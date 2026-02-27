LIVE TEXT/ Marea Britanie și Franța efectuează exerciții pentru eventuala desfășurare a unor trupe în Ucraina, în calitate de forțe de menținere a păcii. Război în Ucraina, ziua 1465
Ziarul de Garda, 27 februarie 2026 11:20
UPDATE 11:13 Soldații britanici și francezi au efectuat exerciții în provincia franceză Bretania, exersând desfășurarea trupelor în orice punct de pe glob, relatează The Telegraph. Manevrele, care au implicat sute de soldați din Brigada 16 Aeriană a Marii Britanii și Brigada 11 Parașutiști a Franței, au avut loc pe 24 februarie – a patra aniversare...
• • •
Acum 10 minute
11:30
Unul dintre semnatarii Declarației de Independență, Nicolae Andronati, ar fi fost omorât în stânga Nistrului # Ziarul de Garda
Nicolae Andronati, fost membru titular al Academiei de Științe a Moldovei și unul dintre semnatarii Declarației de Independență, a fost găsit fără suflare în Caragaș, stânga Nistrului. „Pe acest caz a fost sesizat Inspectoratul de poliție Bender, care întreprinde măsurile legale necesare”, a declarat Biroul politici de reintegrare pentru Realitatea. Andronati ar fi fost omorât pe...
Acum 30 minute
11:20
LIVE TEXT/ Marea Britanie și Franța efectuează exerciții pentru eventuala desfășurare a unor trupe în Ucraina, în calitate de forțe de menținere a păcii. Război în Ucraina, ziua 1465
UPDATE 11:13 Soldații britanici și francezi au efectuat exerciții în provincia franceză Bretania, exersând desfășurarea trupelor în orice punct de pe glob, relatează The Telegraph. Manevrele, care au implicat sute de soldați din Brigada 16 Aeriană a Marii Britanii și Brigada 11 Parașutiști a Franței, au avut loc pe 24 februarie – a patra aniversare...
11:10
Primărița din Durlești și viceprimarul, vizați într-un dosar privind înstrăinarea ilegală a terenurilor. Prejudiciul ar fi de peste 15 milioane de lei # Ziarul de Garda
50 de percheziții sunt desfășurate vineri, 27 februarie, într-un dosar privind deposedarea administrației publice locale Durlești, anunță Centrul Național Anticorupție (CNA). În cadrul dosarului sunt vizați primărița Eleonora Șaran, viceprimarul Mihail Enachi, ingineri cadastrali, șeful adjunct al Serviciului cadastral teritorial Chișinău, consilieri locali, precum și beneficiari finali ai schemelor de înstrăinare a terenurilor. Prejudiciul estimat...
Acum o oră
11:00
Cititorul de gardă/ Este sau nu real ca pensia de dizabilitate să fie stabilită în mărime de 60% din salariul mediu pe economie? # Ziarul de Garda
Ion Goroșenco, pensionar cu grad de dizabilitate din Mereșeni, raionul Hîncești, ne-a contactat să ne spună că are o pensie prea mică pentru condițiile actuale de viață din R. Moldova. Cititorul ZdG a decis să alerteze autoritățile naționale și locale, cerându-le să țină cont de legislația europeană și să-i revizuiască pensia. Ion Goroșenco susține că...
10:50
FMI a aprobat un nou împrumut pentru Ucraina. Circa 8,1 miliarde de dolari vor merge spre acoperirea parțială a deficitului bugetar # Ziarul de Garda
Fondul Monetar Internațional (FMI) a aprobat un nou program de împrumut pentru Ucraina, pe patru ani, în valoare de 8,1 miliarde de dolari, a anunțat prim-ministra Ucrainei, Iulia Sviridenko. Potrivit acesteia, fondurile vor contribui la acoperirea parțială a deficitului bugetar de stat, care este estimat să ajungă la 136,5 miliarde de dolari pe parcursul a...
10:40
Zi decisivă în dosarul fostului primar de Boldurești: Ciochină și complicele său își află sentința # Ziarul de Garda
Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, își află sentința, vineri, 27 februarie 2026, la ora 14:30. Tot astăzi, judecătoarea Lilia Lupașco va pronunța sentința și în cazul lui Ion Andronache, considerat complicele lui Ciochină, care l-ar fi ajutat pe fostul primar...
Acum 2 ore
10:20
Apartament scos la vânzare pentru circa 7,5 milioane de lei – de peste două ori mai mult decât prețul declarat. Cum arată bunul imobil pe care îl vinde șeful adjunct al IGC, despre al cărui fiu ZdG a scris că este învinuit de escrocherii de milioane
Comandantul adjunct al Inspectoratului General de Carabinieri (IGC), Vasile Ionel, își vinde apartamentul cu un preț de peste două ori mai mare decât cel indicat în declarația de avere și interese. ZdG a scris recent că fiul acestuia, Veaceslav Ionel, este învinuit că ar fi prejudiciat mai multe persoane cu circa 220 de mii de dolari....
10:20
LIVE TEXT/ Armata rusă a atacat Ucraina cu 187 de drone. Au fost înregistrate mai multe victime și pagube ale infrastructurii civile. Război în Ucraina, ziua 1465 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:15 În noaptea de 27 februarie, trupele rusești au lansat 187 de drone de atac asupra Ucrainei. Au fost raportate pagube în mai multe regiuni și victime, scrie Hromadske. Potrivit Forțelor Aeriene Ucrainene, armata rusă a lansat aproximativ 120 de drone „Shahed”, precum și drone de atac de tip Gerbera, Italmas și alte tipuri....
10:10
Apartament scos la vânzare pentru circa 7,5 milioane de lei – de peste două ori mai mare decât cel declarat. Cum arată bunul imobil pe care îl vinde șeful adjunct al IGC, despre al cărui fiu ZdG a scris că este învinuit de escrocherii de milioane # Ziarul de Garda
Comandantul adjunct al Inspectoratului General de Carabinieri (IGC), Vasile Ionel, își vinde apartamentul cu un preț de peste două ori mai mare decât cel indicat în declarația de avere și interese. ZdG a scris recent că fiul acestuia, Veaceslav Ionel, este învinuit că ar fi prejudiciat mai multe persoane cu circa 220 de mii de dolari....
09:50
Administratorul unei întreprinderi municipale din Anenii Noi a fost trimis în judecată pentru poluarea râului Bîc # Ziarul de Garda
Administratorului unei întreprinderi municipale dintr-o localitate a raionului Anenii Noi a fost trimis în judecată într-o cauză penală în care este învinuit că ar fi admis, în procesul de prestare a serviciilor către consumatori, deversarea apelor uzate neepurate direct în râul Bîc, informează Procuratura Generală (PG). Oamenii legii scriu că rezultatele analizelor de laborator efectuate...
09:40
Cum (NU) sunt integrați refugiații ucraineni în economia R. Moldova: „Una dintre cele mai mari oportunități ratate ale ultimilor ani” # Ziarul de Garda
Din cei 140 de mii de ucraineni care se află în R. Moldova după patru ani de război în Ucraina, doar câteva mii au ajuns să muncească oficial în țara noastră, iar circa 200 – să gestioneze propriile afaceri. Deși datele statistice arată că în această perioadă ucrainenii refugiați în R. Moldova au contribuit cu...
Acum 4 ore
09:10
Imagini intime cu fete din R. Moldova – vândute (în continuare) pe Telegram fără acordul lor: „Pozele respective sunt de ani în urmă, unde eram minoră” # Ziarul de Garda
Un nou canal de telegram, promovat de mai multe conturi de TikTok, vinde imagini și video intime cu zeci de fete, despre care administratorul afirmă că ar fi din R. Moldova. După ce canalul de Telegram „Car Vertical”, unde erau distribuite imagini intime cu femei din R. Moldova fără acordul lor, a fost închis, fenomenul...
08:50
Pakistanul a bombardat Kabulul și marile orașe din Afganistan: „Acum este război deschis între noi și voi” # Ziarul de Garda
Pakistanul a bombardat peste noapte obiective ale guvernului taliban în marile orașe din Afganistan, au declarat vineri oficiali din ambele țări, iar ministrul apărării pakistanez a spus că acest conflict a devenit un „război deschis”, transmite Reuters. Potrivit jurnaliștilor AFP din Kabul, s-au auzit explozii puternice și zgomotul avioanelor de luptă până dimineață. În Kandahar...
08:40
Cutremur de 4,5 grade în zona seismică Vrancea. Alte două seisme au fost înregistrate în timpul nopții # Ziarul de Garda
Un cutremur cu magnitudinea 4,5 s-a produs joi seară în zona seismică Vrancea din România, potrivit datelor oficiale transmise de autoritățile române. „În ziua de 26 Februarie 2026 la ora 19:21:52 (ora locală a României) s-a produs în zona seismică Vrancea, Vrancea, un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.5, la adâncimea de 107.9km. Intensitate: III”, a transmis Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului....
08:30
LIVE TEXT/ Ajutorul militar polonez pentru Ucraina depășește 3,5 miliarde de euro, declară ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski. Război în Ucraina, ziua 1465
8:22 Până astăzi, Polonia a livrat Ucrainei 48 de pachete de ajutor militar, în valoare de peste 3,5 miliarde de euro, a declarat ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, în timpul unui discurs în Sejm-ul polonez, scrie Ukrinform. El a subliniat că Polonia a alocat, în special, 100 de milioane de dolari inițiativei „Lista priorităților...
Acum 24 ore
22:20
Consiliul local Negureni a votat inițierea amalgamării voluntare cu localitățile învecinate # Ziarul de Garda
Joi, 26 februarie, Consiliul local Negureni a votat în unanimitate inițierea procesului de amalgamare voluntară cu localitățile învecinate. Documentul a fost publicat de către primarul actual al localității, Ion Popa. „Este un demers responsabil, orientat spre consolidarea capacității administrative, atragerea investițiilor și crearea unei comunități mai puternice, cu peste 9000 de locuitori. Amalgamarea nu înseamnă...
22:10
LIVE TEXT/ Reprezentantul special al lui Putin a purtat negocieri cu delegația SUA la Geneva, scrie presa de stat rusească. Război în Ucraina, ziua 1464
UPDATE 22:00 Reprezentantul special al președintelui Rusiei, Kirill Dmitriev, a purtat negocieri cu delegația americană la Geneva, relatează corespondentul agenției de știri ruse RIA Novosti. Potrivit jurnalistului „RIA Novosti", acesta a părăsit hotelul din Geneva unde au avut loc negocierile și a refuzat să comenteze rezultatele acestora. Între timp, corespondentul agenției ruse TASS informează că...
22:10
Două persoane și-au pierdut viața în urma a două accidente – unul rutier și altul feroviar # Ziarul de Garda
În seara zilei de 26 februarie, s-au produs a două accidente, unul rutier și altul feroviar, informează Poliția într-un comunicat. Ambele au fost soldate cu decesul a doi pietoni. Primul accident a avut loc pe strada Băcioii Noi din Chișinău. Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit că un camion, condus de un bărbat de 64...
21:10
34 de ani la Războiului de pe Nistru: programul manifestărilor consacrate Zilei Memoriei și Recunoștinței # Ziarul de Garda
Luni, 2 martie, este marcată Ziua Memoriei și Recunoștinței. Astfel, pentru comemorarea eroilor căzuți în Războiul de pe Nistru din anul 1992, la Chișinău se va desfășura un șir de activități. Conform programului publicat de Guvern, la ora 10:00, președinta Maia Sandu, președintele Parlamentului, Igor Grosu, prim-ministrul Alexandru Munteanu, veterani și reprezentanți ai instituțiilor statului vor...
20:10
Pentru a doua zi consecutivă, dronele rusești intră in spațiul aerian al României. Armata a ridicat avioane de luptă # Ziarul de Garda
O dronă rusească a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian românesc, la nord de Sulina, joi seara, 26 februarie. Rușii au atacat în valuri porturile ucrainene de la Dunăre, iar NATO a trimis mai întâi două avioane F-16 românești, iar apoi alte două Eurofighter Typhoon. Este a doua zi consecutivă în care dronele rusești...
19:50
Peste doar două săptămâni, la Chișinău urma să aibă loc primul concert al vedetei serialelor turcești Burak Özçivit. Evenimentul a fost însă anulat, scrie nokta. Actorul a mai fost în R. Moldova, la inaugurarea guvernatoarei Găgăuziei, Evghenia Guțul. Concertul lui Burak Özçivit era programat pentru 12 martie la Palatul Național Nicolae Sulac. Organizatorii au anunțat...
19:10
LIVE TEXT/ Ședința Parlamentului: Deputații au votat Programul legislativ pentru 2026
La ședința Parlamentului de astăzi, 26 februarie, urmează să fie audiată ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, privind politicile și măsurile întreprinse de Minister în domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului de droguri. Moțiunea simplă asupra politicilor Ministerului Apărării în domeniul apărării naționale și asigurării securității și integrității fizice a militarilor Armatei Naționale va fi...
18:30
Controale periodice și cerințe stricte privind bunăstarea animalelor: Parlamentul a adoptat proiectul noii legi privind activitatea grădinilor zoologice # Ziarul de Garda
Parlamentul a adoptat, în prima lectură, proiectul noii legi privind activitatea grădinilor zoologice. Documentul introduce reguli controale periodice și cerințe stricte privind bunăstarea animalelor și siguranța vizitatorilor, potrivit unui comunicat al Ministerului Mediului. Proiectul, prezentat de secretara de stat a Ministerului Mediului, Victoria Gratii, reglementează și procedurile de achiziționare, transport și înregistrare a animalelor sălbatice....
18:00
UPDATE/ Alerta cu bombă de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, falsă. Poliția de Frontieră: „Activitatea a fost reluată în regim normal” # Ziarul de Garda
UPDATE: Verificările efectuate de echipele specializate au fost finalizate, iar alerta cu bombă semnalată la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău nu s-a confirmat, anunță Poliția de Frontieră. Astfel, activitatea Aeroportului a fost reluată în regim normal, iar pasagerii își pot continua deplasările. „Poliția de Frontieră, în cooperare cu structurile responsabile din domeniul securității, continuă...
17:50
Secretele oligarhului: un iaht de lux, un hotel în Spania și un avion privat. Persoană din anturajul lui Plahotniuc, despre cum ar fi fost cheltuiți „banii murdari” din frauda bancară # Ziarul de Garda
Cercetarea judecătorească în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, s-a finalizat joi, 26 februarie 2026, iar ședințele vor fi reluate abia peste aproape o lună, pe 20 martie. Urmează etapa dezbaterilor judiciare, după care – pronunțarea sentinței. Declarațiile martorului secret al acuzării au fost citite în ultima ședință din cadrul cercetării judecătorești. Prin depozițiile sale, depuse...
17:40
LIVE TEXT/ Ședința Parlamentului: Vasile Costiuc a declarat că „noi o să inițiem o procedură de demitere a președintelui Parlamentului. O să găsim cele 34 de voturi” # Ziarul de Garda
La ședința Parlamentului de astăzi, 26 februarie, urmează să fie audiată ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, privind politicile și măsurile întreprinse de Minister în domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului de droguri. Moțiunea simplă asupra politicilor Ministerului Apărării în domeniul apărării naționale și asigurării securității și integrității fizice a militarilor Armatei Naționale va fi...
17:30
LIVE TEXT/ SUA și Ucraina discută despre reconstrucția postbelică, în timp ce Rusia lovește rețeaua electrică. Război în Ucraina, ziua 1464
UPDATE 17:20 Oficialii ucraineni și americani s-au întâlnit joi la Geneva pentru discuții privind reconstrucția postbelică, în ciuda impasului în negocierile de pace cu Rusia, care a bombardat infrastructura din toată Ucraina cu drone și rachete peste noapte, scrie Reuters. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Rusia a lansat 420 de drone și 39...
17:10
Concepția disciplinei școlare „Limba și literatura rusă”, subiect de consultări publice. Detalii de la Ministerul Educației și Cercetării # Ziarul de Garda
Discuții publice dedicate concepției disciplinei școlare „Limba și literatura rusă” din învățământul general vor fi organizate de către Ministerul Educației și Cercetării. Comunitatea educațională și factorii interesați sunt invitați să se alăture. Scopul discuțiilor, potrivit unui comunicat al Ministerului Educației, este analiza fundamentelor conceptuale ale disciplinei, clarificarea viziunii curriculare și colectarea de opinii și recomandări...
17:00
Primăria promite mai multe parcări la intrările în Chișinău: proiect de peste 70 de milioane. „Jumătate de milion de mașini circulă zilnic în capitală"
Primăria municipiului Chișinău promite construirea pe etape a mai multor parcări de captură la intrările în Chișinău începând cu anul 2026 cu un buget de peste 70 de milioane lei, a anunțat primarul, Ion Ceban, în cadrul conferinței de prezentarea a proiectelor. Primele proiecte, pentru care sunt pregătite locațiile și documentațiile necesare, vor fi amplasate...
17:00
Alertă cu bombă la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. Unele rute de zbor ar putea fi modificate # Ziarul de Garda
Poliția de Frontieră a anunțat joi, 26 februarie, că la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău a fost emisă o alertă cu bombă. Procedura de înregistrare este suspendată și există posibilitatea unor modificări ale zborurilor planificate, conform unui comunicat al Poliției de Frontieră. „Polițiștii de frontieră au intervenit operativ pentru evacuarea pasagerilor și personalului din...
16:40
Primăria: Jumătate de milion de mașini zilnic în capitală. În 2026 urmează a fi realizate parcări la intrările în Chișinău: proiect de peste 70 de milioane # Ziarul de Garda
Mai multe parcări de captură la intrările în Chișinău urmează a fi realizate începând cu anul 2026 pe etape cu un buget de peste 70 de milioane de, a anunțat primarul capitalei Ion Ceban în cadrul conferinței de prezentarea a proiectelor. Primele proiecte, pentru care sunt pregătite locațiile și documentațiile necesare, vor fi amplasate la...
15:40
LIVE TEXT/ Ședința Parlamentului: Este audiată ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, privind politicile și măsurile întreprinse în domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului de droguri
La ședința Parlamentului de astăzi, 26 februarie, urmează să fie audiată ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, privind politicile și măsurile întreprinse de Minister în domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului de droguri. Moțiunea simplă asupra politicilor Ministerului Apărării în domeniul apărării naționale și asigurării securității și integrității fizice a militarilor Armatei Naționale va fi...
15:40
Fostul președinte al Comisiei Pre-Vetting, Herman von Hebel, nu a fost numit în Comisia de evaluare a procurorilor. Proiectul de hotărâre nu a întrunit numărul necesar de voturi # Ziarul de Garda
Astăzi, 26 februarie, proiectul de hotărâre cu privire la numirea lui Herman von Hebel și Bernard Lavigne în funcția de membri ai Comisiei de evaluare externă a procurorilor a fost votat de 53 de deputați, din numărul minim necesar de 61. Herman von Hebel a fost președintele Comisiei Pre-Vetting, structură care a efectuat evaluarea extraordinară...
15:30
Scutirile fiscale aplicate regiunii transnistrene vor fi ELIMINATE treptat: „Încasările suplimentare la bugetul de stat vor fi folosite în beneficiul cetățenilor din raioanele de est” # Ziarul de Garda
Mai mulți deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate au înregistrat un proiect de lege care „să corecteze inechitatea” și să elimine treptat scutirile fiscale aplicate pentru regiunea transnistreană începând din anul 2000. Primele scutiri fiscale vor fi eliminate în acest an pentru produse neesențiale sub aspect social, precum alcoolul, a transmis președintele Comisiei economie, buget...
15:20
LIVE TEXT/ Ședința Parlamentului: Este audiată ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, privind politicile și măsurile întreprinse de minister în domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului de droguri # Ziarul de Garda
La ședința Parlamentului de astăzi, 26 februarie, urmează să fie audiată ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, privind politicile și măsurile întreprinse de Minister în domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului de droguri. Moțiunea simplă asupra politicilor Ministerului Apărării în domeniul apărării naționale și asigurării securității și integrității fizice a militarilor Armatei Naționale va fi...
14:50
LIVE TEXT/ Schimb de soldați decedați: Ucraina a primit o mie de trupuri, în timp ce Rusia spune că a recuperat 35 de corpuri. Război în Ucraina, ziua 1464
UPDATE 14:40 Autoritățile ucrainene au anunțat că astăzi au avut loc noi măsuri de repatriere, în urma cărora 1 000 de trupuri (rămășițe) ale persoanelor decedate au fost aduse în Ucraina. Potrivit informațiilor preliminare furnizate de partea rusă, acestea ar putea aparține apărătorilor ucraineni. În perioada următoare, anchetatorii organelor de drept, împreună cu experții instituțiilor...
14:30
Încă aproape 14 milioane de lei, alocate pentru finalizarea noului sediu al teatrului din Cahul, despre care ZdG a scris anterior că se construiește de peste 10 ani
Construcția noului sediu al Teatrului Muzical-Dramatic „Bogdan Petriceicu Hașdeu" din Cahul, despre care ZdG a scris anterior că durează de peste zece ani, ar urma să fie finisată în curând, susține Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR). Joi, 26 februarie, a fost semnat contractul de antrepriză între Agenția de Dezvoltare Regională Sud, Ministerul Culturii și...
14:30
LIVE TEXT/ Ședința Parlamentului: Este examinată candidatura fostului președinte al Comisiei Pre-Vetting, Herman von Hebel, pentru a fi numit în funcția de membru al Comisiei de evaluare a procurorilor
La ședința Parlamentului de astăzi, 26 februarie, urmează să fie audiată ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, privind politicile și măsurile întreprinse de Minister în domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului de droguri. Moțiunea simplă asupra politicilor Ministerului Apărării în domeniul apărării naționale și asigurării securității și integrității fizice a militarilor Armatei Naționale va fi...
14:00
A început al cincilea an de război rusesc în Ucraina. Și pe lângă numeroasele incertitudini cu privire la finalul acestui război, noi, în Republica Moldova, avem o mare certitudine. E pentru prima dată în cei aproape 35 de ani de existență a Ucrainei și Moldovei când aceste două state au o atitudine similară față de...
14:00
Încă aproape paisprezece milioane de lei, alocate pentru finalizarea noului sediul al teatrului din Cahul, despre care ZdG a scris anterior că se construiește de peste 10 ani # Ziarul de Garda
Construcția noului sediu al Teatrului Muzical-Dramatic „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, despre care ZdG a scris anterior că durează de peste zece ani, ar urma să fie finisată în curând, susține Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR). Joi, 26 februarie, a fost semnat contractul de antrepriză între Agenția de Dezvoltare Regională Sud, Ministerul Culturii și...
13:20
Un complice al omorului din sectorul Rîșcani al capitalei a revenit în penitenciar, după ce a fost admis recursul procurorilor privind aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile # Ziarul de Garda
Hassan Toper, cetățeanul turc învinuit de complicitate la omorul intenționat al lui Eren Izzet, comis pe 10 iulie 2024 în sectorul Rîșcani al capitalei, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Astăzi, 26 februarie, Curtea de Apel Centru a admis recursul procurorilor. Informația a fost confirmată pentru ZdG de către reprezentanții instanței...
13:00
Bărbat de 67 de ani, condamnat la 20 de ani de închisoare după ce a violat timp de patru ani două copile de când acestea aveau 8 ani # Ziarul de Garda
Un bărbat, în vârstă de 67 de ani, acuzat de rapoarte sexuale neconsimțite și acțiuni cu caracter sexual, admise cu bună știință în privința a două minore de 12 ani, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip închis, a informat joi, 26 februarie, Procuratura Generală (PG). De...
12:50
Modificările la Codul educației au fost aprobate de Parlament, în lectura a doua. Principalele prevederi # Ziarul de Garda
Parlamentul a aprobat, în lectura a doua, modificări la Codul educației, elaborate de Ministerul Educației și Cercetării. Conform comunicaului de presă al Legislativului, modificările adoptate vizează eficientizarea rețelei școlare, instituirea grupelor de sprijin pentru copiii cu dizabilități, precum și acordarea unor indemnizații tinerilor care aleg să își continue cariera în învățământul profesional tehnic. Modificările la...
12:20
Noi conducători la Procuratura Bălți și Procuratura de Circumscripție Centru. CSP a aprobat ordinele emise de procurorul general interimar # Ziarul de Garda
Interimatul funcției de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii Bălți va fi asigurat, din 2 martie, de Sergiu Mititelu. Totodată, procurorul-șef interimar al Procuraturii de Circumscripție Centru va fi Djulieta Devder. Consiliul Superior al Procuraturii (CSP) a aprobat propunerile procurorului general interimar Alexandru Machidon în ședința de joi, 26 februarie. Ordinele procurorului general interimar cu privire la...
12:10
Doi foști polițiști și cei doi complici ai acestora, condamnați la închisoare pentru corupere pasivă. PA: Au înscenat o infracțiune și au extorcat de la un bărbat 7000 de euro # Ziarul de Garda
Doi foști polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Ialoveni și doi complici ai acestora au fost condamnați miercuri, 25 februarie, pentru săvârșirea infracțiunii de corupere pasivă, se arată într-un comunicat de la Procuratura Anticorupție (PA). Foștii polițiști au fost condamnați la câte 6 ani de închisoare, iar complicii acestora – la câte 5 ani de...
Ieri
11:20
Parlamentul a adoptat o Declarație de susținere a Ucrainei, cu ocazia împlinirii a patru ani de la invazia militară la scară largă a Ucrainei de către Federația Rusă # Ziarul de Garda
Parlamentul a adoptat o Declarație de susținere a independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, cu ocazia împlinirii a patru ani de la invazia militară la scară largă a Ucrainei de către Federația Rusă. Proiectul de hotărâre a fost votat de 65 de deputați. În comunicatul de presă se menționează că prin această Declarație, Parlamentul onorează...
11:10
Rezultatele celor două „razii antidrog” din localurile din capitală, în cadrul cărora au fost verificate peste 100 de persoane. Detalii de la procurorul-șef al municipiului Chișinău # Ziarul de Garda
„Razia antidrog” la un eveniment de muzică electronică, cu suportul mascaților din BPDS „Fulger”, în cadrul căreia au fost verificate peste 100 de persoane – 19 dintre ele find „conduse pentru expertiză narcologică”, s-a soldat cu trei procese contravenționale și un proces penal. Totodată, în urma intervenției oamenilor legii de o săptămână mai târziu, în...
11:00
LIVE TEXT/ Teritoriul ucrainean, atacat cu peste 450 de rachete și drone în noaptea trecută. Război în Ucraina, ziua 1464
UPDATE 10:52 În noaptea de 26 februarie, forțele ruse au lansat un atac masiv asupra Ucrainei folosind peste 450 de rachete și drone de diferite tipuri. Conform autorităților ucrainene, au fost implicate: Apărarea antiaeriană ucraineană a reușit să doboare sau să neutralizeze 406 ținte inamice până la ora 10:00: Totuși, 5 rachete balistice și 46...
10:50
Patru persoane, arestate pentru 30 de zile în dosarul privind delapidarea fondurilor de infrastructură # Ziarul de Garda
Patru persoane, reținute de Centrul Național Anticorupție (CNA) în dosarul privind delapidarea fondurilor naționale și externe alocate proiectelor de infrastructură, au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile în penitenciar. Hotărârile au fost pronunțate miercuri, 25 februarie, de magistrații din Bălți. Informația despre mandatele de arestare a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă...
10:50
Consum record de energie electrică în ianuarie 2026: creștere de peste 17% față de anul trecut # Ziarul de Garda
Pe fondul temperaturilor scăzute și al utilizării sporite a sistemelor electrice de încălzire, începutul anului 2026 a fost marcat de o creștere semnificativă a cererii de energie electrică, inclusiv la nivelul vârfurilor de sarcină, anunță joi, 26 februarie, Premier Energy Distribution. Potrivit companiei, ianuarie 2026 a avut un consum record în rețea. Consumul total a...
