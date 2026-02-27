Alertă de călătorie în Israel. MAE recomandă cetățenilor moldoveni să evite călătoriile neesențiale, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu

10:20

Comandantul adjunct al Inspectoratului General de Carabinieri (IGC), Vasile Ionel, își vinde apartamentul cu un preț de peste două ori mai mare decât cel indicat în declarația de avere și interese. ZdG a scris recent că fiul acestuia, Veaceslav Ionel, este învinuit că ar fi prejudiciat mai multe persoane cu circa 220 de mii de dolari....