Situația la Frontieră: peste 43.5 mii de traversări în ultimele 24 de ore
NewsUngheni, 27 februarie 2026 09:30
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră informează că în ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 43 573 traversări, iar cel al mijloacelor de transport – 11 471 traversări.
• • •
Acum o oră
09:30
Acum 12 ore
01:20
26 februarie 2026
23:20
La data de 26 februarie 2026, la sediul din orașul Tiraspol al Misiunii OSCE din Republica Moldova, stânga Nistrului, a avut o nouă reuniune de lucru a reprezentanților politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană din partea Chișinăului şi Tiraspolului după o pauză de peste 15 luni.
23:00
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova" informează despre un grav incident petrecut pe segmentul de cale ferată Florești - Bălți al liniei Bălți - Mateuți / Râbnița.
22:50
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova" informează despre un grav incident petrecut pe segmentul de cale ferată Florești - Bălți al liniei Bălți - Mateuți / Râbnița.
22:00
Începând cu 1 martie 2026, mobilitatea urbană din municipiul Ungheni intră într-o nouă etapă de dezvoltare. Lansarea noii rețele de transport public urban de mpasageri în Poarta de Vest a Republicii Moldova nu este doar un eveniment administrativ, local, sau regional.
Acum 24 ore
21:00
Vicepremierul Vladimir Bolea va participa la ceremonia de lansare a noii rețele de transport public urban din mun. Ungheni # NewsUngheni
20:00
Cutremur cu magnitudinea ml 4.4 pe scara Richter la 170 km de mun. Ungheni
19:10
19:00
Vizita de lucru a Premierului Munteanu la Nisporeni a început în localitatea Iurceni
18:50
Condiții mai bune pentru elevii din UTA Găgăuzia. Guvernul investește peste 3.4 mln MDL în modernizarea LT „Mihai Eminescu” din Comrat # NewsUngheni
Condiții mai bune pentru elevii din UTA Găgăuzia. Guvernul investește peste 3.4 mln MDL în modernizarea LT „Mihai Eminescu" din Comrat
18:40
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu antreprenorii din Nisporeni
18:20
Programul oficial al manifestărilor consacrate zilei de 2 martie – Ziua Memoriei și Recunoștinței # NewsUngheni
Programul oficial al manifestărilor consacrate zilei de 2 martie - Ziua Memoriei și Recunoștinței
15:50
15:10
Ungheni-Gaz începe procesul de colectare a indicațiilor contoarelor pentru gazele naturale consumate în februarie 2026 # NewsUngheni
Ungheni-Gaz începe procesul de colectare a indicațiilor contoarelor pentru gazele naturale consumate în februarie 2026
14:50
Vicepremierul Vladimir Bolea va participa la ceremonia de lansare a noii rețele de transport public urban din mun. Ungheni # NewsUngheni
14:20
În vizita sa la Nisporeni, prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu aleșii locali și reprezentanții serviciilor publice desconcentrate din raionul Nisporeni.
14:10
Inspectorii ANSA au depistat o jumătate de tonă de biscuiți de ovăz de import neconformi # NewsUngheni
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează că, în urma acțiunilor de monitorizare și control desfășurate, a fost prevenită comercializarea unui lot de biscuiți de import neconform, care depășea limita maximă admisă de acizi grași trans.
13:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează despre faptul că a patra săptămână din februarie 2026 continuă cu scumpirea nesemnificativă a prețului de comercializare a benzinei și motorinei.
13:00
12:50
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră informează că în ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 40 367 traversări, iar cel al mijloacelor de transport – 10 815 traversări.
Ieri
09:40
Parlamentul Republicii Moldova se convoca astăzi, 26 februarie 2026, în cea de-a cincea ședință plenară din sesiunea de primăvară 2026
25 februarie 2026
20:00
Guvernul a aprobat Programul de repartizare a mijloacelor Fondului rutier pentru anul 2026 # NewsUngheni
Pentru întreținerea și reparația drumurilor publice naționale, cu o lungime totală de 5993 km, a fost alocată suma de 1.82 miliarde de lei pentru anul 2026. Programul de repartizare a mijloacelor Fondului rutier în anul curent, a fost aprobat, astăzi, de Guvern.
19:30
Cine sunt cei nouă guzgănași din regiunea transnistreană care au rămas fără cetățenia Republicii Moldova # NewsUngheni
Cine sunt cei nouă guzgănași din regiunea transnistreană care au rămas fără cetățenia Republicii Moldova
18:20
[DECRET] Maia Sandu a retras cetățenia pentru 9 indivizi din structurile separatiste de la Tiraspol # NewsUngheni
[DECRET] Maia Sandu a retras cetățenia pentru 9 indivizi din structurile separatiste de la Tiraspol
15:20
Polițiștii ungheneni – din nou solidari în Campania de donare voluntară de sânge
15:10
Cazul minorilor din Ungheni: expertiza nu a identificat substanțe stupefiante sau psihotrope # NewsUngheni
Cazul minorilor din Ungheni: expertiza nu a identificat substanțe stupefiante sau psihotrope
14:00
Guvernul a aprobat Programul de repartizare a mijloacelor Fondului rutier pentru anul 2026 # NewsUngheni
13:50
Intervenții mai rapide în situații de urgență – Noi reguli de dotare pentru structurile MAI # NewsUngheni
Intervenții mai rapide în situații de urgență - Noi reguli de dotare pentru structurile MAI
13:40
Cetățenii Republicii Moldova care muncesc legal în Québec, cea mai mare provincie din Canada, vor putea beneficia de prestații sociale – pensie pentru limită de vârstă, pensie de dizabilitate cauzată de o afecțiune generală, pensii și indemnizații de dizabilitate în urma accidentelor de muncă sau cauzate de boli profesionale și pensii de urmaș.
13:30
Procurorii cer mandate de arestare pe numele a 4 învinuiți reținuți de delapidare a fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură # NewsUngheni
Procurorii cer mandate de arestare pe numele a 4 învinuiți reținuți de delapidare a fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură
12:40
Un bărbat de 77 de ani din Nisporeni a fost condamnat la închisoare de Judecătoria Ungheni pentru că a violat o copilă de 7 ani # NewsUngheni
Un bărbat de 77 de ani din Nisporeni a fost condamnat la închisoare de Judecătoria Ungheni pentru că a violat o copilă de 7 ani
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează despre faptul că a patra săptămână din februarie 2026 continuă cu scumpirea nesemnificativă a prețului de comercializare a benzinei și motorinei.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:20
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră informează că în ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 39 360 traversări, iar cel al mijloacelor de transport – 9 875 traversări.
01:40
Capacități record rezervate pe Coridorul vertical: 2.4 milioane m³ de gaze pe zi vor circula din martie 2026 # NewsUngheni
00:20
Cormoranii de pe Prut: Autoritățile din dreapta Prutului aprobă cote de recoltare pentru sezonul 2025 – 2026 # NewsUngheni
Autoritățile de mediu din dreapta Prutului confirmă măsuri de management al populației de cormorani pe apele din țară
24 februarie 2026
19:40
Capacități record rezervate pe Coridorul vertical: 2.4 milioane m³ de gaze pe zi vor circula din martie 2026 # NewsUngheni
19:20
Primăria Capitalei istorice a României - municipiului Iași, a găzduit astăzi, 24 februarie 2026, ceremonia de semnare a Acordului de colaborare dintre Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Zona Metropolitană Iași și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ungheni.
18:20
Cormoranii de pe Prut: Autoritățile din dreapta Prutului aprobă cote de recoltare pentru sezonul 2025 – 2026 # NewsUngheni
16:30
Un camion s-a răsturnat pe traseul național R16 Ungheni - Sculeni
16:20
Într-o atmosferă de profundă emoție și aleasă prețuire, în cadrul evenimentului aniversar dedicat celor 80 de ani ai marelui actor Nicolae Darie, desfășurat la Teatrul Național „Mihai Eminescu", a avut loc ceremonia de înmânare a diplomei de Cetățean de Onoare al raionului Ungheni.
16:10
La 25 februarie 2026, începând cu ora 10:00, Cabinetul de miniștri al Republicii Moldova se convoacă în cea de-a 7-a ședință din 2026 și în a 16-a ședință de la investirea Cabinetului de miniștri MUNTEANU.
15:00
Mărfuri tăinuite pentru introducere ilicită în țară depistate la vama Leușeni
13:40
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) va fi extins începând cu 2 martie 2026
12:50
Ofițerii Departamentului antifraudă și conformare din cadrul Serviciului Vamal, în conlucrare cu funcționarii postului vamal de frontieră Leușeni, sub conducerea PCCOCS, au deconspirat o tentativă de introducere ilegală în Republica Moldova a șapte lingouri de aur din România.
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează despre faptul că a patra săptămână din februarie 2026 continuă cu scumpirea nesemnificativă a prețului de comercializare a benzinei și motorinei.
11:00
Percheziții la un agent economic care ar fi efectuat livrări fictive de peste 40 mln MDL # NewsUngheni
Percheziții la un agent economic care ar fi efectuat livrări fictive de peste 40 mln MDL
10:20
10:10
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pentru noaptea de 24 spre 25 februarie 2026 # NewsUngheni
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pentru noaptea de 24 spre 25 februarie 2026
23 februarie 2026
20:20
Un nou nerezident a încercat să scoată ilicit din țară mijloace financiare
