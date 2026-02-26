FOTO | Teatrul „B.P. Hasdeu” din Cahul va avea un sediu nou. Investiție de 13,8 milioane de lei

10:20

Un bărbat de 67 de ani a fost condamnat la 20 de ani de detenție, după ce instanța l-a găsit vinovat de comiterea unor infracțiuni grave împotriva a două minore. Potrivit Procuraturii, pedeapsa va fi executată într-un penitenciar de tip închis. Totodată, judecătorii au dispus plata unui prejudiciu moral în valoare de 600.000 de lei