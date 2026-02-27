În Republica Moldova, circa 2.500 de persoane suferă de boli rare. Mai mult de jumătate sunt copii
Realitatea.md, 27 februarie 2026 12:50
Aproximativ 2.500 de persoane din Republica Moldova trăiesc cu o boală rară, iar peste jumătate dintre ele sunt copii. Doar în 2025, statul a alocat peste 22,4 milioane de lei pentru tratamentul spitalicesc al acestor pacienți, alte circa 12,9 milioane de lei fiind direcționate pentru medicamente compensate în regim ambulatoriu. Datele Ministerului Sănătății mai arată […] Articolul În Republica Moldova, circa 2.500 de persoane suferă de boli rare. Mai mult de jumătate sunt copii apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 5 minute
13:10
O fetiță de 11 ani, care avea gripă, a murit la spitalul din Râmnicu Vâlcea la scurt timp după ce părinții au adus-o la Urgențe. Părinții i-au făcut testul acasă, iar când starea s-a agravat, au decis să meargă la spital. La scurt timp după ce părinții au ajuns la instituția medicală, copila a intrat […] Articolul Tragedie în România: O fetiță de 11 ani, bolnavă de gripă, a decedat la Urgență apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Scandal în Austria. Bărbat condamnat, după ce a filmat fotbaliste pe ascuns în vestiar # Realitatea.md
Un bărbat a fost condamnat la șapte luni de închisoare cu suspendare și amendat cu 1.200 de euro după ce a fost găsit vinovat că a filmat și fotografiat în secret vestiarul, sala de sport și dușurile echipei feminine de fotbal Altach, în Austria. De asemenea, el trebuie să plătească câte 625 de euro despăgubiri […] Articolul Scandal în Austria. Bărbat condamnat, după ce a filmat fotbaliste pe ascuns în vestiar apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 15 minute
13:00
FOTO IGSU a primit echipamente pentru pompieri și salvatori, în valoare de 600.000 de euro # Realitatea.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a primit astăzi, 27 februarie, prima donație de echipamente achiziționate în cadrul proiectului multianual „Inițiativa daneză pentru protecția civilă în Moldova 2025-2028”. Lotul primit din partea Danemarcei este estimat la aproximativ 600.000 de euro și include 150 de aparate autonome de respirat pentru pompieri, cu piese de schimb […] Articolul FOTO IGSU a primit echipamente pentru pompieri și salvatori, în valoare de 600.000 de euro apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
12:50
În Republica Moldova, circa 2.500 de persoane suferă de boli rare. Mai mult de jumătate sunt copii # Realitatea.md
Aproximativ 2.500 de persoane din Republica Moldova trăiesc cu o boală rară, iar peste jumătate dintre ele sunt copii. Doar în 2025, statul a alocat peste 22,4 milioane de lei pentru tratamentul spitalicesc al acestor pacienți, alte circa 12,9 milioane de lei fiind direcționate pentru medicamente compensate în regim ambulatoriu. Datele Ministerului Sănătății mai arată […] Articolul În Republica Moldova, circa 2.500 de persoane suferă de boli rare. Mai mult de jumătate sunt copii apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
12:40
Corupție în sectorul energetic din Ucraina: prejudiciu de zeci de milioane la Centrala Termică Trypilska # Realitatea.md
O schemă de delapidare de proporții a fost descoperită în urma lucrărilor de reparație efectuate la Centrala Termică Trypilska din regiunea Kiev, care a fost avariată de atacurile rusești, prejudiciul estimat ridicându-se la cel puțin 50 de milioane de grivne. Ancheta a fost desfășurată de Serviciul de Securitate al Ucrainei și de Parchetul General al […] Articolul Corupție în sectorul energetic din Ucraina: prejudiciu de zeci de milioane la Centrala Termică Trypilska apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Tragedie din cauza alcoolului! Un bărbat a ucis o persoană cu care s-a cunoscut la Narcologie # Realitatea.md
Un bărbat de 39 de ani a fost trimis în judecată pentru omor intenționat. Potrivit Procuraturii Generale (PG), la data de 3 decembrie 2025, inculpatul, aflându-se în orașul Codru din municipiul Chișinău, a făcut cunoștință cu un bărbat la Dispensarul Republican de Narcologie, secția de detoxificare alcoolică, și a decis împreună cu acesta să consume […] Articolul Tragedie din cauza alcoolului! Un bărbat a ucis o persoană cu care s-a cunoscut la Narcologie apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
MAIA, reacția la informațiile că vinurile din Moldova ar putea fi interzise în Ucraina: Nu am recepționat notificare # Realitatea.md
Republica Moldova nu a recepționat vreo notificare despre embargoul aplicat vinurilor moldovenești în Ucraina, anunță Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). Autoritatea precizează că există discuții în spațiul public, „referitoare la o posibilă hotărâre și la anumite opțiuni de reglementare aflate la nivel de consultări între instituții”, însă acestea sunt „tehnice nu reprezintă o interdicție […] Articolul MAIA, reacția la informațiile că vinurile din Moldova ar putea fi interzise în Ucraina: Nu am recepționat notificare apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
La începutul lunii martie, moldovenii se vor bucura de temperaturi frumoase, după o iarnă care ne-a adus multă zăpadă și frig, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, care a precizat pentru Realitatea.md. Duminică și luni, mercurul din termometre va ajunge până la 15 grade Celsius, iar între 3 și 6 martie se estimează valori cuprinse între […] Articolul Vremea la început de martie: Când ne vom bucura de zile calde și însorite apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
12:10
La începutul lunii martie, moldovenii se vor bucura de temperaturi frumoase, după o iarnă care ne-a adus multă zăpadă și frig, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, care a precizat pentru Realitatea.md. Duminică și luni, mercurul din termometre va ajunge până la 15 grade Celsius, iar între 3 și 6 martie se estimează valori cuprinse între […] Articolul Vremea la începutul lui martie: Când ne vom bucura de zile calde și însorite apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Atenție, călători! Itinerarul rutei nr.18 se modifică temporar din cauza lucrărilor de reabilitare a părții carosabile # Realitatea.md
Începând de sâmbătă, 28 februarie, itinerarul rutei suburbane de autobuz nr. 18 „Strada Ismail – satul Revaca” (inclusiv 18A și 18B) se modifică temporar, din cauza intervențiilor programate pentru reabilitarea părții carosabile de pe șoseaua Muncești. Anunțul a fost făcut de Primăria municipiului Chișinău. Itinerarul rutei nr. 18 (inclusiv 18A și 18B) se modifică după […] Articolul Atenție, călători! Itinerarul rutei nr.18 se modifică temporar din cauza lucrărilor de reabilitare a părții carosabile apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Cancerul și fumatul. Cum a reușit Suedia să reducă numărul deceselor cauzate de cancerul pulmonar # Realitatea.md
În luna februarie, în lume este marcată Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului. În Europa, cancerul este responsabil pentru 1 din 4 decese și reprezintă a doua cauză de mortalitate prematură, iar în Republica Moldova, bolile oncologice constituie a doua cauză principală de deces, după maladiile cardiovasculare. Potrivit Eurostat, cancerul pulmonar rămâne principala cauză de […] Articolul Cancerul și fumatul. Cum a reușit Suedia să reducă numărul deceselor cauzate de cancerul pulmonar apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
O elevă de la nordul Moldovei, abuzată sexual de profesor. MEC îi interzice învățătorului să calce pragul școlii # Realitatea.md
O elevă de la nordul Moldovei ar fi fost abuzată sexual de un profesor. Ministerul Educației a demarat anchetă și a solicitat Direcției raionale de învățământ să suspende imediat atribuțiile de serviciu ale cadrului didactic. Învățătorul nu va preda pe întreaga durată a anchetei. Acestuia îi este interzis accesul în instituțiile de învățământ în care […] Articolul O elevă de la nordul Moldovei, abuzată sexual de profesor. MEC îi interzice învățătorului să calce pragul școlii apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Modernizări în Chișinău! Ceban anunță construirea unui sens giratoriu și a unei platforme pentru pasageri # Realitatea.md
Primarul Ion Ceban anunță că astăzi, 27 februarie, reprezentanții Direcției Mobilitate Urbană a Primăriei municipiului Chișinău vor semna un acord cu Administrația de Stat a Drumurilor și Calea Ferată din Moldova, în vederea construirii unui sens giratoriu și a unei platforme pe terenul municipal pentru îmbarcarea și debarcarea pasagerilor care merg spre sau de la […] Articolul Modernizări în Chișinău! Ceban anunță construirea unui sens giratoriu și a unei platforme pentru pasageri apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Bolea admite dezastrul: 3000 km de drumuri sunt în stare foarte proastă. Doar 210 km intră în reparații # Realitatea.md
Ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, a declarat că în acest an vor fi reparate capital 210 kilometri de drumuri naționale, în baza unui program finanțat cu circa 400 de milioane de lei. Precizările au fost făcute în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8, scrie bani.md. Întrebat dacă suma este suficientă, ministrul a explicat că lucrările […] Articolul Bolea admite dezastrul: 3000 km de drumuri sunt în stare foarte proastă. Doar 210 km intră în reparații apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a revizuit în creștere prognoza de creștere a PIB-ului Republicii Moldova pentru anul 2025, de la 1,5% la 2,5%, însă a redus estimarea pentru 2026 de la 3,8% la 3%. Pentru 2027, instituția anticipează un avans economic de 3,5%, potrivit raportului „Regional Economic Prospects”, publicat în februarie 2026, […] Articolul BERD revizuiește estimările: Economia Moldovei va încetini în 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
România: o mamă, a fost grav rănită după ce fiul ei de 11 ani a pornit mașina în care se afla # Realitatea.md
Un copil de 11 ani din județul Sibiu și-a rănit grav mama după ce ar fi fost lăsat nesupravegheat în mașina familiei și a pornit autoturismul. Incidentul s-a produs în timp ce vehiculul era parcat lângă un bloc, iar minorul se afla la volan, în timp ce mama lui se afla lângă mașină, potrivit stirileprotv.ro. […] Articolul România: o mamă, a fost grav rănită după ce fiul ei de 11 ani a pornit mașina în care se afla apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Cum doi moldoveni cu cetățenia rusă, coordonați de FSB, au încercat să se infiltreze în politica din Moldova # Realitatea.md
Doi moldoveni, care dețin și cetățenia Federației Ruse, au fost implicați într-o operațiune complexă de influențare politică și socială în Republica Moldova, coordonată de ofițerii Serviciului Federal rus de Securitate (FSB). Este vorba despre Alexandr Ciuprin și Ludmila Corsun – ultima fiind pretendent la funcția de președinte al R. Moldova în cadrul alegerilor din 2024. […] Articolul Cum doi moldoveni cu cetățenia rusă, coordonați de FSB, au încercat să se infiltreze în politica din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
S-au împlinit patru ani de rezistență ucraineană într-un război de agresiune purtat de Federația Rusă împotriva Ucrainei. Sunt peste 1.460 de zile de explozii, sirene, distrugeri și vieți frânte în țara vecină. Patru ani în care cuvântul „pace” a fost rostit mai des ca oricând, inclusiv în țara noastră. Dar pacea nu înseamnă tăcerea armelor […] Articolul Op-Ed de Daniel Vodă: Pacea justă pentru Ucraina este și pacea Republicii Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
11:10
VIDEO Oamenii din spatele unui Angajator de Top. Ce spune Tatiana Lazareva despre cultura organizațională de la Philip Morris Moldova # Realitatea.md
Philip Morris Moldova a obținut certificarea de Angajator de Top pentru a cincea oară, o recunoaștere care vine într-un moment simbolic: în acest an, compania marchează 30 de ani de activitate pe piața din Republica Moldova. Dincolo de criterii și standarde internaționale, acest titlu reflectă, înainte de toate, experiențele oamenilor care lucrează în această companie. […] Articolul VIDEO Oamenii din spatele unui Angajator de Top. Ce spune Tatiana Lazareva despre cultura organizațională de la Philip Morris Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Promo-LEX: Rusia a mai pierdut la CtEDO un dosar privind încălcarea drepturilor omului în Transnistria # Realitatea.md
Rusia a mai pierdut la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) un dosar privind încălcarea drepturilor omului în stânga Nistrului. Sentința a fost pronunțat pe 19 februarie 2026. Este vorba despre cazul Jucoveț și alții contra Republicii Moldova și Rusiei. Cei șase reclamanți, Maria Jucoveț, Alexandr Samonii, Alexander Nevskiy, Nadezhda Bondarenko, Vera Kaput și Antonina […] Articolul Promo-LEX: Rusia a mai pierdut la CtEDO un dosar privind încălcarea drepturilor omului în Transnistria apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Premieră în Moldova! Adulții și elevii pot susține examen de evaluare a competențelor de comunicare în limba română # Realitatea.md
În premieră pentru sistemul educațional din Republica Moldova, la 28 februarie și 1 martie 2026 va fi organizat examenul de evaluare a competențelor de comunicare în limba română. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), la testare pot participa atât persoanele adulte, cât și elevii din învățământul liceal (clasele a X-a – a XII-a). Astfel, pentru […] Articolul Premieră în Moldova! Adulții și elevii pot susține examen de evaluare a competențelor de comunicare în limba română apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Consolidarea coeziunii sociale în Moldova prin dialog și abilitare comunitară, discutată la ”Realitatea te privește” # Realitatea.md
Republica Moldova este o țară diversă: cu diferențe de vârstă, etnie, limbă și opțiuni geopolitice. Aceste diferențe pot deveni, uneori, surse de tensiune. Tocmai de aceea, pentru a construi o societate stabilă și unită, este esențială consolidarea coeziunii sociale. Coeziunea socială înseamnă încredere, dialog și cooperare între oameni, indiferent de generație sau de locul în […] Articolul Consolidarea coeziunii sociale în Moldova prin dialog și abilitare comunitară, discutată la ”Realitatea te privește” apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
VIDEO Cinci regiuni afectate de atacurile rusești: o persoană a murit la Harikov, iar la Zaporojie au fost rănite 17 # Realitatea.md
Un raid de atacuri rusești a avut loc în noaptea de 25 spre 26 februarie, vizând cinci regiuni ale Ucrainei, iar loviturile au provocat victime și distrugeri în mai multe localități. În orașul Zaporojie, 17 persoane au fost rănite, printre care și un adolescent, în urma atacurilor. Totodată, în regiunea Harikov, un bărbat a murit, […] Articolul VIDEO Cinci regiuni afectate de atacurile rusești: o persoană a murit la Harikov, iar la Zaporojie au fost rănite 17 apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Oamenii din spatele unui Angajator de Top. Ce spune Tatiana Lazareva despre cultura organizațională de la # Realitatea.md
Philip Morris Moldova a obținut certificarea de Angajator de Top pentru a cincea oară, o recunoaștere care vine într-un moment simbolic: în acest an, compania marchează 30 de ani de activitate pe piața din Republica Moldova. Dincolo de criterii și standarde internaționale, acest titlu reflectă, înainte de toate, experiențele oamenilor care lucrează în această companie. […] Articolul Oamenii din spatele unui Angajator de Top. Ce spune Tatiana Lazareva despre cultura organizațională de la apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Un liceu din Comrat va avea un sistem de încălzire geotermal: Investiție de peste 3,8 milioane de lei # Realitatea.md
Peste 3,4 milioane de lei vor fi investiți de Guvernul Republicii Moldova în modernizarea sistemului de încălzire al Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din municipiul Comrat. Aproximativ 600 de elevi și 67 de cadre didactice vor beneficia de confort și căldură constantă în sălile de clasă, pe timp de iarnă, după ce noul bloc de studii […] Articolul Un liceu din Comrat va avea un sistem de încălzire geotermal: Investiție de peste 3,8 milioane de lei apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Opt persoane reținute în urma perchezițiilor la Primăria Durlești; prejudiciu estimat la peste 15 mln de lei # Realitatea.md
Opt persoane au fost reținute pentru 72 de ore în cadrul unui dosar penal care vizează posedarea ilegală a unor terenuri publice din Durlești, în urma a 50 de percheziții desfășurate astăzi de ofițerii Centrul Național Anticorupție și procurorii din cadrul Procuratura municipiului Chișinău. Prejudiciul estimat în acest caz depășește 15 milioane de lei. Perchezițiile […] Articolul Opt persoane reținute în urma perchezițiilor la Primăria Durlești; prejudiciu estimat la peste 15 mln de lei apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Omorul de la Caragaș: Biroul pentru Reintegrare confirmă moartea fostului vicepremier Nicolae Andronati # Realitatea.md
Biroul pentru Reintegrare confirmă moartea fostului vicepremier Nicolae Andronati. Serviciul de presă al Instituției a precizat că despre infracțiune a fost informat Inspectoratul de Poliție Bender. „Pe acest caz a fost sesizat Inspectoratul de poliție Bender, care întreprinde măsurile legale necesare”, se arată în declarația transmisă redacție Realitatea. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul […] Articolul Omorul de la Caragaș: Biroul pentru Reintegrare confirmă moartea fostului vicepremier Nicolae Andronati apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Fonduri europene pentru satele mici. Localitățile cu mai puțin de 20.000 de locuitori pot obține granturi de 30.000 € # Realitatea.md
Satele din Moldova cu mai puțin de 20.000 de locuitori pot aplica pentru granturi în valoare maximă de 30.000 de euro. Banii vor fi destinați pentru proiecte de modernizare. Fondurile pot fi utilizate pentru renovarea și adaptarea clădirilor, precum și pentru reamenajarea spațiilor publice, transmite IPN. Granturile sunt oferite în cadrul ediției 2026 a Premiilor […] Articolul Fonduri europene pentru satele mici. Localitățile cu mai puțin de 20.000 de locuitori pot obține granturi de 30.000 € apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Serviciile de înfrumusețare, frizerie și cosmetologie au intrat în atenția Serviciul Fiscal de Stat, fiind considerate un domeniu cu risc ridicat de neconformare fiscală. Sunt monitorizate inclusiv activitățile promovate pe site-urile de anunțuri. În această perioadă, Fiscul desfășoară acțiuni de informare și verificare în rândul contribuabililor din sector. Este vorba despre vizite cu caracter consultativ, […] Articolul Saloanele de înfrumusețare, în vizorul Fiscului: suspiciuni de venituri nedeclarate apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
34 de ani de la declanșarea războiului de pe Nistru, subiect discutat în emisiunea „Realitatea te privește” # Realitatea.md
Pe 2 martie se împlinesc 34 de ani de la declanșarea conflictului armat de pe Nistru, un moment tragic care a marcat profund parcursul și securitatea Republica Moldova. Rolul regiunii transnistrene și al Armatei a 14-a ruse în escaladarea ostilităților, impactul asupra securității statului și perspectivele privind retragerea trupelor ruse vor fi analizate într-o ediție […] Articolul 34 de ani de la declanșarea războiului de pe Nistru, subiect discutat în emisiunea „Realitatea te privește” apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Un administrator din Anenii Noi, trimis în judecată pentru poluarea râului Bâc. Prejudiciu de peste 1,3 milioane de lei # Realitatea.md
Un administrator al unei întreprinderi municipale dintr-o localitate a raionului Anenii Noi a fost trimis în judecată pentru poluarea râului Bâc. Potrivit Procuraturii Generale (PG), în perioada anilor 2024-2025, administratorul ar fi admis, în procesul prestării serviciilor către consumatori, deversarea apelor uzate neepurate direct în râul Bâc, cu încălcarea prevederilor Legii nr. 1515-XII din 16 […] Articolul Un administrator din Anenii Noi, trimis în judecată pentru poluarea râului Bâc. Prejudiciu de peste 1,3 milioane de lei apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Ex-vicepremierul Moldovei, deputatul în primul Parlament Nicolae Andronati ar fi fost omorât în stânga Nistrului. Conform PulsMedia, corpul neînsuflețit al bărbatului a fost găsit în gospodăria sa din localitatea Caragaș. Jurnaliștii notează că trei persoane ar fi dat buzna în gospodăria fostului oficial. Totul s-ar fi întâmplat pe 24 februarie, iar forțele de ordine din […] Articolul Presa: Un ex-vicepremier moldovean ar fi fost omorât în stânga Nistrului apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Percheziții matinale la Primăria orașului Durlești, într-un dosar penal ce vizează presupusa delapidare și înstrăinare ilegală a unor terenuri publice. Printre persoanele vizate se numără primarul și viceprimarul localității. Potrivit Centrul Național Anticorupție (CNA), ancheta îi vizează pe mai mulți funcționari și specialiști implicați în administrarea terenurilor, inclusiv ingineri cadastrali, șeful adjunct al Serviciului cadastral […] Articolul Percheziții matinale la Primăria Durlești! Edilul, printre persoanele vizate apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
VIDEO Zelenski: „Rusia nu vrea pace.” Ce a declarat liderul de la Kiev privind pacea în Ucraina # Realitatea.md
În discursul de seară, din 26 februarie, publicat de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski a declarat că Rusia nu își dorește pace, iar dictatorul rus, Vladimir Putin, intenționează să continue războiul. În același timp, liderul de la Kiev a afirmat că următoarea rundă de discuții trilaterale dintre Ucraina, Statele Unite și Rusia ar putea avea loc […] Articolul VIDEO Zelenski: „Rusia nu vrea pace.” Ce a declarat liderul de la Kiev privind pacea în Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Impact violent în Chișinău: Un minor de 15 ani, lovit de o mașină. Imagini VIDEO de la fața locului # Realitatea.md
Un minor de 15 ani a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale după ce a fost tamponat astăzi dimineața, 27 februarie, pe strada Meșterul Manole din municipiul Chișinău. Acesta traversa strada neregulamentar. La volanul automobilului de model Mercedes se afla o șoferiță în vârstă de 43 de ani. „Informațiile prezentate sunt preliminare, iar poliția […] Articolul Impact violent în Chișinău: Un minor de 15 ani, lovit de o mașină. Imagini VIDEO de la fața locului apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
09:00
Negureni, localitatea de baștină a lui Emilian Crețu, inițiază amalgamarea voluntară. Consiliul local a votat unanim # Realitatea.md
Consiliul local Negureni a votat în unanimitate inițierea procesului de amalgamare voluntară cu șapte localități învecinate. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Popa, într-o postare publică. Edilul a subliniat că decizia reprezintă un pas strategic pentru dezvoltarea comunității. Potrivit primarului, inițiativa urmărește consolidarea capacității administrative și atragerea investițiilor. „Este un demers responsabil, orientat spre […] Articolul Negureni, localitatea de baștină a lui Emilian Crețu, inițiază amalgamarea voluntară. Consiliul local a votat unanim apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Anul trecut, taxele vamale achitate de agenții economici transnistreni s-au redus cu aproape 15% # Realitatea.md
Agenții economici din regiunea transnistreană au virat anul trecut la bugetul de stat taxe vamale în sumă totală de 166,386 milioane de lei. Potrivit unui răspuns oferit IPN de către Serviciul Vamal, cifra este mai mică cu 29,259 milioane de lei, adică cu aproape 15%, comparativ cu anul precedent. Datele din sistemul informațional al instituției […] Articolul Anul trecut, taxele vamale achitate de agenții economici transnistreni s-au redus cu aproape 15% apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Pakistanul a bombardat ținte talibane în Afganistan. Ministrul apărării de la Islamabad vorbește despre un „război deschis” # Realitatea.md
Pakistanul a lovit peste noapte ținte ale guvernului taliban în mai multe orașe importante din Afganistan, au declarat vineri oficiali din ambele țări, în timp ce ministrul pakistanez al Apărării a descris situația drept „război deschis”, scrie Reuters. Surse de securitate din Pakistan au precizat că operațiunea a inclus lovituri aeriene și terestre împotriva unor […] Articolul Pakistanul a bombardat ținte talibane în Afganistan. Ministrul apărării de la Islamabad vorbește despre un „război deschis” apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, își va afla astăzi sentința în dosarul în care este acuzat de accidentarea mortală a unui adolescent. Cauza ajunge la final la doi ani de la tragedie, perioadă marcată de audieri, dezbateri și mai multe amânări ale ședințelor. Procurorii solicită o pedeapsă de nouă ani de închisoare pentru fostul […] Articolul Fostul primar de Boldurești Nicanor Ciochină își află astăzi sentința apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Premieră la ONU: Melania Trump va prezida o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU din 2 martie # Realitatea.md
Prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, va prezida o sesiune a Consiliului de Securitate al ONU pe 2 martie, în cadrul președinției rotative deținute de SUA, potrivit unui anunț al Casei Albe. Reuniunea va fi dedicată temei „Copiii, tehnologia și educația în conflict”. Potrivit unui comunicat citat inițial de CNN și preluat de The […] Articolul Premieră la ONU: Melania Trump va prezida o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU din 2 martie apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Cum va fi vremea azi, 27 februarie 2026: cer variabil și temperaturi de până la +6 grade # Realitatea.md
Pe 27 februarie vom avea parte de cer variabil. În toată țara, ziua se anunță fără precipitații esențiale, iar vântul va sufla slab. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la +6 grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la -5 grade. La Nord, temperaturile maxime vor ajunge până la +2 grade, iar noaptea […] Articolul Cum va fi vremea azi, 27 februarie 2026: cer variabil și temperaturi de până la +6 grade apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
23:00
Alinierea planetelor pe 28 februarie, fenomen rar pe cer. Ce vom vedea cu ochiul liber # Realitatea.md
O nouă aliniere de planete readuce în atenție spectacolele rare de pe cer. Pe 28 februarie 2026, șase dintre vecinii cosmici ai Pământului vor putea fi observați simultan, într-un fenomen spectaculos vizibil pentru scurt timp după apus, informează antena3.ro. 6 planete se aliniază pe cer în 28 februarie Pe 28 februarie, o „paradă planetară” va […] Articolul Alinierea planetelor pe 28 februarie, fenomen rar pe cer. Ce vom vedea cu ochiul liber apare prima dată în Realitatea.md.
22:50
Discuții la Geneva: Ucraina și SUA pregătesc pașii pentru viitoarea întâlnire trilaterală cu Rusia # Realitatea.md
Ucraina și Statele Unite au înregistrat progrese în cadrul discuțiilor desfășurate la Geneva, potrivit secretarului Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov. Oficialul a anunțat că părțile au avansat în stabilirea următoarelor etape ale cooperării bilaterale. „Următoarea rundă este în pregătire. Lucrăm la finalizarea parametrilor de securitate, a deciziilor economice și a […] Articolul Discuții la Geneva: Ucraina și SUA pregătesc pașii pentru viitoarea întâlnire trilaterală cu Rusia apare prima dată în Realitatea.md.
22:30
Doi pietoni au decedat în urma a două accidente produse în seara zilei de joi, 26 februarie curent, anunță Poliția Republicii Moldova. Primul accident a avut loc pe strada Băcioii Noi din Chișinău. La fața locului, polițiștii au stabilit că un camion, condus de un bărbat de 64 de ani, a lovit un pieton de […] Articolul Două tragedii în această seară: Pietoni loviți mortal în Chișinău și Bălți apare prima dată în Realitatea.md.
22:20
Doi pietoni au decedat în urma a două accidente produse în seara zilei de joi, 26 februarie curent, anunță Poliția Republicii Moldova. Primul accident a avut loc pe strada Băcioii Noi din Chișinău. La fața locului, polițiștii au stabilit că un camion, condus de un bărbat de 64 de ani, a lovit un pieton de […] Articolul Tragedie pe drumuri: Doi pietoni loviți mortal, unul dintre ei pe calea ferată apare prima dată în Realitatea.md.
22:00
România va primi fonduri europene noi. Ilie Bolojan: „Mecanismul frontierei estice încurajează investițiile” # Realitatea.md
Premierul României, Ilie Bolojan, a precizat joi, 26 februarie curent, la Bruxelles, că noul mecanism european pentru frontiera estică va contribui la întărirea securității UE și la atragerea investițiilor strategice, scrie antena3.ro. „Reziliența frontierelor noastre înseamnă atât securitate, cât și regiuni puternice și atractive din punct de vedere economic. Fiind vecine cu noile state candidate, […] Articolul România va primi fonduri europene noi. Ilie Bolojan: „Mecanismul frontierei estice încurajează investițiile” apare prima dată în Realitatea.md.
21:40
Concursul pentru ocuparea funcției de director al Spitalului Clinic Bălți va fi organizat în luna martie. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Emil Ceban, care a efectuat o vizită de lucru, joi, 26 februarie, în mai multe instituții medicale din capitala de nord, scrie nordnews.md. „În sistemul de sănătate, mai multe funcții de director […] Articolul Funcția de director al Spitalului din Bălți, scoasă la concurs apare prima dată în Realitatea.md.
21:00
A doua zi de alertă în Tulcea: Dronă pătrunsă în spațiul României, avioane trimise în misiune # Realitatea.md
O dronă rusească a fost detectată de radarele Armatei Naționale a României după ce a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian al României. Inițial Ministerul Apării a trimis în aer două aeronave F-16 româneșști, iar apoi s-au ridicat de la sol două aeronave Eurofighter Typhoon, relatează hotnews.ro. Radarele ministerului au semnalat joi, 26 februarie, […] Articolul A doua zi de alertă în Tulcea: Dronă pătrunsă în spațiul României, avioane trimise în misiune apare prima dată în Realitatea.md.
20:40
Reluarea dialogului pentru reglementarea transnistreană: Prima reuniune după o pauză de peste 15 luni # Realitatea.md
O nouă reuniune de lucru a reprezentanților politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană a avut loc joi, 26 februarie curent. La întrevedere au participat vicepremierul Valeriu Chiveri, din partea Chișinăului, și Vitalii Ignatiev, din partea Tiraspolului. Întâlnirea s-a desfășurat după o pauză de peste 15 luni, ultima rundă având loc la 19 noiembrie […] Articolul Reluarea dialogului pentru reglementarea transnistreană: Prima reuniune după o pauză de peste 15 luni apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
Șase instituții de învățământ profesional tehnic au primit câte 500.000 de lei, deoarece s-au remarcat prin performanță și prin parteneriate solide cu mediul economic în domeniul învățământului dual. Conform Ministerului Educației, alte cinci instituții au primit granturi în valoare de 25.000 de euro fiecare, pentru lansarea programelor noi prin învățământ dual, calificările fiind adaptate cerințelor actuale […] Articolul Bani pentru învățământul dual: Mai mult instituții au primit câte 25.000 de euro apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.