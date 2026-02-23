100.000 de lei pentru un startup creativ: înscrierile la Creative Post Accelerator sunt deschise

17:30

EuroCreditBank vine cu un anunț important pentru clienții din sectorul Botanica. Sucursala nr. 2 își schimbă sediul, iar de la mijlocul lunii februarie o vei găsi la o adresă nouă. Mai exact, începând cu 16 februarie, sucursala se mută de pe bulevardul Dacia, 5/4 pe strada Independenței, 28. Dacă obișnuiai să mergi la ghișeele de pe Dacia, reține noua locație ca să nu pierzi timp pe drum. Pentru...