„Potop de cartofi”: În Germania a avut loc un caz neobișnuit
Noi.md, 27 februarie 2026 23:00
În Germania a avut loc un caz neobișnuit, care a fost deja numit „potopul de cartofi”: din cauza unei tranzacții nereușite, un fermier din Leipzig a rămas cu recolta nevîndută – 4000 de tone de cartofi.Pentru a preveni deteriorarea produselor, un ziar din Berlin, în colaborare cu motorul de căutare ecologic Ecosia, a lansat o campanie prin care a organizat distribuirea gratuită a legumelor.
Acum 10 minute
00:00
Scutul de gheață al Groenlandei s-a topit întotdeauna vara, însă un nou studiu realizat de Universitatea din Barcelona a arătat că topirile extreme au devenit nu numai mai frecvente, dar și mai intense.În perioada 1950-2023, suprafața afectată de topirea intensă a crescut cu 2,8 milioane de km pătrați la fiecare 10 ani. Volumul de apă topită care se formează în timpul acestor evenimente a cres
00:00
Calitatea aerului din China în anul 2025 a fost cea mai bună de la demararea proceselor de măsura # Noi.md
Calitatea aerului din China în anul 2025 a fost cea mai bună de la demararea proceselor de măsurare și înregistrare a datelor. În cadrul unei conferințe de presă organizată de Ministerul chinez al Ecologiei și Mediului au fost prezentate de date privind campania pentru protejarea cerului albastru, scrie romanian.cgtn.com.Astfel, în anul 2025, concentrația medie a particulelor în suspensie PM 2
Acum o oră
23:30
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a găzduit vizita de raport a coordonatorilor Proiectului „Consolidarea pregătirii medicale în urgențe de etiologie chimică, biologică, radiologică și nucleară (CBRN) și a capacităților de răspuns în țările din Europa de Sud-Est și de Est”, notează Noi.md.Conform agendei de lucru, instituțiile beneficiare din Republica Molodva au prezentat rezult
23:30
Companiile locale și internaționale sînt invitate să participe la modernizarea termoficării din Chișinău și Bălți # Noi.md
Companiile locale și internaționale sînt invitate să participe la licitațiile și procedurile de achiziții publice pentru modernizarea sistemelor de încălzire centralizată din Chișinău și Bălți, în cadrul Forumului pentru Eficiența Sistemului de Încălzire Centralizată, desfășurat astăzi în capitală, transmite moldpres.Potrivit Ministerului Energiei, evenimentul a avut drept scop prezentarea pro
Acum 2 ore
23:00
23:00
Ministerul Justiției, prin Agenția Digitalizare în Justiție și Administrare Judecătorească (ADJAJ), accelerează procesul de construire a unor sedii noi pentru instanțele de judecată din Orhei, Cahul, Căușeni și Edineț.Studiile de fezabilitate pentru aceste locații au fost finalizate recent, marcînd o etapă importantă în modernizarea infrastructurii judiciare din țară.{{865076}}La Orhei, du
22:30
Comitetul Confederal al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a desfășurat o ședință, în cadrul căreia au fost examinate mai multe subiecte ce țin de protecția social-economică a salariaților, notează Noi.md.CNSM a elaborat un set amplu de amendamente la Codul fiscal, orientate spre protejarea veniturilor populației și susținerea salariaților. Propunerile se referpă, între
22:30
Cadrele didactice din instituțiile de învățămînt general vor activa, în perioada vacanțelor elevilor, în regim de muncă la distanță.Acest lucru este prevăzut în modificările aprobate la Metodologia privind repartizarea timpului de muncă a personalului didactic, stabilită prin Ordinul nr. 726/2021.Potrivit noilor prevederi, directorii instituțiilor vor putea dispune, prin ordin, organizar
Acum 4 ore
22:00
Cel mai mare studiu global, în cadrul căruia au fost analizate mii de înregistrări privind poluarea zonelor de coastă din ultimul deceniu, a arătat că aproape jumătate (46%) din ecosistemele acvatice ale lumii sînt clasificate ca „poluate” sau „extrem de poluate”.Oamenii de știință au folosit un indice universal de curățenie a coastelor (CCI) pentru a compara datele despre starea rîurilor, pla
22:00
Consiliul Raional Soroca anunță organizarea unui concurs pentru atribuirea dreptului de deservire a mai multor rute regulate suburbane. Concursul va avea loc pe 24 martie 2026, ora 10:00, în sala de ședințe a instituției.La concurs sînt expuse zece rute suburbane, care asigură legătura dintre Gara Auto Soroca și mai multe localități din raion, printre care: Soroca Gara Auto (07:15, 08:00
21:30
Satul Plop, raionul Dondușeni, se dezvoltă prin investiții care aduc beneficii directe comunității: spații mai sigure și mai atractive pentru copii, dar și soluții moderne pentru reducerea costurilor energetice ale instituțiilor publice.Unul dintre proiectele deja implementate în localitate este „Amenajarea terenului de joacă și agrement pentru copii de toate vîrstele”. Datorită acestei invest
21:30
Atenție la mărțișoare tip bijuterie! Avertizările Centrului pentru Protecția Consumatorilor # Noi.md
Mărțișoarele de tip bijuterie pot ascunde riscuri serioase pentru sănătate, avertizează Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor, care îndeamnă populația să manifeste prudență maximă în perioada premergătoare zilei de 1 Martie.Potrivit instituției, datele publicate în sistemul european de alertă rapidă pentru produse periculoase Safety Gate (fostul RAPEX) arată că, de la începutul an
21:30
China va continua în 2026 misiunile pentru construcția propriei stații spațiale și explorarea lunară cu echipaj uman, au informat reprezentanții Biroului pentru proiectul spațial cu echipaj uman, scrie romanian.cgtn.com.De la intrarea în funcțiune, Stația Spațială Chineză a realizat șase zboruri cu echipaj uman, patru pentru aprovizionare și șapte pentru revenirea navelor pe Pămînt. Pînă în pr
21:00
Autoritățile din Mexic și SUA au semnat un memorandum de înțelegere privind schimbul de informații financiare.Acest lucru este menționat într-o declarație a autorității financiare mexicane.{{867172}}„Ministerul Finanțelor și Creditului Public din Mexic, prin intermediul Unității de Informații Financiare și al Departamentului de Investigații Penale al Serviciului Fiscal al Statelor Unite, a
21:00
Toate loturile de lapte în vrac importate din Ucraina vor fi supuse verificărilor. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a emis, pe 23 februarie, Ordinul nr. 94, prin care modifică documentul anterior privind intensificarea controalelor la frontieră.Actul prevede excluderea conținutului punctelor 1 și 1.1 din Ordinul nr. 21 din 15 ianuarie 2026 și introduce o nouă formulare. Po
20:30
În satul Ocolina din raionul Soroca, au avut loc aplicații practice pentru protecție civilă # Noi.md
Pe 26 februarie, în satul Ocolina raionul Soroca s-au desfășurat aplicații practice la Protecția Civilă.Scopul instruirii a fost punerea în practică de către Comisia Situații Excepționale Locale Ocolina, efectivului de comandă a primăriei la organizarea și petrecerea lucrărilor de salvare, evacuare și restabilire a consecințelor în situații excepționale.{{865081}}Aplicațiile s-au încheiat
20:30
Președintele Parlamentului Georgiei, Shalva Papuashvili, a acuzat Uniunea Europeană că șantajează cetățenii țării cu amenințarea suspendării regimului fără vize.El a făcut această declarație vineri, 27 februarie, în timpul unei discuții cu jurnaliștii, citează News Georgia, scrie „Adevărul European”.Se menționează că motivul declarației lui Papuashvili a fost scrisoarea președintei Comisie
20:30
China urmărește îndeaproape evoluția situației conflictului dintre Pakistan și Afganistan.Pakistanul și Afganistanul sînt vecini care nu se pot muta, fiind și țări învecinate cu China, scrie romanian.cgtn.com.Ca țară vecină și prietenă, China este profund îngrijorată de escaladarea conflictului și este îndurerată de victimele provocate de acest conflict, a afirmat Mao Ning, purtător de cuv
Acum 6 ore
20:00
Paramount a ieşit victorios în lupta de cîteva luni pentru Warner Bros. Discovery, după ce Netflix s-a retras joi, lăsînd Paramount în poziţia de a achiziţiona vastul imperiu media al Warner, inclusiv CNN.Potrivit CNN, Netflix a declarat că „a refuzat să-şi majoreze oferta pentru Warner Bros.” după ce Consiliul de Administraţie al Warner Bros. Discovery a stabilit că Paramount a prezentat o of
20:00
Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (PCC), Xi Jinping, a prezidat vineri o reuniune a Biroului Politic al Comitetului Central al PCC pentru a discuta un proiect de schiță al celui de-al 15-lea Plan cincinal pentru dezvoltarea economic-socială și un proiect de raport de activitate al guvernului ce urmează a fi prezentat de Consiliul de Stat la viitoarea sesiune a
20:00
Ucraina și Rusia au convenit asupra unui armistițiu local pentru repararea Centralei nucleare de la Zaporojie # Noi.md
Ucraina și Federația Rusă au convenit asupra unui armistițiu local pentru repararea liniei electrice de înaltă tensiune care alimentează centrala nucleară de la Zaporojie.Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina, cu privire la pagina de Twitter a AIEA.„Prin intermediul AIEA, a intrat în vigoare încă un armistițiu local, care va permite restabilirea alimentării cu energie electrică de rezer
19:30
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a actualizat Fișierului tematic în materie civilă – Raporturi ce se referă la relațiile familiale.Acesta a fost completat cu statuări recente ale instanței supreme referitoare la standardul motivării soluțiilor în cazul partajării bunurilor comune în devălmășie a soților și excluderea motivării bazate exclusiv pe prezumții, notează Noi.md cu referire la bizlaw.
19:30
Programul guvernamental „Curtea Europeană” și-a reluat lucrările, după o suspendare temporară pe durata sezonului rece, menită să protejeze calitatea intervențiilor.Proiectul vizează reabilitarea curților de bloc din municipiul Chișinău și suburbii, oferind locuitorilor spații urbane modernizate, sigure și funcționale, transmite moldpres.Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastruc
19:00
Astăzi, în incinta Palatul de Cultură „N. Botgros” din municipiul Cahul, a avut loc ceremonia festivă consacrată celei de-a XXXIV-a aniversări de la formarea Brigada 3 Infanterie Motorizată „Dacia”.Evenimentul a reunit conducerea militară și autorități publice centrale și locale, într-un moment de recunoaștere a meritelor și tradițiilor unității.{{866367}}La festivitate au participat Minis
19:00
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Statul Israel asupra deteriorării potențiale a situației de securitate din regiune, pe fondul evoluțiilor recente din Orientul Mijlociu și al riscurilor sporite de escaladare.Autoritățile israeliene nu au dispus măsuri suplimentare de protecție civilă, toto
19:00
Astăzi, Șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, Andrei Pavaloi, alături de viceprimarul de ramură, Victor Pruteanu, au participat la evenimentul festiv dedicat aniversării a 40 de ani de activitate ai Grădiniței de copii nr. 183 din sectorul Buiucani – instituție care, din 1986, contribuie la formarea generațiilor de copii ai capitalei.Concepută pentru 320 de copii, ins
18:30
Compania Naţională de Asigurări în Medicină a făcut achitarea integrală a serviciilor medicale acordate în luna ianuarie de prestatorii contractaţi, notează Noi.md.Astfel, au fost viraţi peste 220 de milioane de lei, ceea ce reprezintă restul de 20% din suma contractuală pentru luna respectivă. Banii au fost transferaţi prestatorilor care au prezentat facturi completate după toate rigorile.
18:30
Începînd cu ziua de luni, 2 martie 2026, Centrul relații cu consumatorii SA „Moldovagaz”, situat în mun. Chișinău, strada Alexandru Pușkin nr. 64, își va întrerupe activitatea.Despre acest lucru a anunțat întreprinderea „Moldovagaz”, menționînd că de la această dată, întrebările legate de furnizarea gazelor naturale, facturarea consumului, relațiile contractuale și alte aspecte vor fi gestiona
18:30
Primăria orașului Rîșcani a beneficiat de un laptop și un proiector, în cadrul unui proiect destinat consolidării capacităților instituționale și îmbunătățirii activității administrative.Potrivit autorităților, echipamentele primite vor fi folosite pentru organizarea ședințelor publice, instruirilor, întîlnirilor de lucru și prezentărilor, precum și pentru eficientizarea comunicării cu cetățen
Acum 8 ore
18:00
Medicii de pe ambulanțe au participat la un training pentru consolidarea competențelor profesionale în managementul accidentului vascular cerebral în faza prespitalicească, pentru creșterea șanselor de supraviețuire și reducerea complicațiilor neurologice severe, notează Noi.md.Programul instruirii a inclus sesiuni teoretice și practice, în cadrul cărora participanții au abordat aspecte privin
18:00
La Chișinău va apărea un nou sens giratoriu și o platformă pentru pasagerii care se îndreaptă spre aeroport # Noi.md
Primăria Municipiului Chișinău a anunțat un nou proiect de infrastructură, care va fi realizat de autoritățile municipale. Este vorba despre construirea unui sens giratoriu și a unei platforme speciale pentru îmbarcarea și debarcarea pasagerilor care merg spre sau de la Aeroportul Internațional Chișinău.Conform precizărilor primăriei, astăzi, angajații de la Direcția Mobilitate Urbană a Primăr
18:00
Doi bărbați de 28 și 43 de ani, originari din stînga Nistrului, au fost reținuți de oamenii legii, fiind suspectați de comiterea unui jaf în capitală. Aceștia au fost documentați de polițiștii din sectorul Ciocana, în comun cu angajații Direcției de Poliție Chișinău.Potrivit informațiilor acumulate în cadrul urmăririi penale, suspecții ar fi stabilit o întîlnire cu un bărbat de 32 de ani, sub
17:30
Procurorii Procuraturei pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu inspectorii vamali și de frontieră, documentează o tentativă de scoatere ilicită din Moldova a unei cantități considerabile de produse din tutun.Potrivit materialelor cauzei, pe direcția ieșire din țară, la pista de control s-a prezentat un autocamion condus de un conațional în vîrstă de
17:30
Viceprim-ministrul și Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihail Popșoi, va efectua o vizită oficială în Azerbaidjan la începutul lunii martie.Despre acest lucru a anunțat Ambasada Republicii Moldova în Azerbaidjan, menționînd că, pe lîngă întîlnirile oficiale de la Baku, șeful diplomației moldovenești va participa la un eveniment dedicat sărbătorii "Mărțișor", care va avea loc
17:30
Smartphone-ul iPhone și tableta iPad au devenit primele dispozitive de consum certificate de NATO pentru lucrul cu informații secrete.Anunțul a fost făcut de compania americană Apple, relatează Noi.md, cu referire la vesti.az.{{866693}}„Apple anunță că iPhone și iPad au devenit primele și singurele dispozitive de consum care îndeplinesc cerințele țărilor NATO în domeniul securității inform
17:00
Oamenii legii informează cetățenii că pe rețelele sociale sînt distribuite materiale care promovează scenarii de destabilizare.Potrivit poliției, informațiile apărute sînt verificate, iar situația este monitorizată permanent de către organele de drept.Poliția precizează că pînă la acest moment, autoritățile nu au fost notificate de către organizator despre desfășurarea unor asemenea acțiun
17:00
Programul de remediere la matematică și campania „Matematica de la egal la egal” din Republica Moldova au fost prezentate în România, în cadrul unui workshop strategic dedicat transformării politicilor educaționale și intervențiilor concrete la clasa de elevi. {{867490}}Valentina Olaru și directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, Lilia Ivanov, au participat, în perioada
17:00
S.A. Apă-Canal Chișinău continuă campania de identificare și deconectare a consumatorilor care înregistrează restanțe la plata serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, în municipiu și suburbii.Zilnic, echipele întreprinderii verifică și inventariază sute de adrese pentru a recupera datoriile și a asigura continuitatea serviciilor publice.{{865685}}În ultimele zile, 11 apartamente și
16:30
16:30
Primăria Municipiului Chișinău anunță modificări temporare ale rutei suburbane de autobuz nr. 18 „str. Ismail – sat. Revaca”, inclusiv liniile 18A și 18B, începînd cu ziua de sîmbătă, 28 februarie 2026.Decizia vine ca urmare a lucrărilor de reabilitare a părții carosabile pe șoseaua Muncești, unde circulația va fi întreruptă total sau parțial pe durata intervențiilor.Traseul modificat este
Acum 12 ore
16:00
Lucrările de reabilitare a străzii 31 August 1989, tronsonul de pe segmentul dintre str. Alexandr Pușkin și str. Bănulescu Bodoni, ar putea fi finalizate pînă la sfîrșitul anului 2026.Anunțul a fost făcut de viceprimarul Capitalei, Irina Gutnic, în cadrul podcastului „Chișinău Live”, după ce proiectul a fost blocat timp de doi ani și jumătate din cauza procedurilor de coordonare a actelor.
16:00
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a recepționat un lot de echipamente moderne, în cadrul proiectului „Inițiativa daneză pentru protecția civilă în Moldova 2025–2028”.Donația include 150 de aparate autonome de respirat pentru pompieri, cu piese de schimb și standuri de testare, precum și 220 de seturi de echipamente individuale de protecție, menite să asigure intervenții m
16:00
Slovacia și Ungaria vor constitui o comisie de anchetă privind „Druzhba” și îi cer lui Zelenski să-i permită accesul # Noi.md
Vineri, premierul Ungariei, Viktor Orbán, a purtat o convorbire la telefon cu omologul său slovac, Robert Fico, și a anunțat că cele două țări vor crea o comisie de anchetă pentru a studia starea conductei „Druzhba”.Orbán a vorbit despre aceasta într-un mesaj vido postat pe pagina sa de Facebook, scrie „Adevărul European”.Premierul maghiar a spus că Vladimir Zelenski și echipa sa susțin că
15:30
Potrivit informațiilor oferite de Primăria Municipiului Chișinău, în sectoarele capitalei vor avea loc tîrguri și iarmaroace cu produse și mărfuri autohtone.În oraș continuă și tîrgurile de primăvară, dedicate sărbătorilor de 1 martie și 8 martie, unde cetățenii vor putea cumpăra mărțișoare, produse de artizanat, suveniruri, precum și flori de grădină și decorative.{{866438}}În sectorul Ce
15:30
Polițiștii și procurorii din sectorul Botanica, cu suportul mascaților din BPDS „Fulger”, au descins cu percheziții la domiciliul unui bărbat de 50 de ani din Chișinău, suspectat de comiterea unui huliganism cu aplicarea armei de foc.Măsurile operative au fost inițiate după ce Poliția a fost informată că, în urma unui conflict spontan în trafic, produs pe o stradă din capitală, suspectul ar fi
15:30
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost condamnat la 7 ani de închisoare, pentru că a accidentat mortal un adolescent de 14 ani și a părăsit locul faptei.Ulterior el ar fi încercat să însceneze un alt accident, pentru a evita răspunderea penală. Sentința de condamnare a fost pronunțată în lipsa inculpatului, de către magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.{{855490
15:30
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Neon Time Party - 28 Februarie 2026, 11:00 «Красная Шапочка» Интерактивное кукольное представление для детей - 28 Februarie 2026, 11:00, CoffeeMolka Coffee Academy - prepararea cafelei la f
15:30
Primăria Chișinău invită persoanele în vîrstă la o nouă ediție a spectacolelor muzicale, organizate în cadrul Proiectului socio-cultural de weekend „Dialog între generații”.Evenimentele vor avea loc sîmbătă și duminică, 28 februarie – 1 martie, în incinta Casei de Cultură a USM, str. Tighina, 2, în intervalul orelor 13:00–16:00.{{838937}}Locuitorii și oaspeții Capitalei se vor putea delect
15:30
Primăria Chișinău informează că de la primele ore ale dimineții serviciile municipale sînt în teren pentru intervenția la remedierea situațiilor de avariere de pe carosabil.Drumarii intervin concomitent pe mai multe adrese din sectoare capitalei cu lucrări de plombare și frezare a asfaltului degradat de pe străzile centrale și secundare, notează Noi.md.{{867237}}Pe parcursul zilei de viner
15:00
În dimineața zilei de 26 februarie, polițiștii de frontieră de la Punctul de Trecere Albița, împreună cu lucrători vamali, au depistat 50 de cartușe nepercutate, calibru 22 LR, ascunse într-o pungă cu dulciuri într-un autocar care efectua curse regulate între Republica Moldova și Italia.Potrivit Poliției de Frontieră Române, șoferul autocarului, un bărbat de 31 de ani din Republica Moldova, a
