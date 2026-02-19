Bursa de Valori București și-a majorat profitul de peste 6 ori în 2025

13:00

Dacă urmează să faci un schimb valutar, merită să verifici câteva detalii înainte, ca să nu pierzi bani „din diferențe” sau comisioane. Recomandările vin de la Comisia Națională a Pieței Financiare, în cadrul mesajelor de educație financiară. Cursul de schimb: compară cursul de cumpărare și vânzare între bănci și case de schimb. Cursul poate diferi și în funcție de ora din zi sau dacă faci schimbul la bancomat. Comisioanele: întreabă din start dacă există comision și cât este, ca să înțelegi cos...