34 de ani la Războiului de pe Nistru: programul manifestărilor consacrate Zilei Memoriei și Recunoștinței
26 februarie 2026
Luni, 2 martie, este marcată Ziua Memoriei și Recunoștinței. Astfel, pentru comemorarea eroilor căzuți în Războiul de pe Nistru din anul 1992, la Chișinău se va desfășura un șir de activități. Conform programului publicat de Guvern, la ora 10:00, președinta Maia Sandu, președintele Parlamentului, Igor Grosu, prim-ministrul Alexandru Munteanu, veterani și reprezentanți ai instituțiilor statului vor...
Pentru a doua zi consecutivă, dronele rusești intră in spațiul aerian al României. Armata a ridicat avioane de luptă # Ziarul de Garda
O dronă rusească a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian românesc, la nord de Sulina, joi seara, 26 februarie. Rușii au atacat în valuri porturile ucrainene de la Dunăre, iar NATO a trimis mai întâi două avioane F-16 românești, iar apoi alte două Eurofighter Typhoon. Este a doua zi consecutivă în care dronele rusești...
Peste doar două săptămâni, la Chișinău urma să aibă loc primul concert al vedetei serialelor turcești Burak Özçivit. Evenimentul a fost însă anulat, scrie nokta. Actorul a mai fost în R. Moldova, la inaugurarea guvernatoarei Găgăuziei, Evghenia Guțul. Concertul lui Burak Özçivit era programat pentru 12 martie la Palatul Național Nicolae Sulac. Organizatorii au anunțat...
LIVE TEXT/ Ședința Parlamentului: Deputații au votat Programul legislativ pentru 2026 # Ziarul de Garda
La ședința Parlamentului de astăzi, 26 februarie, urmează să fie audiată ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, privind politicile și măsurile întreprinse de Minister în domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului de droguri. Moțiunea simplă asupra politicilor Ministerului Apărării în domeniul apărării naționale și asigurării securității și integrității fizice a militarilor Armatei Naționale va fi...
Controale periodice și cerințe stricte privind bunăstarea animalelor: Parlamentul a adoptat proiectul noii legi privind activitatea grădinilor zoologice # Ziarul de Garda
Parlamentul a adoptat, în prima lectură, proiectul noii legi privind activitatea grădinilor zoologice. Documentul introduce reguli controale periodice și cerințe stricte privind bunăstarea animalelor și siguranța vizitatorilor, potrivit unui comunicat al Ministerului Mediului. Proiectul, prezentat de secretara de stat a Ministerului Mediului, Victoria Gratii, reglementează și procedurile de achiziționare, transport și înregistrare a animalelor sălbatice....
UPDATE/ Alerta cu bombă de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, falsă. Poliția de Frontieră: „Activitatea a fost reluată în regim normal” # Ziarul de Garda
UPDATE: Verificările efectuate de echipele specializate au fost finalizate, iar alerta cu bombă semnalată la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău nu s-a confirmat, anunță Poliția de Frontieră. Astfel, activitatea Aeroportului a fost reluată în regim normal, iar pasagerii își pot continua deplasările. „Poliția de Frontieră, în cooperare cu structurile responsabile din domeniul securității, continuă...
Secretele oligarhului: un iaht de lux, un hotel în Spania și un avion privat. Persoană din anturajul lui Plahotniuc, despre cum ar fi fost cheltuiți „banii murdari” din frauda bancară # Ziarul de Garda
Cercetarea judecătorească în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, s-a finalizat joi, 26 februarie 2026, iar ședințele vor fi reluate abia peste aproape o lună, pe 20 martie. Urmează etapa dezbaterilor judiciare, după care – pronunțarea sentinței. Declarațiile martorului secret al acuzării au fost citite în ultima ședință din cadrul cercetării judecătorești. Prin depozițiile sale, depuse...
LIVE TEXT/ Ședința Parlamentului: Vasile Costiuc a declarat că „noi o să inițiem o procedură de demitere a președintelui Parlamentului. O să găsim cele 34 de voturi” # Ziarul de Garda
LIVE TEXT/ SUA și Ucraina discută despre reconstrucția postbelică, în timp ce Rusia lovește rețeaua electrică. Război în Ucraina, ziua 1464 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:20 Oficialii ucraineni și americani s-au întâlnit joi la Geneva pentru discuții privind reconstrucția postbelică, în ciuda impasului în negocierile de pace cu Rusia, care a bombardat infrastructura din toată Ucraina cu drone și rachete peste noapte, scrie Reuters. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Rusia a lansat 420 de drone și 39...
Concepția disciplinei școlare „Limba și literatura rusă”, subiect de consultări publice. Detalii de la Ministerul Educației și Cercetării # Ziarul de Garda
Discuții publice dedicate concepției disciplinei școlare „Limba și literatura rusă” din învățământul general vor fi organizate de către Ministerul Educației și Cercetării. Comunitatea educațională și factorii interesați sunt invitați să se alăture. Scopul discuțiilor, potrivit unui comunicat al Ministerului Educației, este analiza fundamentelor conceptuale ale disciplinei, clarificarea viziunii curriculare și colectarea de opinii și recomandări...
Primăria promite mai multe parcări la intrările în Chișinău: proiect de peste 70 de milioane. „Jumătate de milion de mașini circulă zilnic în capitală” # Ziarul de Garda
Primăria municipiului Chișinău promite construirea pe etape a mai multor parcări de captură la intrările în Chișinău începând cu anul 2026 cu un buget de peste 70 de milioane lei, a anunțat primarul, Ion Ceban, în cadrul conferinței de prezentarea a proiectelor. Primele proiecte, pentru care sunt pregătite locațiile și documentațiile necesare, vor fi amplasate...
Alertă cu bombă la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. Unele rute de zbor ar putea fi modificate # Ziarul de Garda
Poliția de Frontieră a anunțat joi, 26 februarie, că la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău a fost emisă o alertă cu bombă. Procedura de înregistrare este suspendată și există posibilitatea unor modificări ale zborurilor planificate, conform unui comunicat al Poliției de Frontieră. „Polițiștii de frontieră au intervenit operativ pentru evacuarea pasagerilor și personalului din...
Primăria: Jumătate de milion de mașini zilnic în capitală. În 2026 urmează a fi realizate parcări la intrările în Chișinău: proiect de peste 70 de milioane # Ziarul de Garda
Mai multe parcări de captură la intrările în Chișinău urmează a fi realizate începând cu anul 2026 pe etape cu un buget de peste 70 de milioane de, a anunțat primarul capitalei Ion Ceban în cadrul conferinței de prezentarea a proiectelor. Primele proiecte, pentru care sunt pregătite locațiile și documentațiile necesare, vor fi amplasate la...
LIVE TEXT/ Ședința Parlamentului: Este audiată ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, privind politicile și măsurile întreprinse în domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului de droguri # Ziarul de Garda
Fostul președinte al Comisiei Pre-Vetting, Herman von Hebel, nu a fost numit în Comisia de evaluare a procurorilor. Proiectul de hotărâre nu a întrunit numărul necesar de voturi # Ziarul de Garda
Astăzi, 26 februarie, proiectul de hotărâre cu privire la numirea lui Herman von Hebel și Bernard Lavigne în funcția de membri ai Comisiei de evaluare externă a procurorilor a fost votat de 53 de deputați, din numărul minim necesar de 61. Herman von Hebel a fost președintele Comisiei Pre-Vetting, structură care a efectuat evaluarea extraordinară...
Scutirile fiscale aplicate regiunii transnistrene vor fi ELIMINATE treptat: „Încasările suplimentare la bugetul de stat vor fi folosite în beneficiul cetățenilor din raioanele de est” # Ziarul de Garda
Mai mulți deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate au înregistrat un proiect de lege care „să corecteze inechitatea” și să elimine treptat scutirile fiscale aplicate pentru regiunea transnistreană începând din anul 2000. Primele scutiri fiscale vor fi eliminate în acest an pentru produse neesențiale sub aspect social, precum alcoolul, a transmis președintele Comisiei economie, buget...
LIVE TEXT/ Ședința Parlamentului: Este audiată ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, privind politicile și măsurile întreprinse de minister în domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului de droguri # Ziarul de Garda
LIVE TEXT/ Schimb de soldați decedați: Ucraina a primit o mie de trupuri, în timp ce Rusia spune că a recuperat 35 de corpuri. Război în Ucraina, ziua 1464 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:40 Autoritățile ucrainene au anunțat că astăzi au avut loc noi măsuri de repatriere, în urma cărora 1 000 de trupuri (rămășițe) ale persoanelor decedate au fost aduse în Ucraina. Potrivit informațiilor preliminare furnizate de partea rusă, acestea ar putea aparține apărătorilor ucraineni. În perioada următoare, anchetatorii organelor de drept, împreună cu experții instituțiilor...
Încă aproape 14 milioane de lei, alocate pentru finalizarea noului sediu al teatrului din Cahul, despre care ZdG a scris anterior că se construiește de peste 10 ani # Ziarul de Garda
Construcția noului sediu al Teatrului Muzical-Dramatic „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, despre care ZdG a scris anterior că durează de peste zece ani, ar urma să fie finisată în curând, susține Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR). Joi, 26 februarie, a fost semnat contractul de antrepriză între Agenția de Dezvoltare Regională Sud, Ministerul Culturii și...
LIVE TEXT/ Ședința Parlamentului: Este examinată candidatura fostului președinte al Comisiei Pre-Vetting, Herman von Hebel, pentru a fi numit în funcția de membru al Comisiei de evaluare a procurorilor # Ziarul de Garda
A început al cincilea an de război rusesc în Ucraina. Și pe lângă numeroasele incertitudini cu privire la finalul acestui război, noi, în Republica Moldova, avem o mare certitudine. E pentru prima dată în cei aproape 35 de ani de existență a Ucrainei și Moldovei când aceste două state au o atitudine similară față de...
Un complice al omorului din sectorul Rîșcani al capitalei a revenit în penitenciar, după ce a fost admis recursul procurorilor privind aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile # Ziarul de Garda
Hassan Toper, cetățeanul turc învinuit de complicitate la omorul intenționat al lui Eren Izzet, comis pe 10 iulie 2024 în sectorul Rîșcani al capitalei, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Astăzi, 26 februarie, Curtea de Apel Centru a admis recursul procurorilor. Informația a fost confirmată pentru ZdG de către reprezentanții instanței...
Bărbat de 67 de ani, condamnat la 20 de ani de închisoare după ce a violat timp de patru ani două copile de când acestea aveau 8 ani # Ziarul de Garda
Un bărbat, în vârstă de 67 de ani, acuzat de rapoarte sexuale neconsimțite și acțiuni cu caracter sexual, admise cu bună știință în privința a două minore de 12 ani, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip închis, a informat joi, 26 februarie, Procuratura Generală (PG). De...
Modificările la Codul educației au fost aprobate de Parlament, în lectura a doua. Principalele prevederi # Ziarul de Garda
Parlamentul a aprobat, în lectura a doua, modificări la Codul educației, elaborate de Ministerul Educației și Cercetării. Conform comunicaului de presă al Legislativului, modificările adoptate vizează eficientizarea rețelei școlare, instituirea grupelor de sprijin pentru copiii cu dizabilități, precum și acordarea unor indemnizații tinerilor care aleg să își continue cariera în învățământul profesional tehnic. Modificările la...
Noi conducători la Procuratura Bălți și Procuratura de Circumscripție Centru. CSP a aprobat ordinele emise de procurorul general interimar # Ziarul de Garda
Interimatul funcției de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii Bălți va fi asigurat, din 2 martie, de Sergiu Mititelu. Totodată, procurorul-șef interimar al Procuraturii de Circumscripție Centru va fi Djulieta Devder. Consiliul Superior al Procuraturii (CSP) a aprobat propunerile procurorului general interimar Alexandru Machidon în ședința de joi, 26 februarie. Ordinele procurorului general interimar cu privire la...
Doi foști polițiști și cei doi complici ai acestora, condamnați la închisoare pentru corupere pasivă. PA: Au înscenat o infracțiune și au extorcat de la un bărbat 7000 de euro # Ziarul de Garda
Doi foști polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Ialoveni și doi complici ai acestora au fost condamnați miercuri, 25 februarie, pentru săvârșirea infracțiunii de corupere pasivă, se arată într-un comunicat de la Procuratura Anticorupție (PA). Foștii polițiști au fost condamnați la câte 6 ani de închisoare, iar complicii acestora – la câte 5 ani de...
Parlamentul a adoptat o Declarație de susținere a Ucrainei, cu ocazia împlinirii a patru ani de la invazia militară la scară largă a Ucrainei de către Federația Rusă # Ziarul de Garda
Parlamentul a adoptat o Declarație de susținere a independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, cu ocazia împlinirii a patru ani de la invazia militară la scară largă a Ucrainei de către Federația Rusă. Proiectul de hotărâre a fost votat de 65 de deputați. În comunicatul de presă se menționează că prin această Declarație, Parlamentul onorează...
Rezultatele celor două „razii antidrog” din localurile din capitală, în cadrul cărora au fost verificate peste 100 de persoane. Detalii de la procurorul-șef al municipiului Chișinău # Ziarul de Garda
„Razia antidrog” la un eveniment de muzică electronică, cu suportul mascaților din BPDS „Fulger”, în cadrul căreia au fost verificate peste 100 de persoane – 19 dintre ele find „conduse pentru expertiză narcologică”, s-a soldat cu trei procese contravenționale și un proces penal. Totodată, în urma intervenției oamenilor legii de o săptămână mai târziu, în...
LIVE TEXT/ Teritoriul ucrainean, atacat cu peste 450 de rachete și drone în noaptea trecută. Război în Ucraina, ziua 1464 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:52 În noaptea de 26 februarie, forțele ruse au lansat un atac masiv asupra Ucrainei folosind peste 450 de rachete și drone de diferite tipuri. Conform autorităților ucrainene, au fost implicate: Apărarea antiaeriană ucraineană a reușit să doboare sau să neutralizeze 406 ținte inamice până la ora 10:00: Totuși, 5 rachete balistice și 46...
Patru persoane, arestate pentru 30 de zile în dosarul privind delapidarea fondurilor de infrastructură # Ziarul de Garda
Patru persoane, reținute de Centrul Național Anticorupție (CNA) în dosarul privind delapidarea fondurilor naționale și externe alocate proiectelor de infrastructură, au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile în penitenciar. Hotărârile au fost pronunțate miercuri, 25 februarie, de magistrații din Bălți. Informația despre mandatele de arestare a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă...
Consum record de energie electrică în ianuarie 2026: creștere de peste 17% față de anul trecut # Ziarul de Garda
Pe fondul temperaturilor scăzute și al utilizării sporite a sistemelor electrice de încălzire, începutul anului 2026 a fost marcat de o creștere semnificativă a cererii de energie electrică, inclusiv la nivelul vârfurilor de sarcină, anunță joi, 26 februarie, Premier Energy Distribution. Potrivit companiei, ianuarie 2026 a avut un consum record în rețea. Consumul total a...
LIVE TEXT/ Ședința Parlamentului: Moțiune simplă, lectura a doua pentru Codul educației și Programul legislativ pentru 2026, pe agendă # Ziarul de Garda
Sport, comunitate, performanță. Kaufland devine Partener Principal Echipa Țării și Partener Oficial FMF # Ziarul de Garda
Kaufland Moldova devine Partener Principal al Echipei Țării și Partener Oficial al Federației Moldovenești de Fotbal (FMF). Anunțul a fost făcut pe 25 februarie, în cadrul unui eveniment de semnare a contractului de parteneriat, organizat într-un magazin Kaufland din Capitală. Acest pas marchează începutul unei colaborări dedicate susținerii fotbalului și promovării unui stil de viață activ...
Grațierea lui Nicolae Șepeli: cronologia deciziilor, instituțiile și persoanele implicate. Conexiunile acestuia cu rețeaua Șor după ce a ieșit din pușcărie # Ziarul de Garda
19 februarie 2026. Maia Sandu anulează decretul privind grațierea lui Nicolae Șepeli, condamnat anterior în Federația Rusă. Cu doar câteva zile înainte, fără anunț public, acesta fusese vizat de perchezițiile oamenilor legii într-un dosar privind pregătirea asasinării unor persoane publice ucrainene. Informațiile au declanșat un scandal major și întrebări privind modul în care un condamnat...
Axios: Trump ar dori să încheie războiul Rusiei împotriva Ucrainei în decurs de o lună, în timp ce Volodimir Zelenski crede că un acord de pace poate fi încheiat până la sfârșitul anului # Ziarul de Garda
Într-o convorbire telefonică cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele american Donald Trump și-a exprimat dorința de a ajunge la un acord de pace cât mai curând posibil. „Zelenski a spus că speră ca războiul să se încheie anul acesta, în timp ce Trump a răspuns că războiul durează de prea mult timp și că ar...
Vasile Costiuc, surprins în transportul public din Italia fără bilet? Reacția deputatului: Chiar în halul acesta să ajungi să dezinformezi? Este o chestie de acoperire a subiectelor de importanță națională # Ziarul de Garda
La adresa redacției ZdG a fost recepționat un e-mail de la o persoană care s-a prezentat drept Ana Ciobanu, stabilită de 15 ani în Italia, în care aceasta relatează despre un presupus incident petrecut în orașul Napoli, cu implicarea deputatului Vasile Costiuc. Potrivit mesajului, acesta ar fi fost surprins în transportul public fără bilet de...
Ministra Daniella Misail-Nichitin, așteptată astăzi în Parlament pentru a prezenta măsurile întreprinse în domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului de droguri. Ordinea de zi a ședinței plenare # Ziarul de Garda
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, urmează să fie audiată joi, 26 februarie, în ședința Parlamentului, privind politicile și măsurile întreprinse de Minister în domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului de droguri. Moțiunea simplă asupra politicilor Ministerului Apărării în domeniul apărării naționale și asigurării securității și integrității fizice a militarilor Armatei Naționale va fi examinată...
LIVE TEXT/ Atac cu drone asupra orașului Zaporijjea: nouă persoane au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1464 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:45 Regiunea Harkiv a fost atacată în noaptea trecută de forțele ruse cu drone kamikaze și rachete, fiind raportate mai multe lovituri atât în oraș, cât și în localitățile din apropiere. Conform datelor preliminare, 14 persoane au fost rănite, printre care și un copil. Mai multe blocuri de locuințe și case particulare au suferit...
UPDATE 08:25 Mai multe incendii au fost înregistrate în Kiev în urma unui atac rusesc, în ultima noapte, în mai multe sectoare ale capitalei ucrainene. În sectorul Holosiivskii, mai multe garaje au fost cuprinse de flăcări. În sectorul Pecerskii, un incendiu a izbucnit la o casă de locuit cu două etaje, situată pe teritoriul unei...
LIVE TEXT/ Trump și Zelenski au avut o discuție la telefon”. Război în Ucraina, ziua 1463 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:55 Trump și Zelenski au avut o convorbire telefonică, a confirmat Oficiul Președintelui Ucrainei. Zelenski a comentat deja discuția, scrie BBC. „În prezent, echipele noastre lucrează intens, iar eu le-am mulțumit pentru toate eforturile și pentru această implicare în negocieri, în activitatea privind încheierea războiului. Și apreciem foarte mult programul PURL. Această iarnă este...
În premieră, R. Moldova va participa la Expoziția Internațională de Artă – La Biennale di Venezia: „Este o decizie prin care afirmăm că R. Moldova are o voce” # Ziarul de Garda
R. Moldova va participa, pentru prima dată, la Expoziția Internațională de Artă – La Biennale di Venezia, prin proiectul „În a mia și a doua noapte”, realizat de artistul Pavel Brăila și curatoriat de Adelina Luft. Anunțul a fost făcut de către Ministerul Culturii al R. Moldova, printr-un comunicat. Participarea R. Moldova la expoziție este...
Citiți joi în ZdG: Grațierea lui Nicolae Șepeli – cronologia deciziilor și conexiunile acestuia cu rețeaua Șor și Născuți în Moldova, dedicați lui Putin # Ziarul de Garda
Într-o nouă ediție a ziarului tipărit, ZdG prezintă, la rubrica Dosar, cronologia deciziilor care îl vizează pe Nicolae Șepeli. Suspectat de organizarea tentativei de asasinat a unor persoane publice din Ucraina, Președinția a anunțat, pe 19 februarie 2026, revocarea decretului privind grațierea acestuia, acordată în 2022, după ce a fost condamnat anterior în Federația Rusă....
Alertă în nordul județului Tulcea, din cauza posibilității căderii unor obiecte din spaţiul aerian # Ziarul de Garda
O alertă extremă a fost anunțată pentru populația din nordul, estul și centrul județului Tulcea, printr-un mesaj Ro-Alert, miercuri seara, 25 februarie. Mesajul Ro-Alert a fost transmis în jurul orei 18:15, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina. Un localnic susține că a văzut odronă care ar fi survolat deasupra localității Chilia Veche. Ulterior,...
Elveția a anunțat că va plăti fiecărei victime a incendiului din barul din Crans-Montana, care a avut loc de Revelion, câte 56 de mii de dolari # Ziarul de Garda
Elveția a anunțat miercuri, 25 februarie, că va face o plată unică de 50 000 de franci elvețieni (aproximativ 56 000 de dolari) către supraviețuitorii grav răniți și familiile îndoliate ale victimelor incendiului din barul din stațiunea de schi Crans-Montana, care a avut loc de Anul Nou și în care au murit 41 de persoane,...
„Exclusiv TV”, amendat cu 20 000 de lei, după mai multe abateri depistate la o emisiune la care a participat Igor Dodon # Ziarul de Garda
Postul de televiziune privat „Exclusiv TV” a fost amendat cu 20 000 de lei, pentru nerespectarea prevederilor art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale privind asigurarea informării publicului. Decizia a fost luată de Consiliul Audiovizualului (CA) în ședința din 24 februarie 2026, potrivit unui comunicat al instituției. Abaterile au fost depistate în cadrul programului audiovizual...
Pe parcursul lunii martie, pe întreg teritoriul R. Moldova vor fi organizate, pentru al treilea an consecutiv, peste 40 de evenimente culturale în contextul sărbătorii Mărțișor. În cadrul programului, denumit „Mărțișor în toată țara”, vor evolua mai mulți interpreți și formațiuni autohtone, conform anunțului emis de Ministerul Culturii. Primele concerte din cadrul programului vor avea...
LIVE TEXT/ Zelenski: „Contribuția Norvegiei la programul PURL ajunge la 970 de milioane de dolari”. Război în Ucraina, ziua 1463 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:00 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Norvegia se numără printre cei mai activi investitori în programul PURL, contribuția sa ridicându-se în prezent la 970 de milioane de dolari, potrivit Ukrinform. „Norvegia se numără printre cei mai activi investitori în programul PURL. Acest program ne permite să achiziționăm sisteme de apărare aeriană, în...
Reacția Agenției „Moldsilva” la perchezițiile efectuate în dosarul de delapidare a fondurilor destinate Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor: „Suntem direct cointeresați în elucidarea circumstanțelor” # Ziarul de Garda
Agenția „Moldsilva” anunță miercuri, 25 februarie, că acordă susținerea necesară pentru derularea anchetei ce vizează Întreprinderea pentru Silvicultură Iargara. Reacția vine după ce organele de drept au desfășurat acțiuni de urmărire penală într-un dosar de delapidare a averii străine, ce vizează gestionarea frauduloasă a fondurilor publice alocate pentru implementarea „Programului Național de Extindere și Reabilitare...
