Carburanți mai scumpi

Statul acoperă 70% din prima de asigurare agricolă, pentru a proteja fermierii de pierderile provocate de secetă, grindină sau alte fenomene extreme, anunță Ministerul Agriculturii. Potrivit instituției, în acest an au fost depuse peste 650 de cereri, în valoare de peste 117 milioane de lei. Mecanismul este reglementat prin Legea privind asigurarea subvenționată în agricultură, […]