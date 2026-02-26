ÎN CONTEXT | Expert, despre dialogul Chișinău-Tiraspol: Este util pentru limitarea influenței ruse în procesul de reintegrare
Radio Moldova, 26 februarie 2026 22:40
Dialogul dintre Chișinău și Tiraspol „este util pentru a limita rolul Federației Ruse în procesul de negocieri”, însă soluțiile fiscale, energetice și educaționale trebuie să pornească consecvent din partea autorităților constituționale. Fostul vicepremier pentru Reintegrare, Alexandru Flenchea, consideră că puterea de decizie aparține Republicii Moldova, iar unificarea economică deschide calea pentru reintegrarea țării.
• • •
Acum 30 minute
22:50
Șase morți și aproximativ 20 de răniți într-o explozie de gaz într-o cafenea din Kazahstan # Radio Moldova
Preliminar, șase persoane au murit, iar alte aproximativ 20 au fost rănite în urma unei explozii de gaz într-o cafenea din Kazahstan. Informația a fost transmisă pe 26 februarie de către departamentul regional pentru situații de urgență, citat de presa rusă.
22:40
Acum o oră
22:10
Două persoane și-au pierdut viața în urma a două accidente grave, unul rutier și altul feroviar, produse în municipiul Chișinău și în apropierea satului Elizaveta, municipiul Bălți. Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), tragediile s-au produs în seara zilei de joi, 26 februarie.
Acum 2 ore
21:50
Franța blochează accesul la televiziuni și radiouri rusești, precum și 35 de site-uri ale Federației Ruse # Radio Moldova
Autoritatea franceză de reglementare a audiovizualului (ARCOM) a dispus blocarea a 35 de site-uri ale unor publicații rusești și accesul la posturi de televiziune și de radio rusești pe platforme de streaming, punând astfel în aplicare sancțiuni europene, a anunțat instituția joi, 26 februarie.
21:40
Locuitorii din clădirile cu risc major, informați în cadrul campaniei „Cunoașterea riscurilor - primul pas spre siguranță” # Radio Moldova
Un număr de 238 din peste o mie de clădiri înalte și blocuri cu mansardă din Republica Moldova prezintă risc major în caz de incendiu sau alte situații excepționale. Majoritatea acestora se află în municipiul Chișinău, unde aproximativ 8.700 de persoane locuiesc în condiții ce le-ar putea pune viața în pericol. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a lansat campania națională „Cunoașterea riscurilor - primul pas spre siguranță”, menită să informeze populația și să reducă riscurile prin implicarea autorităților responsabile.
21:20
Valeriu Chiveri propune trecerea tuturor școlilor din raioanele de est la predarea în limba română, din 1 septembrie # Radio Moldova
După o pauză de peste un an, Chișinăul și Tiraspolul s-au așezat la masa negocierilor în formatul 1+1. Vicepremierul pe Reintegrare, Valeriu Chiveri, s-a întâlnit cu trimisul regimului separatist Vitali Ignatiev la sediul Misiunii Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) de la Tiraspol.
21:10
Afganistanul a lansat „atacuri masive” împotriva Pakistanului și anunță că a cucerit 15 avanposturi militare pakistaneze # Radio Moldova
Autoritățile talibane afgane au lansat „atacuri masive” împotriva forțelor pakistaneze, de-a lungul frontierei și anunță că au au ucis sau luat prizonieri mai mulți militari inamici ca represalii în urma unor bombardamente recente, anunță joi un purtător de cuvânt al armatei afgane în estul Afganistanului, relatează AFP, citată de news.ro.
Acum 4 ore
20:40
Parlamentul a aprobat | Deputații vor examina 354 de proiecte de acte normative în 2026 # Radio Moldova
Deputații vor examina 354 de proiecte de acte normative în acest an, dintre care 314 proiecte prevăzute în Programul Național de Aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025–2029. De asemenea, va fi examinată ratificarea a 18 tratate internaționale, o serie de acte care rezultă din executarea hotărârilor Curții Constituționale, precum și audierea a 48 de rapoarte anuale ale autorităților și instituțiilor publice. Programul legislativ pentru anul 2026 a fost aprobat în cadrul ședinței plenare din 26 februarie.
20:20
Tensiunile dintre Ucraina și țările europene, Ungaria și Slovacia persistă după întreruperea livrărilor de petrol rusesc prin Drujba # Radio Moldova
Tensiunile dintre Ucraina și țările europene, Ungaria și Slovacia persistă după întreruperea livrărilor de petrol rusesc prin conductele Drujba, ca urmare a unui atac rus. Premierul ungar, Viktor Orban, îl acuză pe președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, de blocarea conductelelor în încercarea de a forța Ungaria să intre în război. Iar premierul slovac, Robert Fico, amenință cu noi măsuri împotriva Ucrainei dacă tranzitul petrolului către rafinăria Slovnaft nu va fi reluat.
20:00
Petrocub Hâncești face ultimele retușuri înaintea startului celei de-a doua părți a sezonului competițional. Discipolii lui Șota Maharadze au jucat un meci amical cu Real Sireți, pregătindu-se astfel de partidele de săptămâna viitoare, din Cupa Moldovei și liga națională.
19:50
Un cutremur cu magnitudinea 4,4 s-a produs joi seara în zona seismică Vrancea, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.
19:30
Socialiștii cer crearea unei comisii de anchetă privind grațierea lui Șepeli. PAS: „O fumigenă” # Radio Moldova
Socialiștii au cerut crearea unei comisii de anchetă în scandalul grațierii lui Nicolai Șepeli, care a fost reținut și arestat săptămâna trecută, fiind bănuit că ar fi organizatorul unui grup criminal care urma să asasineze mai multe persoane publice din Ucraina. Inițiativa nu a fost susținută de majoritatea parlamentară, catalogând situația drept o „fumigenă”. În același timp, fostul procuror general, deputatul Alexandr Stoianoglo a ținut să precizeze că solicitarea de grațiere a lui Șepeli a ajuns la Președinție după plecarea lui din funcție.
19:20
Activitatea grădinilor zoologice va fi reglementată de o lege nouă, armonizată cu legislația Uniunii Europene (UE). Un document în acest sens a fost votat pe 26 februarie, de Parlament, în prima lectură. O prevedere se referă la cerințele de conservare a biodiversității. Grădinile zoologice vor avea obligația de a elabora, implementa și publica propria strategie de conservare a biodiversității, care va include programe de reproducere în captivitate, activități educaționale și proiecte de cercetare științifică.
Acum 6 ore
19:00
Importul vinului moldovenesc în Ucraina ar putea fi restricționat. Măsurile vizează și strugurii, alcoolul etilic și distilatele # Radio Moldova
Importul vinului moldovenesc în Ucraina ar putea fi restricționat semnificativ în viitorul apropiat. Cabinetul de Miniștri de la Kiev a pregătit modificări la lista bunurilor a căror import va fi supus unui control special în anul 2026, anunță presa ucraineană. Restricțiile vizează vinurile, strugurii proaspeți, alcoolul etilic și distilatele.
18:20
Alertă cu bombă de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău s-a dovedit a fi falsă. Activitatea aeroportului a fost reluată # Radio Moldova
Alerta cu bombă de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău s-a dovedit a fi falsă, iar activitatea aerogării a fost reluată.
18:20
Audieri în Parlament: Pe teritoriul Republicii Moldova nu există laboratoare de droguri sintetice # Radio Moldova
Marijuana și hașișul rămân principalele droguri care circulă în Republica Moldova, însă traficanții se orientează tot mai mult către drogurile sintetice. Capturile de PVP, așa-numita „sare”, și mefedronă au crescut semnificativ și reflectă adaptabilitatea traficanților de a diversifica substanțele pentru a evita controlul legal. Declarațiile au fost făcute de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, în cadrul audierilor parlamentare din 26 februarie.
18:10
Ședințe fără cvorum, dar cu bani pe card: Consilierii municipali, remunerați cu aproape 3.000 de lei pentru fiecare ședință eșuată # Radio Moldova
Vin la ședințe care nu mai au loc din cauza lipsei de forum, fac declarații politice fără să aprobe vreo decizie utilă pentru chișinăuieni, după care se duc acasă cu buzunarele pline. Consilierii municipali din Chișinău, care nu au aprobat bugetul capitalei de aproape doi ani și nu reușesc să ajungă la consens pentru a rezolva problemele capitalei, primesc câte circa 3.000 de lei inclusiv pentru fiecare tentativă eșuată de a organiza ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC).
18:00
Alertă falsă cu bombă la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău. Activitatea aeroportului a fost reluată # Radio Moldova
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău a fost vizat, în după-amiaza zilei de joi, 26 februarie, de o alertă privind minarea obiectivului. Subdiviziunile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne au fost trimise, de urgență, la fața locului.
17:30
Discuții între Kiev și Washington, la Geneva, privind „pachetul de prosperitate” și redresarea economică a Ucrainei # Radio Moldova
O întâlnire bilaterală între delegația Ucrainei și negociatorii americani va avea loc, pe 26 februarie, la Geneva, Elveția. Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare Ucrainei, urmează să poarte discuții cu trimisul special al Statelor Unite (SUA), Steve Witkoff, și cu Jared Kushner, ginerele președintelui american.
17:20
Premii și granturi de zeci de mii de euro pentru dezvoltarea învățământului dual, în R. Moldova # Radio Moldova
Unsprezece instituții de învățământ profesional-tehnic din R. Moldova au fost premiate, inclusiv financiar, pentru rezultatele obținute în dezvoltarea învățământului dual și pentru inițierea unor noi programe adaptate cerințelor actuale ale pieței muncii.
17:10
Un lot de biscuiți de import, periculoși pentru sănătate, distrus de inspectorii ANSA # Radio Moldova
Jumătate de tonă de biscuiți de import au fost retrași de pe piață și distruși de Inspectorii Agenției Naționale Pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Rezultatele de laborator au arătat că produsele depășeau limita maximă admisă de acizi grași trans, fapt ce poate duce la creșterea riscului de boli cardiovasculare.
Acum 8 ore
17:00
Atenție, notificări FALSE! Autoritățile îndeamnă cetățenii să nu ia în seamă informațiile despre pretinse rețineri de bani # Radio Moldova
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) nu expediază cetățenilor notificări privind pretinse rețineri temporare de mijloace financiare, semnate de directoarea instituției, Olga Golban. Imaginea SFS este utilizată ilegal cu scopul de a reduce încrederea cetățenilor în activitatea instituției, atenționează responsabilii de la fisc.
17:00
Alertă cu bombă la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău. Pasagerii și personalul, evacuați # Radio Moldova
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău a fost vizat, în după-amiaza zilei de joi, 26 februarie, de o alertă de minare. Informația a fost confirmată de Poliția de Frontieră.
16:40
Voturi insuficiente în Parlament pentru Bernard Lavigne și Herman von Hebel, propuși în Comisia de evaluare a procurorilor # Radio Moldova
Experții internaționali Bernard Lavigne și Herman von Hebel, propuși pentru a face parte din Comisia de evaluare externă a procurorilor, nu au acumulat suficiente voturi în plenul Parlamentului pentru a fi numiți în funcție. Pentru cele două candidaturi au votat 53 de deputați, în condițiile în care era necesară susținerea a trei cincimi dintre parlamentari, adică 61 de voturi „pentru”.
16:40
Valeriu Chiveri a anunțat, la Tiraspol, crearea unui fond de „convergență” pentru stimularea procesului de reintegrare # Radio Moldova
Guvernul R. Moldova va promova soluționarea conflictului transnistrean exclusiv prin negocieri pașnice, politice și diplomatice, având ca bază respectarea suveranității și integrității teritoriale a țării, în granițele sale recunoscute internațional, a declarat vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, pe 26 februarie, la întâlnirea în formatul „1+1”, care a avut loc la sediul Misiunii Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) de la Tiraspol.
16:20
Doi membri noi în Comisia de evaluare a procurorilor: Bernard Lavigne și Herman von Hebel # Radio Moldova
Experții internaționali Bernard Lavigne și Herman von Hebel, fost președinte al Comisiei Pre-Vetting, vor completa componența Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor începând cu 1 mai. Candidaturile au fost aprobate de Parlament în ședința din 26 februarie, cu 53 de voturi. Opoziția a votat împotrivă.
16:20
Declarațiile martorului secret în dosarul lui Plahotniuc: Confirmă mecanismele de ascundere a fondurilor, spun procurorii # Radio Moldova
Un investigator sub acoperire a documentat activitatea financiară gestionată de Vladimir Plahoniuc, iar declarațiile acestuia au fost citite, pe 26 februarie, în ședința de judecată. În timp ce procurorii consideră informațiile prezentate de martorul secret relevante, apărarea a contestat valoarea lor probatorie și a solicitat expertize și audieri suplimentare.
16:00
Jurnalistă DW, la Moldova 1: „Tiraspolul este dependent sută la sută, în ultima vreme, de Republica Moldova” # Radio Moldova
Reluarea dialogului dintre Chișinău și Tiraspol are loc într-un context regional complicat, în care presiunea economică, războiul din Ucraina și aspirațiile europene ale Republicii Moldova se intersectează. „Important este că există un dialog”, a remarcat jurnalista Deutsche Welle (DW), Alina Kühnel, la jurnalul amiezii de la Moldova 1.
15:40
Veste surprinzătoare în fotbalul mondial! Celebrul Cristiano Ronaldo, acționar la un club spaniol # Radio Moldova
Cristiano Ronaldo revine în fotbalul spaniol, dar nu ca fotbalist, ci ca investitor. Portughezul a achiziționat 25 la sută din acțiunile clubului Unión Deportiva Almería, aflat în prezent pe locul trei în a doua divizie valorică a fotbalului spaniol.
15:20
Avocat: Tranzacțiile ce depășesc suma de 1.000 de lei trebuie consemnate în formă scrisă # Radio Moldova
Legislația R. Moldova recunoaște trei forme de contracte: autentificate notarial, în formă scrisă și verbale. Toate au, în principiu, aceeași forță juridică, însă diferă condițiile de formă și modalitatea de probare. Doar anumite contracte, în special cele ce țin de bunuri imobile, trebuie în mod obligatoriu autentificate notarial pentru a fi valabile, atenționează avocații.
Acum 12 ore
15:00
Începutul anului 2026 a fost marcat de o creștere semnificativă a cererii de energie electrică, inclusiv la nivelul vârfurilor de sarcină, pe fondul temperaturilor scăzute și al utilizării sporite a sistemelor electrice de încălzire, anunță Premier Energy Distribution. În ianuarie curent, consumul total a înregistrat o creștere cu aproximativ 17.6% față de aceeași perioadă din 2025 și cu aproape 15% comparativ cu ianuarie 2024.
14:40
Dosarul bisericilor-monument: Cine va gestiona lăcașurile sfinte după anularea contractelor din 2003 și 2008 # Radio Moldova
Peste 800 de biserici și mănăstiri cu statut de monument istoric ar putea reveni în posesia statului după anularea, în instanță, a contractelor prin care acestea au fost date în folosință gratuită și pe termen nelimitat Mitropoliei Moldovei, pe timpul guvernării comuniste. În așteptarea deciziei finale a Curții Supreme de Justiție (CSJ), autoritățile recunosc că nu au capacitatea administrativă de a gestiona un număr atât de mare de monumente.
14:20
Omorul la comandă din sectorul Râșcani | Curtea de Apel îl trimite din nou în penitenciar pe presupusul organizator al crimei # Radio Moldova
Presupusul complice la omorul la comandă al unui cetățean turc, comis în vara anului 2024 pe terasa unui local din sectorul Râșcani al capitalei, revine în arest preventiv. Decizia a fost pronunțată de Curtea de Apel, la solicitarea procurorilor Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
14:00
Mihai Popșoi, la Reuniunea Consiliului Permanent al OSCE: „R. Moldova pledează pentru soluționarea pașnică a conflictului transnistrean” # Radio Moldova
R. Moldova pledează ferm pentru soluționarea pașnică a conflictului transnistrean și a reiterat, la reuniunea Consiliului Permanent al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), desfășurată la Viena pe 26 februarie, obligația Federației Ruse de retragere a trupelor și munițiilor de pe teritoriul țării noastre, în conformitate cu angajamentele internaționale asumate.
14:00
Premiul a ajuns la destinație! Claudia Chiper a primit trofeul pentru cea mai bună fotbalistă a anului trecut # Radio Moldova
Premiul pentru cea mai bună fotbalistă a țării din 2025 i-a fost înmânat în cantonamentul echipei naționale care se pregătește de debutul în preliminariile Campionatului Mondial din 2027. Claudia Chiper este componentă a clubului Farul Constanța din 2023, iar în ultimii doi ani a cucerit titlul de campioană a României. Ea este fotbalista cu cele mai multe meciuri jucate la prima reprezentativă a Republicii Moldova și totodată golgheterul all-time al selecționatei.
13:50
Schimbări în sistemul de învățământ: Parlamentul votează în lectură finală modificările la Codul Educației # Radio Moldova
Parlamentul a votat în lectură finală, pe 26 februarie, modificările la Codul Educației, care prevăd reorganizarea rețelei școlare și posibilitatea ca rectorii care gestionează procese de integrare a altor comunități universitare să candideze pentru un al treilea mandat. Prevederile contestate de opoziție au rămas în vigoare.
13:40
Creșterea nivelului de educație digitală a populației, esențială pentru prevenirea fraudelor online, susțin experții # Radio Moldova
Escrocheriile online se concentrează în marile orașe, iar recuperarea banilor depinde și de rapiditatea intervenției. Cele mai multe cazuri de escrocherii sunt înregistrate la Chișinău, Bălți și Cahul, acolo unde utilizarea serviciilor de internet și mobile banking este mai intensă, anunță oamenii legii. Experții susțin că un element esențial în prevenirea fraudelor online este creșterea nivelului de educație digitală a populației, care rămâne insuficient de dezvoltată în Republica Moldova.
12:50
Parlamentul aprobă încetarea mandatului Saskiei de Vries în Comisia de evaluare a procurorilor # Radio Moldova
Experta internațională în domeniul justiției, Saskia de Vries, își încheie activitatea în cadrul Comisiei de evaluare a procurorilor. Parlamentul a luat act, pe 26 februarie, de cererea de demisie a expertei și a aprobat încetarea calității de membru începând cu data de 1 mai.
12:50
Real Madrid și Paris Saint Germain s-au calificat în optimile de finală ale Ligii Campionilor # Radio Moldova
Real Madrid a învins-o pe Benfica Lisabona cu 2-1 în cea de-a doua manșă a play-off-ului. În tur, a fost 1-0 pentru gruparea spaniolă. Echipa portugheză a început curajos meciul de pe "Bernabeu" și în minutul 14 a deschis scorul prin Rafa Silva. Echipa-gazdă nu s-a lăsat intimidată și după doar 2 minute a egalat, prin Aurelien Tchouameni. Mai târziu Arda Guler a marcat, însă golul a fost anulat pe motiv de ofsaid la Gonzalo Garcia.
12:30
Soluții pentru ambuteiajele din Chișinău: Patru parcări mari, construite la intrările în oraș # Radio Moldova
Cetățenii care vin zilnic la Chișinău din alte localități își vor putea lăsa autoturismele la intrările în oraș, în parcări speciale, urmând să-și continue deplasarea cu transportul public. Municipalitatea anunță construirea a patru parcări de captare („park & ride”), însă fără să avanseze un termen concret de începere a lucrărilor.
12:10
Moțiunea simplă privind politicile Ministerului Muncii și Protecției Sociale (MMPS), inițiată de fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), a fost prezentată pe 26 februarie în plenul Parlamentului.
12:00
Mandatul lui Alexei Gherțescu la conducerea Consiliului Concurenței se va încheia pe 1 martie # Radio Moldova
Mandatul președintelui Plenului Consiliului Concurenței, deținut de Alexei Gherțescu, va înceta începând cu 1 martie. Parlamentul a aprobat, pe 26 februarie, cererea de demisie depusă de Gherțescu, invocând „motive personale”.
11:50
Parlamentul a adoptat o declarație în susținerea Ucrainei: „Condamnăm ferm acțiunile criminale ale Federației Ruse” # Radio Moldova
La patru ani de la invazia militară la scară largă a Ucrainei de către Federația Rusă, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat, la inițiativa fracțiunii Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), o Declarație de susținere a independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei.
11:50
Comitetul de siguranță al EMA recomandă retragerea de pe piață a medicamentelor ce conțin levamisol, utilizate pentru tratarea parazitozelor # Radio Moldova
Comitetul de siguranță al Agenției Europene pentru Medicamente (EMA) recomandă retragerea de pe piață a substanțelor ce conțin levamisol, în urma unei reevaluări a siguranței la nivelul Uniunii Europene (UE). Două tipuri de astfel de medicamente sunt comercializate și în R. Moldova și pot afecta creierul.
11:40
„Rușii încearcă să se joace cu președintele Statelor Unite”: Avertismentul lansat de Zelenski la un post de televiziune apropiat lui Trump # Radio Moldova
Rusia încearcă „să se joace cu președintele Statelor Unite” și să tragă de timp în eforturile mediate de SUA pentru a pune capăt războiului, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un interviu acordat la Kiev pentru televiziunea Fox News, apropiată lui Donald Trump.
11:10
Chișinăul demarează procesul de retragere a scutirilor de taxe pentru agenții economici din stânga Nistrului # Radio Moldova
Autoritățile de la Chișinău vor începe eliminarea treptată a facilităților fiscale și vamale de care beneficiază agenții economici din stânga Nistrului și vor institui un fond special de convergență destinat procesului de reintegrare.
11:00
Șepeli, care ar fi recrutat persoane pentru a ucide lideri ucraineni, conexiuni cu Șor: Bani din Rusia pentru a corupe alegători din R. Moldova # Radio Moldova
Nicolae Șepeli, cel care ar fi recrutat 11 persoane pentru a comite atentate împotriva unor militari și jurnaliști ucraineni, la comanda serviciilor speciale ruse, ar avea conexiuni cu rețeaua coordonată de condamnatul Ilan Șor pentru a deturna alegerile din R. Moldova.
11:00
Micuțe de opt ani, abuzate sexual ani de zile: Făptașul le ademenea cu dulciuri, haine și telefoane # Radio Moldova
Un bărbat de 67 de ani a violat două fetițe timp de patru ani. Acțiunile cu caracter sexual au început când copilele aveau doar câte opt ani și au continuat până ce acestea au împlinit vârsta de 12 ani. Făptașul a fost condamnat la 20 de ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis.
10:50
Două momente de reculegere în Parlament: Pentru eroii căzuți la Nistru și victimele războiului din Ucraina # Radio Moldova
Deputații Parlamentului Republicii Moldova s-au ridicat de două ori în picioare, în ședința din 26 februarie, pentru a păstra momente de reculegere în memoria celor care și-au sacrificat viața pentru suveranitatea Republicii Moldova, precum și a victimelor războiului din Ucraina.
10:20
Revista presei | SUA mediază noi negocieri pentru încheierea războiului ruso-ucrainean și pentru limitarea programului nuclear al Iranului # Radio Moldova
Presa internațională este dominată de articole care scriu despre pregătirile noilor negocieri pentru încheierea războiului ruso-ucrainean, programate azi la Geneva. Publicațiile occidentale analizează rezervele europene privind trimiterea unor trupe de menținere a păcii în Ucraina, precum și acuzațiile Kremlinului privind presupuse livrări de arme nucleare Kievului de către Franța și Marea Britanie. În paralel, atenția presei rămâne concentrată asupra negocierilor indirecte dintre Statele Unite și Iran privind programul nuclear al Teheranului.
