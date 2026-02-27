Scriitoarea Paula Erizanu, printre finaliștii Premiului European pentru Literatură 2026

14:00

A început al cincilea an de război rusesc în Ucraina. Și pe lângă numeroasele incertitudini cu privire la finalul acestui război, noi, în Republica Moldova, avem o mare certitudine. E pentru prima dată în cei aproape 35 de ani de existență a Ucrainei și Moldovei când aceste două state au o atitudine similară față de...