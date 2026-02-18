De la Angajament la Acțiune: Peste 50 de lideri de afaceri au discutat despre egalitatea de gen și WEPs la ‘Fabricat în Moldova’ 2026

15:00

Impactul acordului UE–Mercosur asupra prețurilor la produsele alimentare este adesea amplificat în discursul public prin raportarea izolată la contingente tarifare, fără a fi suprapuse la dimensiunile reale ale pieței europene. Cele mai invocate exemple sunt carnea de vită, carnea de porc, carnea de pasăre și zahărul, pentru care acordul prevede contingente tarifare. Privite însă în raport cu consumul total al Uniunii Europene, volumele sunt marginale. Cota de 99 de mii de tone pentru carnea de vită reprezintă doar 2,3 % din consumul anual al UE, estimat la 4,3 milioane de tone, într-un bloc care produce intern peste 6,7 milioane de tone de carne de vită. În condițiile respective, influxul suplimentar din Mercosur nu are capacitatea de a genera o presiune pronunțată asupra prețurilor, mai ales într-o piață caracterizată de autoconsum ridicat.