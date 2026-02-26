Cifra de afaceri a Grupului Teraplast a depășit în 2025 borna de 1 miliard de lei.
Bistrita Express, 27 februarie 2026 00:20
Grupul TeraPlast anunță depășirea bornei psihologice de 1 miliarde de lei a cifrei de afaceri în anul care s-a încheiat, cu o creștere a profitului brut (EBITDA) cu 75%. Saltul cifrei de afaceri de 21% de la un an la altul de la 897,9 milioane de lei în 2024 la peste 1 miliard de lei […]
Acum 6 ore
19:50
Autoritățile statului au făcut controale la Chiuza înaintea descinderii polițiștilor și n-au găsit nimic în neregulă. # Bistrita Express
Autoritatea care verifică dosarele pentru ajutoarele de încălzire și prin care se derulează alocarea banilor, Agenția Județeană de Prestații și Inspecții Sociale (AJPIS) a făcut două controale la Primăria Chiuza, înaintea descinderii polițiștilor și n-a găsit nereguli. Una dintre verificari a fost tematică, dispusă de la centru în 2025, atunci când inspectorii au verificat cam […]
Ieri
22:50
Șapte străzi din zona Pasarelei au din aceasta seară iluminat stradal modern. O firmă din sud a făcut lucrarea # Bistrita Express
Primarul Bistriței a anunțat miercuri seara că s-au pus în funcțiune în sfarsit sistemele de iluminat stradal cu led-uri pe șapte străzi din Bistrița din zona noii Pasarele-Dedeman. Proiectul realizat cu bani de la Administrația Fondului de Mediu a costat peste 3,15 milioane de lei si a fost realizat de o firmă din Targoviște EURO […]
19:30
Mai bine de un sfert dintre cererile de pașapoarte procesate la Bistrița aparțin de fapt unor solicitanți din alte județe. În Bistrița-Năsăud Serviciul de Pașapoarte a eliberat în 2025 circa 26% din pașapoarte (4471) solicitate de locuitori din alte județe, cu predilecție din Cluj, Suceava și Maramureș, a precizat miercuri subprefectul Stelian Dolha, coordonatorul acestor […]
14:50
O lege care interzice agresorilor sexuali să lucreze în școli, spitale sau centre sportive adoptată de Parlament. Fost deputat BN printre inițiatori # Bistrita Express
Deputații au adoptat astăzi un proiect de lege moștenit din vechea legislatură care le interzice agresorilor sexuali să mai lucreze în școli, spitale sau centre sportive, fie ca sunt de stat sau private. Practic interdicția va fi aplicată oricîrei persoane care a fost înscrisă în Registrul național al agresorilor sexuali. Fostul deputat PNL de Bistrița-Năsăud […]
13:50
Amendă de 30 de mii pentru arderea de cauciucuri în apropierea unei magistrale de gaz # Bistrita Express
Un pensionar din Năsăud care s-a apucat sa ardă marți seara cauciucuri în proximitatea magistralei de gaz pe strada Arțarilor din Bistrița (strada paralelă cu calea ferată) s-a ales cu o amendă uriașă de 30 000 de lei primită de la jandarmi. Incendiul de ardere a deșeurilor a fost imediat reperat de jandarmii care au […]
01:20
Arestați la două săptămâni după ce l-au bătut zdravăn într-un bar pe un tânăr de 26 de ani. Unul dintre reținuți e minor # Bistrita Express
La două săptămâni distanță de un circ de pomină pe care l-au făcut într-un bar din Lechința, unde l-au bătut pe un tânăr de 26 de ani, trei scandalagii, între care un minor de 17 ani au fost trimiși după gratii pentru 30 de zile de judecatorii de drepturi și libertăți de la Beclean. Bătăușii, […]
Mai mult de 2 zile în urmă
00:00
În calendarul colectării selective ultima miercuri din februarie este dedicată cartierelor Bistritei # Bistrita Express
Localitățile componente ale Bistriței, adică UNIREA, VIIȘOARA, SĂRATA, GHINDA, SIGMIR, SLĂTINIȚA au de anul trecut program distinct de colectare a pubelei galbene: plastic și metal față de restul municipiului. Pentru toate aceste cartiere componente ale Municipiului Bistrița! Începând cu anul trecut, pentruTOATE LOCALITĂȚILE COMPONENTE ale Municipiului Bistrița, pubela galbenăse ridică în a 4-a săptămână din […]
24 februarie 2026
21:10
Un pensionar din Mureșenii Bârgăului de 76 de ani nu poate fi convins în ruptul capului să nu mai conducă mașini, deși nu mai are dreptul legal să o facă. Cu toate că are deja câteva dosare penale pe rol din cauza asta, omul își tot forțează norocul. Polițiștii de la rutieră l-au prins luni […]
18:40
Elevul de 13 ani care a căzut în pauza mare de la etajul școlii din Telciu a fost externat tot astăzi din Spitalul de Urgență Bistrița, acolo unde a fost transportat de echipajul SMURD. Băiatul s-a ales cu un traumatism lombar și un altul la gleznă, însă starea acestuia, confirmată de investigații clinice și paraclinice […]
23 februarie 2026
22:30
Judecătorul bistrițean care ar fi trebuit să devină astăzi pensionar așteaptă încă decretul prezidențial # Bistrita Express
Luni, 23 februarie 2026 ar fi trebuit să fie prima zi de pensie pentru judecătorul de 48 de ani de la secția penală a Tribunalului Bistrița-Năsăud, Claudiu Marius Gurlui, potrivit hotărârii CSM din luna ianuarie care i-a aprobat cererea. Magistratul însă este în continuare în funcție, pentru că președintele României, Nicușor Dan nu i-a semnat […]
00:50
Compania care a cumpărat Fabrica Dan Steel din Beclean a investit aici în 2025 dublul sumei de achiziție # Bistrita Express
Compania din Bacău care a achiziționat la licitație în 2024 fabrica de sârmă Dan Steel din Beclean (fostul Promet) a investit în 2025 în modernizarea și retehnologizarea platformei metalurgice din Beclean 13,5 milioane de euro. Aceasta înseamnă aproape dublul sumei cu care Intertranscom Impex Bacău, compania multimilionarului Ioan Teslaru a cumpărat Dan Steel, respectiv 7,5 […]
21 februarie 2026
01:00
Trei angajate ale Primăriei Chiuza, suspecte de fraudă și-au petrecut noaptea în arestul poliției din Bistrița # Bistrita Express
Descinderile de vineri de la Primăria Chiuza a polițiștilor de la Criminalitate Economică însoțiți de mascați de vineri la Primăria Chiuz, într-un dosar de fraudă cu ajutoare de încălzire s-au încheiat deocamdată cu reținerea pentru 24 de ore a trei funcționare din primărie. Cele trei femei, cu vârste între 54 și 58 de ani de […]
20 februarie 2026
19:10
Au sărit să-l bată pe curierul care le-a adus comanda, pentru că n-aveau bani să achite. Agresorii au ajuns după gratii # Bistrita Express
Șoferul unei firme de coletărie din Bistrița era cât ce să ia bătaie joi seara de la doi indivizi din Sărata, băieți tineri, cărora le-a livrat un colet comandat. Cei doi au făcut comanda: un pachet care continea între alte băuturi, țigări și alimente, fără bani, sperând să-l determine în vreun fel pe șofer să […]
12:40
Percheziții cu mascați la Primăria Chiuza: polițiștii suspectează fraudă cu ajutoare de încălzire (VIDEO) # Bistrita Express
Percheziții cu mascați în această dimineață la sediul Primăriei din Chiuza și la mai multe locuințe din comună a polițiștilor de la Criminalitatea Economică sub coordonarea unui procuror a Tribunalului BN. Suspiciunile polițiștilor vizează fapte extem de grave: delapidare, fals material, fals în înscrisuri oficiale. însușire de bani din ajutoarele de încălzire în numele unor […]
09:50
Ciocolata s-a scumpit, cașcavalul costă mai mult? La MERE găsești prețuri mici, în format XXL (P) # Bistrita Express
Prețurile au crescut, gramajele s-au micșorat, iar la unele rafturi pachetele par tot mai „economice”. Te uiți la dulciuri și calculezi. La lactate și mezeluri, la fel. La MERE-Bistrița, strada Drumul Cetății, nr 65, vis-a vis de Leoni 2, imaginea e cu totul alta. Aici găsești produse în format XXL și prețuri care îți permit să cumperi […]
00:50
Poliția Locală anunță suspendarea trecerilor pietonale provizorii din Decebal și trimite trecătorii prin Pasajul Decebal # Bistrita Express
Trecerile provizorii din zona Decebal (cele cu marcaj galben) au fost suspendate anunță Poliția Locală Bistrița la o zi după ce Pasajul Decebal a devenit complet funcțional, cu tot cu scări rulante. Polițiștii locali, care au prezenți joi în toate zonele de trecere supraterană folosite de pietoni în zona Decebal nu le-au mai permis trecătorilor […]
19 februarie 2026
23:00
Un scurtcircuit la o doză electrică a declanșat un incendiu care aproape a distrus joi o casă cu etaj în localitatea bistrițeană Fântânele, comuna Matei. La sosirea pompierilor incendiul se manifesta generalizat, cu flacără deschisă, cam pe 150 de metri pătrați din acoperișul casei, a precizat ISU BN într-un comunicat de presă. Pompierii au reușit […]
18:10
Primarul Traian Simionca poate merge, acasă, în arest, cu brățară electronică. Bizareria din hotărârea Tribunalului # Bistrita Express
Primarul suspendat din Livezile, Traian Simionca scapă de arestul preventiv, începând de astăzi, 19 februarie, dată de la care va merge în arest la domiciliu sub monitorizare cu dispozitive electronice. Este hotărârea dată astăzi de completul Tribunalului Bistrița-Năsăud. Interesant este că judecătorii Tribunalului le-a admis contestația procurorilor la decizia Judecătoriei Bistrița de acum două zile […]
16:20
O pensionară din comuna bistrițeană Chiochiș s-a lăsat păcălită de doi suceveni care i-au bătut la ușă în trei februarie să-i ofere un chilipir: o pătură nou-nouță la schimb cu cupoanele CFR, primite gratuit. Femeii i s-a părut avantajos schimbul și în timp ce-și căuta cupoanele gratuite i-a scăpat din vedere că și-a lăsat portmoneul […]
15:00
ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud și Supercom SA anunță o nouă campanie gratuită pentru deșeurile voluminoase din gospodării. Este vorba de campanie care vizează exclusiv zonele urbane din județ și care urmează să se desfășoare în perioada 23 – 28 FEBRUARIE 2026 Organizatorii reamintesc într-o informare de presă ce anume intră în categoria deșeurilor voluminoase: fotolii, canapele, […]
13:00
Start în construcția unei lucrări cu finanțare prioritară: noua aripă a Penitenciarului Bistrița. De ce e urgentă construcția? # Bistrita Express
Constructorul bistrițean MIS Grup a anunțat pe facebook că a deschis șantierul de construcții a noii aripi a Penitenciarului Bistrița, prevăzută cu 500 de locuri și facilități moderne, investiție finanțată prin Compania Națională de Investiții (CNI) Compania bistrițeană a precizat că primit deja ordin de începere a lucrărilor și că organizează șantierul pe un teren […]
18 februarie 2026
20:50
16:40
În nicio oră CCR a reușit azi să facă ce n-a putut în 5 luni cu noua lege a pensiilor magistraților: i-a dat verde # Bistrita Express
Minune: ce n-au reușit să facă în 5 luni cu legea pensiilor magistraților, cu toată amenințarea pierderii unei tranșe consistente din PNRR, judecătorii constituționaliști au izbutit astăzi în nici o oră. CCR a votat cu o neașteptată majoritate de 6 la 3 pentru constituționalitatea noii legi a pensiilor magistraților pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat […]
02:40
Se caută experți judiciari rutieri: anunț de selecție pe portalul Tribunalului BN # Bistrita Express
Tribunalul Bistrița-Năsăud are nevoie de experți judiciari pentru mașini și circulația autoturismelor, în condițiile în care județ sunt disponibili doar doi astfel de experți, la care se apelează în cauzele cu accidente rutiere. Speranța pentru a acoperi deficitul este un nou concurs organizat la Ministerul Justiției pentru acreditarea de noi experți, concurs pentru care au […]
17 februarie 2026
22:50
Firmele mari de construcții din BN licitează și pentru al treilea tronson din drumul express Suceava-Siret, cel care trece granița în Ucraina # Bistrita Express
Mai multe companii de construcții din Bistrița-Năsăud licitează și pentru tronsonul 3 al Drumului Express Suceava-Siret, mai precis Băcăuți-Siret, o cale de rulare strategică care va fi finanțată prim mecanismul SAFE ( Acțiunea pentru securitatea Europei). Cel de-al treilea tronson al drumului express are inclusiv 15 kilometri de drum care se întind pe teritoriul Ucrainei. […]
21:50
Presiuni pentru schimbarea legilor de protecție a animalelor după cazul adăpostului groazei de la Suraia. Azi la Senat primele acțiuni # Bistrita Express
Revolta generată de cazul Adapostului groazei de la Suraia, acolo unde au fost uciși în condiții traumatizante mii de câini, iar aproape 300 au fost găsiți în condiții de viață greu de descris repune în discuția publică legile de protecție a animalelor și cele de gestionare a câinilor comunitari. Voluntari de la asociații de apărare […]
17:30
Pubela galbenă, la colectare miercuri exclusiv în municipiu. Cartierele au alt program # Bistrita Express
ADI Deșeuri reamintește că miercuri, 18 februarie operatorul de salubritate județean Supercom va ridica pubela galbenă pentru deșeurile reciclabile de plastic și metal, exclusiv din Bistrița, pentru localitățile componente municipiului fiind stabilit un alt program de ridicare încă de anul trecut. Rămân valabile regulile cunoscute la deșeurile reciclabile: tot ce depășește capacitatea pubelei poate fi […]
16 februarie 2026
17:40
Cazul primarului din Livezile: procurorii cer o nouă prelungire a mandatului de arest # Bistrita Express
Primarul suspendat din Livezile Traian Simionca va ajunge luni, 16 februarie din nou în instanța de drepturi și libertăți: procurorul de caz cere o nouă prelungire a mandatului de arestare preventivă în cazul său. Ultimul prelungire de mandat pe numele lui Simionca expiră în 22 februarie, însă procurorii vor să se asigure că obțin o […]
17:40
Suspans prelungit din nou pentru primarul Simionca: Judecatoria a optat iar pentru arest la domiciliu, Tribunalul are ultimul cuvânt # Bistrita Express
Judecătoria Bistrița a respins astăzi, 16 februarie 2026 o nouă cerere de prelungire a mandatului de arest preventiv pentru primarul suspendat din Livezile, făcută de procurorii de caz, în condițiile în care actualul mandat expiră în 22 februarie. Completul Judecătoriei a decis trimiterea lui Traian Simionca in arest la domiciliu după expirarea mandatului de arest […]
16:50
Căței salvați din adăpostul groazei de la Suraia aduși și la Bistrița: apel pentru hrană, jucării și pături # Bistrita Express
În jur de 25 de căței salvați din adăpostul groazei din Suraia (Vrancea) au ajuns în această dimineață si la Bistrița, după ce voluntari ai Asociației Pipo Animals s-au dus să-i preia, într-o campanie contracronometru de salvare în care au fost implicate ONG-uri ale iubitorilor de animale din toată țara. ONG-urile din toata țara, inclusiv […]
01:50
Cazul primarului din Livezile: procurorii cer o nouă prelungire a mandatui de arest # Bistrita Express
Primarul suspendat din Livezile Traian Simionca va ajunge luni, 16 februarie din nou în instanța de drepturi și libertăți: procurorul de caz cere o nouă prelungire a mandatului de arestare preventivă în cazul său. Ultimul prelungire de mandat pe numele lui Simionca expiră în 22 februarie, însă procurorii vor să se asigure că obțin o […]
00:20
Viscol și ninsoare în Pasul Tihuța duminică noaptea. Drumurile Naționale au intervenit cu utilaje # Bistrita Express
Vremea de iarnă: în Pasul Tihuța și pe Valea Bârgăului în jurul orelor 22,00 s-a instalat viscolul și ninsoarea. Primele utilaje de deszapezire au început să acționeze încă de la lăsarea întunericului. În Pasul Tihuța șoferilor li se recomandă să conducă cu atenție și doar cu mașini dotate pentru circulația de iarnă. ”Echipele SDN Bistrița […]
15 februarie 2026
22:10
Ce spune Dimex 2000 în comunicatul emis la peste 10 zile de la izbucnirea scandalului legat de Centura Metropolitană a Clujului? # Bistrita Express
La mai bine de zece zile de la izbucnirea scandalului privind asocierea pentru realizarea Centurii Metropolitane Cluj, compania bistrițeană DIMEX 2000 COMPANY SRL și-a făcut publică poziția într-un prim comunicat de presă oficial în care respinge acuzațiile apărute în spațiul public legate de licitația pentru Centura Metropolitană a Clujului. Subiectul, care a pus compania din […]
13 februarie 2026
14:50
Casa cu Bere vă invită duminică la Valentine’s Brunch: romantismul nu se oprește pe 14 februarie # Bistrita Express
Valentine’s Day marchează un moment special dedicat cuplurilor, însă, din perspectiva echipei Casa cu Bere, celebrarea iubirii nu ar trebui să se limiteze la o singură zi. Conceptul de brunch, acea întâlnire relaxată dintre micul dejun și prânz, oferă cadrul ideal pentru a prelungi atmosfera din 14 februarie într-o experiență savurată fără grabă. După succesul […]
13:40
Prezența unor urși în localități sau în apropierea gospodăriilor din județ i-a pus în alertă pe jandarmi de mai bine de 5 ori pe lună, respectiv de 64 de ori în 2025, indică un raport pe anul trecut al Inspectoratului Județean de Jandarmi BN. Raportul arată că jandarmii au intervenit pentru a înlătura pericolul reprezentat […]
12 februarie 2026
14:30
Avocatul Poporului i-a cerut recent Penitenciarului Bistrița să găsească soluții la supra-aglomerarea cronică până la construirea noului corp # Bistrita Express
Avocatul Poporului i-a cerut Penitenciarul Bistrița, vizitat în urmă cu câteva luni de o echipă de monitorizare să găsească soluții la supra-aglomerarea spațiilor de detenție cu care se confruntă. Solicitarea este făcută în cadrul raportului de monitorizare făcut de echipa care a vizitat unitatea de detenție din Bistrița, în condițiile în care Avocatul Poporului era […]
11 februarie 2026
23:40
Încercarea de a traversa noaptea DN 17 i-a fost fatală unui pensionar din Livezile # Bistrita Express
Accident tragic miercuri noaptea în comuna Livezile, pe DN 17: un localnic a încercat să traverseze Drumul Național în proximitatea Bisericii Ortodoxe, însă a fost lovit letal de mașina unui șofer din Susenii Bârgăului. Accidentul a avut loc în jur de ora 20,30. Tentativele de a-l resuscita ale echipajului SMURD sosit la intervenție n-au avut […]
16:30
Într-o singură săptămână, la finalul lunii ianuarie ITM Bistrița-Năsăud a controlat 24 de service-uri auto din județ, în cadrul unor verificari tematice declanșate în toate județele din țară. Pe relații de muncă inspectorii ITM au aplicat o amendă de 40.000 lei și un avertisment, a informat un comunicat de presă postat de Inspecția Muncii pe […]
10 februarie 2026
16:50
Grevă timidă astăzi în primăriile rurale din BN: câte au organizat protestul și cum a mers? # Bistrita Express
Protestul angajaților din primăriile rurale care ar fi trebuit sa întrerupă activitatea astăzi între orele 10,00-12,00 a vizat un număr relativ mic de primării din Bistrița-Năsăud, deși sindicatul de profil, SCOR ( Sindicatului Național al Salariaților Comunelor și Orașelor) din România, avea în calcule circa 30 de primării din județ cu membrii de sindicat. În […]
15:30
SE REPETĂ: bârgăuan trimis după gratii 30 de zile pentru furt de mașină, băut și fără permis la volan # Bistrita Express
Scenariu cu repetiție pe DN 17 pe Valea Bârgăului: un tânăr (28 de ani) a furat duminică, 8 februarie o mașină din curtea unei familii și a plecat la plimbare: când a fost oprit de polițiști, la un filtru pe DN 17 mirosea puternic a alcool (0,62 în aerul expirat) și n-avea permis de conducere […]
9 februarie 2026
19:50
Mai multe primării rurale din BN pe lista celor care fac grevă marți timp de două ore # Bistrita Express
Personalul din câteva primării rurale din Bistrița-Năsăud ar putea întrerupe marți, 10 februarie, timp de două ore programul de lucru cu publicul printr-o greva de avertisment care ar urma să aibă loc în 1300 de primării la nivel național. Greva de avertisment este anunțată pentru intervalul 10,00-12,00 de Sindicatul Național Solidaritatea Comunelor și Orașelor din […]
18:50
Puzderie iar de șoferi alcoolizați la volan. Câțiva prinși cu permisele suspendate au înnoptat în arestul poliției # Bistrita Express
Șapte șoferi au fost prinși conducând sub influența alcoolului numai în Bistrița-Năsăud sâmbăta și duminica trecută. În cazul unora nu a fost singura infracțiune, ci a fost consemnată în procesul verbal la pachet cu cea de conducere cu permisul suspendat, chiar fără permis de conducere ,sau cu mașina neînmatriculate. Deocamdată doi dintre șoferii depistați de […]
8 februarie 2026
22:00
Năsăudeanul care va fi predat spaniolilor este acuzat inclusiv de luare de ostatici. # Bistrita Express
Luare de ostatici și sechestrare de persoane sunt printre cele mai dure capete de acuzare aduse de autoritățile judiciare spaniole năsăudeanului reținut recent în Bistrița în baza unui mandat european de arest. Potrivit documentelor transmise de autoritățile spaniole Claudiu Vasile B. este acuzat că împreună cu alți doi români s-ar fi comportat exact ca niste […]
21:10
Vacanța de schi a elevilor din Bistrița- Năsăud care debutează luni, 9 februarie și durează o săptămână modifică și programul normal al autobuzelor. Operatorul de transport local Transmixt a anunțat că strict pe timpul vacanței de schi autobuzele care asigură cursele intrajudețene vor avea un alt program, unul ajustat temporar Școlile din Bistrița-Năsăud sunt în […]
7 februarie 2026
14:40
A fost condamnat un fals comisar care l-a jecmănit pe un șofer din BN cu promisiunea că îi recuperează permisul și-l scapă de dosar # Bistrita Express
Un individ de 36 de ani care a profitat de necazul unui năsăudean, rămas fără permis de conducere în Suceava după o infracțiune în trafic și l-a stors de circa 16 000 de lei, contra promisiunii că-i rezolvă dosarul penal și-i recuperează permisul, a fost condamnat săptămâna aceasta de o instanță a Tribunalului Bistrița-Năsăud. Escrocul […]
12:20
Pubelele pentru colectare selectivă sunt încă disponibile gratuit la sediul Supercom sau primării. # Bistrita Express
Pubelele galbene, albastre sau verzi pentru colectare selectivă sunt disponibile pentru cei care nu au intrat încă în posesia lor, fie la sediul Supercom din Bistrița, fie la unele primării rurale, anunță ADI Deșeuri. Primirea pubelelor se face gratuit, doar în baza buletinului de identitate pentru cei care locuiesc la case. Cei care locuiesc în […]
6 februarie 2026
17:40
ULTIMATUM: Emil Boc îi amenință pe bistrițenii de la DIMEX că le reziliază contractul pentru Centura Metropolitană # Bistrita Express
Zece zile le-a oferit primarul Emil Boc constructorilor de la Dimex 2000 pentru rezolvarea conflictului cu partenerii bosniaci împreună cu care-au obținut contractul pentru construirea Centurii Metropolitane a Clujului, cei care-i acuză acum de fraudă. În caz contrar Boc amenință, într-o postare video făcută cu câteva minute în urmă pe pagina sa de facebook că […]
13:20
Un năsăudean căutat pentru sechestrare și apartenență la o organizație criminală așteaptă decizia justiției la mandatul european de arestare # Bistrita Express
Un năsăudean de 30 de ani, Cluadiu Viorel B. pe numele căruia autoritățile judiciare din Spania au emis un mandat european de arestare a fost identificat și reținut ieri, 5 februarie de polițiștii de la Investigații Criminale în municipiul Bistrița. Individul, urmărit internațional este acuzat de delicte grave comise în Spania între care apartenență la […]
5 februarie 2026
16:00
Bistrițenii de la DIMEX în centrul unui scandal legat de centura Metropolitană a Clujului. Contractul este blocat iar un partener susține că a fost implicat fraudulos # Bistrita Express
Constructorul bistrițean DIMEX 2000 se află zilele acestea în centrul unui scandal uriaș, legat de contractul realizării Centurii Metropolitane a Clujului, un proiect de 1,1 miliarde de lei, finanțat din bani europeni, semnat în mai 2025. În acest moment contractul este suspendat, după ce un partener din asocierea care a câștigat atribuirea, cu DIMEX 2000 […]
