Alexandr Petkov, întrevedere cu Primarul municipiului Botoșani, Cosmin Ionuț Andrei

16:10

Primarul general, Ion Ceban, a declarat că, în centrul capitalei, terenurile care ar fi putut fi utilizate pentru amenajarea parcărilor au fost înstrăinate în perioada 2007–2019, ajungând în proprietate privată. „În prezent, cine are terenuri care ar putea fi folosite ca parcări? Statul! Ne vom adresa Guvernului pentru ca acestea să fie transferate, astfel încât […]