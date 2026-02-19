În 2026, în Moldova vor fi create primele camere agricole

09:30

Raportul stocuri la consum pentru porumbul american este unul dintre cei mai importanți indicatori fundamentali ai pieței globale de cereale, deoarece exprimă proporția dintre cantitatea rămasă în depozite la final de sezon și volumul total utilizat anual. Formula este simplă și clasică: stocuri finale împărțite la consum total, înmulțit cu 100 pentru a obține procentul. Dacă, de exemplu, Statele Unite încheie sezonul cu 40 milioane tone stoc și consumul anual este de 320 milioane tone, raportul stoc consum este 12,5 procente. Acest procent arată câte luni de consum sunt acoperite teoretic din stocurile existente. The post Cum stocurile de porumb din SUA ne afectează buzunarul în Moldova appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.