Rețeaua Moscovei din umbră: Cum doi moldoveni cu cetățenia rusă, coordonați de FSB, au încercat să se infiltreze în politica din R. Moldova

16:40

Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat astăzi că anchetele de serviciu desfășurate în cazul celor doi militari, care s-au rănit mortal cu arma din dotare, nu a depistat încălcarea tehnicii securității sau a mânuirii armei din dotare. Potrivit oficialului, cele două cazuri sunt investigate acum de procurori, iar dacă va fi stabilită existența unor aspecte care […] Articolul Ministrul Apărării, noi detalii în cazul celor doi militari care s-au rănit mortal apare prima dată în Vocea Basarabiei.