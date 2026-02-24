Rezervele de gaze pentru vârfurile de consum utilizate complet – Anunțul făcut de Energocom

22:20

Premierul Alexandru Munteanu confirmă intenția Ucrainei de a suspenda importurile de vinuri din R. Moldova, după ce Chișinăul a interzis, temporar, importurile de carne de pasăre și de furaje din statul vecin. Totuși, protecția consumatorului din R. Moldova reprezintă o „obligație" a autorităților, chiar dacă „nu este bine să ne certăm cu vecinii", afirmă prim-ministrul.