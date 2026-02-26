Guvernul Ucrainei a elaborat un proiect de rezoluție privind embargoul asupra vinului moldovenesc. Kievul invocă un răspuns la interdicția privind carnea de pasăre
Guvernul Ucrainei a elaborat un proiect de hotărâre care ar putea limita semnificativ importul de vin moldovenesc, precum și al altor produse vitivinicole, în cadrul unor măsuri de răspuns la restricțiile impuse anterior de Chișinău asupra cărnii de pasăre din Ucraina. Potrivit documentului pregătit de Cabinetul de Miniștri de la Kiev, importurile din Republica Moldova
Alerta cu bombă de la Aeroportul din Chișinău s-a dovedit a fi falsă. Activitatea a fost reluată în regim normal, iar pasagerii își pot continua deplasările, anunță autoritățile. Amintim că în această după-amiază toți pasagerii au fost evacuați din terminal, iar la fața locului au ajuns mai multe echipaje de salvatori și subdiviziunile specializate ale
Premierul Alexandru Munteanu, în vizită la Nisporeni. Unul dintre subiectele abordate a vizat reforma administrației publice locale
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a efectuat astăzi o în vizita la Nisporeni, unde s-a întâlnit cu aleșii locali și reprezentanții serviciilor publice din raion. Șeful executivului a discutat cu factorii de decizie locali despre necesitățile curente ale locuitorilor, dar și despre proiectele realizate în comunități, potrivit unui comunicat emis de Guvern. Potrivit autorităților, până în prezent,
EDITORIAL | Rejectarea lui von Hebel, prin votul Parlamentului, prima spărtură serioasă în mitul invincibilității PAS
Votul de azi în Parlament, prin care au fost respinse cele două candidaturi pentru funcția de membru în Comisia de Vetting, între care și a rău famatului Herman von Hebel, este mai mult decât o tentativă eșuată de a plasa în funcții bănoase niște „kenți" de-ai PAS din străinătate. Importanța acestuia constă și în altceva
Alertă pe Aeroportul Internațional Chișinău, după ce o persoană necunoscută a sunat și a anunțat că aerogara este minată. Toți pasagerii au fost evacuați din terminal, iar la fața locului au ajuns mai multe echipaje de salvatori și subdiviziunile specializate ale Poliției. „Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a intervenit operativ pentru evacuarea pasagerilor și personalului
Autoritățile ruse au stabilit calendarul pentru o posibilă blocare a aplicației de mesagerie Telegram și analizează introducerea măsurii la începutul lunii aprilie, au declarat pentru RBK surse familiarizate cu discuțiile din instituțiile competente. Două surse apropiate Kremlinului susțin că decizia ar fi una definitivă. Printre motivele invocate se numără creșterea cazurilor de recrutare a unor
CONTRASENS | Cristina Ciubotaru, despre scandalul grațierilor, reformele după ureche și sfidarea numită „Vetting"
Subiectul grațierilor continuă să domine agenda publică, iar pe măsură ce trece timpul, acest scandal devine tot mai complicat. Opoziția a propus inițierea unei anchete parlamentare, însă majoritatea PAS se opune vehement acestei inițiative. Multe necunoscute, numeroase acuzații, însă un lucru pare cert, cel puțin deocamdată: nimeni nu este vinovat. Între timp, la orizont se
Ministerul Energiei își propune să atragă operatori privați pentru alimentarea cu combustibil a avioanelor pe Aeroportul din Chișinău
Serviciile de alimentare cu combustibil a aeronavelor pe Aeroportul din Chișinău ar putea fi transmise unor operatori privați, după ce statul a preluat complexul petrolier de pe teritoriul aerogării, gestionat anterior de compnia Lukoil Moldova. Subiectul a fost discutat de ministrul Energiei Dorin Junghietu, în cadrul vizitei sale din SUA, unde a avut o întrevedere
Președintele și directorul general al Forumului Economic Mondial (WEF), Borge Brende, și-a anunțat demisia, după ce numele său a apărut în documente publicate de Departamentul de Justiție al SUA privind relațiile cu finanțistul condamnat Jeffrey Epstein, relatează Bloomberg. În declarația oficială, Brende nu a menționat explicit legătura dintre plecare și cazul Epstein. „După o analiză
ATITUDINI | Alexandru Tănase: Actul de grațiere este irevocabil. Acesta nu poate fi retras ulterior pentru a revigora o sancțiune deja stinsă
În zadar am revenit de mai multe ori asupra declarației domnului Ministru al Justiției privind revocarea decretului de grațiere a lui Nicolae Șepeli, convins că, undeva între fraze, se ascunde și temeiul juridic al soluției propuse. Din păcate, acesta pare să fi rămas la nivel de sugestie. În absența unor trimiteri clare la texte de
Expertul olandez Herman von Hebel nu a fost desemnat în Comisia pentru evaluarea procurorilor. Candidatul nu a acumulat numărul necesar de voturi
Candidații pentru Comisia de evaluare a procurorilor, Herman von Hebel și Bernard Lavigne, nu au acumulat numărul necesar de voturi pentru a fi desemnați în structură. Candidaturile celor doi experți străini au trecut de Comisia juridică a Parlamentului, cu votul deputaților PAS, însă nu au obținut cele minimum 61 de voturi în plenul legislativului. Proiectul
Neînțelegeri în sânul PAS? Doi deputați ai majorității parlamentare nu au susținut proiectul privind numirea lui Herman von Hebel
Deputații majorității parlamentare, Dinu Plîngău și Stela Macari, ambii aleși pe lista PAS la alegrile din 2025, nu au susținut proiectul privind numirea lui Herman von Hebel. Pentru inițiativă au votat doar 53 de parlamentari PAS. Deputații „Partidul Nostru", ai blocului „Alternativa" și ai partidului „Democrația Acasă" au votat împotrivă. De asemenea, nu au susținut
Premierul Danemarcei convoacă alegeri parlamentare anticipate pe 24 martie: „Trebuie să definim relația cu SUA"
Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a anunțat organizarea alegerilor parlamentare anticipate pe 24 martie, afirmând că scrutinul va fi decisiv pentru poziționarea țării într-un context geopolitic tot mai tensionat. „Aceste alegeri vor fi decisive, deoarece în următorii patru ani noi, danezii și europenii, va trebui cu adevărat să ne bazăm pe propriile forțe. Trebuie să definim
FT: Iranul încearcă să atragă companiile americane cu investiții majore pentru a evita un conflict cu SUA
Iranul analizează oferirea unor oportunități economice semnificative companiilor americane, inclusiv acces la vastele sale rezerve de petrol și gaze, în încercarea de a convinge administrația președintelui Donald Trump să accepte un acord nuclear și să evite o escaladare militară, potrivit Financial Times. Surse familiarizate cu discuțiile au descris perspectiva drept o posibilă „mană comercială", Teheranul
Complicele omorului de pe terasa din Chișinău, turcul Hassan Toper, revine în penitenciar. Decizia, luată de Curtea de Apel
Curtea de Apel Chișinău a dispus ca cetățeanul turc Hassan Toper, învinuit de complicitate în omorul, din 2024, al unui interlop de pe o terasă din Chișinău, să fie plasat din nou în penitenciar. Astfel a fost anulată hotărârea Judecătoriei Chișinău prin care, recent, inculpatul a fost plasat în arest la domiciliu. Hassan Toper urmează
Donald Trump, invitat la București în luna mai, pentru Summitul B9. La eveniment participă Mark Rutte și Volodimir Zelenski
România se pregătește pentru Summitul B9+, care va avea loc pe 13 mai, la București. Potrivit unor surse de la Cotroceni, președintele american Donald Trump este invitat la reuniune, alături de alți lideri importanți din spațiul euroatlantic. Sursele citate spun că există posibilitatea ca Donald Trump să nu participe personal la summit și să îl
Primele parcări periferice la intrările în Chișinău. Municipalitatea pregătește, pentru început, peste 1200 de locuri
În acest an va începe amenajarea pe etape a primelor parcări periferice la intrarea în Chișinău. Primarul Ion Ceban anunță că, în cadrul proiectelor, sunt pregătite locațiile și dosarele cu actele necesare. În primă fază, cea mai mare parcare de tip „park/ride", cu 525 de locuri, va fi amplasată în sectorul Ciocana, în zona intersecției
Orban a publicat o scrisoare deschisă pentru Zelenski în care lansează acuzații grave la adresa Ucrainei: „Redeschideți imediat Drujba"
Premierul Ungariei, Viktor Orban, i-a adresat o scrisoare deschisă președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, în care îl acuză că pune în pericol securitatea energetică a Ungariei și îi cere să redeschidă conducta de petrol „Drujba". Mesajul, publicat pe rețeaua X, vine pe fondul tensiunilor regionale legate de tranzitul petrolului prin Ucraina. Orban susține că, de patru
Blocaj în Parlament pentru numirea candidatului Herman von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor. Igor Grosu: Vom găsi o soluție
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, admite că în Parlament există un blocaj în numirea candidatului Herman von Hebel în Comisia pentru evaluarea procurorilor, pentru care sunt necesare cel puțin 61 de voturi în legislativ. Grosu subliniază însă că, în scurt timp, va veni cu „o soluție pentru a debloca acest proces". „Candidatul din Olanda, dimpotrivă,
Peskov: Întâlnirea liderilor Rusiei, SUA și Ucrainei are sens doar pentru finalizarea unui acord
O eventuală reuniune la nivel înalt între președinții Rusiei, Ucrainei și Statelor Unite ar avea sens doar pentru parafarea înțelegerilor deja negociate, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, comentând afirmațiile anterioare ale lui Steve Witkoff, potrivit cărora Washingtonul vede posibilă o întâlnire directă între cei trei lideri. „Probabil că aici merită să
„Partidul Nostru" și Blocul Alternativa nu vor vota candidatura lui Herman von Hebel pentru funcția de membru al Comisiei de vetting a procurorilor
„Partidul Nostru” și Blocul Alternativa au anunțat că nu vor susține în Parlament candidatura lui Herman von Hebel pentru funcția de membru al Comisiei de vetting a procurorilor. „Ieri, la Comisia juridică, pentru numiri și imunități au fost examinate 6 dosare pentru 2 funcții vacante în Comisia de vetting a procurorilor. Este foarte stranie abordarea […] Articolul „Partidul Nostru” și Blocul Alternativa nu vor vota candidatura lui Herman von Hebel pentru funcția de membru al Comisiei de vetting a procurorilor apare prima dată în ZIUA.md.
PAS se opune unei anchete parlamentare în scandalul grațierii. Doina Gherman: O diversiune FSB-istă, nu susținem această inițiativă prostească # Ziua
Fracțiunea PAS s-a opus creării unei comisii de anchetă în Parlament în scandalul grațierii, de acum patru ani, a lui Nicolai Șepeli, tânărul reținut recent pentru pregătirea asasinării unor persoane publice din Ucraina, la comanda serviciilor rusești. Doina Gherman, vicepreședintele Parlamentului și membru al Comisiei de grațiere pe lângă Președinție, califică scandalul drept o „fumigenă” […] Articolul PAS se opune unei anchete parlamentare în scandalul grațierii. Doina Gherman: O diversiune FSB-istă, nu susținem această inițiativă prostească apare prima dată în ZIUA.md.
Fico amenință Kievul cu noi măsuri după blocarea petrolului prin conducta „Drujba”: „Slovacia nu este slujitorul Ucrainei” # Ziua
Slovacia este pregătită să adopte noi măsuri împotriva Ucrainei dacă tranzitul petrolului către rafinăria Slovnaft nu va fi reluat, a avertizat premierul Robert Fico, acuzând Kievul de un comportament „neserios și neprietenos”. Declarațiile vin după ce Bratislava a suspendat deja livrările de electricitate către Ucraina, prima măsură de retorsiune anunțată de guvernul slovac pe fondul […] Articolul Fico amenință Kievul cu noi măsuri după blocarea petrolului prin conducta „Drujba”: „Slovacia nu este slujitorul Ucrainei” apare prima dată în ZIUA.md.
Statele Unite și Iranul reiau joi, la Geneva, o nouă rundă de negocieri menite să rezolve disputa nucleară de lungă durată și să evite eventuale lovituri militare americane, pe fondul unei mobilizări militare masive în Orientul Mijlociu. Discuțiile, relansate în această lună, vizează programul nuclear al Teheranului, pe care Washingtonul, alte state occidentale și Israelul […] Articolul SUA și Iran reiau negocierile nucleare la Geneva pe fondul amenințărilor militare apare prima dată în ZIUA.md.
SONDAJ IIMAS | Alegerea directă a preşedintelui este dorită de majoritatea covârşitoare a alegătorilor # Ziua
Majoritatea cetățenilor moldoveni își dorește să-și aleagă președintele prin vot direct, arată datele unui sondaj efectuat și prezentat de IMAS Moldova. Peste 90 la sută aleg această opțiune. În același timp, 5 la sută vor ca șeful statului să fie ales în Parlament, iar 3 la sută nu sunt deciși. Sondajul a fost realizat […] Articolul SONDAJ IIMAS | Alegerea directă a preşedintelui este dorită de majoritatea covârşitoare a alegătorilor apare prima dată în ZIUA.md.
SONDAJ IMAS | La anticipate, PAS tot ar obține cele mai multe mandate. Formațiunea, pe primul loc în intențiile de vot # Ziua
Partidul Acțiune și Solidaritate ar obține cele mai multe mandate în Parlament și în eventualitatea organizării unor alegeri anticipate. Formațiunea este cotată cu un scor de aproximativ 30% într-un nou sondaj IMAS Moldova făcut public azi. Pe locul al doilea, cu o pondere de 14,3 la sută, se află Partidul Socialiștilor. Pe locul al treilea […] Articolul SONDAJ IMAS | La anticipate, PAS tot ar obține cele mai multe mandate. Formațiunea, pe primul loc în intențiile de vot apare prima dată în ZIUA.md.
SONDAJ IMAS | 44% din moldoveni ar vota pentru aderarea la UE, în cazul unui referendum, iar 30% ar spune DA pentru unirea cu România # Ziua
Dacă duminica viitoare s-ar organiza un referendum pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, 44 la sută dintre cetățenii moldoveni ar vota pentru, iar numărul celor care ar spune NU este cu aproximativ zece puncte procentuale mai mic, mai exact 35%. Asta arată sondajul IMAS din februarie 2026. În același timp, fiecare al treilea cetățean […] Articolul SONDAJ IMAS | 44% din moldoveni ar vota pentru aderarea la UE, în cazul unui referendum, iar 30% ar spune DA pentru unirea cu România apare prima dată în ZIUA.md.
SONDAJ IMAS | Aproape două treimi dintre moldoveni nu văd nicio schimbare după venirea premierului Munteanu la Guvern # Ziua
61 la sută dintre cetățenii moldoveni nu sesizează vreo schimbare după cele 100 de zile de la preluarea funcției de premier de către Alexandru Munteanu. Mai mult, 13,6 la sută dintre respondenți că lucrurile în R. Moldova s-au înrăutățit. Cel puțin asta arată datele unui sondaj, publicat astăzi de către IMAS Moldova. În același timp, […] Articolul SONDAJ IMAS | Aproape două treimi dintre moldoveni nu văd nicio schimbare după venirea premierului Munteanu la Guvern apare prima dată în ZIUA.md.
SONDAJ IMAS | După patru ani de război, o treime dintre moldoveni cred că nu Putin este vinovat de izbucnirea războiului din Ucraina # Ziua
Aproape o treime dintre moldoveni cred că vinovați pentru izbucnirea războiului din Ucraina este NATO, Occidentul și Volodimir Zelenski. 32 la sută sunt de această părere, potrivit unui sondaj publicat joi, 25 februarie, de IMAS Moldova. În același timp, 25 la sută îi atribuie vina exclusivă președintelui rus, Vladimir Putin. În același timp, puțin peste […] Articolul SONDAJ IMAS | După patru ani de război, o treime dintre moldoveni cred că nu Putin este vinovat de izbucnirea războiului din Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
SONDAJ | Aproape 70 la sută dintre moldoveni nu cred că R. Moldova va adera la UE până în 2028, iar jumătate nu cred că vom fi membri nici în 2030 # Ziua
Cetățenii moldoveni nu cred că R. Moldova va adera la Uniunea Europeană până în 2028. 68,2 la sută sunt de această părere, iar 48,1 la sută nu cred că vom adera nici în 2030. În același timp, 32 la sută cred că vom fi în UE până în la sfârșitul acestui deceniu. Cifrele au fost […] Articolul SONDAJ | Aproape 70 la sută dintre moldoveni nu cred că R. Moldova va adera la UE până în 2028, iar jumătate nu cred că vom fi membri nici în 2030 apare prima dată în ZIUA.md.
SONDAJ IMAS | Rusia și UE își dispută întâietatea, în percepția moldovenilor, privind relațiile economice și cele de securitate # Ziua
Numărul cetățenilor care consideră că Republica Moldova ar trebui să dezvolte relații economice cu Federația Rusă s-a redus puțin față de acum câteva luni, însă oricum aceștia sunt cei mai mulți. Potrivit sondajului IMAS, 32,2% vor ca Moscova să fie principalul partener comercial, cu aproximativ 8 la sută mai puțini față de acum câteva luni. […] Articolul SONDAJ IMAS | Rusia și UE își dispută întâietatea, în percepția moldovenilor, privind relațiile economice și cele de securitate apare prima dată în ZIUA.md.
SONDAJ IMAS | Moldovenii, nemulțumiți și pesimiști. Mai mult de jumătate din populație crede că R. Moldova se află pe o cale greșită # Ziua
Aproximativ 53 la sută dintre cetățenii moldoveni consideră lucrurile în Republica Moldova se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce peste 38 la sută cred contrariul. Datele se regăsesc sondajul IMAS, realizat în luna februarie 2026 și făcut public astăzi. În același timp, peste 40 la sută dintre respondenți se declară nemulțumiți de felul în […] Articolul SONDAJ IMAS | Moldovenii, nemulțumiți și pesimiști. Mai mult de jumătate din populație crede că R. Moldova se află pe o cale greșită apare prima dată în ZIUA.md.
SONDAJ | Guvernul Munteanu „pică” examenul în ochii moldovenilor. Cei mai mulți îi dau o notă de la 1 la 5 # Ziua
Aproape 55 la sută dintre cetățenii moldoveni nu îi dau Guvernului Munteanu o notă „de trecere”. Potrivit unui sondaj făcut public de IMAS Moldova, 21 la sută dintre respondenți au notat cu 1 activitatea Guvernului, 7 la sută i-au dat nota 2, puțin peste 10 la sută i-au dat nota 3 și 4, iar aproape […] Articolul SONDAJ | Guvernul Munteanu „pică” examenul în ochii moldovenilor. Cei mai mulți îi dau o notă de la 1 la 5 apare prima dată în ZIUA.md.
Incident sângeros în apele Cubei. Patru morți după ce paza de coastă a deschis focul asupra unei ambarcațiuni din SUA # Ziua
Patru persoane au murit după un schimb de focuri între agenții de frontieră cubanezi și o ambarcațiune înregistrată în statul american Florida, a anunțat Ministerul de Interne al Cubei. Autoritățile de la Havana susțin că au acționat pentru a-și proteja apele teritoriale. Potrivit comunicatului oficial, incidentul a avut loc miercuri dimineață, în largul insulei-barieră Cayo […] Articolul Incident sângeros în apele Cubei. Patru morți după ce paza de coastă a deschis focul asupra unei ambarcațiuni din SUA apare prima dată în ZIUA.md.
Trump și Zelenski au discutat la telefon înaintea negocierilor de la Geneva. SUA vor ca războiul să se încheie într-o lună # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, i-a transmis omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, în cadrul unei convorbiri telefonice, care a avut loc miercuri seara, că ar dori ca războiul din Ucraina să se încheie în aproximativ o lună, relatează Axios, citând surse familiarizate cu discuția. Convorbirea de aproximativ 30 de minute a fost prima discuție dintre Trump […] Articolul Trump și Zelenski au discutat la telefon înaintea negocierilor de la Geneva. SUA vor ca războiul să se încheie într-o lună apare prima dată în ZIUA.md.
Atac masiv al Rusiei cu drone și rachete asupra Ucrainei. Zeci de răniți la Zaporojie și Harkov # Ziua
În noaptea de 26 februarie, forțele ruse au lansat un nou atac de amploare asupra mai multor orașe din Ucraina, folosind drone de atac și rachete balistice, potrivit autorităților ucrainene și armatei. Canalele de monitorizare au indicat că printre posibilele ținte s-au aflat substații energetice, un aerodrom, precum și obiective din sectorul energetic și al […] Articolul Atac masiv al Rusiei cu drone și rachete asupra Ucrainei. Zeci de răniți la Zaporojie și Harkov apare prima dată în ZIUA.md.
Plahotniuc denunță un dosar bazat pe „supoziții”: Nu au nicio probă că aș fi condus o organizație criminală și nici dovezi legate de escrocherie sau de spălare de bani # Ziua
Vlad Plahotniuc denunță o bază „extrem de șubredă din punct de vedere juridic a dosarului în care este vizat” și spune că nu a fost adusă nicio probă concludentă privind pretinsa „creare a unei organizații criminale sau implicare în escrocherii”. Fostul lider al PDM susține că acuzarea operează în rechizitoriu cu un șir de „aluzii, […] Articolul Plahotniuc denunță un dosar bazat pe „supoziții”: Nu au nicio probă că aș fi condus o organizație criminală și nici dovezi legate de escrocherie sau de spălare de bani apare prima dată în ZIUA.md.
Comisia de politică externă a Senatului României îi cere Kievului să garanteze drepturile românilor, în cadrul negocierilor Ucraina-UE # Ziua
Comisia de politică externă a Senatul României a subliniat, în unanimitate, necesitatea ca, pe parcursul negocierilor de aderare dintre Ucraina și Uniunea Europeană, autoritățile de la Kiev să asigure prezervarea identității naționale a etnicilor români, în conformitate cu standardele europene, informează Agenția BucPress, cu referire la Agerpres. Poziția a fost exprimată luni, 23 februarie, în […] Articolul Comisia de politică externă a Senatului României îi cere Kievului să garanteze drepturile românilor, în cadrul negocierilor Ucraina-UE apare prima dată în ZIUA.md.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că rachetele ucrainene „Flamingo” au demonstrat o eficiență ridicată în ultimele operațiuni, subliniind că toate proiectilele lansate au ajuns la țintă. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul Norvegiei, Jonas Gahr Store, transmite Suspilne. „Am avut lovituri precise cu rachete „Flamingo” la o […] Articolul „Toate rachetele au ajuns la țintă”. Zelenski laudă precizia loviturilor „Flamingo” apare prima dată în ZIUA.md.
Evacuări în regiunea Smolensk după atacul cu drone asupra combinatului chimic. Bilanțul a ajuns la șapte morți # Ziua
Autoritățile din regiunea Smolensk au început evacuarea temporară a locuitorilor din raionul Dorogobuj, unde se află combinatul chimic „Dorogobuj”, cuprins de incendiu după un atac cu drone atribuit Ucrainei, relatează presa rusă. Potrivit unor surse citate de Lenta.ru, primele persoane au fost deja evacuate din satul Pușkarevo, situat în apropierea uzinei. Localnicii afirmă că ar […] Articolul Evacuări în regiunea Smolensk după atacul cu drone asupra combinatului chimic. Bilanțul a ajuns la șapte morți apare prima dată în ZIUA.md.
Reprezentanții politici ai Chișinăului și Tiraspolului vor avea prima întrevedere, după o pauză de aproape un an # Ziua
Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, va avea mâine prima întrevedere, în mandatul său, cu reprezentantul politic al regiunii separatiste transnistrene, Vitali Ignatiev. Întâlnirea celor doi va avea loc la Tiraspol, la sediul Misiunii OSCE, anunță Biroul pentru Reintegrare. Precedentul vicepremier pentru Reintegrare, Roman Roșca, care a deținut acest post mai puțin de patru luni, nu […] Articolul Reprezentanții politici ai Chișinăului și Tiraspolului vor avea prima întrevedere, după o pauză de aproape un an apare prima dată în ZIUA.md.
Un an fără scriitorul basarabean Vladimir Beșleagă, un apărător al culturii și identității românești # Ziua
Astăzi se împlinește un an de la moartea omului de cultură și scriitorului basarabean Vladimir Beșleagă. Cunoscutul eseist și romancier s-a stins din viață în 25 februarie 2025, la vârsta de 93 de ani. Scriitorul a fost înmormânat în 28 februarie 2025, care a fost declarată zi de doliu în R. Moldova, în semn de omagiu pentru […] Articolul Un an fără scriitorul basarabean Vladimir Beșleagă, un apărător al culturii și identității românești apare prima dată în ZIUA.md.
Prețurile petrolului ating maximele ultimelor șapte luni pe fondul riscului unui conflict SUA–Iran # Ziua
Prețurile petrolului s-au menținut în apropierea celor mai ridicate niveluri din ultimele șapte luni, pe fondul temerilor investitorilor privind un posibil conflict militar între Statele Unite și Iran, care ar putea perturba aprovizionarea globală. Informația a fost relatată de Reuters. Contractele futures pentru țițeiul Brent au crescut cu 43 de cenți (0,6%), ajungând la 71,20 […] Articolul Prețurile petrolului ating maximele ultimelor șapte luni pe fondul riscului unui conflict SUA–Iran apare prima dată în ZIUA.md.
Germania își avertizează cetățenii din Orientul Mijlociu privind riscul unui conflict SUA-Iran # Ziua
Ministerul german de Externe a emis un avertisment pentru cetățenii germani aflați în Orientul Mijlociu, pe fondul riscului unei eventuale confruntări militare între Statele Unite și Iran. Autoritățile de la Berlin au îndemnat cetățenii germani din regiune să ia măsuri de precauție, în contextul speculațiilor privind o posibilă lovitură americană asupra Iranului. Potrivit evaluărilor, în […] Articolul Germania își avertizează cetățenii din Orientul Mijlociu privind riscul unui conflict SUA-Iran apare prima dată în ZIUA.md.
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi, 25 februarie 2026, decretul privind retragerea cetățeniei Republicii Moldova în cazul a nouă persoane. Decretul vizează persoane care au deținut și continuă să dețină diferite funcții în cadrul așa-numitelor entități neconstituționale de pe partea stângă a Nistrului. Totodată, doi dintre cei vizați au luptat de partea separatiștilor în […] Articolul Maia Sandu a semnat decretul de retragere a cetățeniei pentru nouă persoane apare prima dată în ZIUA.md.
Ministrul Apărării, despre cele două decese ale soldaților: Nu s-a depistat încălcarea mânuirii armei din dotare # Ziua
Cercetările interne ale Ministerului Apărării nu a depistat încălcarea mânuirii armelor din dotare în cazul celor două decese ale soldaților Armatei Naționale, tragedii înregistrate în lunile ianuarie și februarie. Despre acest lucru a anunțat ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi. „Cercetarea desfășurată de Ministerul Apărării nu a depistat cazuri de încălcare a măsurilor tehnicii securității, precum și […] Articolul Ministrul Apărării, despre cele două decese ale soldaților: Nu s-a depistat încălcarea mânuirii armei din dotare apare prima dată în ZIUA.md.
Telegram, amendat cu 7 milioane de ruble în Rusia pentru refuzul de a restricționa accesul la conținut # Ziua
Un tribunal din Moscova a amendat aplicația de mesagerie Telegram cu 7 milioane de ruble (echivalentul a aproximativ 70.000 de euro) pentru neîndeplinirea repetată a obligațiilor de monitorizare a conținutului și de limitare a accesului la informații interzise. Potrivit materialelor prezentate în instanță, procesul-verbal contravențional a fost întocmit de Roskomnadzor. Autoritatea susține că Telegram nu […] Articolul Telegram, amendat cu 7 milioane de ruble în Rusia pentru refuzul de a restricționa accesul la conținut apare prima dată în ZIUA.md.
După ce i-a „pre-vetting-uit” pe judecători, olandezul Herman von Hebel este ales de PAS să „vetting-uiască” procurorii # Ziua
Olandezul Herman von Hebel, care a condus anterior Comisia de Pre-Vetting pentru judecători, se va ocupa și de evaluarea procurorilor. Decizia a fost luată de deputații PAS din Comisia juridică, numiri și imunități a Parlamentului, care au votat pentru ca acesta să fie numit în Comisia de Vetting. Potrivit deputatului Partidului Nostru, Alexandr Berlinschi, în […] Articolul După ce i-a „pre-vetting-uit” pe judecători, olandezul Herman von Hebel este ales de PAS să „vetting-uiască” procurorii apare prima dată în ZIUA.md.
Primăria Capitalei anunță că va moderniza, începând cu 2026, alte 52 de grădinițe din Chișinău # Ziua
Primăria Capitalei anunță că va moderniza și eficientiza energetic, începând cu 2026, alte 52 de grădinițe din Chișinău. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ceban, care a adăugat că au fost selectate cele mai mari grădinițe din toate sectoarele municipiului. Prima etapă vizează reabilitarea a 30 de instituții. Lucrările presupun reabilitarea clădirilor, a pereților, […] Articolul Primăria Capitalei anunță că va moderniza, începând cu 2026, alte 52 de grădinițe din Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
Bill Gates a recunoscut că a avut relații extraconjugale și „și-a asumat responsabilitatea” pentru legăturile cu Jeffrey Epstein # Ziua
Bill Gates și-a asumat responsabilitatea pentru relațiile sale cu finanțistul condamnat pentru infracțiuni sexuale Jeffrey Epstein, a transmis un purtător de cuvânt al Fundației Gates, după o reuniune internă cu angajații, relatează Reuters. Declarația vine ca reacție la un material publicat de The Wall Street Journal, potrivit căruia cofondatorul Microsoft și-ar fi cerut scuze angajaților […] Articolul Bill Gates a recunoscut că a avut relații extraconjugale și „și-a asumat responsabilitatea” pentru legăturile cu Jeffrey Epstein apare prima dată în ZIUA.md.
