ANI constată diferențe substanțiale în declarațiile de avere ale unei judecătoare: peste 739.000 de lei nejustificați
Democracy.md, 25 februarie 2026 14:10
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a identificat diferențe semnificative între averea declarată și cea reală a unei judecătoare, în cadrul controlului averii și intereselor personale pentru perioada 1 martie 2012 – 18 octombrie 2022. Verificarea a fost inițiată ca urmare a sesizărilor privind posibile neconcordanțe în declarațiile depuse de magistrată. Potrivit raportului ANI, diferențele cele
• • •
ANI constată diferențe substanțiale în declarațiile de avere ale unei judecătoare: peste 739.000 de lei nejustificați
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a identificat diferențe semnificative între averea declarată și cea reală a unei judecătoare, în cadrul controlului averii și intereselor personale pentru perioada 1 martie 2012 – 18 octombrie 2022. Verificarea a fost inițiată ca urmare a sesizărilor privind posibile neconcordanțe în declarațiile depuse de magistrată. Potrivit raportului ANI, diferențele cele
„Patru ani de suferință și durere nemărginită în Ucraina". Jurnaliștii Viorica Tataru și Andrei Captarenco au lansat cel de-al doilea documentar de pe linia frontului
Lacrimi, neputință, durere, revoltă și compasiune – sunt emoțiile pe care le-au trăit peste 300 de spectatori la premiera filmului „Drumul Războiului 2: De la inimă la inimă". Documentarul, realizat de jurnaliștii Viorica Tataru și Andrei Captarenco, a fost lansat exact în ziua în care s-au împlinit patru ani de la începutul războiului din Ucraina.
Revocarea grațierii lui Nicolai Șepeli: fostul condamnat urmează să execute restul pedepsei
Nicolai Șepeli, considerat principalul suspect în organizarea unor asasinate în Ucraina la cererea Rusiei, va trebui să execute restul pedepsei după ce decretul de grațiere emis în 2022 a fost revocat. Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, a anunțat pe 25 februarie că revocarea actului de clemență se referă strict la pedeapsa aplicată anterior și nu afectează
Echipamente mai rapide pentru intervenții: MAI preia controlul asupra normelor de dotare, fără aprobări suplimentare
Guvernul a modificat modul de asigurare cu resurse materiale a structurilor aflate în subordinea Ministerului Afacerilor Interne (MAI), pentru a accelera procesul de dotare cu echipamente și tehnică necesară intervențiilor. Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că noile reglementări vor crește capacitatea de reacție a instituțiilor, vor facilita intervențiile rapide și vor asigura o
Final de campanie „Plătește tu!": MAN a depus sute de facturi și saci cu tizic în fața Guvernului
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a încheiat astăzi campania de protest „Plătește tu!" printr-o acțiune de amploare în fața sediului Executivului. Peste o sută de cetățeni din diverse localități ale țării s-au adunat pentru a cere revizuirea tarifelor la resursele energetice și asumarea răspunderii politice pentru situația din sectorul energetic. Participanții la flashmob au adus
Guvernul numește noi conducători: Nicolae Vutcariov preia funcția de director al Inspectoratului de Stat al Muncii
Guvernul a aprobat astăzi mai multe numiri și demisii în cadrul instituțiilor publice din Republica Moldova. Nicolae Vutcariov, fost șef adjunct al Serviciului Vamal, a fost numit în funcția de director al Inspectoratului de Stat al Muncii. Vutcariov are experiență în managementul Serviciului Vamal și a activat anterior în cadrul Centrului Național Anticorupție și al
Lucrări de asfaltare pe toate străzile Chișinăului: autoritățile cer răbdare locuitorilor
Primăria Municipiului Chișinău anunță că au demarat lucrările de pregătire pentru asfaltarea străzilor, utilizând materiale adecvate condițiilor actuale. Intervențiile vor fi realizate etapizat, în funcție de importanța drumurilor și starea acestora. Conform informațiilor transmise de autorități, temperaturile din următoarele zile permit efectuarea unor lucrări de amploare pe toate arterele Capitalei. Echipele municipale vor începe cu
Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat taxa vamală de 25% aplicată anterior importurilor din mai multe state, inclusiv Republica Moldova, însă autoritățile americane au introdus, începând cu 24 februarie, o suprataxă temporară de 10% pentru toate mărfurile importate. Măsura este generală, aplicată uniform tuturor partenerilor comerciali și poate fi menținută timp de maximum 150
Trei magistrați de la Judecătoria Chișinău, propuși pentru funcții la Curtea Supremă de Justiție
Trei judecători din cadrul Judecătoria Chișinău urmează să fie propuși președintei Maia Sandu pentru numirea în funcția de magistrat la Curtea Supremă de Justiție. Este vorba despre Alexandru Negru, Gheorghe Stratulat și Sergiu Stratan. Potrivit unui comunicat al Consiliul Superior al Magistraturii, candidaturile au fost selectate în urma evaluării dosarelor și a interviurilor susținute în
CEC publică lista partidelor politice admise la alegerile locale noi și referendumul din 17 mai 2026
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat marți, 24 februarie, lista partidelor politice care au dreptul de a participa la alegerile locale noi și la referendumul local programate pentru 17 mai 2026. Potrivit legislației electorale, partidele trebuie să transmită Agenției Servicii Publice (ASP), înainte de debutul perioadei electorale, lista completă a membrilor care vor participa la
Lideri europeni, alături de președintele Ucrainei, au comemorat victimele războiului la Kiev
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, împreună cu mai mulți lideri europeni, au participat marți, la Kiev, la o ceremonie de comemorare dedicată militarilor și civililor ucraineni care și-au pierdut viața în război. Evenimentul a marcat un nou an de la declanșarea invaziei ruse și a fost un prilej de reafirmare a sprijinului internațional pentru Ucraina. Oficialii
Consilierii municipali ai fracțiunii MAN din Consiliul Municipal Chișinău, Valentin Cebotari și Dmitrii Mitioglo, au înaintat o sesizare oficială către Agenția Achiziții Publice, prin care cer examinarea legalității contractelor încheiate în cadrul proiectului „Curtea Europeană", precum și a respectării procedurilor legale în procesul de implementare. Proiectul, inițiat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, are un
Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei recomandă prudență în privința interzicerii rețelelor sociale pentru minori
Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliul Europei, Michael O'Flaherty, a îndemnat luni statele europene și instituțiile Uniunii Europene să manifeste prudență în adoptarea unor interdicții generale privind accesul minorilor la rețelele sociale. Într-un comunicat oficial, O'Flaherty a subliniat că, deși inițiativele legislative aflate în dezbatere răspund unor preocupări legitime legate de siguranța copiilor în mediul
Rata sărăciei în creștere: PSRM atacă Ministerul Muncii și solicită demisia ministrului
Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a anunțat inițierea procedurii de vot de neîncredere împotriva ministrului Muncii și Protecției Sociale, pe fondul situației critice din domeniul social. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui briefing susținut în Parlament de deputații Vladimir Odnostalco și Alla Ursu-Antoci. Alla Ursu-Antoci a subliniat că nivelul sărăciei a ajuns
Proiect final pentru strada 31 August: Caldarâmul istoric va fi transformat în zonă pietonală
După o așteptare de aproape trei ani și multiple blocaje birocratice, porțiunea străzii 31 August 1989, cuprinsă între străzile Alexandr Pușkin și Mitropolit Bănulescu-Bodoni, va intra în reparație. Primarul General al Capitalei, Ion Ceban, a anunțat că proiectul a primit în sfârșit avizele necesare, iar licitația publică va fi lansată la începutul lunii martie. Edilul
Marți, 24 februarie, s-a desfășurat o nouă ședință de judecată în dosarul „kuliok", în care este implicat fostul președinte Igor Dodon. În cadrul ședinței, avocații acestuia au depus o cerere de recuzare a întregului complet de judecători, motivând că la audierile anterioare judecătorii ar fi favorizat procurorul și ar fi creat impedimente apărării, iar unul
Sistemul de Intrare/Ieșire al UE devine operațional la mai multe puncte de trecere a frontierei cu România și Moldova
Începând cu 2 martie 2026, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene va fi funcțional la mai multe puncte de trecere a frontierei dintre România și Republica Moldova: Leușeni–Albița, Sculeni–Sculeni, Leova–Bumbăta, Giurgiulești–Galați (portuar și feroviar) și Ungheni–Iași (feroviar). Potrivit Serviciului Vamal, sistemul se aplică cetățenilor din statele non-UE care efectuează șederi scurte (până la 90
Rusia îl investighează pe fondatorul Telegram pentru presupusă implicare în activități teroriste
Autoritățile ruse investighează fondatorul platformei de mesagerie Telegram, Pavel Durov, într-un dosar penal privind „facilitarea activităților teroriste", potrivit publicației de stat Rossiiskaia Gazeta, care citează Serviciul Federal de Securitate (FSB). Conform articolului publicat, Durov este vizat de anchetă în baza articolului 205.1, partea 1.1 din Codul penal al Rusiei, care reglementează asistarea activităților teroriste. Până
Oxana Parfeni și Elena Croitor, audiate pentru funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție
Joi, 26 februarie, Comisia de Evaluare a Judecătorilor va desfășura audierile a două candidate la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție. Este vorba despre magistratul Oxana Parfeni și despre profesoara universitară și avocatul Elena Croitor. Audierea Oxanei Parfeni este programată pentru ora 11:00, iar cea a Elenei Croitor va începe la 11:30.
Dosarul lui Vasile Botnari privind expulzarea profesorilor turci, trimis la rejudecare # Democracy.md
Instanța a admis recursul formulat de Galina Tufekci și a dispus trimiterea dosarului fostului șef al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Vasile Botnari, la rejudecare, transmite Promo-LEX. Este vorba despre cazul expulzării profesorilor turci din septembrie 2018. Hotărârea anterioară, pronunțată la 15 iulie 2020, îl sancționa pe Botnari doar cu o amendă penală în […] Articolul Dosarul lui Vasile Botnari privind expulzarea profesorilor turci, trimis la rejudecare apare prima dată în DemocracyMD.
Vot în comisia PE: Andres Ritter va merge mai departe pentru funcția de procuror-șef european # Democracy.md
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne a Parlamentul European a aprobat numirea lui Andres Ritter în funcția de procuror-șef al Parchetului European (EPPO). Votul, desfășurat luni, 23 februarie, s-a încheiat cu 52 de voturi pentru, 10 împotrivă și 6 abțineri. Ritter ocupă în prezent funcția de procuror-șef adjunct al EPPO, post pe care […] Articolul Vot în comisia PE: Andres Ritter va merge mai departe pentru funcția de procuror-șef european apare prima dată în DemocracyMD.
Patru ani de la războiul din Ucraina: administrația Chișinău continuă să susțină refugiații # Democracy.md
Astăzi, 24 februarie, se marchează patru ani de la începutul războiului din Ucraina. Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a reiterat condamnarea Primăriei față de agresiunea militară și a subliniat implicarea administrației locale în sprijinirea refugiaților ucraineni. Potrivit edilului, municipalitatea a mobilizat resurse materiale, logistice și umane – inclusiv medici, asistenți sociali și psihologi – pentru […] Articolul Patru ani de la războiul din Ucraina: administrația Chișinău continuă să susțină refugiații apare prima dată în DemocracyMD.
Maia Sandu: „Ucraina merită o pace dreaptă” :mesaj de recunoștință pentru poporul ucrainean # Democracy.md
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de recunoștință către ucrainenii care apără pacea și libertatea întregii Europe, cu prilejul împlinirii a patru ani de la începutul războiului din Ucraina. „În zorii unei zile care a schimbat istoria, Ucraina a ales să reziste. Și a rămas în picioare. Dârzenia poporului ucrainean este o lumină pentru […] Articolul Maia Sandu: „Ucraina merită o pace dreaptă” :mesaj de recunoștință pentru poporul ucrainean apare prima dată în DemocracyMD.
Un cetățean al Belarusului a fost arestat în Polonia, fiind suspectat că ar fi desfășurat activități de spionaj în interesul Minskului, inclusiv colectarea de informații privind obiective considerate esențiale pentru securitatea NATO. Informația a fost făcută publică de Parchetul Național al Poloniei. Potrivit anchetatorilor, reținerea a avut loc la 9 februarie, în urma unei operațiuni […] Articolul Polonia anunță arestarea unui belarus suspectat de spionaj pentru Minsk apare prima dată în DemocracyMD.
Bruxellesul reacționează după decizia Curții Supreme și noile taxe generale impuse de SUA # Democracy.md
Comisia Europeană a solicitat Statelor Unite, duminică, 22 februarie, să respecte termenii acordului comercial UE-SUA încheiat în 2025, după ce Curtea Supremă a SUA a anulat tarifele globale impuse de fostul președinte Donald Trump, iar administrația americană a introdus noi taxe generale de 15%, potrivit Reuters. Executivul UE, care negociază politica comercială în numele celor […] Articolul Bruxellesul reacționează după decizia Curții Supreme și noile taxe generale impuse de SUA apare prima dată în DemocracyMD.
Chișinău, 23 februarie 2026 – Wizz Air va întrerupe temporar accesul la platformele sale de rezervări și servicii digitale pentru clienți, pentru a efectua un upgrade programat al sistemelor, menit să îmbunătățească fiabilitatea, stabilitatea și experiența generală a clienților.Perioada planificată pentru întrerupere este:26 februarie, 00:00 – 09:00 ora MoldoveiÎn acest interval, clienții nu vor putea […] Articolul Wizz Air va întrerupe temporar serviciile sale digitale pentru un upgrade programat apare prima dată în DemocracyMD.
Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, critică dur Ministerul Culturii și Consiliul Național al Monumentelor Istorice (CNMI), acuzându-i de sabotarea proiectului de modernizare a Grădinii Publice „Ștefan cel Mare”. Potrivit edilului, autoritățile centrale refuză avizarea lucrărilor, condiționând proiectul de utilizarea unor plăci de granit „extrem de costisitoare”. Ceban susține că municipalitatea deține întreaga documentație necesară […] Articolul Ion Ceban acuză Guvernul de blocarea reabilitării Grădinii Publice „Ștefan cel Mare” apare prima dată în DemocracyMD.
Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță confirmarea unui caz de import de infecție cu virusul variolei maimuței (MPXV) în Republica Moldova. Diagnosticul a fost stabilit în urma investigațiilor de laborator realizate de Laboratorul Național de Referință al instituției. Potrivit autorităților, persoana a solicitat asistență medicală prezentând simptome precum slăbiciune generală, febră și erupții cutanate. În […] Articolul Moldova raportează primul caz de variola maimuței din ultimii ani apare prima dată în DemocracyMD.
Armata mexicană a anunțat că Nemesio Oseguera, cunoscut drept „El Mencho” și lider al cartelului Jalisco Nueva Generación (CJNG), a fost ucis duminică, 22 februarie. Moartea sa este considerată una dintre cele mai semnificative lovituri date traficului de droguri din Mexic în ultimii ani, după arestarea fondatorilor cartelului Sinaloa, Joaquin „El Chapo” Guzmán și Ismael […] Articolul Moartea lui „El Mencho” zguduie lumea cartelurilor: autoritățile confirmă decesul apare prima dată în DemocracyMD.
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a comentat decizia Președintelui Republicii Moldova de a acorda grațieri unor persoane implicate în coordonarea unor presupuse scheme de amploare legate de droguri. Într-o declarație publică, edilul a subliniat că, în opinia sa, responsabilitatea pentru aceste situații revine instituțiilor centrale și nu poate fi trecută asupra comisiilor prezidențiale. „Există […] Articolul Grațieri controversate: Ion Ceban cere transparență și anchetă în Parlament apare prima dată în DemocracyMD.
Krasnoselski afirmă că relațiile cu Moldova sunt tensionate și subliniază importanța securității Transnistriei # Democracy.md
Liderul autoproclamatei Republici Moldovenești Nistrene (RMN), Vadim Krasnoselski, a menționat că „Moldova este un stat vecin care nu a fost niciodată prieten cu Transnistria”, în cadrul unei ședințe a consiliului de administrație al așa-numitului minister al apărării al regiunii nerecunoscute. Krasnoselski a descris situația militar-politică din regiune ca fiind „extrem de complexă și instabilă”, menționând […] Articolul Krasnoselski afirmă că relațiile cu Moldova sunt tensionate și subliniază importanța securității Transnistriei apare prima dată în DemocracyMD.
Moartea unui copil după transplant în Italia: șase medici anchetați pentru ucidere din culpă # Democracy.md
Un copil de doi ani, Domenico, a decedat sâmbătă la spitalul Monaldi din Napoli, la două luni după ce a primit un transplant de inimă, potrivit BBC. Ancheta a scos la iveală că organul transplantat a suferit leziuni grave în timpul transportului, iar șase medici sunt acum vizați pentru ucidere din culpă. Operația a avut […] Articolul Moartea unui copil după transplant în Italia: șase medici anchetați pentru ucidere din culpă apare prima dată în DemocracyMD.
Serviciile municipale din Chișinău încep lucrări de reparație pe drumurile deteriorate # Democracy.md
Primarul Ion Ceban a anunțat că, începând din această săptămână, municipalitatea va demara intervenții ample pentru repararea drumurilor afectate de condițiile meteorologice din ultimele două luni. Ceban a subliniat că situații similare se înregistrează nu doar în Chișinău, ci și în alte localități din țară, precum și în regiunea vecină. Lucrările vor fi desfășurate simultan […] Articolul Serviciile municipale din Chișinău încep lucrări de reparație pe drumurile deteriorate apare prima dată în DemocracyMD.
Vladimir Plahotniuc, fost lider al Partidul Democrat din Moldova, este audiat astăzi în instanță în dosarul „Frauda bancară”. La ședința de judecată, Plahotniuc a prezentat mai multe materiale explicative, printre care scheme și diagrame, pregătite la solicitarea avocatului său, Lucian Rogac, care vor fi folosite pe parcursul audierii. Magistrații au stabilit ca ședința să se […] Articolul Fostul lider al Partidului Democrat prezintă materiale explicative în instanță apare prima dată în DemocracyMD.
Președinția explică etapele care au dus la grațierea și ulterior revocarea lui Nicolai Șepeli # Democracy.md
Tânărul Nicolai Șepeli, menționat recent în informații privind o presupusă implicare în pregătirea asasinării unor persoane publice din Ucraina, la comanda serviciilor rusești, a fost grațiat în aprilie 2022 de președinta Maia Sandu. Decizia a fost luată în urma demersurilor înaintate de Procuratura Generală și a avizului Comisiei pentru problemele grațierii, potrivit unui comunicat al […] Articolul Președinția explică etapele care au dus la grațierea și ulterior revocarea lui Nicolai Șepeli apare prima dată în DemocracyMD.
În Republica Moldova, 761 de copii aflați în evidența autorităților ca fiind adoptabili așteaptă să fie integrați într-o familie, potrivit datelor Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Persoanele care doresc să adopte pot accesa lista copiilor și să depună cererea pentru obținerea atestatului de adoptator la autoritatea tutelară din localitatea de domiciliu. Procesul de adopție presupune […] Articolul 761 de copii adoptabili din Moldova așteaptă o familie apare prima dată în DemocracyMD.
Jurnalista de investigație Cornelia Cozonac afirmă că a fost supusă unor presiuni și avertismente voalate după ce a relatat despre anularea unor grațieri. Potrivit acesteia, mesajele au venit din partea lui Ion Guzun, membru al Consiliului Superior al Magistraturii și fost președinte al Comisiei de grațieri, și ar fi făcut referire la sursele sale de […] Articolul Jurnalista Cornelia Cozonac reclamă presiuni după anchete privind grațierile apare prima dată în DemocracyMD.
Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii: Recomand ministrului Apărării să își dea demisia, după exemplul colegilor săi de la București # Democracy.md
Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, a recomandat ministrului Apărării să își dea demisia, invocând situația din sistem și cazurile tragice înregistrate în rândul tinerilor care își satisfac serviciul militar obligatoriu. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni la postul de televiziune TVR Moldova. Berlinschii a subliniat că, deși ministrul beneficiază de susținerea majorității parlamentare, […] Articolul Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii: Recomand ministrului Apărării să își dea demisia, după exemplul colegilor săi de la București apare prima dată în DemocracyMD.
Guvernul Moldovei actualizează lista companiilor aeriene cu restricții în spațiul aerian # Democracy.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat un ordin prin care stabilește listele actualizate ale companiilor aeriene care nu pot opera în țară sau care sunt supuse unor restricții operaționale. Măsura, semnată de vicepremierul și ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, a intrat în vigoare pe 19 februarie 2026, la publicarea în Monitorul Oficial, și va rămâne valabilă până […] Articolul Guvernul Moldovei actualizează lista companiilor aeriene cu restricții în spațiul aerian apare prima dată în DemocracyMD.
Român arestat în Italia după ce ar fi încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate: susține că a confundat copilul cu o jucărie # Democracy.md
Un cetățean român acuzat că ar fi încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate în Italia a oferit, în fața anchetatorilor, explicații pe care procurorii le consideră contradictorii. Bărbatul a declarat că nu ar fi realizat că este vorba despre un copil și că ar fi încercat să ia din mâinile mamei […] Articolul Român arestat în Italia după ce ar fi încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate: susține că a confundat copilul cu o jucărie apare prima dată în DemocracyMD.
Autoritățile ucrainene și moldovenești opresc o rețea care pregătea asasinate contra cost # Democracy.md
Procuratura Generală a Ucrainei a anunțat că o grupare suspectată de pregătirea unor omoruri la comandă a fost destructurată, membrii acesteia urmând să primească până la 100.000 de dolari pentru fiecare asasinat. Ancheta a fost realizată de o echipă comună de investigație formată din autoritățile ucrainene și cele moldovenești. Potrivit procurorilor ucraineni, gruparea ar fi […] Articolul Autoritățile ucrainene și moldovenești opresc o rețea care pregătea asasinate contra cost apare prima dată în DemocracyMD.
Premierul Munteanu: TVA-ul pentru sectorul HoReCa ar putea fi majorat, ceea ce va influența prețurile serviciilor # Democracy.md
Serviciile din restaurante, cafenele, baruri și unități de cazare ar putea înregistra majorări de preț în perioada următoare, ca urmare a unui plan guvernamental de unificare fiscală, a anunțat premierul Alexandru Munteanu la emisiunea „Cutia Neagră” de la TV8. Șeful Executivului a explicat că obiectivul este armonizarea cotelor reduse de TVA, exemplificând cu sectorul HoReCa, […] Articolul Premierul Munteanu: TVA-ul pentru sectorul HoReCa ar putea fi majorat, ceea ce va influența prețurile serviciilor apare prima dată în DemocracyMD.
Un cetățean al României a fost identificat în apropierea frontierei moldo-ucrainene, după ce camerele de supraveghere au surprins mișcarea sa din localitatea Drepcăuți spre linia de frontieră. Incidentul a avut loc pe 18 februarie, în zona de responsabilitate a Sectorului Poliției de Frontieră Criva. O patrulă mobilă a localizat bărbatul în apropierea frontierei, constatând că […] Articolul Suspect de huliganism depistat aproape de frontiera moldo-ucraineană apare prima dată în DemocracyMD.
„Ascultând declarațiile ministrului și ale unor deputați de la guvernare, ai impresia că trebuie să începem calendarul din momentul în care PAS a venit la guvernare și a «adus lumină» în țară — nu de la nașterea lui Isus Hristos!”, a declarat, în glumă, președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, în cadrul dezbaterilor pe marginea moțiunii […] Articolul Moțiune pe energie: Usatîi vs. PAS, schimb de replici în Parlament apare prima dată în DemocracyMD.
Fostul prinț Andrew, eliberat după arestul efectuat în ancheta legată de Jeffrey Epstein # Democracy.md
Fostul prinț Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles al III-lea, a fost reținut timp de peste 11 ore de poliția britanică în cadrul unei anchete care vizează presupusele sale legături cu Jeffrey Epstein. Andrew este suspectat că ar fi furnizat documente comerciale confidențiale către Epstein, însă a fost ulterior eliberat sub anchetă, autoritățile anunțând că verificările […] Articolul Fostul prinț Andrew, eliberat după arestul efectuat în ancheta legată de Jeffrey Epstein apare prima dată în DemocracyMD.
PCCOCS cere revenirea în penitenciar a unui complice implicat în asasinatul de pe terasa din Chișinău # Democracy.md
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a depus un demers în instanță prin care solicită ca unul dintre complicii implicati în omorul comis pe o terasă din sectorul Râșcani să revină în arest preventiv, după ce a fost plasat anterior în arest la domiciliu. „După plasarea în arest la domiciliu a organizatorului […] Articolul PCCOCS cere revenirea în penitenciar a unui complice implicat în asasinatul de pe terasa din Chișinău apare prima dată în DemocracyMD.
Platforma de mesagerie Telegram a negat recent afirmațiile unui oficial rus conform cărora serviciile de informații străine ar fi avut acces la mesajele soldaților ruși desfășurați în Ucraina. Declarațiile vin pe fondul unei campanii crescute a autorităților de la Moscova pentru limitarea utilizării aplicației, relatează TVPWorld. Săptămâna trecută, Roskomnadzor a impus restricții asupra Telegram, invocând […] Articolul Telegram respinge acuzațiile Moscovei privind mesajele soldaților ruși apare prima dată în DemocracyMD.
Juristul Alexandru Zubco câștigă la CEDO împotriva restricțiilor impuse de autoritățile transnistrene # Democracy.md
Juristul și apărătorul drepturilor omului Alexandru Zubco a obținut o hotărâre favorabilă la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), după ce, în 2015, autoritățile separatiste de la Tiraspol i-au interzis accesul în regiunea transnistreană pentru 15 ani. Curtea a constatat că Federația Rusă a încălcat dreptul său la libertatea de exprimare în exercitarea activității profesionale. […] Articolul Juristul Alexandru Zubco câștigă la CEDO împotriva restricțiilor impuse de autoritățile transnistrene apare prima dată în DemocracyMD.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a revocat decretul de grațiere emis în 2022 pentru Șepeli Nicolae Andrei, condamnat în trecut în Federația Rusă și transferat ulterior în Moldova pentru a-și ispăși pedeapsa. Decizia a fost luată în urma apariției unor informații noi care sugerează că Șepeli ar fi fost implicat în activități legate de o […] Articolul Președinta Maia Sandu retrage grațierea acordată lui Șepeli Nicolae Andrei apare prima dată în DemocracyMD.
În primele săptămâni ale anului, zeci de mii de cetățeni au decis să își procure polița de asigurare medicală obligatorie în mod individual, profitând de tariful redus oferit în această perioadă. Datele furnizate de Compania Națională de Asigurări în Medicină arată că peste 68.000 de persoane au achitat prima în sumă fixă de 2.527 de […] Articolul Crește numărul moldovenilor care își procură individual asigurarea medicală apare prima dată în DemocracyMD.
