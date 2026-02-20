Top 3 bănci în care moldovenii au cea mai mare încredere. Peste 10% nu aleg nicio instituție
Banca Mea, 20 februarie 2026 11:45
Top 3 bănci în care moldovenii au cea mai mare încredere. Peste 10% nu aleg nicio instituție
• • •
Alte ştiri de Banca Mea
Acum 30 minute
11:45
Acum 4 ore
10:00
Contracte de antrepriză în valoare totală de 83,2 milioane de lei au fost semnate pentru două proiecte majore de infrastructură în Regiunea de Dezvoltare Nord. Investițiile sunt finanțate de Guvern prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. Cea mai mare parte a sumei – 55,9 milioane de lei – este destinată finalizării și punerii în funcțiune a apeductului Prut-Fălești....
Acum 6 ore
08:00
Oportunitate pentru investitori: Moldova scoate la licitație 170 MW eolian, cu stocare de energie # Banca Mea
Investitorii pot depune dosarele pentru construcția unor centrale eoliene cu o capacitate totală de 170 MW, proiecte care vor include obligatoriu și sisteme de stocare a energiei de 44 MWh. Licitația a fost lansată oficial prin publicarea anunțului în Monitorul Oficial și pe pagina Ministerului Energiei și reprezintă o premieră pentru Republica Moldova, deoarece include componenta de stocare a...
Acum 24 ore
14:00
13:15
Astăzi se împlinesc 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, una dintre cele mai importante figuri ale artei moderne universale. Sculptorul care a schimbat definitiv limbajul formelor este omagiat nu doar prin evenimente culturale, ci și printr-o piesă specială din colecția numismatică a Băncii Naționale a Moldovei. În portofoliul de monede comemorative al BNM se regăsește o monedă din...
Ieri
11:15
O schemă de evaziune fiscală estimată la peste 7.000.000 de lei a fost deconspirată în Chișinău, în domeniul construcțiilor, arhitecturii și designului, anunță Serviciul Fiscal de Stat, într-o acțiune desfășurată sub conducerea procurorilor PCCOCS. Potrivit informațiilor din comunicat, compania vizată ar fi încasat bani pentru servicii prestate, fără să-i reflecte în actele contabile, ceea ce...
10:00
Moldovenii aleg suburbia: Durlești devine al treilea oraș al țării, pe fondul boomului imobiliar # Banca Mea
Moldovenii aleg tot mai des să trăiască lângă Chișinău, iar acest lucru începe să redeseneze nu doar harta demografică, ci și harta economică a Republicii Moldova: acolo unde se mută oamenii, se mută și cererea de locuințe, servicii, transport și infrastructură. O astfel de schimbare este confirmată de revizuirea datelor despre populația localităților, realizată de Biroul Național de...
18 februarie 2026
20:15
Visa, monopol la Jocurile de iarnă: Europa își vede vulnerabilitatea în plățile digitale # Banca Mea
Cei care vor să cumpere suveniruri din magazinele oficiale ale Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina au dat peste o regulă simplă, dar incomodă: la plata cu cardul se acceptă doar Visa, scrie Agerpres. Exclusivitatea vine din acordul de sponsorizare dintre Visa și Comitetul Olimpic Internațional, valabil din 1986 și prelungit până în 2032. Pentru cei fără card Visa, sunt oferite și carduri...
15:45
1,85 mil. euro pentru IMM-uri: Germania și Elveția finanțează investiții în reziliență energetică # Banca Mea
Cel puțin 24 de IMM-uri din Republica Moldova vor putea face investiții ca să-și reducă factura la energie, cu sprijin financiar în valoare totală de 1,85 milioane euro. Grantul este oferit de GIZ Moldova, în cadrul proiectului „Creșterea rezilienței energetice a IMM-urilor”, iar cofinanțarea este gestionată de ODA prin instrumentul CREȘTEM IMM. Banii merg către proiecte care scad consumul și...
14:30
Frigider, mașină de spălat, TV: ce bunuri poate aduce diaspora „fără taxe” la revenirea acasă # Banca Mea
Guvernul Guvernul Republicii Moldova a aprobat lista bunurilor personale pe care cetățenii care revin cu traiul permanent în Republica Moldova le pot aduce cu scutire de la plata drepturilor de import. Măsura vine să facă procesul mai clar și mai rapid la vamă, cu reguli egale pentru toți. Lista include atât obiecte de uz personal, cât și lucruri „de mutare” pentru casă, cu cantități maximale....
13:00
maib anunță semnarea unui acord de împrumut subordonat de 20 milioane de euro, pe 10 ani, cu Fondul European pentru Europa de Sud-Est . Finanțarea este un instrument eligibil ca capital de nivel 2 și are rolul de a consolida capitalizarea băncii și de a-i crește capacitatea de creditare. Potrivit comunicatului, noua facilitate ar urma să susțină microîntreprinderile și IMM-urile prin acces la...
Mai mult de 2 zile în urmă
09:00
17 februarie 2026
19:15
17:30
Antreprenorii, fondatorii de startup-uri și managerii din Republica Moldova pot aplica la programul executiv Mini MBA, organizat în perioada martie–iulie 2026, care promite dezvoltarea gândirii strategice și a abilităților de leadership prin studii de caz reale și sesiuni interactive. Programul este implementat de Startup Moldova Foundation, în parteneriat cu Academia de Studii Economice din...
15:45
OTP Bank anunță lansarea unui program de instruire pentru poziția de Operator Ghișeu Universal , destinat celor care își doresc un start în domeniul bancar. Programul începe pe 20 februarie 2026 și are o durată de 3 săptămâni, fiind organizat în Chișinău, pe str. Cuza Vodă 1/1. Participanții vor beneficia de training interactiv și vizite la sucursale, iar banca oferă o primă de stagiere de...
13:30
Europenii aleg proprietatea în Est și chiria în Vest: Germania e singura cu majoritate chiriași # Banca Mea
Tot mai mulți europeni locuiesc cu chirie, chiar dacă proprietatea rămâne varianta dominantă. Potrivit Eurostat, în 2024, 68% dintre europenii din Uniunea Europeană locuiau în locuința proprie, iar 32% stăteau în chirie — în creștere ușoară față de anul precedent . Diferențele între țări sunt mari. România are cea mai ridicată pondere a proprietarilor , urmată de Slovacia și Ungaria . La polul...
10:00
„Gaura” din comerțul extern s-a mărit: Moldova importă de aproape 3 ori mai mult decât exportă # Banca Mea
Republica Moldova a încheiat anul 2025 cu un dezechilibru mai mare între importuri și exporturi. Pe scurt, am adus din afară mult mai multe mărfuri decât am livrat peste hotare, iar diferența s-a adâncit față de 2024, arată datele Biroului Național de Statistică. În 2025, exporturile au însumat 3,78 miliarde USD , în timp ce importurile au urcat la 10,92 miliarde USD . În aceste condiții,...
08:15
Indexul costului vieții 2026: în Moldova se trăiește mai scump decât în România, dar mai ieftin decât în Ucraina # Banca Mea
Costul vieții rămâne o provocare în 2026, arată un clasament global publicat de Visual Capitalist pe baza datelor Numbeo, care compară prețurile “de zi cu zi” raportate la un reper: New York . În fruntea clasamentului se află Bermuda, cu un indice de 123,5, ceea ce înseamnă că, în medie, viața de zi cu zi este mai scumpă decât în New York. În top 10 mai apar Insulele Cayman , Elveția , Insulele...
16 februarie 2026
19:30
Cât costă plecarea unui specialist? Program anti-burnout pentru companii, validat în banking și retail # Banca Mea
Burnout-ul nu mai e un „detaliu de wellbeing”, ci un cost de business. În companii, pierderea unui specialist înseamnă timp, bani și presiune suplimentară pe echipă. Potrivit informațiilor citate de inițiatori, înlocuirea unui angajat poate costa echivalentul a 6–9 salarii lunare, dacă incluzi recrutarea, onboardingul și timpul pierdut. În acest context, Coaliția Națională „Viața fără Violență”...
17:00
În 2025, valoarea plăților fără numerar a urcat la 120 miliarde lei, depășind pentru prima dată retragerile de numerar, care au totalizat 113 miliarde lei. Datele prezentate de Banca Națională a Moldovei vizează tranzacțiile cu carduri emise în Republica Moldova și în străinătate. Evoluția din ultimii ani arată o schimbare clară de comportament: dacă în 2020 plățile fără numerar erau de 25...
16:00
Maib extinde oferta investițională: Programul IV de obligațiuni cu dobândă plătită lunar # Banca Mea
Maib anunță lansarea celui de-al patrulea program de ofertă publică de obligațiuni corporative, după trei programe implementate anterior. Programul se va derula timp de 12 luni și prevede 10 emisiuni consecutive de obligațiuni, din clase diferite, lansate ciclic conform prospectului. Pentru fiecare emisiune, perioada de subscriere este de 22 de zile calendaristice, iar emisiunea devine valabilă...
13:00
Dacă urmează să faci un schimb valutar, merită să verifici câteva detalii înainte, ca să nu pierzi bani „din diferențe” sau comisioane. Recomandările vin de la Comisia Națională a Pieței Financiare, în cadrul mesajelor de educație financiară. Cursul de schimb: compară cursul de cumpărare și vânzare între bănci și case de schimb. Cursul poate diferi și în funcție de ora din zi sau dacă faci schimbul la bancomat. Comisioanele: întreabă din start dacă există comision și cât este, ca să înțelegi cos...
10:45
Fiscul amintește: TVA, impozitul pe venit și alte taxe trebuie achitate până pe 25 februarie # Banca Mea
Serviciul Fiscal de Stat amintește că 25 februarie 2026 este termenul-limită pentru prezentarea dărilor de seamă fiscale și pentru achitarea impozitelor, taxelor, primei AOAM și contribuțiilor de asigurări sociale aferente obligațiilor fiscale. Pentru luna ianuarie 2026, până pe 25 februarie, urmează să fie prezentate dările de seamă aferente:Impozit pe venit: IPC21, IU17;TVA și accize: TVA12,...
09:45
Antreprenorii din Republica Moldova pot aplica din nou la granturi nerambursabile, după ce Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului a relansat apelurile de finanțare pentru IMM. În 2026, bugetul total disponibil este de 300 milioane lei, bani oferiți din bugetul de stat și de partenerii de dezvoltare. Finanțările sunt disponibile prin mai multe programe dedicate dezvoltării afacerilor: •...
15 februarie 2026
16:15
Controalele Serviciului Vamal au scos la iveală taxe neplătite de peste 3,3 milioane lei. Suma a fost stabilită în urma verificărilor efectuate între 19 ianuarie și 13 februarie 2026 și urmează să ajungă la bugetul de stat. Potrivit instituției, verificările au scos la iveală mai multe tipuri de încălcări ale legislației vamale, printre care:aplicarea neîntemeiată a tratamentului tarifar...
12:30
Platforma sud-coreeană de criptomonede Bithumb a trimis din greșeală clienților săi bitcoini în valoare de peste 40 de miliarde de dolari, în locul unor recompense promoționale mici, potrivit Reuters, citat de Agerpres. Incidentul a avut loc vineri, când 249 de utilizatori care trebuiau să primească echivalentul a aproximativ 1,37 dolari fiecare au primit, în schimb, în medie, 2.490 de bitcoin...
14 februarie 2026
20:15
maib anunță în seara zilei de 14 februarie că se confruntă cu unele probleme tehnice la infrastructura sa, care au afectat parțial mai multe servicii bancare, inclusiv aplicația maibank. Banca precizează că echipa sa lucrează intens pentru a remedia situația cât mai rapid. Între timp, maib vine cu un update important pentru clienți: rețeaua de POS-terminale, ATM-urile și terminalele de...
19:15
Probleme tehnice la maib: POS-urile și ATM-urile merg normal, iar aplicația maibank este în restabilire # Banca Mea
maib anunță în seara zilei de 14 februarie că se confruntă cu unele probleme tehnice la infrastructura sa, care au afectat parțial mai multe servicii bancare, inclusiv aplicația maibank. Banca precizează că echipa sa lucrează intens pentru a remedia situația cât mai rapid. Între timp, maib vine cu un update important pentru clienți: rețeaua de POS-terminale, ATM-urile și terminalele de...
13 februarie 2026
18:00
Peste 400 de mii de moldoveni au călătorit în străinătate prin agenții: încasări de 5,1 miliarde lei în 2025 # Banca Mea
Agențiile de turism și tur-operatorii au încasat 5,1 miliarde lei în 2025, cu 11,2% mai mult decât în 2024, arată datele Biroul Național de Statistică. Cea mai mare parte a banilor a venit din turismul emițător : 4,8 miliarde lei . Turismul intern a adus 234,8 milioane lei , iar turismul receptor – 86,9 milioane lei . În total, prin agenții au trecut 604,1 mii de vizitatori , cu 8,7% mai mult...
17:00
Creditul ipotecar în Moldova: cum funcționează și ce acte trebuie să pregătești pentru bancă # Banca Mea
Creditul ipotecar este una dintre cele mai folosite soluții prin care persoanele fizice își cumpără, construiesc sau renovează o locuință în Republica Moldova. Produsul este gândit pentru finanțare pe termen lung, iar garanția oferită băncii este, de regulă, chiar imobilul achiziționat. Potrivit Energbank, în funcție de venituri și de valoarea locuinței, banca stabilește suma care poate fi...
15:45
Banca Națională a Moldovei a publicat astăzi Raportul asupra inflației nr. 1, 2026, care evidențiază o etapă de consolidare a stabilității prețurilor și semnale clare de revitalizare a economiei naționale.Potrivit documentului, economia Republicii Moldova a ieșit din zona de stagnare, înregistrând, în trimestrul III 2025, o accelerare pronunțată a PIB-ului de 5,2% față de anul precedent....
10:45
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a anunțat că a extins termenul de aplicare la programul Star Venture până pe 28 februarie. Programul este dedicat startup-urilor și IMM-urilor inovatoare din Republica Moldova care vor să își accelereze creșterea și să devină mai competitive. Programul Star Venture se desfășoară pe o perioadă de 24 de luni, iar fiecare startup selectat poate primi un buget alocat de până la 50.000 de euro, acces la consultanță specializată și mentorat din...
09:30
Serviciul Fiscal de Stat informează că au fost generate și remise 804 avize de plată în adresa freelancerilor, prin intermediul adreselor electronice indicate la înregistrarea activității de antreprenoriat independent. Suma totală a venitului înregistrat de antreprenorii independenți în luna ianuarie a constituit 1 795 696,20 lei, iar suma impozitului unic calculat – 269 354,43 lei. Circa 14%...
08:15
Comisia Europeană a lansat o consultare publică și o cerere de contribuții privind competitivitatea sectorului bancar din Uniunea Europeană. Potrivit Agerpres, Executivul comunitar vrea să obțină informații despre performanța băncilor europene atât pe piața internă, cât și la nivel global, precum și despre rolul acestora în finanțarea economiei europene. Inițiativa urmărește să analizeze modul...
12 februarie 2026
19:00
Mai ușor să exporți „made in Moldova” în Turcia: a fost actualizat Acordul de Liber Schimb # Banca Mea
Dacă exporți în Turcia sau lucrezi cu parteneri de acolo, sunt vești relevante pentru business. Parlamentul a ratificat decizia prin care Republica Moldova și Republica Turcia actualizează Acordul de Comerț Liber, ca să fie aplicate noile prevederi ale Convenției pan-euro-mediteraneene privind regulile de origine preferențiale. Un punct important pentru exportatori este cumulul de origine. În...
17:30
EuroCreditBank vine cu un anunț important pentru clienții din sectorul Botanica. Sucursala nr. 2 își schimbă sediul, iar de la mijlocul lunii februarie o vei găsi la o adresă nouă. Mai exact, începând cu 16 februarie, sucursala se mută de pe bulevardul Dacia, 5/4 pe strada Independenței, 28. Dacă obișnuiai să mergi la ghișeele de pe Dacia, reține noua locație ca să nu pierzi timp pe drum. Pentru...
17:00
Comerțbank are în ofertă persoanelor fizice produsul „Credit Retail Online”, care poate fi solicitat online. Potrivit informațiilor prezentate de bancă, împrumutul poate ajunge până la 70.000 MDL, iar termenul de rambursare este de 3–24 luni. Rata dobânzii este fixă: 14%. În același timp, banca indică un exemplu de cost: DAE 14,93% pentru un credit de 30.000 MDL pe 24 de luni . În materialul...
16:15
Victoriabank și-a consolidat poziția în 2025: profit operațional de 920 mil. lei, în creștere cu 66% # Banca Mea
Victoriabank anunță că 2025 a fost un an de consolidare și dezvoltare, cu accent pe stabilitate financiară, eficiență operațională și extinderea capacității de a deservi segmente diverse de clienți, într-un context economic competitiv din Republica Moldova. Banca evidențiază două realizări pe care le consideră definitorii pentru anul trecut: finalizarea fuziunii prin absorbție a BCR Chișinău, la începutul lunii martie, și finalizarea cu succes a achiziției organizației de creditare nebancară Mic...
14:15
Digitalizare pentru mediul de afaceri: Banca Mondială susține modernizarea registrului garanțiilor mobiliare # Banca Mea
Serviciile publice destinate mediului de afaceri urmează să fie digitalizate în continuare, cu suportul Bancii Mondiale. Comisia parlamentară pentru politică externă a aprobat avizul consultativ pentru încheierea unui acord de grant, care vizează o finanțare suplimentară în cadrul programului M-Grow, orientată spre creșterea competitivității întreprinderilor micro, mici și mijlocii. Grantul...
12:45
„Prea bun ca să fie adevărat”: Moldindconbank avertizează asupra creșterii fraudelor investiționale online # Banca Mea
Moldindconbank și Banca Națională a Moldovei avertizează clienții despre creșterea numărului de fraude investiționale online, în care escrocii folosesc abuziv numele și imaginea unor instituții financiare cunoscute pentru a părea credibili. Potrivit atenționării, schemele sunt răspândite prin reclame pe internet, articole false și pagini care imită comunicarea oficială a băncilor, iar scopul...
11:00
Comerțbank are în ofertă persoanelor fizice produsul „Credit Retail Online”, care poate fi solicitat online. Potrivit informațiilor prezentate de bancă, împrumutul poate ajunge până la 70.000 MDL, iar termenul de rambursare este de 3–24 luni. Rata dobânzii este fixă: 14%. În același timp, banca indică un exemplu de cost: DAE 14,93% pentru un credit de 30.000 MDL pe 24 de luni . În materialul...
10:15
În 2025, băncile au fost motorul principal al pieței de capital din Republica Moldova, atât pe piața primară (prin emisiuni), cât și pe piața secundară (prin evoluția prețurilor și a capitalizării), se arată în comunicatul Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), În paralel, piața a continuat să se diversifice, pe fondul Strategiei naționale de dezvoltare a pieței de capital 2025–2030 și al apariției unui nou operator de piață. Cea mai mare parte a banilor atrași în 2025 pe piața primară a...
08:15
Ce se schimbă când cumperi jucării, cosmetice sau electrocasnice? Noi reguli de siguranță # Banca Mea
Produsele nealimentare de pe piață ar trebui să devină mai sigure pentru consumatori. Guvernul a aprobat noua metodologie de evaluare a nivelului de risc, care le va permite autorităților să identifice mai rapid produsele periculoase și să intervină prompt. Pentru depistarea bunurilor care pot pune în pericol sănătatea sau siguranța oamenilor vor fi aplicate criterii clare, precum tipul de...
11 februarie 2026
17:45
Ministerul Muncii și Protecției Sociale avertizează despre o tentativă de fraudă legată de compensații, după mai multe sesizări primite de la cetățeni. Oamenii sunt sunați sau primesc mesaje în care li se cere să ofere date personale ori să acceseze link-uri necunoscute, sub pretextul „verificării cererii” pentru compensații. Instituția precizează clar că nu cere IDNP-ul, datele cardului sau...
15:45
Magazinele de monede și bijuterii din America de Nord se confruntă cu o avalanșă de clienți care vor să-și vândă obiectele de colecție, argintăria și bijuteriile de familie, după o creștere puternică a prețului argintului. Potrivit Agerpres, scumpirea din ultimele luni i-a făcut pe mulți să scoată din sertare monede, tacâmuri și bijuterii uitate, realizând abia acum cât pot valora....
13:15
FinComBank lansează depozitul „Vârsta de Aur”, cu bonus de 2,5% la dobândă FinComBank a anunțat lansarea unei noi oferte dedicate pensionarilor – depozitul „Vârsta de Aur”, destinat clienților care utilizează cardul de plată cu același nume. Produsul este conceput pentru economisire pe termen mediu, oferind condiții flexibile și un venit suplimentar printr-un bonus la dobândă....
13:00
Parteneriat neobișnuit: Două instituții financiare lansează indici bursieri după principii catolice # Banca Mea
Banca Vaticanului a lansat, în parteneriat cu firma americană de servicii financiare Morningstar, doi noi indici bursieri care selectează acțiuni în conformitate cu principiile catolice, potrivit AGERPRES, care citează Reuters.Noii indici – Morningstar IOR Eurozone Catholic Principles și Morningstar IOR US Catholic Principles – sunt concepuți pentru a servi drept referință pentru investițiile...
09:15
Victoriabank a anunțat ieri, 10 februarie, redeschiderea sucursalei din Strășeni într-un spațiu complet reamenajat, amplasat în zona centrală a orașului, creat pentru un nivel mai ridicat de confort și eficiență în deservire. Potrivit băncii, noul sediu este gândit pentru o experiență bancară îmbunătățită și pentru interacțiuni mai simple, atât pentru persoane fizice, cât și pentru clienți...
08:15
OTP Bank susține freelancerii: conturi, mobile banking și card Visa Business, fără costuri 12 luni # Banca Mea
Să începi pe cont propriu înseamnă curaj, iar pentru freelanceri și antreprenori independenți, fiecare cheltuială contează la început de drum. OTP Bank Moldova vine cu o ofertă dedicată celor care își lansează propria activitate și au nevoie de servicii bancare simple, moderne și transparente. Banca oferă, pentru antreprenorii independenți, Pachetul Basic gratuit timp de 12 luni, fără costuri...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.