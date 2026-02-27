Rețeaua Moscovei din umbră: Cum doi moldoveni cu cetățenia rusă, coordonați de FSB, au încercat să se infiltreze în politica din R. Moldova
Vocea Basarabiei, 27 februarie 2026 11:20
Doi moldoveni, care dețin și cetățenia Federației Ruse, au fost implicați într-o operațiune complexă de influențare politică și socială în Republica Moldova, coordonată de ofițerii Serviciului Federal rus de Securitate (FSB). Este vorba despre Alexandr Ciuprin și Ludmila Corsun – ultima fiind pretendent la funcția de președinte al R. Moldova în cadrul alegerilor din 2024. […] Articolul Rețeaua Moscovei din umbră: Cum doi moldoveni cu cetățenia rusă, coordonați de FSB, au încercat să se infiltreze în politica din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 10 minute
11:30
Presupus caz de abuz sexual într-o școală: Ministerul Educației cere suspendarea profesorului și protecția elevei # Vocea Basarabiei
Ministerul Educației și Cercetării anunță că s-a autosesizat în legătură cu informațiile privind un presupus caz de abuz sexual din partea unui profesor asupra unei eleve într-o instituție de învățământ din nordul Republicii Moldova. Astfel, instituția a solicitat Direcției raionale de învățământ suspendarea imediată a profesorului vizat din exercitarea atribuțiilor de serviciu pe întreaga durată […] Articolul Presupus caz de abuz sexual într-o școală: Ministerul Educației cere suspendarea profesorului și protecția elevei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 30 minute
11:20
Acum o oră
11:00
(FOTO) Percheziții CNA într-un dosar privind înstrăinarea ilegală a terenurilor din Durlești: Primarul și viceprimarul localității, printre cei vizați # Vocea Basarabiei
Ofițerii Centrului Național Anticorupție desfășoară în această dimineață mai multe percheziții într-un dosar pornit pe fapte de escrocherie, ce vizează deposedarea Primăriei Durlești de mai multe terenuri situate în intravilanul localității. Printre cei vizați sunt primarul și viceprimarul localității, ingineri cadastrali, șeful adjunct al Serviciului cadastral teritorial Chișinău, consilieri locali, precum și beneficiarii schemelor de […] Articolul (FOTO) Percheziții CNA într-un dosar privind înstrăinarea ilegală a terenurilor din Durlești: Primarul și viceprimarul localității, printre cei vizați apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 2 ore
10:30
Danemarca organizează alegeri anticipate pe 24 martie. Mette Frederiksen mizează pe valul de popularitate generat de criza Groenlandei # Vocea Basarabiei
Danemarca va organiza alegeri parlamentare anticipate la 24 martie, a anunțat joi prim-ministrul Mette Frederiksen, într-un context marcat de tensiuni geopolitice și repoziționări interne. Decizia vine pe fondul creșterii popularității șefei guvernului, alimentată de poziția sa fermă față de presiunile din partea Statele Unite privind preluarea Groenlanda. În ultimele luni, Frederiksen a mobilizat liderii europeni […] Articolul Danemarca organizează alegeri anticipate pe 24 martie. Mette Frederiksen mizează pe valul de popularitate generat de criza Groenlandei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 4 ore
08:40
Raport ICCT: 151 de acte de sabotaj atribuite Rusiei în Europa de la începutul invaziei în Ucraina # Vocea Basarabiei
În timp ce războiul declanșat de Rusia împotriva Ucraina a intrat în al cincilea an, Moscova ar continua o ofensivă hibridă pe teritoriul european. Potrivit unui raport al International Centre for Counter-Terrorism (ICCT), cu sediul în Țările de Jos, serviciile ruse ar fi planificat sau executat 151 de acte de sabotaj, vandalism și alte operațiuni […] Articolul Raport ICCT: 151 de acte de sabotaj atribuite Rusiei în Europa de la începutul invaziei în Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 6 ore
07:30
Avalanșele din Austria au provocat 26 de morți în această iarnă, peste media obișnuită # Vocea Basarabiei
Un total de 26 de persoane și-au pierdut viața în urma avalanșelor produse în această iarnă în Austria, a anunțat joi Consiliul austriac pentru siguranța alpină. Potrivit instituției, cifra depășește media anuală a victimelor înregistrate în sezoanele precedente. Perioada 15–24 februarie a fost deosebit de tragică, cu 14 decese raportate în doar zece zile. Reprezentanții […] Articolul Avalanșele din Austria au provocat 26 de morți în această iarnă, peste media obișnuită apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:00
Două accidente grave, unul rutier și altul feroviar, s-au produs în seara zilei de joi în Republica Moldova, ambele fiind soldate cu decesul a doi pietoni. Primul accident a avut loc pe strada Băcioii Noi din municipiul Chișinău. La fața locului, polițiștii au stabilit că un camion, condus de un bărbat de 64 de ani, […] Articolul Accidente grave la Chișinău și Bălți: Doi pietoni au murit apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 24 ore
20:10
Republica Moldova devine tot mai atractivă pentru turiști, iar autoritățile discută cu state din Asia și Arabia Saudită pentru a atrage noi vizitatori. Totodată, se pregătește și un traseu turistic comun între România, Republica Moldova și Ucraina, menit să promoveze patrimoniul și tradițiile regiunii. Inițiativa a fost discutată la un eveniment organizat de Centrul de […] Articolul (VIDEO) Republica Moldova devine tot mai atractivă pentru turiștii apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:20
(VIDEO) Minut de reculegere în Parlament în memoria celor căzuți în conflictul armat pe Nistru # Vocea Basarabiei
Luni, 2 martie, se împlinesc 34 de ani de la izbucnirea conflictului armat de pe Nistru. Cu acest prilej, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj de comemorare și unitate, subliniind că, deși au trecut peste trei decenii, rănile acelui război rămân încă deschise în inimile multor familii. „În toți acești ani, Federația Rusă […] Articolul (VIDEO) Minut de reculegere în Parlament în memoria celor căzuți în conflictul armat pe Nistru apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:10
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 26.02.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:10
(VIDEO) Păreri împărțite privind afișarea pe raft a țării de origine a produselor alimentare # Vocea Basarabiei
Deputații propun noi măsuri pentru susținerea producătorilor autohtoni. Un proiect de lege înregistrat în Parlament prevede obligativitatea pentru supermarketuri de a afișa la raft, lângă preț, țara de origine a produselor alimentare. Proiectul este susținut și de opoziția parlamentară, inclusiv de deputatul PCRM Andrei Godoroja, însă reprezentanții fermierilor spun că producătorii locali au nevoie de […] Articolul (VIDEO) Păreri împărțite privind afișarea pe raft a țării de origine a produselor alimentare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:00
Majoritatea parlamentară intenționează să modifice legea privind statutul deputatului, o parte dintre prevederi urmând să fie incluse în viitorul cod de conduită al aleșilor. Inițiativa a stârnit reacții dure din partea opoziției. În timp ce reprezentanții puterii susțin că schimbările sunt necesare pentru claritate și disciplină în plen, opoziția acuză limitarea drepturilor aleșilor. Declarațiile au […] Articolul (VIDEO) Legea privind statutul deputatului ar putea fi modificată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:00
Ministra Daniella Misail-Nichitin a prezentat astăzi, 26 februarie, în plenul Parlamentului, raportul privind măsurile întreprinse de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) pentru prevenirea și combaterea consumului și traficului de droguri. Potrivit oficialului, fenomenul consumului de droguri este transfrontalier și în creștere la nivel global, iar Republica Moldova nu este izolată de aceste tendințe. Autoritățile cooperează îndeaproape […] Articolul Ministra de Interne, audiată în Parlamentul de la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:40
Mai multe evenimente de comemorare a eroilor căzuți în războiul de pe Nistru vor avea loc luni, 2 martie, în Republica Moldova. La Chișinău, activitățile de comemorare vor începe la ora 10:00, prin depunerea de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. La eveniment vor participa președinta Maia Sandu, președintele Parlamentului, Igor Grosu, […] Articolul Ziua Memoriei și Recunoștinței, marcată în Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:20
Alertă falsă pe Aeroportul Internațional Chișinău: Activitatea, reluată în regim normal # Vocea Basarabiei
Alerta semnalată în această seară la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău nu s-a confirmat. Echipele specializate au finalizat verificările. Astfel, activitatea aeroportului a fost reluată în regim normal, iar pasagerii își pot continua călătoria. „La Aeroport, Poliția de Frontieră, în cooperare cu structurile responsabile din domeniul securității, continuă să aplice măsuri de prevenire a […] Articolul Alertă falsă pe Aeroportul Internațional Chișinău: Activitatea, reluată în regim normal apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:10
Alertă cu bombă la Aeroportul Internațional Chișinău: Pasagerii și personalul, evacuați # Vocea Basarabiei
O alertă cu bombă a fost anunțată la această oră pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. Toți pasagerii și angajații aerogării au fost evacuați din clădire, iar la fața locului intervin echipele specializate ale Ministerului Afacerilor Interne. Potrivit Poliției de Frontieră, procedura de înregistrare este suspendată și există posibilitatea unor modificări ale zborurilor planificate. […] Articolul Alertă cu bombă la Aeroportul Internațional Chișinău: Pasagerii și personalul, evacuați apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:00
Dosarul „Furtul miliardului”, în care este vizat Plahotniuc: Declarațiile martorului secret, citite în instanță # Vocea Basarabiei
Procurorul Alexandru Cernei a prezentat astăzi declarațiile martorului secret din dosarul „furtul miliardului”, episodul în care este cercetat fostul lider al PDM, Vladimir Plahotniuc. Ședința de judecată s-a desfășurat în lipsa lui Plahotniuc, care a invocat că „se pregătește pentru etapa dezbaterilor judiciare”. În debutul ședinței, magistrații au acceptat ca procurorul să dea citire declarațiilor […] Articolul Dosarul „Furtul miliardului”, în care este vizat Plahotniuc: Declarațiile martorului secret, citite în instanță apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:40
Tentativa de contrabandă cu cele 7 lingouri de aur: Doi bărbați, plasați în arest preventiv # Vocea Basarabiei
Cei doi bărbați, care au încercat recent să introducă ilegal în Republica Moldova șapte lingouri de aur, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Este vorba despre șoferul automobilului care s-a prezentat la postul vamal Leușeni, transportând cele șapte lingouri ascunse într-o ladă cu piese auto și scule, dar și despre presupusul […] Articolul Tentativa de contrabandă cu cele 7 lingouri de aur: Doi bărbați, plasați în arest preventiv apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:00
Un lot de aproximativ 520 de kilograme de biscuiți a fost retras de pe piață și distrus după ce inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au constatat că produsul conținea acizi grași trans peste limita maximă admisă. ANSA subliniază că măsura a fost dispusă în urma acțiunilor de monitorizare și control desfășurate de inspectori, […] Articolul Sute de kilograme de biscuiți, retrase de pe piață. Care este motivul apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:30
Cetățeanul turc implicat în omorul de la o terasa din sectorul Râșcani, din nou în arest preventiv # Vocea Basarabiei
Hassan Toper, cetățeanul turc implicat în omorul comis pe 10 iulie 2024 pe terasa unei cafenele din sectorul Râșcani din municipiul Chișinău, a fost plasat din nou în arest preventiv. O decizie în acest sens a fost pronunțată de Curtea de Apel, la solicitarea procurorilor Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Potrivit […] Articolul Cetățeanul turc implicat în omorul de la o terasa din sectorul Râșcani, din nou în arest preventiv apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:20
(FOTO) Premierul Alexandru Munteanu, la Nisporeni: „Necesitățile firești ale oamenilor trebuie să fie o normalitate, nu un privilegiu” # Vocea Basarabiei
Premierul Alexandru Munteanu a vizitat astăzi, 26 februarie, raionul Nisporeni, unde s-a întâlnit cu reprezentanții administrației publice locale și ai serviciilor desconcentrate. Șeful Guvernului a discutat cu primarii din raionul Nisporeni despre necesitățile actuale ale locuitorilor și beneficiile proiectelor deja realizate în comunități. „Am discutat cu primarii și serviciile desconcentrate din raionul Nisporeni despre necesitățile firești […] Articolul (FOTO) Premierul Alexandru Munteanu, la Nisporeni: „Necesitățile firești ale oamenilor trebuie să fie o normalitate, nu un privilegiu” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:00
Accelerarea construcției liniei electrice aeriene de 400 kV Strășeni–Gutinaș și continuarea modernizării Sistemului Electroenergetic Național au fost printre principalele subiecte discutate la Washington de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unor întrevederi cu oficiali ai Departamentul de Stat al Statelor Unite. Oficialul de la Chișinău s-a întâlnit cu Christopher Smith, secretar adjunct pentru Europa și Eurasia […] Articolul Construcția liniei electrice Strășeni–Gutinaș, subiect de discuții la Washington apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:40
Parlamentul a aprobat joi, 26 februarie, în lectura a doua, proiectul de lege privind modificarea Codului Educației. Potrivit autorităților, proiectul are drept obiectiv facilitarea accesului la programe de studiere a limbii române pentru copiii reveniți din diasporă și pentru cei ai cetățenilor străini. De asemenea, vor fi instituite clase sau grupe de suport pentru copiii […] Articolul Modificările la Codul Educației, aprobate de Parlamentul R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:20
Vicepremierul Valeriu Chiveri, la Tiraspol: Obiectivul nostru clar este reintegrarea regiunii transnistrene în spațiul legal al R. Moldova # Vocea Basarabiei
Procesul de reintegrare a regiunii de pe malul stâng al Nistrului se desfășoară gradual, iar discuțiile au fost inițiate pentru stabilirea unor pași concreți în acest proces, a declarat, la începutul ședinței de negocieri de astăzi de la Tiraspol, vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri. „Procesul de reintegrare este unul gradual, dar ca progresul să fie […] Articolul Vicepremierul Valeriu Chiveri, la Tiraspol: Obiectivul nostru clar este reintegrarea regiunii transnistrene în spațiul legal al R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru mâine, 27 februarie. Astfel, litrul de benzină va costa 23,67 lei, cu 4 bani mai mult decât astăzi. Totodată, motorina se va scumpi cu 5 bani, urmând a fi comercializată cu prețul de 20,59 lei/litru. Articolul Prețuri mai mari la benzină și motorină: Cât vor costa carburanții apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:00
Comisia Europeană a deschis apelul pentru Premiile New European Bauhaus (NEB) 2026 și pentru programul NEB Boost dedicat municipalităților mici, oferind o oportunitate unică de a evidenția proiecte inovatoare, sustenabile și incluzive care transformă comunitățile în locuri mai frumoase, reziliente și plăcute pentru cetățeni. Anul acesta, o noutate majoră este că Republica Moldova este eligibilă […] Articolul Comisia Europeană lansează NEB 2026: R. Moldova, eligibilă pentru prima dată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:50
Demisia lui Alexei Gherțescu din funcția de președinte al Consiliului Concurenței, aprobată de Parlament # Vocea Basarabiei
Mandatul președintelui Plenului Consiliului Concurenței, deținut de Alexei Gherțescu, va înceta începând cu data de 1 martie. O hotărâre în acest sens a fost aprobată astăzi de Parlamentul Republicii Moldova. Decizia survine în urma cererii de demisie depuse de Alexei Gherțescu la 20 februarie. Acesta a invocat „motive personale” pentru plecarea din funcție. Comisia juridică, […] Articolul Demisia lui Alexei Gherțescu din funcția de președinte al Consiliului Concurenței, aprobată de Parlament apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
Declarație de susținere a independenței și integrității teritoriale a Ucrainei, adoptată în Parlamentul R. Moldova # Vocea Basarabiei
Parlamentul a adoptat o Declarație de susținere a independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei cu ocazia împlinirii a patru ani de la invazia militară la scară largă a Ucrainei de către Rusia. Documentul a fost susținut cu votul a 65 de deputați din cadrul fracțiunilor PAS, PDA și Partidului Nostru, în timp ce parlamentarii […] Articolul Declarație de susținere a independenței și integrității teritoriale a Ucrainei, adoptată în Parlamentul R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
O nouă moțiune simplă, înaintată în Parlament: Ministra Muncii și Protecției Sociale, vizată # Vocea Basarabiei
O moțiune simplă care vizează politicile Ministerul Muncii și Protecției Sociale, condus de ministra Natalia Plugaru, a fost depusă astăzi, 26 februarie, în Parlament. Documentul, înaintat de opoziție, a fost prezentat în ședința plenară de deputata Partidului Socialiștilor, Ala Ursu-Antoci. „Fracțiunea Partidului Socialiștilor, împreună cu opoziția parlamentară, înaintează astăzi o moțiune simplă asupra politicilor Ministerului […] Articolul O nouă moțiune simplă, înaintată în Parlament: Ministra Muncii și Protecției Sociale, vizată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ieri
10:50
Programul „Mărțișor în toată țara”: Zeci de evenimente culturale, organizate în R. Moldova # Vocea Basarabiei
Peste 40 de evenimente culturale vor fi organizate, în luna martie, pe întreg teritoriul Republicii Moldova în cadrul programului „Mărțișor în toată țara”. Manifestările se desfășoară pentru al treilea an consecutiv. Primele concerte din cadrul programului vor avea loc pe data de 1 martie în localitatea Viișoara din raionul Edineț și în orașul Cimișlia. Anul […] Articolul Programul „Mărțișor în toată țara”: Zeci de evenimente culturale, organizate în R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:30
Guvernul elvețian a anunțat miercuri viitoarea interdicție totală a achiziționării și importului de gaz natural lichefiat rusesc, aliniindu-se astfel la cel mai recent pachet de sancțiuni impuse de Uniunea Europeană. „Începând cu 25 aprilie 2026, achiziționarea și importul de gaz natural lichefiat (GNL) rusesc vor fi complet interzise în Elveția. O perioadă de tranziție este […] Articolul Elveția interzice importul de gaz lichefiat din Rusia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:00
Gardul casei președintelui lituanian Gitanas Nausėda, verificat pentru posibila ocupare a terenului public # Vocea Basarabiei
În dimineața zilei de 25 februarie, inspectorii în construcții au venit la locuința președintelui Lituaniei, Gitanas Nausėda, pentru a începe inspectarea gardului care ar putea încălca limitele terenului de stat. Informația a fost relatată de LRT, potrivit „Европейская правда”. Casa șefului statului este situată în Parcul Regional Pavilniai. Administrația prezidențială a anunțat că topografii angajați […] Articolul Gardul casei președintelui lituanian Gitanas Nausėda, verificat pentru posibila ocupare a terenului public apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:20
Directoarea Muzeul Luvru, Laurence des Cars, a demisionat la patru luni după un spectaculos jaf care a zguduit cel mai vizitat muzeu din lume, a anunțat Palatul Élysée, potrivit AFP. „Jaful secolului”, așa cum a fost numit de presă, a ajuns pe prima pagină a ziarelor din întreaga lume pe 19 octombrie, când mai mulți […] Articolul Directoarea Luvrului, Laurence des Cars, a demisionat după „jaful secolului” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:00
Peste 166 de mii de persoane au beneficiat în ianuarie de medicamente compensate prin eRețeta # Vocea Basarabiei
Peste 166 de mii de persoane au beneficiat, în luna ianuarie, de medicamente și dispozitive medicale compensate, prescrise prin intermediul Sistemului informațional automatizat eRețeta. În acest scop, Compania Națională de Asigurări în Medicină a transferat farmaciilor contractate aproximativ 102 milioane de lei pentru produsele compensate. Suma este cu circa patru milioane de lei mai mare […] Articolul Peste 166 de mii de persoane au beneficiat în ianuarie de medicamente compensate prin eRețeta apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:00
(P) Călătorește în Dubai: 10 experiențe care definesc luxul modern și hoteluri pe plajă # Vocea Basarabiei
Dubai nu este doar o destinație, ci o experiență care te surprinde la fiecare pas. Este locul unde arhitectura sfidează limitele, unde deșertul întâlnește marea, iar luxul devine parte din cotidian. Cosmopolit, spectaculos și mereu în transformare, Dubai reușește să ofere fiecărui vizitator propria versiune de vacanță perfectă. Pentru un sejur reușit, selecția experiențelor este […] Articolul (P) Călătorește în Dubai: 10 experiențe care definesc luxul modern și hoteluri pe plajă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:00
Membrii familiilor diplomaților moldoveni din Ucraina vor putea munci legal în statul gazdă # Vocea Basarabiei
Membrii familiilor personalului Ambasada Republicii Moldova în Ucraina și ai Consulatul General al Republicii Moldova la Odesa vor putea să se angajeze în câmpul muncii în statul de reședință. Prevederea se regăsește într-un acord aprobat astăzi de Guvern. Secretarul de stat al Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Sergiu Mihov, a declarat că actualitatea tratatului […] Articolul Membrii familiilor diplomaților moldoveni din Ucraina vor putea munci legal în statul gazdă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
25 februarie 2026
20:20
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 25.02.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:20
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 25.02.2026, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:20
FICR, grant de peste 6 milioane de lei pentru susținerea refugiaților din Ucraina în R. Moldova # Vocea Basarabiei
Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie (FICR) va oferi Republicii Moldova o finanțare nerambursabilă în valoare circa 6,6 milioane de lei pentru susținerea centrelor de plasament temporar destinate refugiaților din Ucraina. Comisia parlamentară pentru politică externă a aprobat avizul consultativ privind semnarea acordului de grant dintre FICR și Ministerul Muncii și […] Articolul FICR, grant de peste 6 milioane de lei pentru susținerea refugiaților din Ucraina în R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:50
Comisia Europeană nu observă nicio criză energetică în Ungaria după închiderea conductei Drujba # Vocea Basarabiei
Comisia Europeană (CE) a respins miercuri afirmațiile privind existența unei crize energetice iminente, într-un conflict legat de suspendarea livrărilor de petrol rusesc prin Ucraina care a dus la un veto împotriva unor noi măsuri majore de sprijin pentru Kiev. „Nu există un risc imediat pentru securitatea aprovizionării UE, atât Ungaria, cât și Slovacia deținând rezerve […] Articolul Comisia Europeană nu observă nicio criză energetică în Ungaria după închiderea conductei Drujba apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:20
Vicepremierul pentru Reintegrare se va întâlni cu așa-zisul ministru de externe de la Tiraspol # Vocea Basarabiei
Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, se va întâlni mâine, 26 februarie, cu așa-zisul ministru de externe de la Tiraspol, Vitali Ignatiev. Reuniunea de lucru a reprezentanților politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană va avea loc la sediul din orașul Tiraspol al Misiunii OSCE din Republica Moldova, precizează Biroul politici de reintegrare. Potrivit sursei […] Articolul Vicepremierul pentru Reintegrare se va întâlni cu așa-zisul ministru de externe de la Tiraspol apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:00
Dosarul privind delapidarea fondurilor pentru infrastructură: Patru persoane, în arest preventiv # Vocea Basarabiei
Patru persoane reținute în dosarul de delapidare a fondurilor destinate proiectelor de infrastructură au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile. Este vorba despre directorul unei companii și trei subalterni. Informația a fost confirmată pentru IPN de ofițerul de presă al Centrului Național Anticorupție, Angela Starinschi. Potrivit CNA, dosarul vizează fapte de corupție […] Articolul Dosarul privind delapidarea fondurilor pentru infrastructură: Patru persoane, în arest preventiv apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:50
Parlamentul se întrunește joi în ședință: Combaterea consumului și traficului de droguri, pe agendă # Vocea Basarabiei
Parlamentului Republicii Moldova se întrunește joi, 26 februarie, într-o nouă ședință plenară. Pe ordinea de zi, sunt incluse audierile parlamentare privind politicile și măsurile întreprinse de Ministerul Afacerilor Interne în domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului de droguri. De asemenea, deputații vor examina în prima lectură proiectul de lege privind grădinile zoologice. În lectura […] Articolul Parlamentul se întrunește joi în ședință: Combaterea consumului și traficului de droguri, pe agendă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:30
Nouă persoane implicate în structurile separatiste de la Tiraspol au rămas fără cetățenia R. Moldova: Decret, semnat de președinta Maia Sandu # Vocea Basarabiei
Nouă persoane care au deținut sau continuă să dețină diferite funcții în cadrul așa-numitelor entități neconstituționale din regiunea transnistreană au rămas fără cetățenia Republicii Moldova. Doi dintre cei vizați au luptat de partea separatiștilor în războiul de pe Nistru din anul 1992. Un decret privind retragerea cetățeniei Republicii Moldova în cazul acestora a fost semnat […] Articolul Nouă persoane implicate în structurile separatiste de la Tiraspol au rămas fără cetățenia R. Moldova: Decret, semnat de președinta Maia Sandu apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:10
Ministra Agriculturii: R. Moldova nu denunță acordurile comerciale cu CSI, dar exporturile se reorientează spre UE # Vocea Basarabiei
Republica Moldova nu denunță în acest moment niciun acord sau tratat comercial cu statele CSI, iar exporturile către această regiune nu sunt restricționate. Declarații în acest sens au fost făcute de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga. Totuși, oficialul a precizat că producătorii agricoli și a mediului de afaceri din Republica Moldova se reorientează […] Articolul Ministra Agriculturii: R. Moldova nu denunță acordurile comerciale cu CSI, dar exporturile se reorientează spre UE apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:40
Ministrul Apărării, noi detalii în cazul celor doi militari care s-au rănit mortal # Vocea Basarabiei
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat astăzi că anchetele de serviciu desfășurate în cazul celor doi militari, care s-au rănit mortal cu arma din dotare, nu a depistat încălcarea tehnicii securității sau a mânuirii armei din dotare. Potrivit oficialului, cele două cazuri sunt investigate acum de procurori, iar dacă va fi stabilită existența unor aspecte care […] Articolul Ministrul Apărării, noi detalii în cazul celor doi militari care s-au rănit mortal apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru joi, 26 februarie. Litrul de benzină va costa 23,63 lei, cu 4 bani mai mult decât astăzi. Totodată, motorina se va scumpi cu 9 bani, urmând a fi comercializată cu prețul de 20,54 lei/litru. Articolul ANRE, noi prețuri la benzină și motorină apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:40
Guvernul Republicii Moldova a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, Programul privind repartizarea mijloacelor Fondului Rutier pentru anul 2026. Astfel, în anul 2026, pentru întreținerea și reparația drumurilor publice din Republica Moldova a fost alocată suma de 1,82 miliarde de lei. Potrivit autorităților, prioritățile programului sunt orientate spre menținerea drumurilor naționale într-o stare bună […] Articolul Fondul Rutier 2026: Peste 1,8 miliarde de lei pentru drumurile din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:20
Două focare de pestă porcină africană au fost depistate în perioadă 11 – 23 februarie pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit Agenție Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), un focar de pesta porcină africană la mistreț a fost înregistrat în localitatea Sărata-Rezeși din în raionul Leova, iar celălalt – la porci domestici în orașul Sângera. De asemnea, […] Articolul Două focare de pestă porcină, depistate în Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:30
Ministrul Justiției, despre cazul lui Nicolae Șepeli: Va reveni la executarea pedepsei cu închisoarea # Vocea Basarabiei
Nicolae Șepeli, bărbatul grațiat în 2022 prin decret prezidențial și reținut recent în dosarul ce vizează o presupusă schemă de asasinare a unor persoane publice din Ucraina, va reveni la executarea pedepsei cu închisoarea pentru care a fost condamnat anterior în Rusia. Declarații în acest sens au fost făcute de ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari. Oficialul […] Articolul Ministrul Justiției, despre cazul lui Nicolae Șepeli: Va reveni la executarea pedepsei cu închisoarea apare prima dată în Vocea Basarabiei.
