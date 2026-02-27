Expoziția internațională specializată MOLDAGROTECH – hub de inovații agricole al Moldovei

18:20

În perioada august 2025 – ianuarie 2026, Republica Moldova a înregistrat cel mai mare volum de export de floarea-soarelui din istoria sa recentă, iar cultura oleaginoasă s-a evidențiat drept principal pilon al comerțului agricol extern. Cu un total de 494 269 tone livrate peste hotare, sezonul se definitivează ca un record absolut, depășind cu 40 % nivelul exporturilor din perioada similară a anului precedent, când au fost exportate 353 514 tone. Amploarea rezultatului curent devine și mai evidentă în raport cu sezoanele anterioare, volumul actual fiind de două ori mai mare decât exporturile din august 2023 – ianuarie 2024 și de peste trei ori superior celui realizat în perioada august 2022 – ianuarie 2023.