Rezervele de gaze pentru vârfurile de consum utilizate complet – Anunțul făcut de Energocom
Politik, 24 februarie 2026 16:10
„Energocom" a utilizat aproape integral stocurile comerciale de gaze naturale constituite pentru sezonul rece 2025–2026, pentru a face față vârfurilor de consum și a menține stabilitatea aprovizionării pe malul drept al Republicii Moldova. Potrivit datelor prezentate de companie, aproximativ 134 de milioane de metri cubi de gaze au fost folosiți în lunile de iarnă. Volumele ... Rezervele de gaze pentru vârfurile de consum utilizate complet – Anunțul făcut de Energocom
Acum 15 minute
16:10
Întrevederi Washington – Ministrul Junghietu a discutat cu reprezentanții Băncii Mondiale și Carlyle Group despre preluarea activelor Lukoil # Politik
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a avut o vizită la Washington în cadrul căreia a purtat discuții cu reprezentanții Grupului Băncii Mondiale și ai Fondului de Investiții Carlyle Group Inc. În întâlnirea cu Banca Mondială, ministrul a discutat despre progresele și provocările legate de proiectele finanțate în Republica Moldova, printre care Linia Independenței Energetice Vulcănești – ... Întrevederi Washington – Ministrul Junghietu a discutat cu reprezentanții Băncii Mondiale și Carlyle Group despre preluarea activelor Lukoil
16:10
A fost rezervată o capacitate de 25 500 MWh pe zi pe gazoductul Trans-Balcanic, în regim revers fizic, pe Ruta 1 a Coridorului Vertical, în cadrul licitației pentru luna martie 2026. Volumul este echivalent cu aproximativ 2,4 milioane metri cubi de gaze pe zi și reprezintă cel mai mare nivel rezervat până în prezent pe ... Capacități maxime de gaz rezervate pe ruta transbalcanică
16:10
Rezervele de gaze pentru vârfurile de consum utilizate complet – Anunțul făcut de Energocom # Politik
Acum 4 ore
13:20
Reacția Guvernului la declarațiile primarului Ion Ceban, în legătură cu reforma administrativ-teritorială – Buzu: „Dezinformare și populism” # Politik
Guvernul respinge public acuzațiile lansate de primarul capitalei și liderul MAN, Ion Ceban, în legătură cu reforma administrativ-teritorială. Secretarul general al Executivului, Alexei Buzu, susține că „fiecare decizie de amalgamare este un proces voluntar pentru care optează comunitățile". „Regret că primarul Ceban are un discurs decorativ despre dialog și colaborare, însă face acuzații false despre ... Reacția Guvernului la declarațiile primarului Ion Ceban, în legătură cu reforma administrativ-teritorială – Buzu: „Dezinformare și populism"
13:20
Sistemul de Intrare/Ieșire al UE extins din 2 martie 2026 la mai multe PTF dintre Republica Moldova și România # Politik
Începând cu data de 2 martie 2026, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene va deveni operațional și la punctele de trecere a frontierei Leușeni-Albița, Sculeni-Sculeni, Leova-Bumbăta, Giurgiulești-Galați, portuar și feroviar, precum și Ungheni-Iași, feroviar. Sistemul EES se aplică cetățenilor statelor care nu fac parte din Uniunea Europeană și care efectuează șederi de scurtă durată ... Sistemul de Intrare/Ieșire al UE extins din 2 martie 2026 la mai multe PTF dintre Republica Moldova și România
Acum 6 ore
12:20
PSRM inițiază o nouă moțiune de cenzură în Parlament – Este vizat ministrul Muncii și Protecției Sociale # Politik
Deputații fracțiunii Partidului Socialiștilor, Vladimir Odnostalco și Ala Ursu-Antoci, au declarat în cadrul unui briefing la Parlament despre situația catastrofală din domeniul social și au anunțat inițierea unei moțiuni de cenzură împotriva ministrului Muncii și Protecției Sociale. Ala Ursu-Antoci a subliniat că nivelul sărăciei din țară a atins cote critice, iar pensionarii sunt nevoiți să-și ... PSRM inițiază o nouă moțiune de cenzură în Parlament – Este vizat ministrul Muncii și Protecției Sociale
12:20
Agenția de Dezvoltare Regională Nord suspendă contractul cu compania percheziționată de CNA # Politik
Agenția de Dezvoltare Regională Nord anunță că își rezervă dreptul de a suspenda sau stopa proceduri ori raporturi contractuale până la clarificarea tuturor circumstanțelor de către autoritățile competente, după ce redacția telegraph.md a dezvăluit că perchezițiile desfășurate ieri de ofițerii CNA și procurori au vizat compania FOREMCONS SRL, administrată de Dumitru Axentii. „În scopul asigurării ... Agenția de Dezvoltare Regională Nord suspendă contractul cu compania percheziționată de CNA
11:00
Guvernul va stabili ora oficială a Republicii Moldova în conformitate cu practicile Uniunii Europene # Politik
Executivul urmează să examineze în ședința din 25 februarie 2026 proiectul de hotărâre privind aprobarea orei oficiale pe teritoriul Republicii Moldova și aplicarea orarului de vară. Documentul prevede stabilirea orei oficiale la timpul universal coordonat majorat cu două ore (UTC+2) și menținerea schimbării sezoniere a orei, în concordanță cu practicile Uniunii Europene. Potrivit proiectului, trecerea ... Guvernul va stabili ora oficială a Republicii Moldova în conformitate cu practicile Uniunii Europene
11:00
Ministerul Culturii a transmis o circulară către instituțiile publice de cultură din subordine și companiile de impresariat, prin care cere informarea prealabilă în cazul în care acestea intenționează să invite sau să implice artiști din străinătate, în special din statele CSI, în spectacole, concerte, festivaluri sau alte activități cultural-artistice organizate în Republica Moldova. Potrivit documentului, ... Ministerul Culturii cere notificare prealabilă pentru artiștii invitați din CSI
10:40
Ucraina consemnează 4 ani de la invazia rusă -Războiul declanșat de Moscova a intrat deja într-o etapă cu impact global # Politik
Ucraina consemnează astăzi 24 februarie 4 ani de la agresiunea militară a Federației Ruse. Președintele Volodimir Zelenski a declarat că războiul declanșat de Rusia a intrat deja într-o etapă cu impact global. Potrivit lui, doar presiunea militară și economică susținută poate opri o nouă escaladare. Liderul de la Kiev respinge ferm cedarea teritoriilor ocupate, inclusiv ... Ucraina consemnează 4 ani de la invazia rusă -Războiul declanșat de Moscova a intrat deja într-o etapă cu impact global
10:40
Ion Ceban: „Reforma APL propusă de PAS ar lichida 600 de primării – Decizia trebuie supusă referendumului național” # Politik
Partidul Mișcarea Alternativă Națională (MAN) se pronunță împotriva planului guvernării PAS de reorganizare administrativ-teritorială, care duce la lichidarea a circa 600 de primării din Republica Moldova. Declarația a fost făcută, în cadrul unei conferințe de presă, de către președintele partidului MAN, Ion Ceban, care a atras atenția asupra riscurilor majore pe care această reformă le ... Ion Ceban: „Reforma APL propusă de PAS ar lichida 600 de primării – Decizia trebuie supusă referendumului național"
10:40
Compania vizată în dosarul în care ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii au desfășurat astăzi percheziții în mai multe primării din țară este FOREMCONS SRL, administrată de Dumitru Axentii, potrivit informațiilor obținute de redacția telegraph.md. Firma a obținut contracte pentru lucrări de infrastructură finanțate din fonduri publice, inclusiv proiecte implementate prin structuri din subordinea Ministerului ... Compania cu contracte uriașe, parafate lângă ministru Bolea, ridicată de CNA
10:40
Spălătoriile auto din țară, verificate pentru suspiciuni de poluare – Anunțul ministerului Mediului # Politik
Spălătoriile auto din țară vor fi verificate în perioada martie – mai, pentru a se stabili dacă apa uzată este gestionată corect și nu ajunge să polueze mediul. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder. Potrivit oficialului, controalele vor fi efectuate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului, în urma mai multor sesizări primite de ... Spălătoriile auto din țară, verificate pentru suspiciuni de poluare – Anunțul ministerului Mediului
Acum 24 ore
22:10
Ministrul Bolea, după reținerile în dosarul de corupție cu fonduri pentru infrastructură: „Detest corupția și salut acțiunile CNA” # Politik
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a reacționat după perchezițiile desfășurate de Centrul Național Anticorupție (CNA) într-un dosar de corupție și delapidare a fondurilor pentru proiecte de infrastructură prin programul „Satul European", în urma cărora cinci persoane au fost reţinute. „Detest corupția și salut acțiunile CNA. Programele de infrastructură sunt mai mult decât linii ... Ministrul Bolea, după reținerile în dosarul de corupție cu fonduri pentru infrastructură: „Detest corupția și salut acțiunile CNA"
22:10
Vladimir Plahotniuc a depus mărturii în fața instanței în dosarul fraudei bancare – Oligarhul neagă orice afiliere cu firmele implicate în „furtul miliardului” # Politik
Fostul lider al PDM, Vladimir Plahotniuc, a depus mărturii în fața instanței în dosarul fraudei bancare, în care este învinuit. Plahotniuc a încercat să demonstreze că nu a fost implicat în anumite tranzacții și că nu ar fi beneficiarul final al companiilor vizate în schema fraudei bancare. Vladimir Plahotniuc a acuzat în ședința de astăzi ... Vladimir Plahotniuc a depus mărturii în fața instanței în dosarul fraudei bancare – Oligarhul neagă orice afiliere cu firmele implicate în „furtul miliardului"
Ieri
15:40
Guvernul nu susține eliminarea plafoanelor la tranzacțiile în numerar – Executivul dat aviz negativ la o inițiativă legislativă a deputaților # Politik
Guvernul nu susține eliminarea plafoanelor la tranzacțiile în numerar, potrivit avizului care va fi examinat în ședința Executivului din 25 februarie, în contextul unui proiect de lege depus de un grup de deputați. Parlamentarii propun abrogarea integrală a Legii privind efectuarea decontărilor în numerar și modificarea unor acte normative conexe, inclusiv Legea privind antreprenoriatul, Codul ... Guvernul nu susține eliminarea plafoanelor la tranzacțiile în numerar – Executivul dat aviz negativ la o inițiativă legislativă a deputaților
15:40
Pierderi de peste de 37 milioane de lei la Arena Chișinău – Ce relevă un raport al Curții de Conturi # Politik
Complexul Arena Chișinău nu își poate acoperi cheltuielile de bază și a înregistrat pierderi nete de 37,5 milioane de lei, în pofida unui capital social de aproape 966 de milioane de lei. Constatările se regăsesc într-un raport al Curții de Conturi, prezentat în urma auditului privind gestionarea patrimoniului public de către SRL „Arena Națională", notează ... Pierderi de peste de 37 milioane de lei la Arena Chișinău – Ce relevă un raport al Curții de Conturi
15:40
Președintele, Consiliului Concurenței, Alexei Gherțescu și-a dat demisia după o discuție aprinsă în cadrul unei comisii parlamentare # Politik
Alexei Gherțescu a demisionat din funcția de președinte al Consiliului Concurenței. Informația a fost confirmată chiar de acesta pentru BANI.MD. Potrivit lui Gherțescu, cererea de demisie a fost depusă la data de 20 februarie 2026. Întrebat despre motivele plecării, acesta a invocat motive personale. Potrivit unor surse parlamentare, Gherțescu a fost criticat la una din ... Președintele, Consiliului Concurenței, Alexei Gherțescu și-a dat demisia după o discuție aprinsă în cadrul unei comisii parlamentare
11:40
Percheziții într-un dosar de deturnare de fonduri naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură – Cinci persoane reținute # Politik
O amplă operațiune este în desfășurare în mai multe raioane ale Republicii Moldova, unde ofițerii Centrul Național Anticorupție și procurorii efectuează percheziții și ridicări de documente într-un dosar ce vizează presupuse fraude în gestionarea fondurilor destinate proiectelor de infrastructură. Cinci persoane reținute ca urmare a perchezițiilor de astăzi în 8 raioane în legătură cu realizarea ... Percheziții într-un dosar de deturnare de fonduri naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură – Cinci persoane reținute
11:40
Ministrul Energiei pleacă, din nou, în SUA – Va participa la Transatlantic Gas Security Summit # Politik
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, va efectua o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii (SUA) în perioada 23–25 februarie, a doua de la începutul acestui an. Oficialul urmează să participe, pe 24 februarie, la summitul Transatlantic Gas Security, la care și-a confirmat prezența și directoarea generală pentru energie în cadrul Comisiei Europene, Ditte Juul ... Ministrul Energiei pleacă, din nou, în SUA – Va participa la Transatlantic Gas Security Summit
11:40
Președintele Sandu vine cu explicații, după ce a grațiat tânărul, vizat în cazul de tentativă de asasinat Moldova-Ucraina # Politik
Președinția Republicii Moldova, condusă de Maia Sandu, a oferit explicații detaliate privind procedura de grațiere a lui Șepeli Nicolai Andrei, condamnat în Federația Rusă pentru tentativă de circulație ilegală a substanțelor narcotice în proporții deosebit de mari și ulterior vizat în informații privind presupuse activități criminale. Potrivit informațiilor prezentate, în martie 2021, Procuratura Generală a ... Președintele Sandu vine cu explicații, după ce a grațiat tânărul, vizat în cazul de tentativă de asasinat Moldova-Ucraina
11:40
Economia Republicii Moldova avansează mai lent decât cea a Georgiei deoarece Chișinăul respectă riguros sancțiunile internaționale și standardele democratice, în timp ce creșterea rapidă a Georgiei este alimentată inclusiv de comerț cu statul agresor și din zona gri. Declarațiile au fost făcute de ministrul Economiei, Eugen Osmochescu, notează bani.md Potrivit ofic
11:40
Luni, 23 februarie, începe Postul Paștelui 2026, cel mai mare și mai strict post din calendarul creștin ortodox. În Postul Mare credincioșii respectă reguli alimentare și spirituale. Prima zi a Postului Mare, cunoscută ca Lunea Curată, marchează începutul unui timp de pocăință, rugăciune și reflecție spirituală. În săptămânile care urmează, Postul Mare include sărbători importante ... Începe Postul Paștelui, cel mai mare și mai strict post din acest an The post Începe Postul Paștelui, cel mai mare și mai strict post din acest an appeared first on Politik.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:20
Școlile din Moldova ar putea trece în subordina ministerului Educației – Anunțul făcut de ministrul Perciun # Politik
În 2027, odată cu reforma teritorial-administrativă și regândirea responsabilităților raioanelor, ministerul Educației ar putea centraliza sistemul de învățământ, anunță ministrul Dan Perciun în cadrul unui podcast pentru portalul Cusens.md. Ministrul a declarat că pregătește această schimbare, pentru ca toate școlile să treacă în subordinea Ministerului. „În 2027, odată cu reforma teritorial-administrativă, odată cu regândirea responsabilităților ... Școlile din Moldova ar putea trece în subordina ministerului Educației – Anunțul făcut de ministrul Perciun The post Școlile din Moldova ar putea trece în subordina ministerului Educației – Anunțul făcut de ministrul Perciun appeared first on Politik.
14:20
Alexandru Oleinic – Vânzarea Portului Internațional Liber Giurgiulești între oportunitate strategică sau o vulnerabilitate națională # Politik
Discutăm despre anunțul recent al guvernării legat de vânzarea Portului Internațional Liber Giurgiulești. Vrem să aflăm dacă această tranzacție reprezintă o oportunitate strategică sau o vulnerabilitate națională. Interlocutorul nostru este liderul Partidului Popular din Moldova Alexandru Oleinic. Domnule Oleinic, autoritățile de la Chișinău au anunțat finalizarea vânzării Danube Logistics, Portul Internațional Liber Giurgiulești către Portul ... Alexandru Oleinic – Vânzarea Portului Internațional Liber Giurgiulești între oportunitate strategică sau o vulnerabilitate națională The post Alexandru Oleinic – Vânzarea Portului Internațional Liber Giurgiulești între oportunitate strategică sau o vulnerabilitate națională appeared first on Politik.
14:20
Ministerul ucrainean de Externe a condamnat ceea ce a numit „ultimatumuri și șantaj” din partea guvernelor Ungariei și Slovaciei, după ce acestea au avertizat că vor opri livrările de energie electrică către Ucraina dacă Kievul nu reia tranzitul de petrol rusesc, relatează Reuters. Livrările de țiței rusesc către Ungaria și Slovacia sunt întrerupte din 27 ... Tensiuni în regiune – Ucraina acuză Slovacia și Ungaria de șantaj energetic The post Tensiuni în regiune – Ucraina acuză Slovacia și Ungaria de șantaj energetic appeared first on Politik.
14:20
Moldova și Cipru vor avea un Acord de securitate socială – Anunțul făcut de ministrul Plugaru # Politik
Republica Moldova și Cipru inițiază negocieri pentru a semna un Acord de securitate socială, anunțǎ ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, după ce a avut o întrevedere cu omologul său cipriot, Marinos Moushouttas, precum și cu ministra adjunctă a Protecției Sociale, Clea Hadjistephanou Papaellina. „Am discutat despre reformele pe care le implementăm în Republica ... Moldova și Cipru vor avea un Acord de securitate socială – Anunțul făcut de ministrul Plugaru The post Moldova și Cipru vor avea un Acord de securitate socială – Anunțul făcut de ministrul Plugaru appeared first on Politik.
14:20
Actuala formă de organizare a administrației locale sufocă bugetul statului – Puține primării reușesc să se autofinanțeze # Politik
Actuala formă de organizare a administrației publice locale din Republica Moldova este profund ineficientă și împovărătoare pentru buget, a declarat fostul președinte al Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, în cadrul emisiunii „Contrasens” a publicației ZIUA. Potrivit lui Ciocan, structura administrativă actuală generează costuri excesive, în condițiile în care foarte puține primării reușesc să se autofinanțeze. ... Actuala formă de organizare a administrației locale sufocă bugetul statului – Puține primării reușesc să se autofinanțeze The post Actuala formă de organizare a administrației locale sufocă bugetul statului – Puține primării reușesc să se autofinanțeze appeared first on Politik.
14:20
Control total la cartelele SIM – Vor fi vândute doar cu prezentarea actelor de identitate– Anunțul făcut de MAI # Politik
Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că Ministerul Afacerilor Interne a propus demult un proiect prin care cartelele SIM să fie eliberate doar în baza buletinului de identitate. Inițiativa vine după ce în 2024, a fost răpită, violată și ucisă Ana-Maria, o tânără de 19 ani din raionul Orhei, însărcinată în luna a șasea. ... Control total la cartelele SIM – Vor fi vândute doar cu prezentarea actelor de identitate– Anunțul făcut de MAI The post Control total la cartelele SIM – Vor fi vândute doar cu prezentarea actelor de identitate– Anunțul făcut de MAI appeared first on Politik.
21 februarie 2026
16:30
Burduja contestă prezența șefului ANRE la moțiunea pe energie – Grosu ridică din umeri: „Eu l-am invitat” # Politik
Deputatul Petru Burduja a criticat, de la tribuna Parlamentului, participarea directorului general al ANRE, Alexei Taran, la prezentarea raportului ministrului Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul dezbaterii moțiunii simple asupra politicilor ministerului. Parlamentarul a declarat că situația i s-a părut „un tablou foarte interesant”, menționând că la apărarea politicilor ministerului Energiei a venit conducătorul autorității de ... Burduja contestă prezența șefului ANRE la moțiunea pe energie – Grosu ridică din umeri: „Eu l-am invitat” The post Burduja contestă prezența șefului ANRE la moțiunea pe energie – Grosu ridică din umeri: „Eu l-am invitat” appeared first on Politik.
14:40
Memorandum trilateral între Moldova, România și Ucraina pentru crearea unei alianțe cibernetice regionale # Politik
Republica Moldova, România și Ucraina au semnat un memorandum trilateral care instituie „Cyber Alliance for Regional Resilience”, denumită Tripla Alianță Cibernetică, inițiativă destinată consolidării cooperării în domeniul securității cibernetice. Decizia a fost anunțată în cadrul Conferinței de Securitate de la München, împreună cu ministrul afacerilor externe al României, Oana Țoiu, și ministrul afacerilor externe al ... Memorandum trilateral între Moldova, România și Ucraina pentru crearea unei alianțe cibernetice regionale The post Memorandum trilateral între Moldova, România și Ucraina pentru crearea unei alianțe cibernetice regionale appeared first on Politik.
14:40
Șeful Moldovagaz dezvăluie condițiile impuse de Gazprom pentru stingerea datoriilor – Guvernul a spus „nu” # Politik
Președintele Moldovagaz, Vadim Ceban, afirmă că Gazprom a înaintat în 2020 o propunere privind reglementarea datoriilor legate de livrările de gaze, însă Guvernul Republicii Moldova a respins inițiativa. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Realitatea te privește” de la RLive. Potrivit lui Ceban, adresarea a venit din partea Gazprom, care a văzut o oportunitate ... Șeful Moldovagaz dezvăluie condițiile impuse de Gazprom pentru stingerea datoriilor – Guvernul a spus „nu” The post Șeful Moldovagaz dezvăluie condițiile impuse de Gazprom pentru stingerea datoriilor – Guvernul a spus „nu” appeared first on Politik.
14:40
Același mecanism de livrare a gazului pentru stânga Nistrului, după 1 martie – Ce spune șeful Moldovagaz # Politik
Furnizarea gazelor naturale în regiunea transnistreană ar urma să continue și după 1 martie prin același mecanism, cu Moldovagaz în rolul de operator comercial, iar gazul fiind asigurat de compania externă MET Gas and Energy Marketing AG. Declarația a fost făcută de șeful MoldovaGaz, Vadim Ceban, în cadrul emisiunii „Realitatea te privește” de la RLive. ... Același mecanism de livrare a gazului pentru stânga Nistrului, după 1 martie – Ce spune șeful Moldovagaz The post Același mecanism de livrare a gazului pentru stânga Nistrului, după 1 martie – Ce spune șeful Moldovagaz appeared first on Politik.
20 februarie 2026
22:30
Consultări la Parlament – PSRM invocă lipsa unei concepții clare a Guvernului pe reforma administrației locale # Politik
Astăzi au avut loc consultări ale fracțiunii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, sub conducerea lui Igor Dodon, cu secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, privind desfășurarea reformei administrației publice locale în Republica Moldova. La discuții au participat președinți de raioane și primari aleși din partea PSRM, care au prezentat poziția autorităților publice locale și au ... Consultări la Parlament – PSRM invocă lipsa unei concepții clare a Guvernului pe reforma administrației locale The post Consultări la Parlament – PSRM invocă lipsa unei concepții clare a Guvernului pe reforma administrației locale appeared first on Politik.
22:30
Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova a lansat o platformă digitală care oferă acces la manuale digitale pentru discipline precum biologie, fizică, matematică și informatică. În prezent, platforma include șapte manuale destinate elevilor din clasele a VIII-a, a IX-a și a XII-a. Manualele digitale se diferențiază de cele tradiționale prin integrarea de imagini, materiale ... Ministerul Educației lansează o platformă cu manuale digitale pentru mai multe discipline The post Ministerul Educației lansează o platformă cu manuale digitale pentru mai multe discipline appeared first on Politik.
22:20
Premierul Munteanu despre disputa comercială cu Ucraina – Nu este bine să ne certăm cu vecinii, dar vom căuta soluții # Politik
Premierul Alexandru Munteanu confirmă intenția Ucrainei de a suspenda importurile de vinuri din R. Moldova, după ce Chișinăul a interzis, temporar, importurile de carne de pasăre și de furaje din statul vecin. Totuși, protecția consumatorului din R. Moldova reprezintă o „obligație” a autorităților, chiar dacă „nu este bine să ne certăm cu vecinii”, afirmă prim-ministrul. ... Premierul Munteanu despre disputa comercială cu Ucraina – Nu este bine să ne certăm cu vecinii, dar vom căuta soluții The post Premierul Munteanu despre disputa comercială cu Ucraina – Nu este bine să ne certăm cu vecinii, dar vom căuta soluții appeared first on Politik.
22:20
Reacția sectorului HoReCa la intenția Guvernului de a majora TVA-ul de la 8% la 18% – Ar reprezenta „un șoc economic” pentru industrie # Politik
Reprezentanta sectorului de business în HoReCa, expertă în politici publice pe acest domeniu și fosta președintă a asociației patronale „Asociația Națională a Restaurantelor și a Localurilor de Agrement din Republica Moldova” (MĂR), Aneta Zasavițchi, critică intenția anunțată de premierul Alexandru Munteanu privind majorarea TVA pentru sectorul HoReCa de la 8% la 18%. Ea a declarat ... Reacția sectorului HoReCa la intenția Guvernului de a majora TVA-ul de la 8% la 18% – Ar reprezenta „un șoc economic” pentru industrie The post Reacția sectorului HoReCa la intenția Guvernului de a majora TVA-ul de la 8% la 18% – Ar reprezenta „un șoc economic” pentru industrie appeared first on Politik.
22:20
Discuții la președinție privind siguranța mediului online – Maia Sandu: „Felul în care gestionăm relația copiilor cu tehnologia va modela generațiile de mâine” # Politik
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a dat startul dialogului național privind siguranța copiilor în mediul online. Prima rundă de discuții a reunit cadre didactice, psihologi, elevi, părinți, experți în sănătate mintală, dar și reprezentanți ai societății civile și ai partenerilor internaționali. În cadrul dezbaterilor, au fost abordate principalele riscuri în urma utilizării rețelelor sociale. „Ne-am ... Discuții la președinție privind siguranța mediului online – Maia Sandu: „Felul în care gestionăm relația copiilor cu tehnologia va modela generațiile de mâine” The post Discuții la președinție privind siguranța mediului online – Maia Sandu: „Felul în care gestionăm relația copiilor cu tehnologia va modela generațiile de mâine” appeared first on Politik.
17:10
Blocarea importului de pui din Ucraina amenință vinificatorii moldoveni cu pierderi de 40 milioane de dolari # Politik
Federația Angajatorilor din Ucraina (FRU) propune autorităților ucrainene să răspundă prin măsuri reciproce, care ar viza importul de produse vinicole din Republica Moldova. Propunerea vine după ce, în luna ianuarie, Chișinăul a decis să închidă complet piața pentru produsele avicole din Ucraina. Poziția este trasată într-o scrisoare oficială adresată vicepremierului pentru integrare europeană și euro-atlantică ... Blocarea importului de pui din Ucraina amenință vinificatorii moldoveni cu pierderi de 40 milioane de dolari The post Blocarea importului de pui din Ucraina amenință vinificatorii moldoveni cu pierderi de 40 milioane de dolari appeared first on Politik.
17:10
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că va decide în următoarele 10 zile asupra pașilor pe care Washingtonul îi va urma în relația cu Iranul, avertizând că Republica Islamică se va confrunta cu „lucruri rele” dacă nu va fi încheiat un acord privind programul nuclear. Declarația a fost făcută în cadrul unei reuniuni a Consiliului ... SUA va decide în 10 zile asupra pașilor față de Iran – Anunțul făcut de Donald Trump The post SUA va decide în 10 zile asupra pașilor față de Iran – Anunțul făcut de Donald Trump appeared first on Politik.
17:10
Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii îi recomandă ministrului Nosatîi să își dea demisia după cazurile tragice înregistrate în armată # Politik
Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, a recomandat ministrului Apărării să își dea demisia, invocând situația din sistem și cazurile tragice înregistrate în rândul tinerilor care își satisfac serviciul militar obligatoriu. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni la postul de televiziune TVR Moldova. Berlinschii a subliniat că, deși ministrul beneficiază de susținerea majorității parlamentare, ... Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii îi recomandă ministrului Nosatîi să își dea demisia după cazurile tragice înregistrate în armată The post Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii îi recomandă ministrului Nosatîi să își dea demisia după cazurile tragice înregistrate în armată appeared first on Politik.
15:00
Guvernul pregătește inventarierea rețelelor de gaze de presiune joasă – Măsura ar putea costa statul 25 de milioane de euro # Politik
Ministrul Energiei Dorin Junghietu a declarat în Parlament că Guvernul urmează să inventarieze toate rețelele de gaz de presiune joasă aflate la balanța Moldovagaz. Ministrul a oferit un răspuns la o întrebare adresată de deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov. Deputatul a menționat că În perioada 2005–2009, a avut loc o campanie națională de gazificare prin ... Guvernul pregătește inventarierea rețelelor de gaze de presiune joasă – Măsura ar putea costa statul 25 de milioane de euro The post Guvernul pregătește inventarierea rețelelor de gaze de presiune joasă – Măsura ar putea costa statul 25 de milioane de euro appeared first on Politik.
15:00
Problema anulării actelor de identitate pentru românii din Republica Moldova în vizorul Parlamentului de la Chișinău – Urmează discuții la nivel înalt # Politik
În luna martie, Chișinăul va discuta cu deputați din România inclusiv problemele legate de eliberarea cărților de identitate și impactul asupra persoanelor cu dublă cetățenie. Despre faptul că va avea o discuție în acest sens a declarat deputatul PAS, Marcel Spătari, pentru Ziarul de Gardă. Publicația a discutat cu parlamentari de la Chișinău, cu buletine ... Problema anulării actelor de identitate pentru românii din Republica Moldova în vizorul Parlamentului de la Chișinău – Urmează discuții la nivel înalt The post Problema anulării actelor de identitate pentru românii din Republica Moldova în vizorul Parlamentului de la Chișinău – Urmează discuții la nivel înalt appeared first on Politik.
15:00
Comerțul din Transnistria în cădere liberă din cauza tarifelor vamale – Tiraspolul dă vina pe Chișinău # Politik
Comerțul regiunii transnistrene s-a redus cu 29% în 2025, aproape o treime, și a constituit 1,728 miliarde de dolari. Datele au fost prezentate în cadrul ședinței colegiului așa-numitului „comitet vamal”, la care a participat liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, notează IPN. Potrivit raportului, exporturile s-au redus cu 40%, ajungând la 436 de milioane de ... Comerțul din Transnistria în cădere liberă din cauza tarifelor vamale – Tiraspolul dă vina pe Chișinău The post Comerțul din Transnistria în cădere liberă din cauza tarifelor vamale – Tiraspolul dă vina pe Chișinău appeared first on Politik.
15:00
Turcul Hasan Toper, complice la omorul din sectorul Rîșcani a fost eliberat – Procurorii vor contesta decizia instanței # Politik
Hasan Toper, bărbatul de origine turcă, complice la organizarea și coordonarea omorului din sectorul Rîșcani al Capitalei, a fost eliberat din penitenciar și transferat în arest la domiciliu. Informația a fost confirmată de către Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale în data de 20 februarie. Precizarea procurorilor vine după ce informația a fost ... Turcul Hasan Toper, complice la omorul din sectorul Rîșcani a fost eliberat – Procurorii vor contesta decizia instanței The post Turcul Hasan Toper, complice la omorul din sectorul Rîșcani a fost eliberat – Procurorii vor contesta decizia instanței appeared first on Politik.
11:20
Statul va reconstrui traseul Chișinău -Leușeni, anunță premierul Munteanu – Drumul a fost dat în funcțiune între 2007-2008 # Politik
În această primăvară ar urma să înceapă reconstrucția traseului Chișinău–Leușeni, anunță Alexandru Munteanu În această primăvară ar urma să înceapă lucrările de reconstrucție a traseului Chișinău–Leușeni, imediat ce condițiile meteo vor permite intervențiile capitale. Declarațiile au fost făcute de prim-ministrul Alexandru Munteanu, în cadrul unei emisiuni televizate, notează info1.md Până la demararea lucrărilor de amploare, ... Statul va reconstrui traseul Chișinău -Leușeni, anunță premierul Munteanu – Drumul a fost dat în funcțiune între 2007-2008 The post Statul va reconstrui traseul Chișinău -Leușeni, anunță premierul Munteanu – Drumul a fost dat în funcțiune între 2007-2008 appeared first on Politik.
11:20
Proiectul PSRM privind impozitarea cu 25% a profiturilor companiilor energetice respins de majoritatea parlamentară # Politik
Deputatul PSRM Petru Burduja a prezentat în plenul Parlamentului un proiect de lege care prevedea instituirea unei cote speciale de impozitare de 25% pentru profiturile companiilor energetice, față de cota standard de 12% aplicată în prezent impozitului pe venit. Inițiativa a fost respinsă de majoritatea parlamentară PAS. Potrivit autorului, proiectul urmărea „echilibrarea poverii” generate de ... Proiectul PSRM privind impozitarea cu 25% a profiturilor companiilor energetice respins de majoritatea parlamentară The post Proiectul PSRM privind impozitarea cu 25% a profiturilor companiilor energetice respins de majoritatea parlamentară appeared first on Politik.
11:20
Alexandr Berlinschii: Opoziția recurge la moțiuni deoarece majoritatea parlamentară și reprezentanții Guvernului refuză dialogul # Politik
Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, a explicat de ce opoziția recurge la moțiuni. El a declarat că acest instrument constituțional este aplicat deoarece majoritatea parlamentară și reprezentanții Guvernului refuză dialogul. „Dacă ar veni miniștrii la raport în Parlament, fiindcă noi avem dreptul constituțional de control parlamentar, nu am fi recurs la moțiune. De exemplu, colegul ... Alexandr Berlinschii: Opoziția recurge la moțiuni deoarece majoritatea parlamentară și reprezentanții Guvernului refuză dialogul The post Alexandr Berlinschii: Opoziția recurge la moțiuni deoarece majoritatea parlamentară și reprezentanții Guvernului refuză dialogul appeared first on Politik.
10:20
Sancțiuni penale pentru amenințarea sau agresarea judecătorilor – Ce prevede proiectul de lege votat de Parlament # Politik
Persoanele care amenință sau agresează judecătorii vor fi sancționate penal. Un proiect de lege care prevede aceste măsuri a fost votat în prima lectură de Parlament. Inițiativa legislativă a fost elaborată de un grup de deputați din Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate”, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, și are drept scop fortificarea securității ... Sancțiuni penale pentru amenințarea sau agresarea judecătorilor – Ce prevede proiectul de lege votat de Parlament The post Sancțiuni penale pentru amenințarea sau agresarea judecătorilor – Ce prevede proiectul de lege votat de Parlament appeared first on Politik.
10:20
Energocom intră pe piața liberă a gazelor și pregătește livrări pentru consumatorii mari, în contextul liberalizării totale a segmentului non-casnic. Compania își va extinde activitatea pe piața liberă a gazelor naturale, unde va oferi consumatorilor mari gaze la prețuri nereglementate. În acest scop, Energocom a înregistrat deja o subsidiară – „Energocom Trading”, urmând să obțină ... Energocom își consolidează controlul – Compania devine jucător direct pe piața de trading The post Energocom își consolidează controlul – Compania devine jucător direct pe piața de trading appeared first on Politik.
