Scheme cu terenuri la Durlești în valoare de 15 milioane de lei

Primele mărțișoare au apărut deja la vânzare pe străzile din Chișinău, iar prețurile pornesc de la 10 lei și pot ajunge la câteva sute de lei pentru creațiile lucrate manual. Comercianții spun că vânzările sunt încă modeste, dar se așteaptă la mai mulți cumpărători în zilele următoare. Pe final de iarnă, centrul Capitalei s-a colorat