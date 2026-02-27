Liceul „Mihai Eminescu” din Comrat va fi dotat cu sistem de încălzire geotermal modern
Provincial, 27 februarie 2026 09:50
Guvernul investește peste 3,4 milioane de lei în modernizarea sistemului de încălzire al Liceului Teoretic „Mihai Eminescu" din municipiul Comrat. În jur de 600 de elevi și 67 de cadre didactice vor beneficia de confort și căldură constantă în sălile de clasă, pe timp de iarnă, după ce noul bloc de studii al liceului va
• • •
Acum 15 minute
09:50
Acum o oră
09:20
Administrator al unei întreprinderi municipale din Anenii Noi, trimis în judecată pentru poluarea râului Bâc
Procuratura Căușeni, Oficiul Anenii Noi, informează despre expedierea în instanța de judecată, pentru examinare în fond, a cauzei penale de învinuire a administratorului unei întreprinderi municipale dintr-o localitate a raionului Anenii Noi. Potrivit învinuirii înaintate, în perioada anilor 2024–2025, administratorul ar fi admis, în procesul de prestare a serviciilor către consumatori, deversarea apelor uzate neepurate
09:20
Alexandr Petkov a mulțumit antreprenorilor pentru sprijinul acordat orașului înfrățit Hmelnițki
Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a avut o întrevedere cu conducătorii mai multor întreprinderi din municipiu pentru a le exprima personal recunoștința sinceră pentru sprijinul acordat în oferirea ajutorului umanitar orașului ucrainean înfrățit Hmelnițki. În cadrul întâlnirii, primarul a mulțumit reprezentanților companiilor S.C. TRANSIMBOL S.R.L., S.R.L. POVLADAR, S.R.L. BLEX-GRUP, S.A. DAAC HERMES, S.R.L. OLMOSDON, S.R.L.
09:20
La 26 februarie 2026, în jurul orei 19.00, mecanicul unui tren marfar, care circula pe ruta Florești–Bălți–Slobozia, a observat o persoană, care se afla întinsă între șine, și a aplicat frânarea de urgență. La fața locului a fost solicitat imediat Serviciul național unic pentru apeluri de urgență 112. Acest caz confirmă încă o dată necesitatea
Acum 2 ore
09:00
În data de 26 februarie 2026 în satul Ocolina raionul Soroca s-au desfășurat aplicații practice la Protecția Civilă, în conformitate cu Planul de activitate a Protecției Civile pentru anul 2026, aprobat de către Președintele Comisiei Situații Excepționale a raionului Soroca, Veaceslav Rusnac. Genericul evenimentului a fost măsurile organelor de conducere și formațiunilor protecției civile a
08:20
Satul Plop, raionul Dondușeni, se dezvoltă prin investiții care aduc beneficii directe comunității: spații mai sigure și mai atractive pentru copii, dar și soluții moderne pentru reducerea costurilor energetice ale instituțiilor publice. Grație Programelor Naționale „Satul European Expres" și „Satul European", ediția a II-a, localitatea beneficiază de proiecte importante de infrastructură, realizate cu sprijinul Guvernului
Acum 4 ore
07:50
Membrii Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Strășeni și membrii Punctului de dirijare, s-au întrunit ieri, 26 februarie 2026, în ședință ordinară, pentru a examina subiecte importante ce țin de siguranța cetățenilor. În cadrul ședinței au fost abordate aspecte privind actualizarea componenței Comisiei și a serviciilor protecției civile, analiza incendiilor din sezonul rece 2025–2026, precum
Acum 24 ore
17:50
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat incubatorul de afaceri din Nisporeni care găzduiește 47 de rezidenți. 33 de companii sunt nou-create și au un număr total de 151 angajați. Pe parcursul anului 2025, rezidenții incubatorului au obținut o cifră de afaceri în mărime de peste 110 milioane de lei. „Vrem ca oamenii de afaceri din Moldova să
17:30
ADR mun. Chișinău a organizat, astăzi, workshopul cu tema: „Rolul turismului în dezvoltarea locală și regională". Evenimentul a reunit peste 60 de participanți: reprezentanți ai autorităților publice, organizațiilor de profil, partenerilor internaționali și ai mediului privat. În cadrul discuțiilor au fost prezentate exemple concrete de parteneriate public–private, inițiative precum: Organizațiile de Management al Destinației (OMD)
17:20
După lucrări ample de reabilitare energetică, Grădinița nr. 4 „Zâmbetul" din municipiul Cahul oferă acum condiții moderne și eficiente energetic pentru aproape 200 de copii și circa 37 de angajați ai instituției. Obiectivul a fost vizitat astăzi de viceprim-ministrul Bolea Vladimir, în cadrul vizitei de lucru în regiunea de sud. Proiectul a inclus renovarea acoperișului,
17:20
Primăria Bălți a găzduit evenimentul de prezentare a rezultatelor campaniei „Acces Egal pentru Toți"
Astăzi, 26 februarie 2026, la Primăria municipiului Bălți, a avut loc evenimentul de prezentare a rezultatelor campaniei „Acces Egal pentru Toți", organizat în parteneriat cu Alianța INFONET și Consiliul Electoral al Circumscripției Electorale Bălți. Campania a fost implementată în colaborare cu mai multe organizații neguvernamentale la nivel național, regional și local, precum și cu Comisia
17:10
Poliția de Frontieră informează că, la ora actuală, pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga" – Chișinău, a fost anunțată o alertă de minare. Polițiștii de frontieră au intervenit operativ pentru evacuarea pasagerilor și personalului din Aeroport. La fața locului sunt prezente subdiviziunile specializate ale MAI. Procedura de înregistrare este suspendată și există posibilitatea unor modificări ale
17:00
Activitățile de comemorare a eroilor căzuți în Războiul de pe Nistru din anul 1992 vor începe luni, 2 martie, la ora 10:00, prin depunerea de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. La eveniment vor participa Președinta Maia Sandu, Președintele Parlamentului, Igor Grosu, Prim-ministrul Alexandru Munteanu, veterani și reprezentanți ai instituțiilor statului. La
16:40
IGSU a lansat campania de sensibilizare a populației „Cunoașterea riscurilor – primul pas spre siguranță"
La data de 26 februarie 2026, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a lansat campania de sensibilizare a populației „Cunoașterea riscurilor – primul pas spre siguranță", dedicată informării cetățenilor privind importanța menținerii libere a căilor de acces pentru autospecialele de intervenție în sectorul locativ. Campania se va desfășura în perioada 26 februarie – 17 martie
16:40
Circa 200 de primari din toate regiunile Republicii Moldova au participat la ședința extinsă a Consiliului de Administrare al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), alături de experți în domeniul administrației publice locale, reprezentanți ai mediului academic și ai Cancelariei de Stat. Evenimentul s-a desfășurat în contextul procesului de reformă a administrației publice locale și
16:20
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a înregistrat un proiect de lege care să corecteze inechitatea și să elimine treptat scutirile fiscale aplicate pentru regiunea transnistreană din anul 2000. Primele scutiri fiscale vor fi eliminate în acest an pentru produse neesențiale sub aspect social, precum alcoolul. „Astfel, la importul și comercializarea acestor produse se vor aplica
16:20
În vizita sa la Nisporeni, prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu aleșii locali și reprezentanții serviciilor publice desconcentrate din raionul Nisporeni. Au fost discutate necesitățile curente ale locuitorilor și beneficiile proiectelor deja realizate în comunități. Până în prezent, Guvernul a investit peste 173 de milioane de lei în raion, pentru modernizarea infrastructurii locale, extinderea rețelelor
16:20
Modernizarea sectorului energetic al Moldovei și proiectul liniei electrice Strășeni–Gutinaș, pe agenda discuțiilor la Washington
Accelerarea cooperării privind construcția liniei electrice aeriene de 400 kV Strășeni–Gutinaș, precum și continuarea modernizării Sistemul Electroenergetic Național, printre principalele subiecte discutate în cadrul întrevederilor pe care ministrul Energiei, Dorin Junghietu, le-a avut la Washington cu oficiali de rang înalt ai Departamentului de Stat al SUA. În cadrul vizitei sale, ministrul Dorin Junghietu s-a întâlnit
16:10
Primarul general, Ion Ceban, a declarat că, în centrul capitalei, terenurile care ar fi putut fi utilizate pentru amenajarea parcărilor au fost înstrăinate în perioada 2007–2019, ajungând în proprietate privată. „În prezent, cine are terenuri care ar putea fi folosite ca parcări? Statul! Ne vom adresa Guvernului pentru ca acestea să fie transferate, astfel încât
16:10
Cadrul normativ în domeniul educației a fost revizuit în vederea îmbunătățirii calității învățământului și consolidării sprijinului acordat elevilor și cadrelor didactice. Modificările adoptate vizează eficientizarea rețelei școlare, instituirea grupelor de sprijin pentru copiii cu dizabilități, precum și acordarea unor indemnizații tinerilor care aleg să își continue cariera în învățământul profesional tehnic. Inițiativa legislativă, elaborată de Ministerul Educației
16:10
Vicepremierul Vladimir Bolea, alături de ministrul Culturii, Cristian Jardan, a vizitat astăzi instituția culturală unde au loc lucrările de reabilitare a clădirii. În contextul vizitei a fost semnat contractul de antrepriză între reprezentanții ADR SUD, Ministerul Culturii si compania care va realiza lucrările de construcție a noului sediu. Proiectul include amenajarea și dotarea unei săli
16:10
Pe platforma Comisiei juridice, pentru numiri și imunități a Parlamentului a avut loc ședința de lucru, la care au fost invitați reprezentanții Adunării Populare, ai Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia și Comisiei Electorale Centrale pentru a discuta subiectele de actualitate în regiunea autonomă Găgăuză. În urma discuțiilor, participanții la ședință și-au exprimat acordul de a
14:40
Centrul de Sănătate Pârjolteni a fost eficientizat energetic în cadrul unui proiect investițional finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Valoarea totală a proiectului este de peste 230 de mii de lei. Lucrările de izolare termică a instituției medicale au inclus
14:10
Alexandru Munteanu, în comuna Iurceni: Guvernul va continua să investească în dezvoltarea culturii
Vizita de lucru a Prim-ministrului Alexandru Munteanu în raionul Nisporeni a început în localitatea Iurceni, cunoscută pentru conservarea și promovarea tradițiilor meșteșugărești, în special a artei olăritului. Comuna Iurceni a beneficiat de susținerea Guvernului, prin intermediul celor două ediții ale Programului „Satul European", pentru reabilitarea obiectivelor culturale și a zonelor de agrement. La Muzeul de
14:00
Echipa Primăriei municipiului Edineț a participat la întâlnirea partenerilor proiectului european URBACT CityLake Network, desfășurată în perioada 19-20 februarie 2026, în orașul Borgomanero. Evenimentul a marcat lansarea oficială a rețelei transnaționale CityLake, orientată spre protecția și gestionarea durabilă a ecosistemelor acvatice și lacustre. Proiectul este implementat în cadrul Programului URBACT IV și reunește parteneri din
13:20
Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a anunțat pe pagina sa inițierea lucrărilor de reparație a drumurilor, în urma degradării semnificative a infrastructurii rutiere după sezonul rece. „După o iarnă grea, care a
13:00
Doi tineri reținuți pentru tâlhărie la Micleușeni, un complice – în căutare internațională # Provincial
Doi tineri de 21 și 23 de ani au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind suspectați de comiterea unei tâlhării. Un al treilea suspect, cu vârsta de 25 de ani, a fost anunțat în căutare internațională. Potrivit materialelor cauzei penale, în noiembrie 2024, pe timp de noapte, cei trei, având fețele […] Post-ul Doi tineri reținuți pentru tâlhărie la Micleușeni, un complice – în căutare internațională apare prima dată în Provincial.
12:50
Consiliul raional Leova informează comunitatea despre o decizie importantă pentru locuitorii raionului. Astăzi, prin aprobarea Programului de repartizare a mijloacelor Fondului Rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2026, Guvernul Republicii Moldova a inclus pentru reabilitare două sectoare de drum din raionul Leova. Astfel: Drumul regional G125 Iargara – Borogani – Congazcicul de Jos (R35) […] Post-ul Două sectoare de drum din raionul Leova vor fi reabilitate în 2026 apare prima dată în Provincial.
12:20
Polițiștii din Briceni documentează un caz de practicare ilegală a activității de întreprinzător în orașul Lipcani. Persoana vizată este suspectată de păstrarea și comercializarea produselor din tutun, fără acte de proveniență și fără autorizație legală. Oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliul bărbatului de 55 de ani, unde au fost depistate și ridicate 1500 de […] Post-ul Comerț ilegal cu țigări, depistat la Lipcani: 1500 de pachete ridicate de polițiști apare prima dată în Provincial.
12:20
Ion Ceban: parcările de captură la intrările în Chișinău vor fi realizate pe etape, începând cu anul curent # Provincial
Parcările de captură la intrările în Chișinău vor fi realizate pe etape, începând cu anul curent. Un anunț în acest sens a fost făcut de Primarul General, Ion Ceban, care a subliniat că, primele proiecte, pentru care sunt pregătite locațiile și documentațiile necesare, vor fi amplasate la intrările în oraș: 1. Sectorul Ciocana, strada Vadul […] Post-ul Ion Ceban: parcările de captură la intrările în Chișinău vor fi realizate pe etape, începând cu anul curent apare prima dată în Provincial.
12:00
Primăria Chișinău informează că, serviciile municipale specializate au intervenit în teren miercuri, până seara târziu, pentru a reduce disconfortul în trafic și pentru a accelera procesul de remediere a degradărilor apărute în carosabil, ca urmare a condițiilor meteorologice dificile din această iarnă. Astăzi, începând cu primele ore ale dimineții, muncitorii își reiau activitatea, urmând să […] Post-ul Lucrări intense de reabilitare a carosabilului în toate sectoarele Capitalei apare prima dată în Provincial.
11:50
În sala de ședințe a Consiliului Raional Ungheni se desfășoară ședința de lucru cu managerii școlari, având pe agendă subiecte ce vizează buna organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ. ,,Vom realiza investiții mai consistente, orientate prioritar către necesitățile stringente ale instituțiilor de învățământ” – acesta a fost mesajul transmis de către președintele raionului Ungheni, […] Post-ul Ședință de lucru cu managerii școlari la Consiliul Raional Ungheni apare prima dată în Provincial.
10:50
Polițiștii de patrulare și cei ai BPRO au stopat în trafic un Renault, care se deplasa neuniform pe strada Prieteniei din comuna Grătiești. Mașina era condusă de un bărbat de 33 de ani, vizibil în stare de ebrietate cu grad avansat. În urma testării alcoolscopice, rezultatul a indicat 1,74 mg/l vapori de alcool în aerul […] Post-ul Șofer în stare avansată de ebrietate, stopat de polițiști la Grătiești apare prima dată în Provincial.
10:50
A violat ani la rând două copile, începând cu vârsta de 8 ani a acestora. Inculpatul, în vârstă de 67 de ani – condamnat # Provincial
Procuratura anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat, în vârstă de 67 de ani, acuzat de rapoarte sexuale neconsimțite și acțiuni cu caracter sexual, admise cu bună știință în privința a două minore în vârstă de 12 ani. În baza probelor administrate, făptuitorul, a fost recunoscut vinovat pentru faptele comise și […] Post-ul A violat ani la rând două copile, începând cu vârsta de 8 ani a acestora. Inculpatul, în vârstă de 67 de ani – condamnat apare prima dată în Provincial.
10:50
Circa 1.100 de elevi din municipiul Bălți devin beneficiari direcți ai suportului Guvernului Republicii Moldova pentru finalizarea lucrărilor de renovare și amenajare a Gimnaziului nr. 6. De infrastructură educațională modernizată vor beneficia, direct și indirect, 17.800 de bălțeni care locuiesc în regiunea Gării de Nord, dar și locuitorii întregului municipiu. Finalizarea lucrărilor de renovare a […] Post-ul Guvernul investește în modernizarea Gimnaziului nr. 6 din Bălți apare prima dată în Provincial.
10:50
Drumarii sunt în teren. Lucrările de plombare cu mixtură asfaltică la rece sunt în plină desfășurare pe drumurile afectate de gropi, intervenție temporară necesară în această perioadă, anunță Administraţia Națională a Drumurilor. Astfel, se lucrează pe următoarele tronsoane de drum: R32, km 4–5, sectorul Cahul; R32, sectorul Vulcănești; G30, km 0–7, Anenii Noi; R5, sectorul Dubăsari; […] Post-ul Lucrări temporare de reparație a drumurilor pe mai multe sectoare din țară apare prima dată în Provincial.
10:40
Astăzi, viceprim-ministrul Vladimir Bolea efectuează o vizită de lucru în municipiul Cahul și municipiul Comrat. Agenda debutează cu vizita la noul sediu al Teatrului „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, unde vor avea loc intervenții oficiale și semnarea contractului de antrepriză pentru finalizarea construcției. Programul continuă cu vizitarea Galeriilor Subterane, vizionarea reprezentației teatrale „Un loc sub soare”, precum […] Post-ul Vladimir Bolea, în vizită de lucru la Cahul și Comrat apare prima dată în Provincial.
10:40
Primăria orașului Leova a fost onorată să găzduiască o întrevedere în cadrul Evaluării Programului de Țară al Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Moldova 2023–2027. “Ne-a onorat cu prezența dna Maya Giorbelidze, evaluator independent, care a avut o discuție aplicată cu Primarul orașului Leova, viceprimarii și specialiștii din cadrul CUPS, din toate cele 4 localități […] Post-ul Leova, evaluată în cadrul Programului de Țară PNUD 2023–2027 apare prima dată în Provincial.
10:20
Premierul Alexandru Munteanu efectuează astăzi o vizită de lucru în raionul Nisporeni. Șeful Executivului va participa la o ședință cu reprezentanții autorităților publice locale și ai serviciilor desconcentrate, pentru a discuta despre proiectele implementate în raion și provocările cu care se confruntă aleșii locali. Agenda mai include vizite la câteva proiecte realizate cu sprijinul financiar […] Post-ul Alexandru Munteanu va efectua o vizită de lucru în raionul Nisporeni apare prima dată în Provincial.
10:20
(VIDEO) Ion Ceban a mulțumit locuitorilor Capitalei pentru înțelegerea și răbdarea din trafic # Provincial
Primarul General, Ion Ceban, le mulțumește locuitorilor Capitalei pentru înțelegerea și răbdarea din trafic, subliniind că, și pe parcursul zilei de astăzi vor interveni sute de muncitori, așa cum se va întâmpla și în următoarele zile. „Se va lucra continuu, de dimineața devreme până noaptea târziu. Unele lucrări vor fi efectuate și pe parcursul nopții, […] Post-ul (VIDEO) Ion Ceban a mulțumit locuitorilor Capitalei pentru înțelegerea și răbdarea din trafic apare prima dată în Provincial.
Ieri
09:00
Orașul Călărași se numără printre cele trei localități selectate la nivel național care vor beneficia de suport financiar și tehnic pentru proiectarea și construcția Centrelor de Colectare cu Aport Voluntar (CAV), în cadrul proiectului PNUD–UE „Facilitarea unei tranziții verzi incluzive în Republica Moldova”. Costurile de creare și operaționalizare ale CAV-ului vor fi acoperite integral de […] Post-ul Un Centru de Colectare cu Aport Voluntar va fi construit la Călărași apare prima dată în Provincial.
08:10
Primăria municipiului Bălți invită locuitorii și oaspeții orașului să participe la activitățile culturale organizate în perioada 1–10 martie 2026, în cadrul Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor”, ediția a 60-a. Ediția jubiliară din acest an va reuni artiști consacrați, colective muzicale, orchestre, ansambluri folclorice și tineri interpreți, oferind publicului un program artistic variat, dedicat tradițiilor primăverii […] Post-ul Festivalul „Mărțișor” – 60 de ani de tradiție și muzică la Bălți apare prima dată în Provincial.
25 februarie 2026
17:00
Astăzi, viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, împreună cu conducerea Administrației de Stat a Drumurilor și Directorul General al Agenției Proprietății Publice, a participat la o ședință operativă cu directorii S.A. „Drumuri”, în contextul degradării accentuate a rețelei rutiere după sezonul rece. Discuțiile au vizat evaluarea situației din teren, coordonarea intervențiilor pe timp […] Post-ul Plan de reparații pentru drumuri sigure după sezonul rece apare prima dată în Provincial.
17:00
Prestatorii de servicii medicale din Orhei, instruiți privind aplicarea reglementărilor AOAM # Provincial
Prestatorii de asistență medicală primară și de ambulatoriu din raionul Orhei au fost instruiți miercuri, 25 februarie, în ceea ce privește aplicarea reglementărilor în domeniul asigurării obligatorii de asistență medicală (AOAM) în procesul de executare a contractelor încheiate cu Compania Națională de Asigurări în Medicină pentru anul curent. La instruire au participat circa 65 de […] Post-ul Prestatorii de servicii medicale din Orhei, instruiți privind aplicarea reglementărilor AOAM apare prima dată în Provincial.
16:50
Planul național de acțiuni pentru învățarea și promovarea limbii găgăuze în autonomie pentru anii 2026-2027, prezentat la Comrat # Provincial
Planul național de acțiuni pentru învățarea și promovarea limbii găgăuze în autonomie, pentru anii 2026-2027, a fost prezentat în cadrul unui eveniment public la Comrat, organizat de Ministerul Educației și Cercetării, în colaborare cu Direcția Generală Învățământ din UTA Găgăuzia, Universitatea de stat din Comrat și Centrul de Cercetări Științifice „M. V. Marunevici”. La eveniment […] Post-ul Planul național de acțiuni pentru învățarea și promovarea limbii găgăuze în autonomie pentru anii 2026-2027, prezentat la Comrat apare prima dată în Provincial.
16:40
Reprezentanții politici se reunesc la Tiraspol pentru discuții în procesul de reglementare transnistreană # Provincial
Mâine, 26 februarie curent, la sediul din or. Tiraspol al Misiunii OSCE din Republica Moldova va avea loc reuniunea de lucru a reprezentanților politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană. La fața locului va fi asigurată prezența reprezentanților mass-media de pe malul drept al Nistrului. Post-ul Reprezentanții politici se reunesc la Tiraspol pentru discuții în procesul de reglementare transnistreană apare prima dată în Provincial.
16:40
Al treilea an consecutiv, pe parcursul lunii martie, pe întreg teritoriul Republicii Moldova vor fi organizate peste 40 de evenimente culturale în cadrul programului „Mărțișor în toată țara”. În program sunt incluse ansamblurile „Joc”, „Lăutarii”, „Noroc”, „Millenium”, „Mugurel”, „Fluieraș”, „Folclor”, „Select Cvartet Plus”, „Ștefan Vodă”, „Crenguța de iederă”, Orchestra Națională de Tineret, precum și artiștii […] Post-ul Peste 40 de concerte în cadrul programului „Mărțișor în toată țara”, în luna martie apare prima dată în Provincial.
16:20
Guvernul Republicii Moldova a aprobat în cadrul ședinței din 25 februarie 2026 Programul Fondului rutier pentru anul curent, iar cinci drumuri regionale de pe teritoriul raionului Ialoveni au fost incluse pentru a fi reabilitate. Conform hotărârii aprobate, lucrările de reabilitare vor viza următoarele sectoare de drum: G110 – Gîsca – Zolotievcа – Pervomaisc – Gangura […] Post-ul Cinci drumuri regionale din raionul Ialoveni vor fi reabilitate apare prima dată în Provincial.
15:30
Cele 20.000 de mesaje din partea elevilor din Republica Moldova, transmise Ambasadei Ucrainei în Republica Moldova # Provincial
Douăzeci de mii de scrisori, scrise de elevii din Republica Moldova în cadrul campaniei „O scrisoare ține loc de o îmbrățișare”, au ajuns la Ambasada Ucrainei în Chișinău. Mesajele copiilor au fost transmise de către Secretarul de stat Valentina Olaru, în cadrul unei întrevederi oficiale cu Excelența Sa, Ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei. […] Post-ul Cele 20.000 de mesaje din partea elevilor din Republica Moldova, transmise Ambasadei Ucrainei în Republica Moldova apare prima dată în Provincial.
14:10
Republica Moldova va păstra ora oficială corespunzătoare fusului orar UTC+2 și va continua aplicarea schimbării sezoniere a orei. Astfel, în ultima duminică din martie se va trece la ora de vară. În noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 03:00, acele ceasornicului vor fi schimbate cu o oră, devenind ora 04:00. Menținerea acestui sistem permite […] Post-ul Republica Moldova va trece la ora de vară în ultima duminică din martie apare prima dată în Provincial.
