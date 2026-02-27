Crimă în stânga Nistrului – Fostul vicepremier al Moldovei, Nicolae Andronati, a fost omorât în localitatea Caragaș

15:10

Calculele arată că tariful la gazele naturale trebuia fi redus mai devreme. Pe parcursul anului, prețurile pe piețele internaționale au scăzut, iar întreprinderea de stat Energocom ține în secret prețul de achiziție al gazelor naturale. Între timp populația plătea pentru gaz la tarife foarte ridicate în cele mai reci luni ale anului. Despre aceasta a ... Deputatul Cuiumju cere tansparență la Energocom – Prețurile de achiziție se țin în secret, iar profitul se face pe seama cetățenilor