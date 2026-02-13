Elveția, nouă destinație pentru fructele moldovenești de top
Agrobook, 13 februarie 2026 12:30
Moldova a reușit să facă primele livrări de fructe într-o rețea de retail din Elveția în anul precedent, după intrarea în vigoare a Acordului de Comerț Liber cu țările EFTA de la 1 aprilie 2025. Au fost livrate prune ambalate pentru consumatorul final în caserole flow pack de un kilogram. Livrările s-au încheiat în luna noiembrie, calitatea fiind înaltă pe întreaga durată a livrărilor. The post Elveția, nouă destinație pentru fructele moldovenești de top appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
• • •
Alte ştiri de Agrobook
Acum 30 minute
12:30
Moldova a reușit să facă primele livrări de fructe într-o rețea de retail din Elveția în anul precedent, după intrarea în vigoare a Acordului de Comerț Liber cu țările EFTA de la 1 aprilie 2025. Au fost livrate prune ambalate pentru consumatorul final în caserole flow pack de un kilogram. Livrările s-au încheiat în luna noiembrie, calitatea fiind înaltă pe întreaga durată a livrărilor. The post Elveția, nouă destinație pentru fructele moldovenești de top appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
Acum 4 ore
10:10
Cererea de export pentru grâul ucrainean rămâne relativ lentă, însă se observă o creștere a interesului din partea cumpărătorilor care se orientează spre originea ucraineană pe fondul scumpirii grâului din țările concurente. The post Iurie Rija: Situația actuală a pieței cerealelor și oleaginoaselor din Ucraina appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
10:00
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a anunțat joi finalizarea vânzării companiei Danube Logistics, operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești (PILG), către Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, deținută de statul român. Tranzacția subliniază parteneriatul strategic dintre Republica Moldova și România și consolidează integrarea Moldovei în rețelele comerciale regionale și globale. The post BERD vinde Portul Giurgiulești statului român prin Portul Constanța appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
09:20
Chișinău, 12 februarie 2026 – Parlamentul a votat în prima lectură proiectul de lege care reorganizează rețeaua de informații contabile agricole (RICA), transformând-o în rețeaua de date privind durabilitatea agricolă (RDDA). Inițiativa a fost elaborată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și vizează alinierea cadrului legislativ național la standardele europene privind colectarea datelor agricole. The post Parlamentul a votat reorganizarea rețelei de date agricole appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
Ieri
21:20
Asociația „Agrocereale” și-a desemnat noua conducere în cadrul Adunării Generale a membrilor, unde au fost aleși membrii Consiliului de Administrație, precum și președintele acestuia. În urma votului, funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Asociației „Agrocereale” a fost preluată de Nina Teleagă. The post Agrocereale și-a ales noua conducere în cadrul Adunării Generale appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare aduce la cunoștința producătorilor și exportatorilor de produse agroalimentare disponibilitatea instrumentului digital „Pesticide MRL Tracker”, dezvoltat de platforma agrinfo.eu. Această resursă este esențială în contextul necesității de a asigura conformitatea produselor destinate pieței Uniunii Europene cu reglementările privind siguranța alimentară. The post Export în UE fără riscuri: cum te ajută „Pesticide MRL Tracker” appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
10 februarie 2026
18:50
Asociația Exportatorilor și Importatorilor de Produse Agricole și Cerealiere „Agrocereale” a desfășurat astăzi Adunarea Generală a membrilor săi, în cadrul unei ședințe de lucru organizate pentru stabilirea priorităților strategice și consolidarea structurii de conducere. The post Mandat nou pentru conducerea executivă a „Agrocereale” appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
16:30
Vorbim cu Daniel despre ce nu vrem să recunoaștem: unele decizii proaste nu vin din lipsă de cap, ci dintr-o tranziție care ne-a învățat frica. Anii ’90–2000 au făcut din fermier un supraviețuitor, nu un trader. Când supraviețuitorul intră în piață, reacționează, nu planifică. The post Agricultura nu te rupe când e greu. Te rupe când continui să faci aceleași greșeli appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
11:00
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) lansează, în premieră, elaborarea unui studiu complex privind managementul riscurilor agricole în Republica Moldova, care va analiza cadrul actual de gestionare a riscurilor și va formula recomandări pentru alinierea mecanismelor existente la standardele și bunele practici recunoscute la nivel european și internațional. Studiul este realizat cu sprijinul Proiectului „Dialogul Moldo-German privind Politicile în Agricultură” (APD Moldova), implementat în cadrul Programului de Cooperare Bilaterală finanțat de Ministerul Federal German pentru Agricultură, Alimentație și Identitate Regională. The post MAIA lansează studiu complex pentru riscuri agricole appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
9 februarie 2026
13:40
Iurie Rija: Evoluția prețului la floarea-soarelui în Republica Moldova la situația din 9 februarie 2026 # Agrobook
În a doua jumătate a lunii ianuarie 2026 și până în prezent, floarea-soarelui s-a evidențiat drept cultura care a generat cel mai mare ajiotaj pe piața agricolă din Republica Moldova, înregistrând o creștere bruscă de 0,7 lei pe kilogram, sau 6,5%. The post Iurie Rija: Evoluția prețului la floarea-soarelui în Republica Moldova la situația din 9 februarie 2026 appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
13:00
Iurie Rija: Evoluția prețului la porumb în Republica Moldova la situația din 9 februarie 2026 # Agrobook
Piața globală a porumbului intră în anul 2026 cu o producție abundentă. Recolta la nivel mondial este una bogată, iar raportul USDA publicat în ianuarie 2026 estimează o plus-producție de 14 milioane de tone. Abundența de marfă limitează potențialul de creștere a prețurilor pe termen mediu și lung, menținând presiunea asupra piețelor regionale, inclusiv asupra celor din Bazinul Mării Negre. The post Iurie Rija: Evoluția prețului la porumb în Republica Moldova la situația din 9 februarie 2026 appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
12:30
Iurie Rija: Evoluția prețului la grâu în Republica Moldova la situația din 9 februarie 2026 # Agrobook
În luna februarie 2026 piața grâului din Republica Moldova dă dovadă de o stabilitate aparentă, însă una construită pe un nivel de preț scăzut. Evoluțiile externe nu oferă semnale de susținere, iar piața internă resimte din plin efectul unei oferte globale suficiente. The post Iurie Rija: Evoluția prețului la grâu în Republica Moldova la situația din 9 februarie 2026 appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
11:00
Întreprinderea de stat "Calea Ferată din Moldova" a ajustat în scădere (cu câțiva cenți/tonă) tarifele pentru transportarea cerealelor și oleaginoaselor în cadrul operațiunilor de export-import. Noile tarife au intrat în vigoare din 5 februarie 2026. The post CFM reduce tarifele pentru transportul cerealelor și oleaginoaselor din 5 februarie appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
8 februarie 2026
17:30
În sezonul 2025–2026, exporturile de grâu ale Republicii Moldova continuă într-un ritm mai lent decât cel anticipat inițial, cauza fiind determinată nu din lipsă de volum, dar de preț. Deși în perioada iulie 2025–ianuarie 2026 au fost exportate 672 705 tone de grâu, cu 12,8% mai mult față de volumul livrat în intervalul similar al sezonului precedent, rezultatul rămâne modest raportat la anii cu volume considerate normale pentru agricultura moldovenească. The post Iurie Rija: Exportul grâului din R. Moldova appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
12:50
Iurie Rija: Floarea-soarelui în Republica Moldova – recorduri la exportul de materie primă, revenire lentă a procesării # Agrobook
Analiza cantităților exportate de floarea-soarelui, atât sub formă de materie primă, cât și prelucrată, în perioada iulie – ianuarie pe sezoane, evidențiază foarte clar schimbarea de structură a exporturilor agroindustriale ale Republicii Moldova. În sezonul 2025-2026, volumul exportat de floarea-soarelui ca materie primă a atins un maxim istoric de 518 088 tone, în creștere puternică față de sezonul precedent și net superior tuturor sezoanelor anterioare. The post Iurie Rija: Floarea-soarelui în Republica Moldova – recorduri la exportul de materie primă, revenire lentă a procesării appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
11:10
Comparația dintre importurile și exporturile de făină de grâu evidențiază o schimbare structurală importantă în balanța comercială a Republicii Moldova, începând cu anul 2024. Pentru prima dată în ultimii ani, volumul de făină de grâu exportat a depășit cantitatea importată, marcând o repoziționare a țării dintr-un consumator net într-un furnizor net pentru piețele externe. În anul 2024, Republica Moldova a importat 24 544 tone de făină de grâu, în timp ce exporturile au atins 31 880 tone, ce înseamnă un excedent cantitativ de aproximativ 7 300 tone în favoarea exporturilor. The post Iurie Rija: Importul de făină de grâu în R. Moldova appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
11:00
În anul 2025, exporturile de făină de grâu din Republica Moldova au înregistrat o scădere comparativ cu anul precedent, reflectând o cerere externă mai temperată. Volumul total exportat a constituit 27 261 de tone, cu 14% mai puțin față de anul 2024, când livrările au atins 31 880 de tone. Diminuarea marchează o corecție după […] The post Iurie Rija: Exportul de făină de grâu din R. Moldova appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
7 februarie 2026
17:20
În sezonul 2025–2026, exporturile de șrot de floarea-soarelui din Republica Moldova au cunoscut o redresare puternică, marcând revenirea acestui produs secundar al procesării pe piețele externe. În intervalul analizat au fost exportate 55 365 tone de șrot, un rezultat net superior celui din sezonul precedent, când livrările externe s-au limitat la 7 635 tone. Practic, volumul exportat a crescut de 7,2 ori într-un singur sezon, ce reflectă reluarea activității de procesare. The post Iurie Rija: Exporturile de șrot de floarea-soarelui din R. Moldova appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
17:00
Interviu cu Adrian Lipcan, administrator al Sugar Bridge SRL Î: Dl Lipcan, producerea de sfeclă de zahăr și a zahărului cândva ocupa un rol important în economia națională. Care e situația acum? The post Ostaticii zahărului: cum incompetența managerială ne costă pe toți appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
14:00
Iurie Rija: Neprelungirea licențierii importurilor de cereale și oleaginoase nu generează importuri masive în țară- statisticile confirmă # Agrobook
Odată cu introducerea licențierii importurilor de cereale și oleaginoase în R. Moldova, piața a fost închisă pentru intrările de floarea-soarelui destinată procesării în ulei, iar importurile au fost realizate aproape exclusiv sub formă de material semincer sau pentru utilizări speciale, inclusiv industria de cofetărie. The post Iurie Rija: Neprelungirea licențierii importurilor de cereale și oleaginoase nu generează importuri masive în țară- statisticile confirmă appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
10:40
Iurie Rija: Balanța comercială a uleiului de floarea-soarelui din Republica Moldova. Analiza importurilor de ulei # Agrobook
Balanța comercială a uleiului de floarea-soarelui din Republica Moldova traversează, în intervalul 2025–2026, o perioadă de tranziție care readuce treptat sectorul către configurația sa tradițională. În sezonul curent, iulie 2025 – ianuarie 2026, se observă o revenire la statutul de exportator net, caracteristic pentru economia agricolă moldovenească. Exporturile de ulei de floarea-soarelui au atins 65,7 mii tone, în timp ce importurile s-au situat la 9,3 mii tone, ce înseamnă că livrările externe au depășit de peste șapte ori volumele importate. The post Iurie Rija: Balanța comercială a uleiului de floarea-soarelui din Republica Moldova. Analiza importurilor de ulei appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
6 februarie 2026
18:20
În perioada august 2025 – ianuarie 2026, Republica Moldova a înregistrat cel mai mare volum de export de floarea-soarelui din istoria sa recentă, iar cultura oleaginoasă s-a evidențiat drept principal pilon al comerțului agricol extern. Cu un total de 494 269 tone livrate peste hotare, sezonul se definitivează ca un record absolut, depășind cu 40 % nivelul exporturilor din perioada similară a anului precedent, când au fost exportate 353 514 tone. Amploarea rezultatului curent devine și mai evidentă în raport cu sezoanele anterioare, volumul actual fiind de două ori mai mare decât exporturile din august 2023 – ianuarie 2024 și de peste trei ori superior celui realizat în perioada august 2022 – ianuarie 2023. The post Iurie Rija: Exportul de floarea-soarelui din R. Moldova. Performanța sezonului 2025-2026 appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
5 februarie 2026
15:00
Iurie Rija: Analiza acordului UE-Mercosur prin prisma produselor agricole sensibile pentru R. Moldova # Agrobook
Impactul acordului UE–Mercosur asupra prețurilor la produsele alimentare este adesea amplificat în discursul public prin raportarea izolată la contingente tarifare, fără a fi suprapuse la dimensiunile reale ale pieței europene. Cele mai invocate exemple sunt carnea de vită, carnea de porc, carnea de pasăre și zahărul, pentru care acordul prevede contingente tarifare. Privite însă în raport cu consumul total al Uniunii Europene, volumele sunt marginale. Cota de 99 de mii de tone pentru carnea de vită reprezintă doar 2,3 % din consumul anual al UE, estimat la 4,3 milioane de tone, într-un bloc care produce intern peste 6,7 milioane de tone de carne de vită. În condițiile respective, influxul suplimentar din Mercosur nu are capacitatea de a genera o presiune pronunțată asupra prețurilor, mai ales într-o piață caracterizată de autoconsum ridicat. The post Iurie Rija: Analiza acordului UE-Mercosur prin prisma produselor agricole sensibile pentru R. Moldova appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
14:50
Acordul de parteneriat dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur intră, la începutul anului 2026, într-o fază decisivă, după ce a fost susținut politic de Consiliul Uniunii Europene în luna ianuarie. Acordul nu este încă pe deplin ratificat, urmând să fie avizat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene și ulterior supus votului Parlamentului European, dar direcția strategică este deja clară. Uniunea Europeană mizează pe acest acord ca pe un instrument de repoziționare economică și geopolitică, după tensiunile tarifare venite din partea SUA. The post Iurie Rija: Impactul Acordului de parteneriat UE- Mercosur appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
4 februarie 2026
18:10
Marocul se afirmă drept unul dintre statele cu cel mai ridicat randament mediu de afine la hectar, potrivit celor mai recente date privind plantarea și producția. Creșterea ofertei nu este determinată de extinderea rapidă a suprafețelor cultivate, ci de tehnologii moderne și soiuri performante, adaptate agriculturii intensive. The post Marocul stabilește un nou standard de productivitate la cultura afinelor appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
11:10
Consumatorii casnici vor plăti facturi mai mici la gazele naturale începând de astăzi, 4 februarie, după ce noul tarif, aprobat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, a fost publicat în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare. The post Facturile la gaze pentru populație scad începând cu 4 februarie appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
3 februarie 2026
16:40
Fermierii cer demisia ministrei Agriculturii, Ludmila Catlabuga, susținând că consultările pentru Programul Strategic al Politicii Agricole 2026–2030 au fost doar formale. The post Fermierii acuză MAIA de simulare a consultărilor și cer demisia ministrei Catlabuga appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
15:20
Asociația Forța Fermierilor critică modul în care Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare desfășoară consultările pentru Programul Strategic al Politicii Agricole 2026–2030, acuzând lipsa unei implicări reale și a măsurilor eficiente pentru susținerea principalului sector agricol din țară. Declarațiile apar într-un comunicat de presă semnat de directorul executiv al asociației, Alexandru Bădărău The post Forța Fermierilor: noul Program Agricol ignoră cel mai important sector appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
12:30
Piața ureei și a azotului intră din nou într-o zonă de tensiune structurală, nu de panică, ci de ofertă controlată. Atât timp cât China rămâne în afara exporturilor, balanța rămâne clar în favoarea vânzătorilor. The post Iurie Rija: piața ureei sub presiune appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
12:10
Salariul minim din Republica Moldova rămâne mult în urma nivelului salariilor din Uniunea Europeană. În prezent, acesta este aproape de două ori mai mic decât cel din Bulgaria, țara cu cele mai reduse salarii din UE. The post Salariul minim în Moldova, de nouă ori mai mic decât în Luxemburg appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
11:10
ANRE a stabilit astăzi reducerea tarifului pentru gazele naturale destinate consumatorilor casnici. Noul preț va fi de 14,43 lei pe metru cub, în scădere cu 13,8% față de tariful precedent de 16,74 lei/metru cub. The post Gaze mai ieftine pentru populație: noul tarif de 14,43 lei/m³ appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
10:30
318 afaceri agricole micro și mici au fost finanțate prin Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” în perioada martie 2025 – ianuarie 2026, dintre care 30 în luna ianuarie 2026. Programul are acoperire în toate raioanele țării, cu o concentrare mai pronunțată în zona de nord. The post 318 afaceri agricole din Moldova finanțate prin FCA appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
2 februarie 2026
14:40
Procuratura Hîncești, prin Oficiul Ialoveni, anunță pronunțarea unei sentințe într-un dosar penal în care șapte membri ai unui grup infracțional organizat, împreună cu o persoană juridică, au fost găsiți vinovați de escrocherie și spălare de bani, cauzând un prejudiciu total de 245.000 de lei. The post Șapte persoane condamnate pentru fraudă de 245.000 lei appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
14:10
AIPA a acordat în ianuarie 2026 subvenții de 597 mil. lei pentru investiții și modernizarea agriculturii # Agrobook
În luna ianuarie 2026, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a autorizat spre plată subvenții în valoare totală de 597,14 milioane lei. Sumele au fost direcționate către fermieri prin diverse forme de sprijin. The post AIPA a acordat în ianuarie 2026 subvenții de 597 mil. lei pentru investiții și modernizarea agriculturii appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
13:50
Piața grâului intră în luna februarie cu reperele MENA reconfirmate de licitațiile de la sfârșitul lunii ianuarie. În pofida fricțiunilor de execuție din bazinul Mării Negre, acestea se reflectă mai ales în costuri, programări și fiabilitate logistică, nu într-o revalorizare generală a prețurilor în dolari. The post Iurie Rija: perspectivă săptămânală asupra pieței grâului – 2 februarie 2026 appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
12:50
Piața ureei la începutul lunii februarie 2026 se află într-o fază de tensionare ascendentă, caracterizată de prețuri ridicate și de o volatilitate generată mai degrabă de riscuri logistice și geopolitice decât de un deficit fizic imediat de marfă. The post Iurie Rija: ureea devine tot mai scumpă în Europa de Est appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
30 ianuarie 2026
14:50
Benzinăriile Lukoil din Republica Moldova își vor continua activitatea cel puțin până în luna aprilie, în baza unei licențe suplimentare acordate de Biroul pentru Controlul Activelor Străine al Trezoreriei SUA. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, într-o emisiune difuzată de Pro TV Chișinău. Potrivit oficialului, există un acord de principiu privind o posibilă tranzacție, însă finalizarea acesteia depinde de aprobarea autorităților americane. The post Lukoil își menține operațiunile în Moldova până în aprilie appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
29 ianuarie 2026
18:20
În perioada ianuarie–noiembrie 2025, România s-a menținut drept principal partener comercial al Republicii Moldova, cu o cotă de 29,2% din totalul exporturilor, urmată de Turcia (9,5%) și Italia (9,2%). În total, statele membre ale Uniunii Europene au absorbit 68,1% din exporturile moldovenești. The post Moldova își crește exporturile spre UE cu sprijinul statului appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
16:30
Statul a preluat activele Lukoil de la Aeroportul Internațional Chișinău. Ministrul energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că Agenția Proprietății Publice și AIC au finalizat inventarierea și au semnat joi actele de predare-primire ale complexului petrolier din cadrul aerogării. The post Activele Lukoil trec în proprietatea statului appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
16:20
Deși Republica Moldova nu este inclusă în statisticile oficiale ale Eurostat, o comparație cu datele Uniunii Europene arată că prețurile terenurilor agricole din Moldova rămân de câteva ori mai mici decât media europeană, chiar și în contextul unei tendințe clare de creștere în ultimii ani. The post Mult mai ieftine decât în UE, terenurile agricole din Moldova appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
16:00
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare organizat astăzi o ședință cu reprezentanții sectorului de procesare a fructelor și legumelor, dedicată analizării dificultăților actuale din domeniu și identificării direcțiilor prioritare de dezvoltare. The post MAIA discută soluții pentru procesatorii de fructe și legume appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
28 ianuarie 2026
17:00
Autoritățile mențin interdicția privind introducerea cărnii de porc în Republica Moldova, în contextul riscului ridicat de răspândire a pestei porcine africane, și atenționează populația să nu procure produse alimentare din carne de porc din țările vecine, deoarece acestea vor fi confiscate la frontieră și distruse. The post Risc crescut de focare de pestă porcină în țară appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
16:40
Guvernul a aprobat astăzi modificarea normelor sanitar-veterinare privind creșterea și îngrășarea porcilor, în scopul îmbunătățirii bunăstării animalelor și pentru alinierea sectorului zootehnic la normele de referință ale Uniunii Europene. The post Noi reguli sanitar-veterinare pentru fermele din Moldova appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
27 ianuarie 2026
16:10
Uniunea Europeană și India au semnat marți, la New Delhi, un acord comercial negociat timp de aproape 10 ani, care va elimina barierele comerciale și va întări securitatea economică a blocului comunitar, potrivit Comisiei Europene. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a anunțat că va fi creată o zonă de liber schimb pentru aproximativ două miliarde de oameni, beneficiu reciproc pentru ambele părți. The post UE și India semnează un acord comercial negociat aproape un deceniu appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
12:10
În perioada 21.01.2026 – 26.01.2026, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate mai multe focare de boli la animale: The post Focare de gripă, rabie și PPA în Moldova appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
11:10
Piața globală a grâului intră în 2026 într-o fază de tranziție clară, în care anii de producții excepționale lasă loc unei normalizări a randamentelor și unui echilibru mai fragil între cerere și ofertă. Datele agregate de la USDA și CBA indică faptul că stocurile globale de grâu, care au atins un vârf de aproximativ 285 milioane de tone în sezonul 2020–2021, au coborât spre 260 milioane de tone în 2024–2025, iar pentru 2026–2027 sunt estimate în jurul valorii de 273 milioane de tone. Această evoluție confirmă faptul că piața nu mai beneficiază de un surplus confortabil, ci se îndreaptă spre o zonă de echilibru mult mai sensibilă la șocuri de producție sau cerere. The post Iurie Rija: piața globală a grâului în 2026 – între echilibru fragil și oportunități appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
10:50
În ultimele două decenii, taxa vamală de 75% la importul de zahăr pe piața Republicii Moldova s-a transformat dintr-o măsură de protecție comercială a pieței interne într-o măsură care stimulează ineficiența managerială în sector. În acest „recipient” aproape ermetic, speranțele de dezvoltare ale complexului autohton al sfeclei și zahărului au fermentat într-un substrat scump pentru creșterea costurilor, a pierderilor și pentru pierderea competitivității în industria zahărului și în alte ramuri conexe ale industriei alimentare din Moldova. The post Complexul sfeclei și zahărului din Moldova: toți plătesc scump pentru o iluzie appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
26 ianuarie 2026
14:20
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară, spune că Republica Moldova trebuie să se concentreze mai mult pe piața internă, alături de cea externă, pentru a opri declinul agriculturii și pierderea locurilor de muncă. Potrivit acestuia, agricultura este un pilon important al economiei, iar criza din sector a dus la pierderea a peste 30.000 de locuri de muncă. The post Cum poate dezvoltarea internă să asigure stabilitatea țării appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
13:50
Analiza de piață pentru coridorul logistic Moldova–Bulgaria indică o recoltă stabilă, dar care necesită o atenție sporită la recepția mărfii în silozurile bulgărești. Datele furnizate de Ministerul Agriculturii din Bulgaria pentru sezonul actual confirmă faptul că floarea-soarelui îndeplinește standardele naționale, însă parametrii tehnici fluctuează față de anii precedenți. Producția monitorizată acoperă un volum semnificativ de peste patru sute șaptezeci și opt de mii de tone, reprezentând aproximativ o treime din producția națională a Bulgariei, ceea ce oferă o imagine clară asupra condițiilor de tranzacționare. The post Iurii Rijа: calitatea mărfii este decisivă pe coridorul comercial Moldova–Bulgaria appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
13:10
Tot mai mulți consumatori din Republica Moldova semnalează facturi la gaze naturale care nu reflectă consumul real. Potrivit Energocom, aceste discrepanțe pot apărea din mai multe motive, printre care refuzul unor locatari de a permite accesul la contoare sau dificultăți în colectarea datelor în blocuri. Reprezentanții companiei asigură că discută permanent cu operatorii pentru identificarea și corectarea acestor neconcordanțe. The post Facturi la gaze: diferențe între consumul real și cel facturat appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.