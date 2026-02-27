Douăzeci și opt de cercetătoare, premiate de MEC pentru performanță științifică
Ziarul de Garda, 27 februarie 2026 22:20
Douăzeci și opt de cercetătoare din universități și institute de cercetare din R. Moldova au primit diplome de onoare din partea Ministerului Educației și Cercetării pentru performanțele științifice obținute în anul 2025. Diplomele au fost acordate pentru publicații în reviste naționale și internaționale de prestigiu, implementarea proiectelor de cercetare, înregistrarea brevetelor și a inovațiilor, precum...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 30 minute
22:20
Douăzeci și opt de cercetătoare din universități și institute de cercetare din R. Moldova au primit diplome de onoare din partea Ministerului Educației și Cercetării pentru performanțele științifice obținute în anul 2025. Diplomele au fost acordate pentru publicații în reviste naționale și internaționale de prestigiu, implementarea proiectelor de cercetare, înregistrarea brevetelor și a inovațiilor, precum...
Acum o oră
22:00
LIVE TEXT/ Patru morți și doi răniți în urma unor noi atacuri cu drone în regiunea Sumî. Război în Ucraina, ziua 1465 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:50 Patru persoane au fost ucise, iar alte două au fost rănite în urma unor noi atacuri cu drone rusești în regiunea Sumî, potrivit procurorilor ucraineni. Conform anchetatorilor, în jurul orei 15:00, trupele ruse au lovit cu trei drone o întreprindere agricolă din comunitatea Iampl, din raionul Șostka. De sub dărâmături au fost scoase...
Acum 2 ore
21:20
Doi magistrați de la Judecătoria Chișinău, suspendați din funcție, au fost sancționați disciplinar # Ziarul de Garda
Judecătorii suspendați Valentina Garabagiu și Garri Bivol, de la Judecătoria Chișinău, au fost sancționați disciplinar cu „mustrare”. Decizia a fost adoptată în ședința de vineri, 27 februarie, a Colegiului disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Totodată, în privința ex-judecătorului din cadrul Curții de Apel Centru, Mihail Diaconu, care a decedat, plenul Colegiului...
Acum 4 ore
20:00
LIVE TEXT/ Ghana afirmă că cel puțin 55 dintre cetățenii săi au fost uciși după ce Rusia i-a „ademenit” să lupte împotriva Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1465 # Ziarul de Garda
UPDATE 19:59 Cel puțin 55 de ghanezi au fost uciși în războiul dintre Rusia și Ucraina după ce au fost „atrași în luptă”, a declarat ministrul de externe al Ghanei după o vizită la Kiev, în cadrul căreia oficialii au semnalat problema recrutării de africani de către Rusia, relatează The Guardian. În ultimele luni, au...
19:40
Autorii din R. Moldova vor putea participa la Târgul de Carte de la Frankfurt din 2028 # Ziarul de Garda
Autorii din R. Moldova care scriu în limba română vor avea posibilitatea să participe, în anul 2028, la cea de-a 80-a ediție a Târgului de Carte de la Frankfurt, în contextul în care România a obținut statutul de Țară Invitată de Onoare, anunță Ministerul Culturii. Prevederea se regăsește în acordul semnat de către ministrul Culturii...
19:10
Alertă de călătorie în Israel. MAE recomandă cetățenilor moldoveni să evite călătoriile neesențiale, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu # Ziarul de Garda
Cetățenii R. Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Israel sunt informați asupra deteriorării situației de securitate din regiune, pe fondul evoluțiilor recente din Orientul Mijlociu și al riscurilor sporite de escaladare, se arată într-un comunicat de la Ministerul Afacerilor Externe (MAE). „Autoritățile israeliene nu au dispus măsuri suplimentare de protecție civilă,...
18:40
VIDEO/ „Îi doresc ca în acești 7 ani, măcar pentru un minut, să se roage la Mihăiță să-l ierte, pentru că eu nu știu dacă îl voi ierta vreodată”. Detalii de la ședința de condamnare a lui Ciochină # Ziarul de Garda
Nicanor Ciochină, fostul primar al satului Boldurești (Nisporeni), învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, a fost condamnat, în prima instanță, la 7 ani de închisoare cu executare, în penitenciar de tip DESCHIS. Ion Andronache, complicele lui Ciochină, care l-ar fi ajutat pe fostul primar de Boldurești să...
Acum 6 ore
18:20
Energocom își deschide propriul Centru de relații cu clienții în municipiul Chișinău. Centrul Moldovagaz își va sista activitatea din 2 martie # Ziarul de Garda
Centrul relații cu consumatorii al SA „Moldovagaz”, situat în municipiul Chișinău, strada Alexandru Pușkin nr. 64, își va sista activitatea. Începând cu 2 martie 2026, S.A. „Energocom” își deschide propriul Centru de relații cu clienții, destinat consumatorilor din municipiul Chișinău. Odată cu lansarea acestuia, oficiul de pe strada Alexandr Pușkin 64 își încetează activitatea, iar...
17:50
Profesorii vor putea lucra la distanță cât elevii sunt în vacanță. Prezența fizică va putea fi solicitată pentru cel mult două zile # Ziarul de Garda
În perioada vacanțelor elevilor, cadrele didactice își vor desfășura activitatea în regim de muncă la distanță, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Potrivit noilor modificări, directorul instituției de învățământ va putea dispune, prin ordin, organizarea unor activități cu prezență fizică doar pentru acele sarcini care nu pot fi realizate online și fără a depăși două...
17:20
Captură de 5,5 milioane de țigarete la frontieră. Procurorii anunță 14 percheziții: „Autocamionul se deplasa spre Federația Rusă” # Ziarul de Garda
Organele de drept documentează o tentativă de scoatere ilicită din R. Moldova a unei cantități considerabile de produse din tutun. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță vineri, 27 februarie, că sunt puse în aplicare 14 mandate de percheziție pe teritoriul municipiului Chișinău și în alte localități ale țării, acțiunile fiind desfășurate...
17:10
LIVE TEXT/ Un „armistițiu local” a fost convenit între Rusia și Ucraina în zona Centralei Nucleare Zaporijiea, pentru ca să poate fi efectuate lucrări de reparație. Război în Ucraina, ziua 1465 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:04 Un „armistițiu local” a fost convenit între Rusia și Ucraina în zona Centralei Nucleare Zaporijiea ocupate de armata rusă, pentru ca o sursă de alimentare de rezervă să fie restabilită, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) pe 27 februarie, scrie Kyiv Independent. Instalația – cea mai mare centrală nucleară din Europa...
17:10
Reforma administrației publice locale, consultată în 26 de raioane ale R. Moldova. Conceptul reformei ar urma să fie prezentat în luna martie # Ziarul de Garda
În săptămâna 23-27 februarie 2026, conceptul reformei administrației publice locale a fost discutată cu aleșii locali și cetățenii din 10 raioane, iar în total, de la începutul perioadei de consultări – în 26 de raioane, anunță Cancelaria de Stat. În ultima săptămână a lunii februarie au avut loc consultări în raioanele Criuleni, Dubăsari, Cimișlia, Basarabeasca,...
17:00
Nicanor Ciochină, condamnat la închisoare în penitenciar de tip DESCHIS: Poate munci în afara pușcăriei, iar în anumite condiții, poate locui cu familia, în afara penitenciarului # Ziarul de Garda
Nicanor Ciochină, condamnat, în prima instanță, la 7 ani de închisoare cu executare, în dosarul privind accidentarea mortală a unui copil de 14 ani, își va ispăși pedeapsa în penitenciar de tip DESCHIS. Aceasta prevede mai multe facilități pentru condamnați, inclusiv dreptul de a munci în afara închisorii și chiar posibilitatea de a nu dormi...
17:00
CSM urmează să examineze cererile de demisie ale trei judecători de la Judecătoria Chișinău. Detalii despre magistrați. Consiliul va examina și „eliberarea din funcție a unor judecători” # Ziarul de Garda
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) urmează să examineze cererile de demisie ale trei judecători de la Judecătoria Chișinău: Nicolae Corcea, Cristina Cheptea și Arina Ialanji. La fel, pe agenda ședinței CSM din 3 martie figurează și subiectul privind „eliberarea din funcție a unor judecători”, fără a fi specificate numele magistraților. Anterior, Comisia de evaluare a...
16:50
Ministerul Justiției anunță progrese în construcția noilor sedii ale judecătoriilor în patru orașe # Ziarul de Garda
Ministerul Justiției a anunțat vineri, 27 februarie, că „avansează” în procesul de construire a unor sedii noi pentru instanțele de judecată din patru regiuni ale țării: Orhei, Cahul, Căușeni și Edineț. Astfel, conform autorităților, „infrastructura învechită va fi înlocuită cu spații adaptate cerințelor actuale”. Studiile de fezabilitate pentru aceste locații au fost finalizate „recent”, se...
Acum 8 ore
16:20
Zona de Securitate/ Detalii noi despre omorul lui Nicolae Andronati, fost prim-viceprim-ministru al R. Moldova # Ziarul de Garda
Surse ale redacție Zona de Securitate din cadrul Inspectoratului de Poliție Bender au declarat că Nicolae Andronati a fost găsit cu semne de moarte violentă. „Este examinată versiunea jafului, întrucât victima prezenta urme de strangulare și avea mâinile legate la spate. Ancheta presupune că agresorii l-ar fi putut tortura pentru a obține informații despre bani...
16:10
„Unele detalii care arată că «temperatura» negocierilor s-a schimbat”. Concluzii după prima întâlnire dintre Valeriu Chiveri și Vitali Ignatiev la Tiraspol # Ziarul de Garda
Ieri, 26 februarie, la Tiraspol a avut loc prima întâlnire dintre viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, și așa-zisul „ministru de externe” din stânga Nistrului, Vitali Ignatiev, în formatul 1+1. Întâlnirea a avut loc în cadrul misiunii OSCE. Fostul vicepremier pentru Reintegrare, Alexandru Flenchea, a declarat că „singura utilitate a discuțiilor în formatul 1+1, la această...
16:00
Poliția atenționează privind informațiile distribuite online, care cheamă cetățenii la protest: „Materialele promovează scenarii de destabilizare” # Ziarul de Garda
În mediul online au fost distribuite, în ultimele zile, mai multe informații potrivit cărora, pe 25 martie 2026, cetățenii sunt îndemnați să iasă la protest. În acest context, Inspectoratul General al Poliției (IGP) menționează că materialele promovează scenarii de destabilizare și că autoritățile nu au fost notificate de către organizator despre desfășurarea unor asemenea acțiuni....
15:20
CtEDO: Rusia a încălcat drepturile a șase persoane din regiunea transnistreană care au participat la o întrunire pașnică la Tiraspol. Promo-LEX anunță despăgubirile acordate # Ziarul de Garda
Federația Rusă a încălcat drepturile a șase persoane din regiunea transnistreană care au participat la o întrunire pașnică la Tiraspol, a constatat Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) pe 19 februarie. Potrivit unui comunicat al Asociației Promo-LEX, Federația Rusă a fost obligată la plata următoarelor sume cu titlu de prejudiciu moral: câte 15 000 de...
15:00
ULTIMA ORĂ/ Nicanor Ciochină, condamnat la închisoare. Și complicele său, Ion Andronache, a fost condamnat # Ziarul de Garda
Nicanor Ciochină, fostul primar al satului Boldurești (Nisporeni), învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, a fost condamnat la 7 ani de închisoare în primă instanță. Ion Andronache, complicele lui Ciochină, care l-ar fi ajutat pe fostul primar de Boldurești să ascundă urmele accidentului, s-a ales și el...
14:40
Orange Systems lansează RPA Business Analysis Academy 2026, investind în competențele care susțin transformarea digitală # Ziarul de Garda
Orange Systems Academy anunță lansarea ediției 2026 a programului RPA Business Analysis Academy, un program dedicat celor care își doresc să își dezvolte competențele în analiza de business și automatizarea robotizată a proceselor. După ediția anterioară dedicată dezvoltării RPA, Orange Systems continuă investiția în formarea specialiștilor din domeniul automatizării și aduce în prim-plan o etapă...
Acum 12 ore
14:30
Scriitoarea Paula Erizanu, printre finaliștii Premiului European pentru Literatură 2026 # Ziarul de Garda
Scriitoarea Paula Erizanu se numără printre cei 14 finaliști nominalizați pentru Premiul Uniunii Europene pentru Literatură (EUPL). Premiul reunește cele 41 de state implicate în programul Uniunii Europene „Europa Creativă” și pune în valoare, în cadrul unui ciclu trienal, 41 de noi talente literare remarcabile, potrivit comunicatului EUPL. Consorțiul EUPL a anunțat vineri, 27 februarie,...
14:20
Zece evenimente de excepție vor avea loc la Palatul Național „Nicolae Sulac”, în cadrul Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor”, ediția a 60-a. „Moldova-Concert” a pregătit un program divers, astfel încât fiecare spectator să găsească opțiunea potrivită. Deschiderea Festivalului „Mărțișor” va avea loc pe 1 martie, la ora 18:00, în cadrul musicalului „Maria Mirabela – Povestea...
14:10
Lucrările de reabilitare a străzii 31 August 1989 ar putea fi finalizate până la sfârșitul anului 2026, declară viceprimara capitalei, Irina Gutnic # Ziarul de Garda
Lucrările de reabilitare a străzii 31 August 1989, tronsonul de pe segmentul dintre str. Alexandr Pușkin și str. Bănulescu Bodoni, ar putea fi finalizate până la sfârșitul anului 2026. Anunțul a fost făcut de viceprimara capitalei, Irina Gutnic, scrie Primăria Chișinău. Potrivit acesteia, caietul de sarcini a fost elaborat, iar în săptămânile următoare urmează să...
13:50
MAIA nu a recepționat nicio notificare oficială privind eventuale restricții asupra importului de vin în Ucraina # Ziarul de Garda
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA) anunță că „nu există niciun embargo aplicat vinurilor din R. Moldova pe piața ucraineană”. Precizările MAIA vin după ce în spațiul public au apărut discuții referitoare la o posibilă hotărâre și la anumite opțiuni de reglementare aflate la nivel de consultări între instituții. „Subliniem că aceste discuții tehnice nu...
13:40
LIVE TEXT/ Mihailo Fedorov: Trupele ruse aflate pe teritoriul Ucrainei au fost practic private de comunicații, după blocarea terminalelor Starlink. Război în Ucraina, ziua 1465 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:33 Ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a declarat că trupele ruse aflate pe teritoriul Ucrainei au fost „practic private de comunicații” după blocarea terminalelor de comunicații prin satelit Starlink, scrie NV. Potrivit acestuia, numărul de transmisiuni în direct ale situației de pe câmpul de luptă a scăzut de 11 ori. În același timp,...
13:30
O dronă a zburat pe lângă granița cu Ucraina. Mesaje RO-Alert în Tulcea, România, pentru a treia zi la rând. Declarațiile martorilor oculari # Ziarul de Garda
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea a emis, în jurul orei 7:15, un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului, avertizând populația cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Măsura a fost luată în contextul semnalării unor ținte în proximitatea frontierei, transmite G4Media. Potrivit comunicatului transmis de ISU Tulcea, mesajul RO-Alert...
13:10
Trei din cei 16 judecători din completele anticorupție NU vor fi evaluați. Doi judecători au anunțat că vor demisiona din funcție # Ziarul de Garda
16 din 13 judecători din completele anticorupție au transmis, în termenul prevăzut de lege, Declarația de avere pentru ultimii cinci ani și Chestionarul de etică, informează vineri, 27 februarie, Comisia de Evaluare a Judecătorilor. Doi judecători au anunțat că vor demisiona din funcție. Comisia menționează că depunerea acestor documente este obligatorie pentru continuarea procedurii de...
13:10
Fostul director adjunct al SIS, Alexandru Balan, trimis în judecată de procurorii români după ce ar fi divulgat informații secrete către KGB al Belarus # Ziarul de Garda
Alexandru Balan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al R. Moldova (SIS), a fost trimis în judecată miercuri, 25 februarie, de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din România (DIICOT) pentru tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată și divulgarea secretului care...
13:00
16 din 13 judecători din completele anticorupție au transmis documentele către Comisia Vetting. Doi judecători au anunțat că vor demisiona din funcție # Ziarul de Garda
16 din 13 judecători din completele anticorupție au transmis, în termenul prevăzut de lege, Declarația de avere pentru ultimii cinci ani și Chestionarul de etică, informează vineri, 27 februarie, Comisia de Evaluare a Judecătorilor. Doi judecători au anunțat că vor demisiona din funcție. Comisia menționează că depunerea acestor documente este obligatorie pentru continuarea procedurii de...
11:40
MEC: Presupus caz de abuz sexual din partea unui profesor asupra unei eleve. A fost solicitată suspendarea imediată a acestuia # Ziarul de Garda
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat că s-a autosesizat în legătură cu informațiile privind un presupus caz de abuz sexual din partea unui profesor asupra unei eleve, într-o instituție de învățământ din nordul R. Moldova. MEC scrie că a solicitat Direcției raionale de învățământ suspendarea imediată a cadrului didactic vizat din exercitarea atribuțiilor de...
11:30
Unul dintre semnatarii Declarației de Independență, Nicolae Andronati, ar fi fost omorât în stânga Nistrului # Ziarul de Garda
Nicolae Andronati, fost membru titular al Academiei de Științe a Moldovei și unul dintre semnatarii Declarației de Independență, a fost găsit fără suflare în Caragaș, stânga Nistrului. „Pe acest caz a fost sesizat Inspectoratul de poliție Bender, care întreprinde măsurile legale necesare”, a declarat Biroul politici de reintegrare pentru Realitatea. Andronati ar fi fost omorât pe...
11:20
LIVE TEXT/ Marea Britanie și Franța efectuează exerciții pentru eventuala desfășurare a unor trupe în Ucraina, în calitate de forțe de menținere a păcii. Război în Ucraina, ziua 1465 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:13 Soldații britanici și francezi au efectuat exerciții în provincia franceză Bretania, exersând desfășurarea trupelor în orice punct de pe glob, relatează The Telegraph. Manevrele, care au implicat sute de soldați din Brigada 16 Aeriană a Marii Britanii și Brigada 11 Parașutiști a Franței, au avut loc pe 24 februarie – a patra aniversare...
11:10
Primărița din Durlești și viceprimarul, vizați într-un dosar privind înstrăinarea ilegală a terenurilor. Prejudiciul ar fi de peste 15 milioane de lei # Ziarul de Garda
50 de percheziții sunt desfășurate vineri, 27 februarie, într-un dosar privind deposedarea administrației publice locale Durlești, anunță Centrul Național Anticorupție (CNA). În cadrul dosarului sunt vizați primărița Eleonora Șaran, viceprimarul Mihail Enachi, ingineri cadastrali, șeful adjunct al Serviciului cadastral teritorial Chișinău, consilieri locali, precum și beneficiari finali ai schemelor de înstrăinare a terenurilor. Prejudiciul estimat...
11:00
Cititorul de gardă/ Este sau nu real ca pensia de dizabilitate să fie stabilită în mărime de 60% din salariul mediu pe economie? # Ziarul de Garda
Ion Goroșenco, pensionar cu grad de dizabilitate din Mereșeni, raionul Hîncești, ne-a contactat să ne spună că are o pensie prea mică pentru condițiile actuale de viață din R. Moldova. Cititorul ZdG a decis să alerteze autoritățile naționale și locale, cerându-le să țină cont de legislația europeană și să-i revizuiască pensia. Ion Goroșenco susține că...
10:50
FMI a aprobat un nou împrumut pentru Ucraina. Circa 8,1 miliarde de dolari vor merge spre acoperirea parțială a deficitului bugetar # Ziarul de Garda
Fondul Monetar Internațional (FMI) a aprobat un nou program de împrumut pentru Ucraina, pe patru ani, în valoare de 8,1 miliarde de dolari, a anunțat prim-ministra Ucrainei, Iulia Sviridenko. Potrivit acesteia, fondurile vor contribui la acoperirea parțială a deficitului bugetar de stat, care este estimat să ajungă la 136,5 miliarde de dolari pe parcursul a...
10:40
Zi decisivă în dosarul fostului primar de Boldurești: Ciochină și complicele său își află sentința # Ziarul de Garda
Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, își află sentința, vineri, 27 februarie 2026, la ora 14:30. Tot astăzi, judecătoarea Lilia Lupașco va pronunța sentința și în cazul lui Ion Andronache, considerat complicele lui Ciochină, care l-ar fi ajutat pe fostul primar...
10:20
Apartament scos la vânzare pentru circa 7,5 milioane de lei – de peste două ori mai mult decât prețul declarat. Cum arată bunul imobil pe care îl vinde șeful adjunct al IGC, despre al cărui fiu ZdG a scris că este învinuit de escrocherii de milioane # Ziarul de Garda
Comandantul adjunct al Inspectoratului General de Carabinieri (IGC), Vasile Ionel, își vinde apartamentul cu un preț de peste două ori mai mare decât cel indicat în declarația de avere și interese. ZdG a scris recent că fiul acestuia, Veaceslav Ionel, este învinuit că ar fi prejudiciat mai multe persoane cu circa 220 de mii de dolari....
10:20
LIVE TEXT/ Armata rusă a atacat Ucraina cu 187 de drone. Au fost înregistrate mai multe victime și pagube ale infrastructurii civile. Război în Ucraina, ziua 1465 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:15 În noaptea de 27 februarie, trupele rusești au lansat 187 de drone de atac asupra Ucrainei. Au fost raportate pagube în mai multe regiuni și victime, scrie Hromadske. Potrivit Forțelor Aeriene Ucrainene, armata rusă a lansat aproximativ 120 de drone „Shahed”, precum și drone de atac de tip Gerbera, Italmas și alte tipuri....
10:10
Apartament scos la vânzare pentru circa 7,5 milioane de lei – de peste două ori mai mare decât cel declarat. Cum arată bunul imobil pe care îl vinde șeful adjunct al IGC, despre al cărui fiu ZdG a scris că este învinuit de escrocherii de milioane # Ziarul de Garda
Comandantul adjunct al Inspectoratului General de Carabinieri (IGC), Vasile Ionel, își vinde apartamentul cu un preț de peste două ori mai mare decât cel indicat în declarația de avere și interese. ZdG a scris recent că fiul acestuia, Veaceslav Ionel, este învinuit că ar fi prejudiciat mai multe persoane cu circa 220 de mii de dolari....
09:50
Administratorul unei întreprinderi municipale din Anenii Noi a fost trimis în judecată pentru poluarea râului Bîc # Ziarul de Garda
Administratorului unei întreprinderi municipale dintr-o localitate a raionului Anenii Noi a fost trimis în judecată într-o cauză penală în care este învinuit că ar fi admis, în procesul de prestare a serviciilor către consumatori, deversarea apelor uzate neepurate direct în râul Bîc, informează Procuratura Generală (PG). Oamenii legii scriu că rezultatele analizelor de laborator efectuate...
09:40
Cum (NU) sunt integrați refugiații ucraineni în economia R. Moldova: „Una dintre cele mai mari oportunități ratate ale ultimilor ani” # Ziarul de Garda
Din cei 140 de mii de ucraineni care se află în R. Moldova după patru ani de război în Ucraina, doar câteva mii au ajuns să muncească oficial în țara noastră, iar circa 200 – să gestioneze propriile afaceri. Deși datele statistice arată că în această perioadă ucrainenii refugiați în R. Moldova au contribuit cu...
Acum 24 ore
09:10
Imagini intime cu fete din R. Moldova – vândute (în continuare) pe Telegram fără acordul lor: „Pozele respective sunt de ani în urmă, unde eram minoră” # Ziarul de Garda
Un nou canal de telegram, promovat de mai multe conturi de TikTok, vinde imagini și video intime cu zeci de fete, despre care administratorul afirmă că ar fi din R. Moldova. După ce canalul de Telegram „Car Vertical”, unde erau distribuite imagini intime cu femei din R. Moldova fără acordul lor, a fost închis, fenomenul...
08:50
Pakistanul a bombardat Kabulul și marile orașe din Afganistan: „Acum este război deschis între noi și voi” # Ziarul de Garda
Pakistanul a bombardat peste noapte obiective ale guvernului taliban în marile orașe din Afganistan, au declarat vineri oficiali din ambele țări, iar ministrul apărării pakistanez a spus că acest conflict a devenit un „război deschis”, transmite Reuters. Potrivit jurnaliștilor AFP din Kabul, s-au auzit explozii puternice și zgomotul avioanelor de luptă până dimineață. În Kandahar...
08:40
Cutremur de 4,5 grade în zona seismică Vrancea. Alte două seisme au fost înregistrate în timpul nopții # Ziarul de Garda
Un cutremur cu magnitudinea 4,5 s-a produs joi seară în zona seismică Vrancea din România, potrivit datelor oficiale transmise de autoritățile române. „În ziua de 26 Februarie 2026 la ora 19:21:52 (ora locală a României) s-a produs în zona seismică Vrancea, Vrancea, un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.5, la adâncimea de 107.9km. Intensitate: III”, a transmis Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului....
08:30
LIVE TEXT/ Ajutorul militar polonez pentru Ucraina depășește 3,5 miliarde de euro, declară ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski. Război în Ucraina, ziua 1465 # Ziarul de Garda
8:22 Până astăzi, Polonia a livrat Ucrainei 48 de pachete de ajutor militar, în valoare de peste 3,5 miliarde de euro, a declarat ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, în timpul unui discurs în Sejm-ul polonez, scrie Ukrinform. El a subliniat că Polonia a alocat, în special, 100 de milioane de dolari inițiativei „Lista priorităților...
Ieri
22:20
Consiliul local Negureni a votat inițierea amalgamării voluntare cu localitățile învecinate # Ziarul de Garda
Joi, 26 februarie, Consiliul local Negureni a votat în unanimitate inițierea procesului de amalgamare voluntară cu localitățile învecinate. Documentul a fost publicat de către primarul actual al localității, Ion Popa. „Este un demers responsabil, orientat spre consolidarea capacității administrative, atragerea investițiilor și crearea unei comunități mai puternice, cu peste 9000 de locuitori. Amalgamarea nu înseamnă...
22:10
LIVE TEXT/ Reprezentantul special al lui Putin a purtat negocieri cu delegația SUA la Geneva, scrie presa de stat rusească. Război în Ucraina, ziua 1464 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Reprezentantul special al președintelui Rusiei, Kirill Dmitriev, a purtat negocieri cu delegația americană la Geneva, relatează corespondentul agenției de știri ruse RIA Novosti. Potrivit jurnalistului „RIA Novosti”, acesta a părăsit hotelul din Geneva unde au avut loc negocierile și a refuzat să comenteze rezultatele acestora. Între timp, corespondentul agenției ruse TASS informează că...
22:10
Două persoane și-au pierdut viața în urma a două accidente – unul rutier și altul feroviar # Ziarul de Garda
În seara zilei de 26 februarie, s-au produs a două accidente, unul rutier și altul feroviar, informează Poliția într-un comunicat. Ambele au fost soldate cu decesul a doi pietoni. Primul accident a avut loc pe strada Băcioii Noi din Chișinău. Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit că un camion, condus de un bărbat de 64...
21:10
34 de ani la Războiului de pe Nistru: programul manifestărilor consacrate Zilei Memoriei și Recunoștinței # Ziarul de Garda
Luni, 2 martie, este marcată Ziua Memoriei și Recunoștinței. Astfel, pentru comemorarea eroilor căzuți în Războiul de pe Nistru din anul 1992, la Chișinău se va desfășura un șir de activități. Conform programului publicat de Guvern, la ora 10:00, președinta Maia Sandu, președintele Parlamentului, Igor Grosu, prim-ministrul Alexandru Munteanu, veterani și reprezentanți ai instituțiilor statului vor...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.