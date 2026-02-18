Se caută experți judiciari rutieri: anunț de selecție pe portalul Tribunalului BN

11:50

O companie din Bistrița, Betak SA face disponibilizari colective și va renunța la mai bine de jumătate dintre angajații săi: este vorba de circa 100 din 179 de salariați. Compania a notificat deja AJOFM BN în legătură cu decizia sa, angajații diponibilizați urmând să intre în șomaj, în mai multe serii după 1 martie. Compania […]