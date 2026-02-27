Perspective mai sumbre în 2026 – BERD corectează prognoza și anunță temperarea creșterii economice în Moldova
Politik, 27 februarie 2026 13:00
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a revizuit în creștere prognoza de creștere a PIB-ului Republicii Moldova pentru anul 2025, de la 1,5% la 2,5%, însă a redus estimarea pentru 2026 de la 3,8% la 3%. Pentru 2027, instituția anticipează un avans economic de 3,5%, potrivit raportului „Regional Economic Prospects", publicat în februarie 2026,
Opt persoane, reţinute în dosarul de escrocherie la primăria Durleşti – Prejudiciul estimat la peste 15 milioane de lei – Este vizat și primarul din localitate # Politik
Opt persoane au fost reținute pentru 72 de ore în cadrul a 50 de percheziții efectuate de ofițerii Centrul Naţional Anticorupţie (CNA) în dosarul deschis pentru escrocherie, care vizează deposedarea Primăriei Durlești de mai multe terenuri situate în intravilanul localității. În cadrul anchetei sunt vizați primarul Eleonora Şaran și viceprimarul localității, Mihail Enachi, precum şi
Crimă în stânga Nistrului – Fostul vicepremier al Moldovei, Nicolae Andronati, a fost omorât în localitatea Caragaș # Politik
Fostul vicepremier, Nicolae Andronati, semnatar al Declarației de independență a Republicii Moldova, a fost omorât pe 24 februarie, în stânga Nistrului, scrie PulsMedia.md. Informația a fost confirmată de Biroul pentru Reintegrare, pentru Realitatea.md. Corpul neînsuflețit al bărbatului a fost găsit în gospodăria sa din localitatea Caragaș. Forțele de ordine ar avea trei suspecți, doi dintre
Deputatul Cuiumju – Există riscul ca nota de plată către Gazprom să fie achitată de consumatori # Politik
Deputatul Partidului Nostru, membru al Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Constantin Cuiumju, a declarat că în jurul auditului datoriei SA „Moldovagaz" față de „Gazprom" persistă numeroase semne de întrebare. La postul de televiziune Exclusiv TV, acesta și-a exprimat îngrijorarea că deciziile financiare adoptate ar putea fi, în final, puse din nou pe umerii cetățenilor.
Ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, a declarat că în acest an vor fi reparate capital 210 kilometri de drumuri naționale, în baza unui program finanțat cu circa 400 de milioane de lei. Precizările au fost făcute în cadrul emisiunii „Cutia Neagră" de la TV8. Întrebat dacă suma este suficientă, ministrul a explicat că lucrările sunt planificate
Corupție cu terenuri la Durlești – CNA a descins la primărie – Sunt vizați mai mulți funcționari # Politik
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară astăzi ample acțiuni procesuale într-o cauză penală ce vizează o presupusă schemă de escrocherie prin care administrația publică locală Durlești ar fi fost deposedată de mai multe terenuri intravilane. În dosar sunt vizați primarul și viceprimarul localității, ingineri cadastrali, șeful adjunct al
Serviciile de frumusețe, frizerie și cosmetologie au intrat în vizorul Serviciului Fiscal de Stat, fiind identificate ca un domeniu cu risc sporit de neconformare fiscală. Monitorizarea vizează inclusiv activitățile promovate prin intermediul portalurilor online de anunțuri. În prezent, autoritatea fiscală desfășoară acțiuni de conformare în raport cu contribuabilii din acest sector. Este vorba despre vizite
Subsidiara Energocom, „Energocom Trading", a primit licența pentru furnizarea gazelor naturale, în baza unei decizii adoptate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Hotărârea a fost aprobată de Consiliul de administrație al ANRE în această săptămână și prevede eliberarea licenței pentru o perioadă de 25 de ani, în intervalul 24 februarie 2026 – 23
Tensiuni comerciale – Guvernul de la Kiev pregătește restricții la importul vinului moldovenesc # Politik
Guvernul Ucrainei a elaborat un proiect de hotărâre care prevede modificări în lista produselor al căror import va fi supus unui control special în 2026. Documentul include impunerea licențierii pentru importul vinului, strugurilor proaspeți, alcoolului etilic și distilatelor din Republica Moldova, notează RBK.ua Măsura este o reacție la decizia Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor din
Raportul MAI privind combaterea consumului și traficului de droguri audiat în Parlament – Urmează adoptarea Strategiei naționale antitrog # Politik
Ministrul Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a prezentat în plenul Parlamentului raportul privind măsurile întreprinse de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) pentru prevenirea și combaterea consumului și traficului de droguri, precum și prioritățile pentru intensificarea acestor acțiuni. Ministrul a subliniat că fenomenul consumului de droguri este transfrontalier și în creștere la nivel global, Republica Moldova nefiind izolată
Majorare de capital de 55 milioane de euro la Portul Constanța, în urma achiziției Portului Giurgiulești # Politik
Portul Constanța își majorează capitalul social cu până la 281 625 500 de lei românești (aproximativ 55,2 milioane de euro), în contextul extinderii strategice și al planurilor de investiții pe termen lung. Convocarea acționarilor a fost anunțată de Fondul Proprietatea, care deține 20% din companie. Asta după ce BERD a anunțat că vinde Portul Internațional
La Tiraspol a avut loc prima întâlnire a lui Chiveri cu Ignatiev – Ultima întrevedere în format 1+1 a avut loc în primăvara anului 2025 # Politik
Sub auspiciul OSCE, la Tiraspol a avut loc loc prima reuniune a vicepremierului Valeriu Chiveri cu așa-numitul ministru transnistrean de externe Vitali Ignatiev. Valeriu Chiveri a menționat în debutul reuniunii că o există corespondență activă și un dialog constant, între cele două părți, însă contactele directe pot aduce rezultate mai bune. Chiveri a menționat că
Parlamentul nu a reușit să desemneze membrii în Comisia de evaluare externă a procurorilor – Igor Grosu promite soluții pentru a debloca procesul # Politik
Numirea fostului președinte al Comisiei Pre-Vetting, Herman von Hebel, în funcția de membru al Comisiei de evaluare a procurorilor a eșuat, după ce proiectul nu a întrunit numărul necesar de voturi în Parlament. Inițiativa nu a acumulat cele 61 de voturi suficiente pentru desemnarea unui membru al Comisiei de vetting. Pentru hotărârea legislativului au votat
Deputatul Cuiumju cere tansparență la Energocom – Prețurile de achiziție se țin în secret, iar profitul se face pe seama cetățenilor # Politik
Calculele arată că tariful la gazele naturale trebuia fi redus mai devreme. Pe parcursul anului, prețurile pe piețele internaționale au scăzut, iar întreprinderea de stat Energocom ține în secret prețul de achiziție al gazelor naturale. Între timp populația plătea pentru gaz la tarife foarte ridicate în cele mai reci luni ale anului. Despre aceasta a
Chișinăul vrea anularea facilităților fiscale pentru unele produse din stânga Nistrului – Măsurile ar aduce la bugetul de stat venituri de 3.3 miliarde de lei anual # Politik
Fracțiunea PAS a înregistrat un proiect de lege care să corecteze inechitatea și să elimine treptat scutirile fiscale aplicate pentru regiunea transnistreană din anul 2000. Primele scutiri fiscale vor fi eliminate în acest an pentru produse neesențiale sub aspect social, precum alcoolul. Astfel, la importul și comercializarea acestor produse se vor aplica TVA și accize,
Hassan Toper, cetățeanul turc învinuit de complicitate la omorul intenționat al lui Eren Izzet, comis pe 10 iulie 2024 în sectorul Rîșcani al Capitalei, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, transmite Ziarul de Gardă. Astăzi, 26 februarie, Curtea de Apel Centru a admis recursul procurorilor. Informația a fost confirmată pentru ZdG
Guvernul pregătește extinderea aparatului Cancelariei de Stat cu încă 56 de funcții – Inițiativa este criticată de opoziția parlamentară # Politik
Deputatul Ion Chicu acuză Guvernul că pregătește extinderea aparatului Cancelariei de Stat cu încă 56 de funcții, criticând inițiativa drept o creștere nejustificată a birocrației în condițiile majorării datoriei publice. Potrivit fostului premier, proiectul de hotărâre ar urma să majoreze efectivul-limită al instituției de la 323 la 379 de unități. „Cei mai mulți dintre acești
Modificările la Codul educației, votate de Parlament – Ce suport vor primi elevii și cadrele didactice # Politik
Cadrul normativ în domeniul educației a fost revizuit în vederea îmbunătățirii calității învățământului și consolidării sprijinului acordat elevilor și cadrelor didactice. Modificările adoptate vizează eficientizarea rețelei școlare, instituirea grupelor de sprijin pentru copiii cu dizabilități, precum și acordarea unor indemnizații tinerilor care aleg să își continue cariera în învățământul profesional tehnic. Inițiativa legislativă, elaborată de
Tarifele la gazele naturale furnizate în regim de ultimă opțiune vor crește ușor începând cu 1 martie. Consiliul de administrație al Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică urmează să aprobe noile prețuri pentru gazele livrate de Energocom, proiectul hotărârii fiind plasat pe site-ul regulatorului. Pentru consumatorii racordați la rețelele de joasă presiune, tariful va fi
PSRM a înaintat o moțiune de cenzură împotriva ministrului Muncii, Natalia Plugaru – Fracțiunea acuză ministerul de trei eșecuri majore # Politik
Deputatul PSRM Ala Ursu-Antoci a dat citire moțiunii de cenzură simple asupra politicilor ministerului Muncii și Protecției Sociale, înaintate de fracțiunea socialiștilor împreună cu opoziția parlamentară: „Fracțiunea Partidului Socialiștilor împreună cu opoziția parlamentară înaintează astăzi o moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Nu o facem din confort politic, o facem pentru că
Parlamentul de la Chișinău reconfirmă sprijinul pentru Ucraina, la patru ani de la invazia militară rusă la scară largă # Politik
– Parlamentul a adoptat o Declarație de susținere a independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, cu ocazia împlinirii a patru ani de la invazia militară la scară largă a Ucrainei de către Federația Rusă. Proiectul de hotărâre, inițiat de un grup de deputați din Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate", a fost votat de
Moldova va relua treptat importul de carne de pui din Ucraina – La prima etapă, doar cea congelată # Politik
Republica Moldova va începe treptat reluarea importului de carne de pui din Ucraina, iar în prima etapă va fi permisă doar introducerea în țară a cărnii congelate. Anunțul a fost făcut de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, după ședința de Guvern. Potrivit oficialei, decizia vine după discuții cu partea ucraineană și cu importatorii
Opoziția îngrijorată de majorarea TVA pentru HoReca – O măsură antieconomică care va lovi în business # Politik
Vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova din partea PSRM, Vlad Batrîncea, a declarat în cadrul briefingului de astăzi că se opune intenției Guvernului de a majora cota TVA de la 8% la 18% pentru agenții economici din domeniul alimentației publice, industriei hoteliere și serviciilor. Potrivit acestuia, în Parlament au parvenit deja notificări din partea reprezentanților mediului de
Un magistrat de la Judecătoria Chișinău în vizorul ANI – A fost depistat cu o avere nejustificată de aproape 740 de mii de lei # Politik
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat că judecătoarea Lilia Lupașco, de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, deține avere nejustificată în valoare de 739.203 lei. Diferențele au fost identificate pentru perioada 1 august 2016 – 18 octombrie 2022, între veniturile declarate, cheltuieli și bunurile dobândite de aceasta și membrii familiei sale. În vederea confiscării averii
Președintele Sandu a retras cetățenia pentru nouă persoane – Cine sunt vizați în decretul prezidențial # Politik
Președinta Maia Sandu a semnat astăzi, 25 februarie 2026, decretul privind retragerea cetățeniei Republicii Moldova în cazul a nouă
Liberalizare de fațadă pe piața gazelor – Un monopolist pleacă, altul rămâne – Ce relevă raportul ANRE # Politik
Piața gazelor naturale din Republica Moldova a intrat în 2025 într-o etapă de schimbare, cu mai mulți furnizori și traderi activi și cu prime semne de liberalizare, însă rămâne puternic concentrată și dominată de furnizorii cu obligații de serviciu public, arată raportul ANRE de monitorizare a pieței pentru anul 2025. Potrivit ANRE, în 2025 au ... Liberalizare de fațadă pe piața gazelor – Un monopolist pleacă, altul rămâne – Ce relevă raportul ANRE The post Liberalizare de fațadă pe piața gazelor – Un monopolist pleacă, altul rămâne – Ce relevă raportul ANRE appeared first on Politik.
Ministrul Gavriliță – Este prematur să discutăm despre nivelul concret al cotelor de TVA în sectorul HoReca # Politik
Ministerul Finanțelor anunță că se află în plin proces de reevaluare a întregului sistem fiscal, iar TVA reprezintă doar o componentă a acestei analize. Ministrul Gavriliță subliniază că obiectivele reformei sunt „simple și clare”: simplitate, comoditate, competitivitate și conformare. El precizează că procesul este încă în fază de elaborare și consultare, fiind utilizată atât expertiză ... Ministrul Gavriliță – Este prematur să discutăm despre nivelul concret al cotelor de TVA în sectorul HoReca The post Ministrul Gavriliță – Este prematur să discutăm despre nivelul concret al cotelor de TVA în sectorul HoReca appeared first on Politik.
PSRM invocă măsuri restrictive în noul Cod de conduită al Parlamentului – Documentul ar reprezenta un instrument de intimidare și de suprimare a opoziției # Politik
Președintele PSRM, deputatul Igor Dodon, susține că partidul de guvernare PAS ar intenționa să introducă cenzura în Parlament prin proiectul de lege privind statutul, comportamentul și etica deputatului. Potrivit acestuia, documentul ar reprezenta „un instrument de intimidare și de suprimare a opoziției”, care, sub pretextul eticii, ar limita drepturile fundamentale ale parlamentarilor și ar introduce ... PSRM invocă măsuri restrictive în noul Cod de conduită al Parlamentului – Documentul ar reprezenta un instrument de intimidare și de suprimare a opoziției The post PSRM invocă măsuri restrictive în noul Cod de conduită al Parlamentului – Documentul ar reprezenta un instrument de intimidare și de suprimare a opoziției appeared first on Politik.
Ministrul Nosatîi, despre cazurile celor doi militari decedați în armată – Nu au fost nereguli privind mânuirea armei din dotare # Politik
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, afirmă că, în cazul celor doi militari care s-au rănit mortal cu arma din dotare, nu au fost depistate încălcări ale tehnicii securității sau ale regulilor de mânuire a armelor. Potrivit acestuia, cazurile sunt investigate în prezent de Procuratură. „Cercetarea desfășurată de ministerul Apărării nu a depistat cazuri de încălcare a ... Ministrul Nosatîi, despre cazurile celor doi militari decedați în armată – Nu au fost nereguli privind mânuirea armei din dotare The post Ministrul Nosatîi, despre cazurile celor doi militari decedați în armată – Nu au fost nereguli privind mânuirea armei din dotare appeared first on Politik.
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a elaborat un proiect de lege care introduce reguli noi pentru prevenirea și combaterea practicilor comerciale neloiale în lanțul de aprovizionare cu produse agricole și alimentare, în relațiile dintre furnizori și cumpărători. Inițiativa urmărește transpunerea integrală a Directivei (UE) 2019/633 și crearea unui cadru juridic distinct pentru acest domeniu. Proiectul ... Reguli noi pe piață – Retailerii nu vor mai putea impune condiții abuzive producătorilor The post Reguli noi pe piață – Retailerii nu vor mai putea impune condiții abuzive producătorilor appeared first on Politik.
Guvernul modifică Regulamentul cu privire la inspecția tehnică a vehiculelor – Mașinile din străinătate scapă de verificarea repetată la reînmatriculare # Politik
Certificatul de inspecție tehnică va avea un conținut minim standardizat, stațiile vor fi obligate să respecte cerințe clare privind infrastructura și echipamentele, iar inspecțiile vor fi efectuate după reguli tehnice uniformizate la nivel european. Acestea sunt doar o parte dintre schimbările prevăzute în proiectul hotărârii Guvernului de modificare a Regulamentului cu privire la inspecția tehnică ... Guvernul modifică Regulamentul cu privire la inspecția tehnică a vehiculelor – Mașinile din străinătate scapă de verificarea repetată la reînmatriculare The post Guvernul modifică Regulamentul cu privire la inspecția tehnică a vehiculelor – Mașinile din străinătate scapă de verificarea repetată la reînmatriculare appeared first on Politik.
Aeroportul Internațional Chișinău a lansat o licitație pentru dezvoltarea și modernizarea paginii web oficiale, proiect estimat la 4,3 milioane de lei, potrivit caietului de sarcini publicat de întreprindere. Inițiativa vizează reconstrucția completă a website-ului www.airport.md, în contextul creșterii fluxului de pasageri și al necesității unei comunicări digitale în timp real, notează bani.md Conform documentației, noua ... Digitalizare de milioane – Cât costă noua pagină web a Aeroportului Chișinău? The post Digitalizare de milioane – Cât costă noua pagină web a Aeroportului Chișinău? appeared first on Politik.
Primarul de Bălți, Alexandr Petkov: În Moldova nu există consens larg asupra proiectului reformei teritorial-administrative # Politik
Vicepreședinte al CALM, primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a declarat că reforma teritorial-administrativă trebuie etapizată, precedată de consultarea obligatorie a populației, însoțită de o strategie transparentă. Potrivit primarului de Bălți, la această concluzie s-a ajuns în cadrul ședinței lărgite a Consiliului Administrativ al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), la care au participat primarii Partidului ... Primarul de Bălți, Alexandr Petkov: În Moldova nu există consens larg asupra proiectului reformei teritorial-administrative The post Primarul de Bălți, Alexandr Petkov: În Moldova nu există consens larg asupra proiectului reformei teritorial-administrative appeared first on Politik.
Ministerul Energiei a transmis solicitarea oficială către Secretariatul Comunității Energetice pentru inițierea Procesului de Verificare a modului în care Republica Moldova a transpus în legislația națională Pachetul de Integrare a Pieței de Energie Electrică (Electricity Integration Package – EIP). Procedura este un pas obligatoriu înaintea cuplării pieței naționale cu piața de energie electrică a Uniunii ... Moldova se integrează în piața unică de energie la nivel european The post Moldova se integrează în piața unică de energie la nivel european appeared first on Politik.
Republica Moldova și alte 11 țări din Europa Centrală și de Sud-Est au semnat, la Washington, o declarație comună cu Statele Unite privind consolidarea securității aprovizionării cu gaze naturale și menținerea unor prețuri accesibile în regiune. Documentul, semnat la Summitul Transatlantic pentru Securitatea Aprovizionării cu Gaze organizat de Consiliul pentru Dominanță Energetică Națională al SUA, ... Moldova s-a aliniat la declarația comună cu SUA privind securitatea gazelor The post Moldova s-a aliniat la declarația comună cu SUA privind securitatea gazelor appeared first on Politik.
În 2025, statul a alocat circa 2.59 de miliarde de lei pentru reparația și întreținerea drumurilor publice – cea mai mare sumă din istoria Republicii Moldova, dintre care au fost valorificați 2.51 de miliarde de lei sau 96.7%. Pentru anul 2026, bugetul este mai mic de circa 1.8 miliarde de lei. Chiar și așa ministrul ... Ministrul Bolea promite proiecte grandioase la drumuri, dar Fondul rutier este mai mic The post Ministrul Bolea promite proiecte grandioase la drumuri, dar Fondul rutier este mai mic appeared first on Politik.
Companiile nu vor mai putea fi executate de FISC pentru datoriile acoperite de restanțele statului – Ce prevede inițiativa unui deputat PAS # Politik
Companiile din Republica Moldova ar putea beneficia de protecție împotriva executării silite de către Serviciul Fiscal de Stat, în cazul în care au datorii la buget, dar și sume de încasat de la instituțiile publice. Prevederea se regăsește într-o inițiativă legislativă semnată de deputatul PAS, Victoria Belous și alți parlamentari. Proiectul propune modificarea Codului fiscal ... Companiile nu vor mai putea fi executate de FISC pentru datoriile acoperite de restanțele statului – Ce prevede inițiativa unui deputat PAS The post Companiile nu vor mai putea fi executate de FISC pentru datoriile acoperite de restanțele statului – Ce prevede inițiativa unui deputat PAS appeared first on Politik.
Transportul feroviar de pasageri din Republica Moldova a înregistrat o scădere accentuată în 2025, în timp ce segmentul de marfă a crescut ușor, potrivit datelor Biroului Național de Statistică (BNS). Astfel, anul trecut au fost transportați 286,6 mii pasageri pe calea ferată, cu 51,4% mai puțin față de 2024. Parcursul pasagerilor a totalizat 34,3 milioane ... Transportul feroviar de pasageri în cădere liberă – Traficul s-a redus cu peste 50% The post Transportul feroviar de pasageri în cădere liberă – Traficul s-a redus cu peste 50% appeared first on Politik.
Două proiecte de lege care vizează modernizarea cadrului legal al pieței asigurărilor și alinierea acestuia la standardele Uniunii Europene au fost supuse consultării publice. Inițiativele au fost elaborate de Banca Națională a Moldovei (BNM) și sunt promovate de Ministerul Finanțelor, în conformitate cu principiile transparenței decizionale, notează bani.md Potrivit autorităților, noile reglementări propun un cadru ... Piața RCA, resetată – Liberalizare de tarife și sancțiuni mai dure pentru asiguratori The post Piața RCA, resetată – Liberalizare de tarife și sancțiuni mai dure pentru asiguratori appeared first on Politik.
PAS vrea să oblige supermarketurile să afișeze la raft țara de origine a produselor alimentare – Opoziția – Creați condiții producătorilor să ajungă pe raft, nu desenați drapelul # Politik
Deputați din PAS au înregistrat un proiect de lege care prevede obligarea supermarketurilor să indice vizibil, la raft, țara de origine a produselor alimentare, direct pe eticheta de preț sau pe un anunț amplasat lângă produs. Inițiativa se va aplica unităților comerciale cu suprafață mai mare de 50m², în timp ce magazinele mici de proximitate ... PAS vrea să oblige supermarketurile să afișeze la raft țara de origine a produselor alimentare – Opoziția – Creați condiții producătorilor să ajungă pe raft, nu desenați drapelul The post PAS vrea să oblige supermarketurile să afișeze la raft țara de origine a produselor alimentare – Opoziția – Creați condiții producătorilor să ajungă pe raft, nu desenați drapelul appeared first on Politik.
Lovitură în comerțul mondial – Trump activează tariful global de 10% – Ce spune ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării # Politik
Statele Unite au impus, începând de marți, un tarif suplimentar de 10% pentru toate bunurile care nu beneficiază de scutiri, potrivit unui anunț al U.S. Customs and Border Protection (CBP). Nivelul aplicat este cel anunțat inițial de președintele Donald Trump vineri, și nu de 15%, cât promisese ulterior, notează REUTERS. Decizia vine după ce Curtea ... Lovitură în comerțul mondial – Trump activează tariful global de 10% – Ce spune ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării The post Lovitură în comerțul mondial – Trump activează tariful global de 10% – Ce spune ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării appeared first on Politik.
CEC a actualizat lista partidelor care pot participa la alegerile locale parțiale din luna mai # Politik
36 dintre cele 66 de partide politice înregistrate în Registrul de Stat vor putea participa la alegerile locale noi și la referendumul local programate pentru 17 mai 2026, anunţă Comisia Electorală Centrală (CEC). „Conform informațiilor oferite de Agenția Servicii Publice, din cele 66 partide politice înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice la situația ... CEC a actualizat lista partidelor care pot participa la alegerile locale parțiale din luna mai The post CEC a actualizat lista partidelor care pot participa la alegerile locale parțiale din luna mai appeared first on Politik.
Întrevederi Washington – Ministrul Junghietu a discutat cu reprezentanții Băncii Mondiale și Carlyle Group despre preluarea activelor Lukoil # Politik
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a avut o vizită la Washington în cadrul căreia a purtat discuții cu reprezentanții Grupului Băncii Mondiale și ai Fondului de Investiții Carlyle Group Inc. În întâlnirea cu Banca Mondială, ministrul a discutat despre progresele și provocările legate de proiectele finanțate în Republica Moldova, printre care Linia Independenței Energetice Vulcănești – ... Întrevederi Washington – Ministrul Junghietu a discutat cu reprezentanții Băncii Mondiale și Carlyle Group despre preluarea activelor Lukoil The post Întrevederi Washington – Ministrul Junghietu a discutat cu reprezentanții Băncii Mondiale și Carlyle Group despre preluarea activelor Lukoil appeared first on Politik.
A fost rezervată o capacitate de 25 500 MWh pe zi pe gazoductul Trans-Balcanic, în regim revers fizic, pe Ruta 1 a Coridorului Vertical, în cadrul licitației pentru luna martie 2026. Volumul este echivalent cu aproximativ 2,4 milioane metri cubi de gaze pe zi și reprezintă cel mai mare nivel rezervat până în prezent pe ... Capacități maxime de gaz rezervate pe ruta transbalcanică The post Capacități maxime de gaz rezervate pe ruta transbalcanică appeared first on Politik.
Rezervele de gaze pentru vârfurile de consum utilizate complet – Anunțul făcut de Energocom # Politik
„Energocom” a utilizat aproape integral stocurile comerciale de gaze naturale constituite pentru sezonul rece 2025–2026, pentru a face față vârfurilor de consum și a menține stabilitatea aprovizionării pe malul drept al Republicii Moldova. Potrivit datelor prezentate de companie, aproximativ 134 de milioane de metri cubi de gaze au fost folosiți în lunile de iarnă. Volumele ... Rezervele de gaze pentru vârfurile de consum utilizate complet – Anunțul făcut de Energocom The post Rezervele de gaze pentru vârfurile de consum utilizate complet – Anunțul făcut de Energocom appeared first on Politik.
Reacția Guvernului la declarațiile primarului Ion Ceban, în legătură cu reforma administrativ-teritorială – Buzu: „Dezinformare și populism” # Politik
Guvernul respinge public acuzațiile lansate de primarul capitalei și liderul MAN, Ion Ceban, în legătură cu reforma administrativ-teritorială. Secretarul general al Executivului, Alexei Buzu, susține că „fiecare decizie de amalgamare este un proces voluntar pentru care optează comunitățile”. „Regret că primarul Ceban are un discurs decorativ despre dialog și colaborare, însă face acuzații false despre ... Reacția Guvernului la declarațiile primarului Ion Ceban, în legătură cu reforma administrativ-teritorială – Buzu: „Dezinformare și populism” The post Reacția Guvernului la declarațiile primarului Ion Ceban, în legătură cu reforma administrativ-teritorială – Buzu: „Dezinformare și populism” appeared first on Politik.
Sistemul de Intrare/Ieșire al UE extins din 2 martie 2026 la mai multe PTF dintre Republica Moldova și România # Politik
Începând cu data de 2 martie 2026, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene va deveni operațional și la punctele de trecere a frontierei Leușeni-Albița, Sculeni-Sculeni, Leova-Bumbăta, Giurgiulești-Galați, portuar și feroviar, precum și Ungheni-Iași, feroviar. Sistemul EES se aplică cetățenilor statelor care nu fac parte din Uniunea Europeană și care efectuează șederi de scurtă durată ... Sistemul de Intrare/Ieșire al UE extins din 2 martie 2026 la mai multe PTF dintre Republica Moldova și România The post Sistemul de Intrare/Ieșire al UE extins din 2 martie 2026 la mai multe PTF dintre Republica Moldova și România appeared first on Politik.
PSRM inițiază o nouă moțiune de cenzură în Parlament – Este vizat ministrul Muncii și Protecției Sociale # Politik
Deputații fracțiunii Partidului Socialiștilor, Vladimir Odnostalco și Ala Ursu-Antoci, au declarat în cadrul unui briefing la Parlament despre situația catastrofală din domeniul social și au anunțat inițierea unei moțiuni de cenzură împotriva ministrului Muncii și Protecției Sociale. Ala Ursu-Antoci a subliniat că nivelul sărăciei din țară a atins cote critice, iar pensionarii sunt nevoiți să-și ... PSRM inițiază o nouă moțiune de cenzură în Parlament – Este vizat ministrul Muncii și Protecției Sociale The post PSRM inițiază o nouă moțiune de cenzură în Parlament – Este vizat ministrul Muncii și Protecției Sociale appeared first on Politik.
Agenția de Dezvoltare Regională Nord suspendă contractul cu compania percheziționată de CNA # Politik
Agenția de Dezvoltare Regională Nord anunță că își rezervă dreptul de a suspenda sau stopa proceduri ori raporturi contractuale până la clarificarea tuturor circumstanțelor de către autoritățile competente, după ce redacția telegraph.md a dezvăluit că perchezițiile desfășurate ieri de ofițerii CNA și procurori au vizat compania FOREMCONS SRL, administrată de Dumitru Axentii. „În scopul asigurării ... Agenția de Dezvoltare Regională Nord suspendă contractul cu compania percheziționată de CNA The post Agenția de Dezvoltare Regională Nord suspendă contractul cu compania percheziționată de CNA appeared first on Politik.
Guvernul va stabili ora oficială a Republicii Moldova în conformitate cu practicile Uniunii Europene # Politik
Executivul urmează să examineze în ședința din 25 februarie 2026 proiectul de hotărâre privind aprobarea orei oficiale pe teritoriul Republicii Moldova și aplicarea orarului de vară. Documentul prevede stabilirea orei oficiale la timpul universal coordonat majorat cu două ore (UTC+2) și menținerea schimbării sezoniere a orei, în concordanță cu practicile Uniunii Europene. Potrivit proiectului, trecerea ... Guvernul va stabili ora oficială a Republicii Moldova în conformitate cu practicile Uniunii Europene The post Guvernul va stabili ora oficială a Republicii Moldova în conformitate cu practicile Uniunii Europene appeared first on Politik.
