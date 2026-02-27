În Republica Moldova, circa 2.500 de persoane suferă de boli rare. Mai mult de jumătate sunt copii

22:20

Doi pietoni au decedat în urma a două accidente produse în seara zilei de joi, 26 februarie curent, anunță Poliția Republicii Moldova. Primul accident a avut loc pe strada Băcioii Noi din Chișinău. La fața locului, polițiștii au stabilit că un camion, condus de un bărbat de 64 de ani, a lovit un pieton de […]