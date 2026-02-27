Satul Plop se dezvoltă prin infrastructură modernă și energie regenerabilă

12:30

Pentru întreținerea și reparația drumurilor publice naționale, cu o lungime totală de 5993 km, a fost alocată suma de 1,82 miliarde de lei pentru anul 2026. Programul de repartizare a mijloacelor Fondului rutier în anul curent, a fost aprobat, astăzi, de Guvern. Prioritățile Programului sunt orientate spre menținerea drumurilor naționale într-o stare bună de circulație, prin […]