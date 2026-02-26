FOTO | Grădinița nr. 4 „Zâmbetul” din Cahul, modernizată: condiții mai bune pentru 200 de copii
Grădinița nr. 4 „Zâmbetul" din orașul Cahul a fost modernizată în urma finalizării lucrărilor de reabilitare energetică, un proiect care îmbunătățește condițiile pentru aproximativ 200 de copii și 37 de angajați. Lucrările au inclus termoizolarea clădirii, renovarea acoperișului, modernizarea căilor de acces și reamenajarea curții. În urma intervențiilor, instituția oferă un mediu mai confortabil și
Grădinița nr. 4 „Zâmbetul" din orașul Cahul a fost modernizată în urma finalizării lucrărilor de reabilitare energetică, un proiect care îmbunătățește condițiile pentru aproximativ 200 de copii și 37 de angajați. Lucrările au inclus termoizolarea clădirii, renovarea acoperișului, modernizarea căilor de acces și reamenajarea curții. În urma intervențiilor, instituția oferă un mediu mai confortabil și
14:50
Austria își consolidează sprijinul pentru Moldova: noi proiecte, investiții și cooperare pentru integrarea europeană # SafeNews
Republica Moldova continuă să își întărească parteneriatul cu Austria. Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a discutat la Viena cu ministra federală pentru afaceri europene și internaționale, Beate Meinl-Reisinger, despre proiecte concrete, sprijin pentru reforme și avansarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. În cadrul întrevederii, oficialul moldovean a subliniat că Austria rămâne un
Acum o oră
14:40
Fostul angajat al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Chiril Guzun, solicită publicarea unei dezmințiri după apariția unui material despre litigiul său cu instituția. Acesta susține că informațiile privind legalitatea încetării raporturilor de serviciu nu reflectă realitatea și contrazic hotărâri judecătorești definitive. Potrivit lui Guzun, articolul publicat anterior s-a bazat exclusiv pe poziția instituției, fără
14:30
Elveția adoptă integral al 19-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei și Belarusului # SafeNews
Consiliul Federal al Elveției a decis să implementeze integral noile măsuri din al 19-lea pachet de sancțiuni adoptat de Uniunea Europeană împotriva Rusiei, extinzând restricțiile în domeniul energiei, finanțelor, comerțului și criptomonedelor. Noile prevederi intră în vigoare de joi. Consiliul Federal al Elveției a anunțat că va adopta măsurile suplimentare incluse în cel de-al 19-lea pachet
14:30
Președintele american Donald Trump va fi invitat să participe la Summitul B9, organizat în luna mai la București. Președinția României urmează să trimită o invitație oficială la Washington D.C, au precizat surse politice pentru Euronews România. Președintele Nicușor Dan îl va invita pe Donald Trump la Summitul B9 din 13 mai, de la București. Vor fi
14:20
Un bărbat de 37 de ani a fost condamnat la 4 ani de închisoare, după ce a provocat un accident rutier grav în municipiul Chișinău, conducând sub influența alcoolului. Decizia a fost pronunțată de instanță, la solicitarea Procuraturii municipiului Chișinău. Potrivit procurorilor, accidentul s-a produs în dimineața zilei de 5 august 2015. Deși avea permis
Acum 2 ore
14:10
Sergiu Mititelu a fost delegat să asigure interimatul funcției de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii Bălți. Acesta își va începe mandatul la 2 martie curent, după ce candidatura sa a fost acceptată în unanimitate în cadrul ședinței de astăzi a Consiliul Superior al Procurorilor, scrie nordinfo.md. Mititelu are o experiență profesională de aproximativ 26 de ani în
14:10
Rusia atacă Ucraina cu racheta care l-a făcut pe Trump să rupă pactul nuclear istoric. Experții confirmă dovezile găsite pe front # SafeNews
Analiza fragmentelor recuperate în regiuni precum Liov sau Vinița confirmă că Moscova a folosit racheta 9M729 de zeci de ori în Ucraina. Utilizarea acestei arme cu capacitate nucleară este atestată, pentru prima dată, de dovezile vizuale trimise de forțele de ordine ucrainene către Reuters. Specialiștii au analizat imagini cu fragmente ale rachetei, furnizate agenției Reuters
14:00
Hassan Toper, bărbatul acuzat de complicitate la omorul din sectorul Rîșcani al Capitalei, trimis din nou după gratii # SafeNews
Hassan Toper, cetățeanul turc învinuit de complicitate la omorul intenționat al lui Eren Izzet, comis pe 10 iulie 2024 în sectorul Rîșcani al Capitalei, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, transmite Ziarul de Gardă. Astăzi, 26 februarie, Curtea de Apel Centru a admis recursul procurorilor. Informația a fost confirmată pentru ZdG de
13:50
FOTO | Premierul Alexandru Munteanu: Sunt necesare investiții suplimentare în sănătate, drumuri și capacitatea primăriilor # SafeNews
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a declarat că dezvoltarea localităților depinde de investiții suplimentare în servicii esențiale și de consolidarea administrației publice locale. Șeful Guvernului a subliniat că sistemul medical are nevoie de finanțare suplimentară, iar modernizarea infrastructurii rutiere rămâne o prioritate. Pe agenda autorităților se află și extinderea rețelelor de gaz, precum și atragerea și menținerea
13:30
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, anunță un proiect de lege care va elimina treptat facilitățile fiscale acordate agenților economici din regiunea transnistreană încă din anii 2000. Autoritățile vor să asigure reguli egale pentru toți antreprenorii și o contribuție echitabilă la bugetul public. Potrivit șefului Legislativului, primele măsuri vor fi aplicate în 2026 și vizează produsele considerate
13:30
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au blocat comercializarea unui lot de biscuiți de import care depășea nivelul admis de acizi grași trans. Produsele nu au ajuns la consumatori. În urma controalelor, autoritatea a retras de pe piață întreaga cantitate, 519,6 kilograme. Lotul a fost distrus conform procedurilor legale, sub supravegherea inspectorilor. Specialiștii explică
13:20
FOTO | Teatrul „B.P. Hasdeu” din Cahul va avea un sediu nou. Investiție de 13,8 milioane de lei # SafeNews
Teatrul „B.P. Hasdeu" din Cahul se apropie de un nou început. Autoritățile au semnat contractul de antrepriză pentru construcția unui sediu modern, care va oferi condiții actuale pentru spectacole și activități culturale. Vicepremierul Vladimir Bolea și ministrul Culturii, Cristian Jardan, au vizitat șantierul și au discutat cu echipa de proiect despre etapele lucrărilor. Documentul a
Acum 4 ore
13:10
Chișinău și Tiraspolul pregătesc noi discuții directe. O întâlnire Chiveri–Ignatiev, posibilă în martie # SafeNews
O nouă rundă de negocieri între Chișinău și Tiraspol ar putea avea loc la sfârșitul lunii martie, după prima întrevedere desfășurată astăzi la Oficiul OSCE din Tiraspol. Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, și reprezentantul regiunii transnistrene, Vitali Ignatiev, analizează organizarea unei întâlniri față în față. Inițiativa pentru o nouă rundă de discuții a venit din
13:10
În Belarus a fost scos la vânzare un sat întreg, numit Veseluha. Prețul este de doar 30.000 de ruble belaruse (aproximativ 10.530 de dolari). În anunțul de vânzare a satului se precizează că localitatea se află în regiunea Vitebsk din Belarus. Pentru 30.000 de ruble belaruse, cumpărătorul va primi trei curți mari cu case. În
13:10
Patru persoane, inclusiv doi foști angajați ai poliției din raionul Ialoveni, au fost condamnate la ani grei de închisoare într-un dosar de corupție care vizează fabricarea unui caz de trafic de droguri. Decizia a fost pronunțată pe 25 februarie de Judecătoria Chișinău. Potrivit Procuraturii Anticorupție, faptele datează din septembrie 2014. Cei condamnați ar fi organizat
13:00
Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a prezentat poziția Republicii Moldova în cadrul reuniunii Consiliului Permanent al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), unde a participat în calitate de Președinte al Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. În discursul său, oficialul a evidențiat direcțiile principale ale mandatului exercitat de Republica Moldova la
12:50
Educația se schimbă: sprijin financiar pentru profesori tineri, clase speciale pentru copii cu dizabilități și reorganizarea școlilor mici # SafeNews
Parlamentul a aprobat modificări la Codul educației, care aduc schimbări în organizarea școlilor, sprijin pentru elevi și noi stimulente pentru cadrele didactice. Inițiativa a fost elaborată de Ministerul Educației și Cercetării și adoptată în lectura a doua. Una dintre cele mai importante măsuri vizează reorganizarea școlilor mici. În total, 73 de instituții, unde învață aproximativ
12:30
Actorul Robert De Niro este „un om bolnav cu o minte deranjată", a declarat preşedintele american Donald Trump pe reţeaua sa de socializare Truth, miercuri, după ce actorul a cerut ca administraţia Trump să fie „îndepărtată" pentru a „salva" Statele Unite. „Robert De Niro, care suferă de nevroză anti-Trump, este o altă minte bolnavă, deranjată,
12:10
Unele medicamente antiparazitare, sub reevaluare. Levamisolul ar putea fi retras din cauza unui risc neurologic grav # SafeNews
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale anunță că la nivel european este analizată retragerea medicamentelor care conțin levamisol, după ce specialiștii au confirmat riscuri serioase pentru sănătate. Comitetul pentru siguranță al Agenției Europene a Medicamentului a constatat că substanța poate provoca leucoencefalopatie, o afecțiune rară, dar gravă, care afectează materia albă a creierului. Boala poate duce
12:10
Șoferii vor plăti mai mult pentru carburanți și în ultima zi a săptămânii. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noile prețuri maxime de referință pentru vineri, 27 februarie. Potrivit ANRE, un litru de benzină A95 va costa cel mult 23,67 lei, iar motorina va avea un preț maxim de 20,59 lei pe litru.
12:00
VIDEO | Alexandru Munteanu, în vizită la Iurceni, proiecte noi pentru dezvoltarea vieții culturale # SafeNews
Satul Iurceni, raionul Nisporeni, își consolidează statutul de centru al tradițiilor populare, datorită investițiilor în infrastructura culturală și păstrării meșteșugurilor autentice. Despre acest lucru a vorbit prim-ministrul Alexandru Munteanu, care a evidențiat potențialul localității de a deveni un punct important pe harta turismului cultural. Olăritul rămâne cartea de vizită a satului. Meșteșugul este transmis din
11:50
VIDEO | PAS acuză Primăria că a blocat ședința CMC. Ceban nu a răspuns solicitării consilierilor # SafeNews
Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău îl acuză pe primarul general Ion Ceban că a refuzat tacit convocarea ședinței CMC programate pentru 26 februarie. Potrivit consilierilor, edilul nu a răspuns solicitării oficiale depuse săptămâna trecută și nu a pus la dispoziție sala pentru desfășurarea reuniunii. Președinta fracțiunii PAS, Zinaida Popa, susține că pe ordinea de
11:40
VIDEO | Criza energetică și controlul sporit au agravat situația drepturilor omului în Transnistria, arată Promo-LEX # SafeNews
Situația drepturilor omului în regiunea transnistreană s-a înrăutățit în 2025, pe fondul crizei energetice, al presiunilor economice și al consolidării mecanismelor de control asupra populației. Constatările apar în raportul anual prezentat de Asociația Promo-LEX. Potrivit documentului, oprirea livrărilor de gaze la începutul anului a declanșat o criză social-economică profundă. Deconectările frecvente, reducerea activității unor întreprinderi
11:40
Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al Statelor Unite în România # SafeNews
Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al Statelor Unite în România, el urmând să îşi preia oficial funcţia după ce îşi va prezenta scrisorile de acreditare preşedintelui României. "Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al Statelor Unite în România. Ambasada Statelor Unite la Bucureşti aşteaptă cu interes să colaboreze
11:40
Parlamentul schimbă regulile pentru contestațiile în achiziții publice. Termene clare și distribuire aleatorie a dosarelor # SafeNews
Parlamentul a adoptat un nou set de reguli pentru soluționarea contestațiilor în achizițiile publice, sectoriale și în concesiuni. Proiectul a fost votat în lectura a doua de 62 de deputați și va intra în vigoare la 1 aprilie 2026. Inițiativa, elaborată de Ministerul Finanțelor, face parte din angajamentele asumate de Republica Moldova în procesul de
11:40
Parlamentul a votat încetarea mandatului lui Alexei Gherțescu din funcția de președinte al Plenului Consiliului Concurenței. Decizia a fost susținută de 55 de deputați și va
11:30
FOTO | „Mitraliera atmosferică” deasupra Mediteranei: Cum s-au transformat furtunile recente în tragedii devastatoare # SafeNews
Furtunile violente din zona Mediteranei au provocat recent distrugeri masive și pierderi de vieți omenești în Spania, Portugalia și Maroc. Fenomenele extreme generate de schimbările atmosferice au surprins comunitățile și au depășit capacitatea de reacție a autorităților, potrivit The Guardian. Mărturiile locuitorilor reflectă amploarea dezastrului. Aceștia descriu o „forță atât de devastatoare” care i-a luat pe toți „complet prin […] Articolul FOTO | „Mitraliera atmosferică” deasupra Mediteranei: Cum s-au transformat furtunile recente în tragedii devastatoare apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:20
Parlamentul reconfirmă sprijinul pentru Ucraina la patru ani de război: Declarație adoptată cu 65 de voturi # SafeNews
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat o Declarație prin care își reafirmă sprijinul pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, la patru ani de la începutul invaziei ruse la scară largă. Documentul a fost votat de 65 de deputați. Prin acest gest, legislativul și-a exprimat solidaritatea cu poporul ucrainean și a adus un omagiu rezistenței […] Articolul Parlamentul reconfirmă sprijinul pentru Ucraina la patru ani de război: Declarație adoptată cu 65 de voturi apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:20
Răsturnare de situație în cazul miliardarului Jimmy Lai. Decizie surpriză luată de o instanță din Hong Kong # SafeNews
Condamnarea pentru fraudă și pedeapsa cu închisoarea a magnatului media pro-democrație Jimmy Lai au fost anulate joi de un tribunal din Hong Kong, o decizie judecătorească surprinzătoare, care vine la scurt timp după ce Lai a fost trimis după gratii pentru 20 de ani de închisoare pentru alte acuzații, transmite Reuters. Judecătorii Jeremy Poon, Anthea […] Articolul Răsturnare de situație în cazul miliardarului Jimmy Lai. Decizie surpriză luată de o instanță din Hong Kong apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 6 ore
11:10
Fostul polițist de frontieră, Chiril Guzun, participant activ la protestele din toamna lui 2022, organizate de Partidul „Șor” și partidul lui Gheorghe Cavcaliuc, PACE, a pierdut definitiv litigiul cu angajatorul său, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. Instituția reclamată a prezentat în instanță probele care au stat la baza demiterii lui Chiril Guzun – o […] Articolul DOC | Chiril Guzun a pierdut procesul cu Poliția de Frontieră apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:10
VIDEO | Tâlhărie violentă la Strășeni: doi suspecți, arestați. Al treilea, căutat internațional # SafeNews
Doi tineri de 21 și 23 de ani au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, după ce au fost identificați drept suspecți într-un caz de tâlhărie comisă în raionul Strășeni. Un al treilea bărbat, în vârstă de 25 de ani, este dat în urmărire internațională. Potrivit anchetei, fapta a avut loc în […] Articolul VIDEO | Tâlhărie violentă la Strășeni: doi suspecți, arestați. Al treilea, căutat internațional apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:30
VIDEO | Bărbat din Lipcani, investigat după ce polițiștii au găsit 1.500 de pachete de țigări fără acte # SafeNews
Polițiștii din Briceni investighează un caz de activitate ilegală de întreprinzător, documentat în orașul Lipcani. Un bărbat de 55 de ani este suspectat că păstra și vindea produse din tutun fără acte de proveniență și fără autorizație legală. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul acestuia, oamenii legii au depistat și ridicat 1.500 de pachete de […] Articolul VIDEO | Bărbat din Lipcani, investigat după ce polițiștii au găsit 1.500 de pachete de țigări fără acte apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:30
Persoanele care își păstrează economiile în numerar pentru perioade îndelungate riscă să întâmpine dificultăți în justificarea provenienței banilor, mai ales atunci când sumele sunt considerabile, chiar dacă au fost obținute legal. Avertismentul vine din partea ministrului Finanțelor, Andrian Gavriliță, care le recomandă cetățenilor să evite salariile „în plic” și orice alte plăți nedeclarate, scrie Moldova1. Declarațiile […] Articolul Banii ținuți cash, risc de dificultăți la demonstrarea provenienței apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:20
Un bărbat de 33 de ani a fost stopat de polițiștii de patrulare și ofițerii BPRO, după ce conducea neuniform un automobil Renault pe strada Prieteniei din comuna Grătiești. La verificări, șoferul prezenta semne evidente de ebrietate. Testul alcoolscopic a indicat o concentrație de 1,74 mg/l vapori de alcool în aerul expirat, un nivel foarte […] Articolul Șofer beat criță, oprit la Grătiești. Avea 1,74 mg/l alcool în aerul expirat apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:20
Un bărbat din Moldova, condamnat la 20 de ani de închisoare pentru abuz asupra a două minore # SafeNews
Un bărbat de 67 de ani a fost condamnat la 20 de ani de detenție, după ce instanța l-a găsit vinovat de comiterea unor infracțiuni grave împotriva a două minore. Potrivit Procuraturii, pedeapsa va fi executată într-un penitenciar de tip închis. Totodată, judecătorii au dispus plata unui prejudiciu moral în valoare de 600.000 de lei […] Articolul Un bărbat din Moldova, condamnat la 20 de ani de închisoare pentru abuz asupra a două minore apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:10
Moldova și Franța își intensifică cooperarea, noi proiecte și forumuri economice pe agendă # SafeNews
Republica Moldova și Franța își extind cooperarea politică, economică și europeană. Subiectele au fost discutate la întrevederea dintre secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Carolina Perebinos, și ambasadoarea Franței la Chișinău, Dominique Waag. Oficialii au constatat o creștere a dialogului politic și a colaborării sectoriale, care începe să producă rezultate concrete. Un pas important […] Articolul Moldova și Franța își intensifică cooperarea, noi proiecte și forumuri economice pe agendă apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:10
Opțiunile geopolitice ale moldovenilor rămân împărțite. Aderarea la Uniunea Europeană adună cel mai mare nivel de susținere, în timp ce ideea Unirii cu România și aderarea la NATO continuă să divizeze societatea. Potrivit unui sondaj realizat de compania sociologică IMAS, la comanda portalului Independent News din România, 44% dintre cetățeni ar vota pentru aderarea Republicii […] Articolul Sondaj IMAS: 44% dintre moldoveni susțin aderarea la UE apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:00
Sondaj IMAS: Șase formațiuni ar intra în Parlament, PAS conduce detașat în preferințele alegătorilor # SafeNews
Dacă alegerile parlamentare anticipate ar avea loc duminica viitoare, noul Legislativ ar fi format din șase actori politici. Datele reies dintr-un sondaj realizat de compania sociologică IMAS, la comanda portalului Independent News din România. Potrivit cercetării, Partidul Acțiune și Solidaritate ar obține 40,8% din voturile alegătorilor deciși, menținând o distanță considerabilă față de celelalte formațiuni. […] Articolul Sondaj IMAS: Șase formațiuni ar intra în Parlament, PAS conduce detașat în preferințele alegătorilor apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:00
Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 26 februarie 2026. Articolul LIVE | Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 26 februarie 2026 apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:50
Producătorul de cipuri Nvidia a publicat miercuri rezultate mai bune decât se estima pentru trimestrul al patrulea, încheiat în luna ianuarie, și a prognozat venituri pentru trimestrul curent peste așteptările pieței, mizând pe cheltuielile care vor înregistra „o creștere exponențială” din partea marilor companii de tehnologie pentru procesoarele sale de inteligență artificială, notează Reuters și […] Articolul Nvidia, motorul de neoprit al erei AI, sfidează scepticismul. Ce a raportat la bursă apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:40
Deputatul PAS, Dinu Plîngău, susține că, deocamdată, nu intenționează să părăsească fracțiunea parlamentară, invocând colaborarea eficientă din cadrul comisiei de specialitate din care face parte. Parlamentarul a menționat că activitatea în cadrul Comisiei pentru integrare europeană este una constructivă, ceea ce îl determină să rămână în actuala formulă parlamentară. „Trebuie să recunosc, am o conlucrare […] Articolul Plîngău, despre planurile politice: Clarificări așteptate în primăvară apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 8 ore
09:10
Ședința Comisiei pentru economie, buget și finanțe din 26 februarie 2026. Articolul LIVE | Ședința Comisiei pentru economie, buget și finanțe din 26 februarie 2026 apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:50
Peste 40 de mii de traversări la frontieră într-o singură zi. Aeroportul Chișinău, cel mai aglomerat punct # SafeNews
În ultimele 24 de ore, punctele de trecere a frontierei din Republica Moldova au înregistrat un flux intens de călători și mijloace de transport. Potrivit datelor Poliției de Frontieră, pe 25 februarie 2026 au fost consemnate 40.367 de traversări ale persoanelor și 10.815 traversări ale mijloacelor de transport. Cel mai solicitat a fost Punctul de […] Articolul Peste 40 de mii de traversări la frontieră într-o singură zi. Aeroportul Chișinău, cel mai aglomerat punct apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:40
Prim-ministrul Alexandru Munteanu efectuează astăzi o deplasare în raionul Nisporeni, unde are programate întrevederi cu autoritățile locale, antreprenorii și beneficiarii proiectelor finanțate de Guvern. Șeful Executivului participă la o ședință de lucru cu primarii, conducătorii instituțiilor publice și reprezentanții serviciilor desconcentrate. Discuțiile vizează prioritățile de dezvoltare ale raionului, stadiul proiectelor aflate în derulare și principalele […] Articolul Premierul Alexandru Munteanu, în vizită de lucru la Nisporeni apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:30
Patru persoane, ucise după ce o ambarcațiune din SUA a fost atacată de grănicerii cubanezi # SafeNews
Patru persoane au fost ucise și alte șapte au fost rănite într-un schimb de focuri între grănicerii cubanezi și o ambarcațiune civilă din Florida. Grănicerii cubanezi au deschis focul asupra unei ambarcațiuni rapide care a intrat în apele teritoriale ale țării dinspre Statele Unite. În urma incidentului produs miercuri, 25 februarie, patru persoane aflate la […] Articolul Patru persoane, ucise după ce o ambarcațiune din SUA a fost atacată de grănicerii cubanezi apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:10
FBI-ul a concediat agenţi care au avut legătură cu reţinerea de documente clasificate de către Trump # SafeNews
FBI a concediat cel puţin şase agenţi implicaţi într-o anchetă din 2022 privind reţinerea de către Donald Trump a unor documente clasificate la reşedinţa sa din Mar-a-Lago, a relatat miercuri presa americană. Donald Trump s-a confruntat cu acuzaţii federale pentru păstrarea documentelor clasificate după primul său mandat, în loc să le predea Arhivelor Naţionale, aşa […] Articolul FBI-ul a concediat agenţi care au avut legătură cu reţinerea de documente clasificate de către Trump apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:00
Acreditarea ambasadorului Rusiei, care adoptă un „comportament provocator”, este puțin probabil să contribuie la dezvoltarea relațiilor dintre Chișinău și Moscova. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, scrie IPN. În cadrul emisiunii „Территория Свободы” de la RealitateaTV, șeful legislativului a menționat că, în viitorul apropiat, nu există premise pentru reluarea colaborării cu Rusia […] Articolul Grosu, despre ambasadorul Rusiei: Relațiile nu depind de o simplă acreditare apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:00
Bill Gates recunoaşte, într-o reuniune internă cu angajaţi ai Fundaţiei Gates, că legăturile sale cu Epstein au fost o ”greşeală uriaşă”, dar neagă orice implicare, dezvăluie WSJ # SafeNews
Cofondatorul Microsoft Bill Gates a dat asigurări că şi-a ”asumat responsabilităţile” cu privire la relaţia sa trecută cu finanţistul american Jeffrey Epstein, care se află în centrul unui scandal internaţional de mai mulţi ani, şi a prezentat scuze, într-o reuniune internă cu angajaţi ai fundaţiei sale, pentru că a întreţinut contactul cu cel care a […] Articolul Bill Gates recunoaşte, într-o reuniune internă cu angajaţi ai Fundaţiei Gates, că legăturile sale cu Epstein au fost o ”greşeală uriaşă”, dar neagă orice implicare, dezvăluie WSJ apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:00
Tănase critică anularea grațierii lui Șepeli: Decizia trebuie confirmată printr-o nouă sentință # SafeNews
Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, afirmă că anularea unui astfel de act nu poate produce efecte juridice. Pentru ca persoana vizată să fie reîncarcerată, a subliniat el, este necesară o nouă sentință de condamnare. Declarațiile constituționalistului vin după ce președinta Maia Sandu a revocat decretul de grațiere emis pe numele lui Nicolae Șepeli. […] Articolul Tănase critică anularea grațierii lui Șepeli: Decizia trebuie confirmată printr-o nouă sentință apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
