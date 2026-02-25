Companiile nu vor mai putea fi executate de FISC pentru datoriile acoperite de restanțele statului – Ce prevede inițiativa unui deputat PAS

19:30

Deputați din PAS au înregistrat un proiect de lege care prevede obligarea supermarketurilor să indice vizibil, la raft, țara de origine a produselor alimentare, direct pe eticheta de preț sau pe un anunț amplasat lângă produs. Inițiativa se va aplica unităților comerciale cu suprafață mai mare de 50m², în timp ce magazinele mici de proximitate ... PAS vrea să oblige supermarketurile să afișeze la raft țara de origine a produselor alimentare – Opoziția – Creați condiții producătorilor să ajungă pe raft, nu desenați drapelul The post PAS vrea să oblige supermarketurile să afișeze la raft țara de origine a produselor alimentare – Opoziția – Creați condiții producătorilor să ajungă pe raft, nu desenați drapelul appeared first on Politik.