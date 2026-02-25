Moldovenii care muncesc în Québec vor putea beneficia de pensii și prestații sociale

12:40

Un bărbat de 77 de ani din Nisporeni a fost condamnat la închisoare de Judecătoria Ungheni pentru că a violat o copilă de 7 aniThe post Un bărbat de 77 de ani din Nisporeni a fost condamnat la închisoare de Judecătoria Ungheni pentru că a violat o copilă de 7 ani first appeared on Știri din regiunea Ungheni.