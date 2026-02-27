Primăria Rîșcani, dotată cu echipament modern

16:40

Mâine, 26 februarie curent, la sediul din or. Tiraspol al Misiunii OSCE din Republica Moldova va avea loc reuniunea de lucru a reprezentanților politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană. La fața locului va fi asigurată prezența reprezentanților mass-media de pe malul drept al Nistrului. Post-ul Reprezentanții politici se reunesc la Tiraspol pentru discuții în procesul de reglementare transnistreană apare prima dată în Provincial.