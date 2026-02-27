Decizia spionajului german de a cataloga AfD drept partid „extremist”, răsturnată în justiție

10:30

Polițiștii din Briceni investighează un caz de activitate ilegală de întreprinzător, documentat în orașul Lipcani. Un bărbat de 55 de ani este suspectat că păstra și vindea produse din tutun fără acte de proveniență și fără autorizație legală. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul acestuia, oamenii legii au depistat și ridicat 1.500 de pachete de