Prețul carburanților la 27 februarie 2026
NewsUngheni, 26 februarie 2026 13:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează despre faptul că a patra săptămână din februarie 2026 continuă cu scumpirea nesemnificativă a prețului de comercializare a benzinei și motorinei.
• • •
Vizita de lucru a Premierului Munteanu la Nisporeni a început în localitatea Iurceni
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră informează că în ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 40 367 traversări, iar cel al mijloacelor de transport – 10 815 traversări.
Parlamentul Republicii Moldova se convoca astăzi, 26 februarie 2026, în cea de-a cincea ședință plenară din sesiunea de primăvară 2026
Pentru întreținerea și reparația drumurilor publice naționale, cu o lungime totală de 5993 km, a fost alocată suma de 1.82 miliarde de lei pentru anul 2026. Programul de repartizare a mijloacelor Fondului rutier în anul curent, a fost aprobat, astăzi, de Guvern.
Cine sunt cei nouă guzgănași din regiunea transnistreană care au rămas fără cetățenia Republicii Moldova
[DECRET] Maia Sandu a retras cetățenia pentru 9 indivizi din structurile separatiste de la Tiraspol
Polițiștii ungheneni – din nou solidari în Campania de donare voluntară de sânge
Cazul minorilor din Ungheni: expertiza nu a identificat substanțe stupefiante sau psihotrope
Pentru întreținerea și reparația drumurilor publice naționale, cu o lungime totală de 5993 km, a fost alocată suma de 1.82 miliarde de lei pentru anul 2026. Programul de repartizare a mijloacelor Fondului rutier în anul curent, a fost aprobat, astăzi, de Guvern.
Intervenții mai rapide în situații de urgență - Noi reguli de dotare pentru structurile MAI
Cetățenii Republicii Moldova care muncesc legal în Québec, cea mai mare provincie din Canada, vor putea beneficia de prestații sociale – pensie pentru limită de vârstă, pensie de dizabilitate cauzată de o afecțiune generală, pensii și indemnizații de dizabilitate în urma accidentelor de muncă sau cauzate de boli profesionale și pensii de urmaș.
Procurorii cer mandate de arestare pe numele a 4 învinuiți reținuți de delapidare a fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură
Un bărbat de 77 de ani din Nisporeni a fost condamnat la închisoare de Judecătoria Ungheni pentru că a violat o copilă de 7 ani
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează despre faptul că a patra săptămână din februarie 2026 continuă cu scumpirea nesemnificativă a prețului de comercializare a benzinei și motorinei.
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră informează că în ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 39 360 traversări, iar cel al mijloacelor de transport – 9 875 traversări.
În cadrul licitației de rezervare a capacității lunare de transport a gazelor naturale pe Coridorul vertical, Ruta nr. 1, au fost rezervate capacități record de 25 500 MWh/zi/lună, echivalentul a aproximativ 2.4 milioane m³/zi, începând cu luna martie 2026. Informațiile sunt comunicate de către Ministerul Energiei al Republicii Moldova
Autoritățile de mediu din dreapta Prutului confirmă măsuri de management al populației de cormorani pe apele din țară
În cadrul licitației de rezervare a capacității lunare de transport a gazelor naturale pe Coridorul vertical, Ruta nr. 1, au fost rezervate capacități record de 25 500 MWh/zi/lună, echivalentul a aproximativ 2.4 milioane m³/zi, începând cu luna martie 2026. Informațiile sunt comunicate de către Ministerul Energiei al Republicii Moldova
Primăria Capitalei istorice a României - municipiului Iași, a găzduit astăzi, 24 februarie 2026, ceremonia de semnare a Acordului de colaborare dintre Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Zona Metropolitană Iași și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ungheni.
Autoritățile de mediu din dreapta Prutului confirmă măsuri de management al populației de cormorani pe apele din țară
Un camion s-a răsturnat pe traseul național R16 Ungheni - Sculeni
Într-o atmosferă de profundă emoție și aleasă prețuire, în cadrul evenimentului aniversar dedicat celor 80 de ani ai marelui actor Nicolae Darie, desfășurat la Teatrul Național „Mihai Eminescu", a avut loc ceremonia de înmânare a diplomei de Cetățean de Onoare al raionului Ungheni.
La 25 februarie 2026, începând cu ora 10:00, Cabinetul de miniștri al Republicii Moldova se convoacă în cea de-a 7-a ședință din 2026 și în a 16-a ședință de la investirea Cabinetului de miniștri MUNTEANU.
Mărfuri tăinuite pentru introducere ilicită în țară depistate la vama Leușeni
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) va fi extins începând cu 2 martie 2026
Ofițerii Departamentului antifraudă și conformare din cadrul Serviciului Vamal, în conlucrare cu funcționarii postului vamal de frontieră Leușeni, sub conducerea PCCOCS, au deconspirat o tentativă de introducere ilegală în Republica Moldova a șapte lingouri de aur din România.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează despre faptul că a patra săptămână din februarie 2026 continuă cu scumpirea nesemnificativă a prețului de comercializare a benzinei și motorinei.
Percheziții la un agent economic care ar fi efectuat livrări fictive de peste 40 mln MDL
Într-o atmosferă de profundă emoție și aleasă prețuire, în cadrul evenimentului aniversar dedicat celor 80 de ani ai marelui actor Nicolae Darie, desfășurat la Teatrul Național „Mihai Eminescu", a avut loc ceremonia de înmânare a diplomei de Cetățean de Onoare al raionului Ungheni.
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pentru noaptea de 24 spre 25 februarie 2026
Un nou nerezident a încercat să scoată ilicit din țară mijloace financiare
Новина коротко / Новость вкратце RO: Clădirea Parlamentului Republicii Moldova a fost iluminată în culorile drapelului ucrainean, în semn de solidaritate cu Ucraina și de [...]
Apel la pace și solidaritate: Parlamentul a fost iluminat în culorile drapelului ucrainean
Întreținerea drumurilor naționale – activitățile desfășurate la 23 februarie 2026
Orașul Nisporeni va deveni, în anul 2026, epicentrul activităților sportive din Republica Moldova, după ce a fost desemnat câștigător al concursului organizat de Ministerul Educației și Cercetării, în cadrul Programului „Capitala Sportului".
Orașul Nisporeni va deveni, în anul 2026, epicentrul activităților sportive din Republica Moldova, după ce a fost desemnat câștigător al concursului organizat de Ministerul Educației și Cercetării, în cadrul Programului „Capitala Sportului".
Percheziții în mai multe primării într-un dosar de delapidare în proiecte de infrastructură finanțate din fonduri naționale și externe
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează despre faptul că a patra săptămână din februarie 2026 începe cu scumpirea nesemnificativă a prețului de comercializare a benzinei și motorinei.
În dimineața zilei de 20 februarie 2026, la ora 03:24, salvatorii și pompierii din cadrul Secției Situații Excepționale Nisporeni au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o construcție auxiliară dintr-o gospodărie situată pe strada Viilor din orașul Nisporeni.
Polițiștii și procurorii din sectorul Buiucani, cu sprijinul mascaților din BPDS „Fulger", au reținut în flagrant trei cetățeni străini, cu vârstele de 23, 25 și 27 de ani, în timp ce încercau să comercializeze fraudulos un automobil de lux în Chișinău.
Două echipe AMU au fost agresate la Nisporeni și Chișinău în timpul intervențiilor
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră informează că pe parcursul săptămânii precedente, polițiștii de frontieră au depistat 7 cazuri de documente de călătorie cu semne vădite de falsificare.
În perioada 16 - 22 februarie 2026, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 695.8 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 4.9 miliarde de lei.
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră informează că în ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 54 597 traversări, iar cel al mijloacelor de transport – 11 257 traversări.
Primăria municipiului Ungheni informează cetățenii despre faptul că noua rețea de transport public urban de pasageri din municipiul Ungheni este gata de lansare.
Ratele oficiale de schimb valutar pentru ziua de 23 februarie 2026, comunicate de către Banca Națională a Moldovei
Membrii Comisiei pentru politică externă din Folketingul Regatului Danemarcei efectuează o vizită în Republica Moldova
Adresele din orașul și raionul Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 23 - 27 februarie 2026
Adresele din municipiul și raionul Ungheni unde va fi deconectată energia electric
