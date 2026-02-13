Fermierii din mai multe sectoare pot primi granturi de până la 1 milion USD prin Proiectul AGGRI

11:10

Piața globală a grâului intră în 2026 într-o fază de tranziție clară, în care anii de producții excepționale lasă loc unei normalizări a randamentelor și unui echilibru mai fragil între cerere și ofertă. Datele agregate de la USDA și CBA indică faptul că stocurile globale de grâu, care au atins un vârf de aproximativ 285 milioane de tone în sezonul 2020–2021, au coborât spre 260 milioane de tone în 2024–2025, iar pentru 2026–2027 sunt estimate în jurul valorii de 273 milioane de tone. Această evoluție confirmă faptul că piața nu mai beneficiază de un surplus confortabil, ci se îndreaptă spre o zonă de echilibru mult mai sensibilă la șocuri de producție sau cerere.