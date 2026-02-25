Aeroportul Frankfurt: 83 de kilograme de cocaină, confiscate din trei valize

Autoritățile vamale de la Aeroportul Frankfurt pe Main au reținut un bărbat de 61 de ani suspectat de contrabandă cu droguri, după ce în bagajele sale au fost descoperite 83 de kilograme de cocaină, împachetate în 76 de blocuri. Valoarea substanțelor pe piața neagră este estimată la peste 5,7 milioane de euro. Bărbatul a sosit […] Articolul Aeroportul Frankfurt: 83 de kilograme de cocaină, confiscate din trei valize apare prima dată în DemocracyMD.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Democracy.md