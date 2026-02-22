Compania care a cumpărat Fabrica Dan Steel din Beclean a investit aici în 2025 dublul sumei de achiziție

15:50

Patru companii din Bistrița-Năsăud s-au înscris la licitația pentru construirea a două tronsoane din Autostrada Moldovei, pe relația Suceava -Siret, ambele finanțate prin noul mecanism SAFE (Acțiune pentru Securitatea Europei). Pentru cele două tronsoane scoase la licitație de CNAIR au depus oferte trei mari constructori din județ ca lideri de asociere: MIS Grup, Frasinul și […]