial, fostul diplomat norvegian a declarat: „În urma […]
07:40
Banii și bunurile confiscate de la infractori vor fi folosite pentru proiecte sociale și de interes public. O lege în acest sens a fost publicată în Monitorul Oficial și stabilește, pentru prima dată, cum vor fi gestionate și distribuite aceste resurse. Documentul prevede că activele provenite din activități ilegale vor fi valorificate în beneficiul comunității. […]
Acum 2 ore
07:30
Aproximativ 90.000 de ucraineni sunt dați dispăruți de la începutul războiului declanșat de invazia rusă, un bilanț care arată amploarea pierderilor umane după patru ani de conflict. Datele au fost prezentate de comisarul de stat pentru persoane dispărute în circumstanțe speciale, Artur Dobroserdov, într-un material publicat de presa ucraineană. Potrivit acestuia, majoritatea celor dispăruți sunt […]
07:20
ULTIMA ORĂ | Percheziții la Primăria Durlești. CNA investighează un dosar privind terenuri publice # SafeNews
Ofițerii Centrului Național Anticorupție desfășoară, în această dimineață, mai multe percheziții la Primăria orașului Durlești, în cadrul unor cauze penale ce vizează presupusa delapidare a unor terenuri publice. Potrivit informațiilor apărute pe canalul Ultima Oră, acțiunile de urmărire penală îi vizează pe primarul și viceprimarul localității. Sunt verificați și ingineri cadastrali, alți angajați ai primăriei, […]
07:20
320 de canale de Telegram implicate în comercializarea drogurilor au fost identificate de Poliție doar pe parcursul anului trecut. Cu toate acestea, solicitările autorităților de a bloca aceste rețele sau de a obține informații despre administratori au rămas fără răspuns din partea platformei. Datele au fost prezentate în plenul Parlamentului, unde ministra Afacerilor Interne, Daniella […]
07:10
FLASH | Tensiuni în creștere, Rusia spune că trimiterea de trupe britanice în Ucraina va extinde conflictul # SafeNews
Tensiunile dintre Rusia și statele occidentale cresc din nou, după ce oficiali britanici au vorbit despre posibilitatea trimiterii de trupe în Ucraina ca parte a unor garanții de securitate după un eventual acord de pace. Moscova avertizează că o astfel de decizie ar putea extinde conflictul, nu să îl oprească. Ministrul britanic al Apărării, John […]
07:00
POLITICO: Ambasadorii lui Trump din Europa se adresează unui singur public şi aduc un stil nou de diplomaţie, mai agresivă şi mai conflictuală # SafeNews
Ambasadorii Americii în Europa vizează o singură persoană în ofensiva lor de farmec: preşedintele Donald Trump. Toţi ceilalţi – inclusiv aliaţii cheie ai SUA – se pot aştepta la mai puţin farmec şi la multă ofensă, scrie POLITICO pornind de la constatarea că prietenii preşedintelui american, colegii dezvoltatori imobiliari şi donatorii politici care au primit […]
06:50
Premierul Alexandru Munteanu: Afacerile locale din Nisporeni generează peste 110 milioane de lei și sute de locuri de muncă # SafeNews
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a efectuat o vizită de lucru la Nisporeni, unde a evaluat activitatea incubatorului de afaceri și a discutat cu antreprenorii despre provocările și oportunitățile de dezvoltare. Incubatorul găzduiește în prezent 47 de companii, dintre care 33 sunt start-up-uri. Acestea au creat, în total, 151 de locuri de muncă. În anul 2025, rezidenții […]
06:40
O dronă necunoscută a fost bruiată în apropierea portavionului francez Charles de Gaulle, miercuri, în timpul unei escale în Suedia, anunţă joi Statul Major francez, relatează AFP. "O dronă a fost bruiată ieri (miercuri) de un dispozitiv suedez, la aproximativ şape mile marine (13 kilometri) de (portavionul) Charles de Gaulle. Dispozitivul suedez a funcţionat perfect şi […]
Acum 4 ore
06:30
Parlamentul își planifică activitatea pentru 2026. Accent pe legile cerute de integrarea europeană # SafeNews
Parlamentul Republicii Moldova va lucra în 2026 după un plan legislativ care prevede adoptarea a sute de acte normative, majoritatea legate de procesul de integrare în Uniunea Europeană. Documentul a fost aprobat în ședința plenară de astăzi. Programul include 354 de inițiative, dintre care 314 proiecte de lege fac parte din Programul Național de Aderare […]
06:20
Decizia spionajului german de a cataloga AfD drept partid „extremist”, răsturnată în justiție # SafeNews
Serviciul de informații intern al Germaniei (BfV) nu trebuie să se refere la partidul Alternativa pentru Germania (AfD) ca fiind de extremă-dreapta pentru moment, a decis joi instanța administrativă din Köln, într-o măsură care favorizează această formațiune înaintea celor cinci alegeri regionale din acest an, informează Reuters. Instanța a acordat astfel o măsură provizorie solicitată […]
06:10
Guvernul Ucrainei a pregătit în această săptămână un proiect de hotărâre „Cu privire la modificarea Hotărârii Cabinetului de Miniștri al Ucrainei din 31 decembrie 2025, nr. 1795". Documentul prevede ca importurile de produse vitivinicole din Republica Moldova să fie supuse regimului de licențiere până la încetarea acțiunilor discriminatorii față de Ucraina. Măsura vizează strugurii proaspeți, […]
Acum 12 ore
20:10
VIDEO | Vlad Filat despre prioritățile pentru Moldova: reconstrucția regională și consolidarea securității # SafeNews
Fostul prim-ministru Vlad Filat susține că alegerile parlamentare au fost decisive pentru viitorul Republicii Moldova, deoarece au menținut la putere aceeași guvernare, pe care o acuză de lipsă de rezultate și viziune. Potrivit lui Filat, țara are nevoie urgent de o echipă capabilă să gestioneze atât problemele curente, cât și provocările care vor apărea după […]
20:00
Maduro era convins, după ce a vorbit cu Trump, că președintele american nu va ataca Venezuela # SafeNews
Liderul venezuelean Nicolas Maduro era convins că Statele Unite nu vor ataca Venezuela după o conversație cu omologul său american, Donald Trump, cu câteva săptămâni înainte de operațiunea militară soldată cu capturarea lui Maduro, în 3 ianuarie, a relatat miercuri The New York Times, citat de EFE. Într-un reportaj despre ultimele zile la putere ale […]
19:50
Un cutremur cu magnitudinea de 4,4 s-a produs joi seara, 26 februarie, în zona seismică Vrancea și a fost resimțit și în Republica Moldova, inclusiv în Chișinău. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului din România, seismul a avut loc la ora 19:21, la o adâncime de aproximativ 120 de kilometri. Epicentrul a fost […]
Acum 24 ore
17:00
ULTIMA ORĂ | Alertă cu bombă la Aeroportul Chișinău. Pasagerii și angajații au fost evacuați # SafeNews
Activitatea Aeroportului Internațional „Eugen Doga" din Chișinău a fost perturbată după ce autoritățile au primit o alertă cu bombă. Potrivit Poliției de Frontieră, intervenția a avut loc imediat, iar pasagerii și angajații au fost evacuați din clădire pentru siguranță. La fața locului au fost mobilizate toate subdiviziunile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, care efectuează verificări. […]
16:50
Dorin Junghietu, discuții la Washington despre securitatea energetică și investiții americane în Moldova # SafeNews
Republica Moldova își consolidează parteneriatul cu Statele Unite pentru modernizarea sectorului energetic și atragerea investițiilor private în infrastructuri critice. Subiectele au fost discutate la Washington de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei vizite oficiale. În centrul discuțiilor s-a aflat accelerarea construcției liniei electrice aeriene de 400 kV Strășeni–Gutinaș, un proiect esențial pentru conectarea deplină […]
16:20
Moldova și Letonia își extind cooperarea. Accent pe securitate, economie și integrarea în UE # SafeNews
Republica Moldova și Letonia își consolidează parteneriatul bilateral. La Chișinău a avut loc o nouă rundă de consultări politice interministeriale, la nivel de secretari de stat. Delegația moldovenească a fost condusă de secretarul de stat Carolina Perebinos. Din partea Letoniei a participat subsecretarul de stat și directorul politic din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Ivars Lasis. […]
16:20
Uber lansează livrările cu drone în Europa: Țara unde serviciul este deja funcțional și livrează în trei minute # SafeNews
Uber a anunțat lansarea unui serviciu comercial de livrare cu drone în Irlanda, marcând prima utilizare a acestei tehnologii de către compania de ridesharing în Europa, potrivit EuroNews.com. Uber colaborează cu operatorul irlandez Manna, o companie care a efectuat până în prezent peste 250.000 de livrări în Europa. Serviciul, care permite transportul obiectelor de mici dimensiuni precum […]
16:00
Profesionalism în acțiune. O echipă de ambulanță din Botanica, apreciată după o intervenție critică # SafeNews
O echipă de asistență medicală urgentă din cadrul SAMU Botanica a primit o scrisoare de mulțumire din partea soțului unei paciente, după o intervenție care i-a salvat viața. Cazul a avut loc pe 19 februarie 2026. Potrivit mesajului, medicii au intervenit prompt pentru o femeie de 69 de ani, diagnosticată cu o patologie cardiacă gravă. […]
16:00
Reuters: Pentagonul l-a demis pe un oficial de rang înalt de la Statul Major Interarme după nici trei luni în funcţie # SafeNews
Viceamiralul american Fred Kacher a fost demis din funcţia de director al Statului Major Interarme după ce abia preluase postul în decembrie, au declarat miercuri pentru Reuters trei surse familiarizate cu această chestiune. Un purtător de cuvânt al Statului Major Interarme a confirmat că Kacher va „reveni în serviciu" în cadrul Marinei SUA, când a […]
15:40
Organizatorul tentativei de contrabandă cu șapte lingouri de aur, aduse din România în Republica Moldova, precum și șoferul implicat în transport au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Măsura a fost solicitată de procurorii Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și admisă de judecătorul de instrucție, pentru a asigura […]
15:40
Numirea lui Herman von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor a fost respinsă de Parlament, după ce proiectul de hotărâre nu a întrunit voturile necesare pentru aprobare. Propunerea de desemnare a lui Herman von Hebel și a lui Bernard Lavigne în componența Comisiei a obținut 53 de voturi, insuficiente față de pragul minim de […]
15:30
Agenția Achiziții Publice va primi suport pentru a-și consolida capacitatea de monitorizare și prevenire a riscurilor, în urma unei întrevederi dintre directorul instituției, Gheorghe Movileanu, și reprezentanta adjunctă rezidentă a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Republica Moldova, Seher Ariner. Discuțiile au avut loc pe 25 februarie și au vizat măsuri concrete pentru creșterea transparenței […]
15:00
FOTO | Grădinița nr. 4 „Zâmbetul” din Cahul, modernizată: condiții mai bune pentru 200 de copii # SafeNews
Grădinița nr. 4 „Zâmbetul" din orașul Cahul a fost modernizată în urma finalizării lucrărilor de reabilitare energetică, un proiect care îmbunătățește condițiile pentru aproximativ 200 de copii și 37 de angajați. Lucrările au inclus termoizolarea clădirii, renovarea acoperișului, modernizarea căilor de acces și reamenajarea curții. În urma intervențiilor, instituția oferă un mediu mai confortabil și […]
14:50
Austria își consolidează sprijinul pentru Moldova: noi proiecte, investiții și cooperare pentru integrarea europeană # SafeNews
Republica Moldova continuă să își întărească parteneriatul cu Austria. Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a discutat la Viena cu ministra federală pentru afaceri europene și internaționale, Beate Meinl-Reisinger, despre proiecte concrete, sprijin pentru reforme și avansarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. În cadrul întrevederii, oficialul moldovean a subliniat că Austria rămâne un […]
14:40
Fostul angajat al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Chiril Guzun, solicită publicarea unei dezmințiri după apariția unui material despre litigiul său cu instituția. Acesta susține că informațiile privind legalitatea încetării raporturilor de serviciu nu reflectă realitatea și contrazic hotărâri judecătorești definitive. Potrivit lui Guzun, articolul publicat anterior s-a bazat exclusiv pe poziția instituției, fără […]
14:30
Elveția adoptă integral al 19-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei și Belarusului # SafeNews
Consiliul Federal al Elveției a decis să implementeze integral noile măsuri din al 19-lea pachet de
14:30
Președintele american Donald Trump va fi invitat să participe la Summitul B9, organizat în luna mai la București. Președinția României urmează să trimită o invitație oficială la Washington D.C, au precizat surse politice pentru Euronews România. Președintele Nicușor Dan îl va invita pe Donald Trump la Summitul B9 din 13 mai, de la București. Vor fi […] Articolul Donald Trump, invitat la București pentru Summitul B9 din luna mai apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:20
Un bărbat de 37 de ani a fost condamnat la 4 ani de închisoare, după ce a provocat un accident rutier grav în municipiul Chișinău, conducând sub influența alcoolului. Decizia a fost pronunțată de instanță, la solicitarea Procuraturii municipiului Chișinău. Potrivit procurorilor, accidentul s-a produs în dimineața zilei de 5 august 2015. Deși avea permis […] Articolul Șofer condamnat la închisoare după ce a provocat un accident grav în stare de ebrietate apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:10
Sergiu Mititelu a fost delegat să asigure interimatul funcției de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii Bălți. Acesta își va începe mandatul la 2 martie curent, după ce candidatura sa a fost acceptată în unanimitate în cadrul ședinței de astăzi a Consiliul Superior al Procurorilor, scrie nordinfo.md. Mititelu are o experiență profesională de aproximativ 26 de ani în […] Articolul VIDEO | Procurorul-șef al Procuraturii Bălți va avea un nou adjunct apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:10
Rusia atacă Ucraina cu racheta care l-a făcut pe Trump să rupă pactul nuclear istoric. Experții confirmă dovezile găsite pe front # SafeNews
Analiza fragmentelor recuperate în regiuni precum Liov sau Vinița confirmă că Moscova a folosit racheta 9M729 de zeci de ori în Ucraina. Utilizarea acestei arme cu capacitate nucleară este atestată, pentru prima dată, de dovezile vizuale trimise de forțele de ordine ucrainene către Reuters. Specialiștii au analizat imagini cu fragmente ale rachetei, furnizate agenției Reuters […] Articolul Rusia atacă Ucraina cu racheta care l-a făcut pe Trump să rupă pactul nuclear istoric. Experții confirmă dovezile găsite pe front apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:00
Hassan Toper, bărbatul acuzat de complicitate la omorul din sectorul Rîșcani al Capitalei, trimis din nou după gratii # SafeNews
Hassan Toper, cetățeanul turc învinuit de complicitate la omorul intenționat al lui Eren Izzet, comis pe 10 iulie 2024 în sectorul Rîșcani al Capitalei, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, transmite Ziarul de Gardă. Astăzi, 26 februarie, Curtea de Apel Centru a admis recursul procurorilor. Informația a fost confirmată pentru ZdG de […] Articolul Hassan Toper, bărbatul acuzat de complicitate la omorul din sectorul Rîșcani al Capitalei, trimis din nou după gratii apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:50
FOTO | Premierul Alexandru Munteanu: Sunt necesare investiții suplimentare în sănătate, drumuri și capacitatea primăriilor # SafeNews
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a declarat că dezvoltarea localităților depinde de investiții suplimentare în servicii esențiale și de consolidarea administrației publice locale. Șeful Guvernului a subliniat că sistemul medical are nevoie de finanțare suplimentară, iar modernizarea infrastructurii rutiere rămâne o prioritate. Pe agenda autorităților se află și extinderea rețelelor de gaz, precum și atragerea și menținerea […] Articolul FOTO | Premierul Alexandru Munteanu: Sunt necesare investiții suplimentare în sănătate, drumuri și capacitatea primăriilor apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:30
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, anunță un proiect de lege care va elimina treptat facilitățile fiscale acordate agenților economici din regiunea transnistreană încă din anii 2000. Autoritățile vor să asigure reguli egale pentru toți antreprenorii și o contribuție echitabilă la bugetul public. Potrivit șefului Legislativului, primele măsuri vor fi aplicate în 2026 și vizează produsele considerate […] Articolul VIDEO | Igor Grosu: Facilitățile fiscale pentru Transnistria vor fi eliminate treptat apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:30
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au blocat comercializarea unui lot de biscuiți de import care depășea nivelul admis de acizi grași trans. Produsele nu au ajuns la consumatori. În urma controalelor, autoritatea a retras de pe piață întreaga cantitate, 519,6 kilograme. Lotul a fost distrus conform procedurilor legale, sub supravegherea inspectorilor. Specialiștii explică […] Articolul ANSA a oprit de la vânzare peste o jumătate de tonă de biscuiți neconformi apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:20
FOTO | Teatrul „B.P. Hasdeu” din Cahul va avea un sediu nou. Investiție de 13,8 milioane de lei # SafeNews
Teatrul „B.P. Hasdeu” din Cahul se apropie de un nou început. Autoritățile au semnat contractul de antrepriză pentru construcția unui sediu modern, care va oferi condiții actuale pentru spectacole și activități culturale. Vicepremierul Vladimir Bolea și ministrul Culturii, Cristian Jardan, au vizitat șantierul și au discutat cu echipa de proiect despre etapele lucrărilor. Documentul a […] Articolul FOTO | Teatrul „B.P. Hasdeu” din Cahul va avea un sediu nou. Investiție de 13,8 milioane de lei apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:10
Chișinău și Tiraspolul pregătesc noi discuții directe. O întâlnire Chiveri–Ignatiev, posibilă în martie # SafeNews
O nouă rundă de negocieri între Chișinău și Tiraspol ar putea avea loc la sfârșitul lunii martie, după prima întrevedere desfășurată astăzi la Oficiul OSCE din Tiraspol. Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, și reprezentantul regiunii transnistrene, Vitali Ignatiev, analizează organizarea unei întâlniri față în față. Inițiativa pentru o nouă rundă de discuții a venit din […] Articolul Chișinău și Tiraspolul pregătesc noi discuții directe. O întâlnire Chiveri–Ignatiev, posibilă în martie apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:10
În Belarus a fost scos la vânzare un sat întreg, numit Veseluha. Prețul este de doar 30.000 de ruble belaruse (aproximativ 10.530 de dolari). În anunțul de vânzare a satului se precizează că localitatea se află în regiunea Vitebsk din Belarus. Pentru 30.000 de ruble belaruse, cumpărătorul va primi trei curți mari cu case. În […] Articolul Un sat întreg din Belarus se vinde pentru 10.000 de dolari apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:10
Patru persoane, inclusiv doi foști angajați ai poliției din raionul Ialoveni, au fost condamnate la ani grei de închisoare într-un dosar de corupție care vizează fabricarea unui caz de trafic de droguri. Decizia a fost pronunțată pe 25 februarie de Judecătoria Chișinău. Potrivit Procuraturii Anticorupție, faptele datează din septembrie 2014. Cei condamnați ar fi organizat […] Articolul Dosar de corupție la Ialoveni, pedepse de până la 6 ani pentru patru inculpați apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:00
Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a prezentat poziția Republicii Moldova în cadrul reuniunii Consiliului Permanent al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), unde a participat în calitate de Președinte al Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. În discursul său, oficialul a evidențiat direcțiile principale ale mandatului exercitat de Republica Moldova la […] Articolul Mihai Popșoi, la OSCE: Prioritățile Moldovei vizează pacea și reziliența în Europa apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:50
Educația se schimbă: sprijin financiar pentru profesori tineri, clase speciale pentru copii cu dizabilități și reorganizarea școlilor mici # SafeNews
Parlamentul a aprobat modificări la Codul educației, care aduc schimbări în organizarea școlilor, sprijin pentru elevi și noi stimulente pentru cadrele didactice. Inițiativa a fost elaborată de Ministerul Educației și Cercetării și adoptată în lectura a doua. Una dintre cele mai importante măsuri vizează reorganizarea școlilor mici. În total, 73 de instituții, unde învață aproximativ […] Articolul Educația se schimbă: sprijin financiar pentru profesori tineri, clase speciale pentru copii cu dizabilități și reorganizarea școlilor mici apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:30
Actorul Robert De Niro este „un om bolnav cu o minte deranjată”, a declarat preşedintele american Donald Trump pe reţeaua sa de socializare Truth, miercuri, după ce actorul a cerut ca administraţia Trump să fie „îndepărtată” pentru a „salva” Statele Unite. „Robert De Niro, care suferă de nevroză anti-Trump, este o altă minte bolnavă, deranjată, […] Articolul Pentru Donald Trump, Robert De Niro este o „persoană cu tulburări mintale” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:10
Unele medicamente antiparazitare, sub reevaluare. Levamisolul ar putea fi retras din cauza unui risc neurologic grav # SafeNews
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale anunță că la nivel european este analizată retragerea medicamentelor care conțin levamisol, după ce specialiștii au confirmat riscuri serioase pentru sănătate. Comitetul pentru siguranță al Agenției Europene a Medicamentului a constatat că substanța poate provoca leucoencefalopatie, o afecțiune rară, dar gravă, care afectează materia albă a creierului. Boala poate duce […] Articolul Unele medicamente antiparazitare, sub reevaluare. Levamisolul ar putea fi retras din cauza unui risc neurologic grav apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:10
Șoferii vor plăti mai mult pentru carburanți și în ultima zi a săptămânii. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noile prețuri maxime de referință pentru vineri, 27 februarie. Potrivit ANRE, un litru de benzină A95 va costa cel mult 23,67 lei, iar motorina va avea un preț maxim de 20,59 lei pe litru. […] Articolul Carburanții continuă să se scumpească. ANRE a anunțat noile tarife pentru 27 februarie apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:00
VIDEO | Alexandru Munteanu, în vizită la Iurceni, proiecte noi pentru dezvoltarea vieții culturale # SafeNews
Satul Iurceni, raionul Nisporeni, își consolidează statutul de centru al tradițiilor populare, datorită investițiilor în infrastructura culturală și păstrării meșteșugurilor autentice. Despre acest lucru a vorbit prim-ministrul Alexandru Munteanu, care a evidențiat potențialul localității de a deveni un punct important pe harta turismului cultural. Olăritul rămâne cartea de vizită a satului. Meșteșugul este transmis din […] Articolul VIDEO | Alexandru Munteanu, în vizită la Iurceni, proiecte noi pentru dezvoltarea vieții culturale apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:50
VIDEO | PAS acuză Primăria că a blocat ședința CMC. Ceban nu a răspuns solicitării consilierilor # SafeNews
Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău îl acuză pe primarul general Ion Ceban că a refuzat tacit convocarea ședinței CMC programate pentru 26 februarie. Potrivit consilierilor, edilul nu a răspuns solicitării oficiale depuse săptămâna trecută și nu a pus la dispoziție sala pentru desfășurarea reuniunii. Președinta fracțiunii PAS, Zinaida Popa, susține că pe ordinea de […] Articolul VIDEO | PAS acuză Primăria că a blocat ședința CMC. Ceban nu a răspuns solicitării consilierilor apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:40
VIDEO | Criza energetică și controlul sporit au agravat situația drepturilor omului în Transnistria, arată Promo-LEX # SafeNews
Situația drepturilor omului în regiunea transnistreană s-a înrăutățit în 2025, pe fondul crizei energetice, al presiunilor economice și al consolidării mecanismelor de control asupra populației. Constatările apar în raportul anual prezentat de Asociația Promo-LEX. Potrivit documentului, oprirea livrărilor de gaze la începutul anului a declanșat o criză social-economică profundă. Deconectările frecvente, reducerea activității unor întreprinderi […] Articolul VIDEO | Criza energetică și controlul sporit au agravat situația drepturilor omului în Transnistria, arată Promo-LEX apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:40
Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al Statelor Unite în România # SafeNews
Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al Statelor Unite în România, el urmând să îşi preia oficial funcţia după ce îşi va prezenta scrisorile de acreditare preşedintelui României. ”Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al Statelor Unite în România. Ambasada Statelor Unite la Bucureşti aşteaptă cu interes să colaboreze […] Articolul Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al Statelor Unite în România apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
