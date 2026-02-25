Meteo, 25 februarie 2026: am putea avea câțiva fulgi de zăpadă și valori termice adecvate perioadei

18:20

Doi minori din raionul Soroca au fost condamnați la câte 100 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității, după ce au pătruns de mai multe ori într-o gospodărie nelocuită și au sustras bunuri în valoare totală de 28.186 de lei. Sentința a fost pronunțată la în luna februarie de Judecătoria Soroca, care a dispus […] Post-ul Doi elevi soroceni au fost condamnați la 100 de ore de muncă în folosul comunității pentru furt apare prima dată în Observatorul de Nord.